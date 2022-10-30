"Стреляют не по графикам", - советник министра рассказала, почему иногда отключают свет не по графику
Временные отключения электроэнергии могут быть не по графику, поскольку невозможно предсказать, когда будут обстрелы.
Об этом сообщила советник министра энергетики Лана Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.
"Когда мы жалуемся на то, что не по графикам (отключают электроэнергию. – Ред.), а стреляют не по графикам", - сказала она.
Зеркаль отметила, что под Киевом есть подстанция, которая уже в седьмой раз получает разрушения вследствие обстрелов, а восстанавливающие ее энергетики работают, понимая, что они не знают, будет ли повторный обстрел или нет.
Также она добавила, что иногда из-за разрушения энергетики вынуждены перебрасывать все напряжение на запасные линии, не рассчитанные на такую нагрузку.
Напомним, что в октябре россияне начали массово обстреливать Украину, а их основной целью стали объекты энергетической инфраструктуры. В результате вражеских атак в Украине были введены временные отключения электроэнергии.
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заїбали ногтістки .
бо інакше ніяк...
В ночь с 27 на 28 октября произошло повреждение двух труб канализации, из-за необходимости ремонта днем было решено отключить от воды Советский и Ворошиловский районы, в которых проживает порядка 200 тысяч россиян. Потоки канализационных вод затопили в числе прочего часть набережной Волги. Городские власти ввели режим ЧС. До места аварии рабочие добрались только 30 октября. Оказалось, что трубы не имели необходимого защитного бетонного короба.
Оставшиеся без воды волгоградцы вскоре начали жаловаться и на отсутствие отопления в домах. Сообщается, что вода в трубах пропала и у части жителей других районов города - Кировском и Санаторном. Власти организовали подвоз воды, однако ее не хватает на всех. Издание приводит видео, как некоторые жители набирают воду из водосточной трубы.
Прокуратура региона потребовала возбудить уголовное дело по факту некачественного оказания услуг населению в отношении водоснабжающей организации. Жители также требуют в соцсетях привлечь к ответственности компанию, а также ряд городских чиновников. (c)
Узкіє свінасабакі атказиваютса хлєбать скрєпноє, ісконна узкає гавно?
Ящітаю, срочна нужна всєх на бутилку!