В Минобороны РФ заявили, что беспилотники по Черноморскому флоту якобы запустили с гражданского "зернового" судна
В Минобороны России заявили, что на основании анализа навигационных модулей морских беспилотников, якобы атаковавших корабли Черноморского флота 29 октября, предполагают запуск этих беспилотников с борта гражданского судна в районе Одессы.
Об этом сообщило Минобороны России, передает Цензор.НЕТ.
В ведомстве заявили, что якобы обломки морских беспилотников были подняты на поверхность, и российские специалисты провели экспертизу их навигационных модулей канадского производства.
Они установили, что запуск морских беспилотников был осуществлен с побережья в районе Одессы.
"В дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности "зернового коридора", после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе. Вместе с тем, координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Чёрном море. По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины", - говорится в заявлении.
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Ой ***** ліл! 😂🤣
мозги есть ???????????
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выступление представителя Албании в ООН (по поводу кацапского бреда)))
https://t.me/truexadnepr/33036
не здивуюсь, якщо і марсіани там виявляться))
Докатились валенки до точки )))
Вот только нестыковочка, пацаны, отказ последовал сразу после "бавовны", ещё пожар потушить не успели, а модули пока подняли, пока расшифровали, пока результаты доложили наверх . . . Так что решение вами принималось не на основании данных, а данные подгонялись под уже принятое решение.
Да и чёрта с два после взрыва там какие-то навигационные модули ещё остаются, если это дрон-камикадзе, нашпигованный взрывчаткой так, что корабль потопить может.
русские, вы даже врать складно не умеете . . . Бестолковые вы какие-то.