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энергетика (2469) Тарифы на электроэнергию (2141) Зеркаль (292)

"Стреляют не по графикам", - советник министра рассказала, почему иногда отключают свет не по графику

світло

Временные отключения электроэнергии могут быть не по графику, поскольку невозможно предсказать, когда будут обстрелы.

Об этом сообщила советник министра энергетики Лана Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы жалуемся на то, что не по графикам (отключают электроэнергию. – Ред.), а стреляют не по графикам", - сказала она.

Зеркаль отметила, что под Киевом есть подстанция, которая уже в седьмой раз получает разрушения вследствие обстрелов, а восстанавливающие ее энергетики работают, понимая, что они не знают, будет ли повторный обстрел или нет.

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Также она добавила, что иногда из-за разрушения энергетики вынуждены перебрасывать все напряжение на запасные линии, не рассчитанные на такую ​​нагрузку.

Напомним, что в октябре россияне начали массово обстреливать Украину, а их основной целью стали объекты энергетической инфраструктуры. В результате вражеских атак в Украине были введены временные отключения электроэнергии.
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Топ комментарии
+10
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30.10.2022 17:41
+5
Лана - готуйте себе на Президента...
заїбали ногтістки .
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30.10.2022 17:44
+3
Эти зеркала и маляры художницы пшли нах, великие военные ЕСПЕНТРЫНЕ. тупые овыцы со своими пятью копейками
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30.10.2022 17:44
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30.10.2022 17:41 Ответить
Лана - готуйте себе на Президента...
заїбали ногтістки .
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30.10.2022 17:44 Ответить
Який нах президент?
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30.10.2022 19:10 Ответить
повище і розумніше моніки буде.
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30.10.2022 20:37 Ответить
Эти зеркала и маляры художницы пшли нах, великие военные ЕСПЕНТРЫНЕ. тупые овыцы со своими пятью копейками
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30.10.2022 17:44 Ответить
та всі знають - ти по клованах, не доводили тебе в цирк...
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30.10.2022 17:47 Ответить
кластный поцан, хоть к ране прикладовай
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30.10.2022 17:52 Ответить
милый хороший русский эфэсбэшник
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30.10.2022 18:08 Ответить
7 раз в одну подстанцию?....значит она пристреляна и там не будет покоя...
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30.10.2022 17:49 Ответить
Нікчеми грьобані. А захистити важливі підстанції - віра заважає? Війна йде 8 місяць.
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30.10.2022 17:54 Ответить
"лупайте цю скалу" - по щебеньку, по камінцю ми ії доколупаємо...
бо інакше ніяк...
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30.10.2022 17:59 Ответить
Мистер Залужный не подтвердил. был стеклянный мост. был перекрёсток и детская площадка. Была ТЭЦ на левом, за три дня восстановлена. Но что на 50% можно повредить - это знает только зелёная плесень. Правда плесень?
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30.10.2022 18:01 Ответить
Відповідь Зеркаль на рівні сам дурень.
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30.10.2022 18:01 Ответить
а от і ботня зелена повилазила
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30.10.2022 18:09 Ответить
Сидить чудо цілими днями на сайті, несе маячню, усюди сере, провокує, бо мабуть бере кількістю, та й ще нявкає.
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30.10.2022 18:44 Ответить
неділя сьогодні, чи вівторок?
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30.10.2022 18:52 Ответить
беру кількістью - нас тут вісімдесят пять!
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30.10.2022 18:55 Ответить
анатолічь - задвінь мислю достойную бочкаря - продавца пива біля шахти!
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30.10.2022 18:58 Ответить
хотів би бачити дебати - Зеркаль-Кулеба...
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30.10.2022 18:12 Ответить
В Волгограде около 200 тысяч жителей третьи сутки остаются без воды и частично без отопления из-за коммунальной аварии на магистральной канализации, сообщает V1.ru.

В ночь с 27 на 28 октября произошло повреждение двух труб канализации, из-за необходимости ремонта днем было решено отключить от воды Советский и Ворошиловский районы, в которых проживает порядка 200 тысяч россиян. Потоки канализационных вод затопили в числе прочего часть набережной Волги. Городские власти ввели режим ЧС. До места аварии рабочие добрались только 30 октября. Оказалось, что трубы не имели необходимого защитного бетонного короба.

Оставшиеся без воды волгоградцы вскоре начали жаловаться и на отсутствие отопления в домах. Сообщается, что вода в трубах пропала и у части жителей других районов города - Кировском и Санаторном. Власти организовали подвоз воды, однако ее не хватает на всех. Издание приводит видео, как некоторые жители набирают воду из водосточной трубы.

Прокуратура региона потребовала возбудить уголовное дело по факту некачественного оказания услуг населению в отношении водоснабжающей организации. Жители также требуют в соцсетях привлечь к ответственности компанию, а также ряд городских чиновников. (c)
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30.10.2022 18:33 Ответить
Всмислі?
Узкіє свінасабакі атказиваютса хлєбать скрєпноє, ісконна узкає гавно?
Ящітаю, срочна нужна всєх на бутилку!
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30.10.2022 19:57 Ответить
 
 