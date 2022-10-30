В Минобороны РФ заявили, что беспилотники по Черноморскому флоту якобы запустили с гражданского "зернового" судна

В Минобороны России заявили, что на основании анализа навигационных модулей морских беспилотников, якобы атаковавших корабли Черноморского флота 29 октября, предполагают запуск этих беспилотников с борта гражданского судна в районе Одессы.

Об этом сообщило Минобороны России, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве заявили, что якобы обломки морских беспилотников были подняты на поверхность, и российские специалисты провели экспертизу их навигационных модулей канадского производства.

Они установили, что запуск морских беспилотников был осуществлен с побережья в районе Одессы.

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"В дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности "зернового коридора", после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе. Вместе с тем, координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Чёрном море. По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины", - говорится в заявлении.



