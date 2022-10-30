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В Минобороны РФ заявили, что беспилотники по Черноморскому флоту якобы запустили с гражданского "зернового" судна

севастополь

В Минобороны России заявили, что на основании анализа навигационных модулей морских беспилотников, якобы атаковавших корабли Черноморского флота 29 октября, предполагают запуск этих беспилотников с борта гражданского судна в районе Одессы.

Об этом сообщило Минобороны России, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве заявили, что якобы обломки морских беспилотников были подняты на поверхность, и российские специалисты провели экспертизу их навигационных модулей канадского производства.

Они установили, что запуск морских беспилотников был осуществлен с побережья в районе Одессы.

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"В дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности "зернового коридора", после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе. Вместе с тем, координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Чёрном море. По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины", - говорится в заявлении.
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Топ комментарии
+63
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30.10.2022 18:23
+49
****** ! с орбитального крейсера рептилойдов запустили !
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30.10.2022 18:21
+33
Отвечаю, лично Дарт Вейдер запустил!
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30.10.2022 18:26
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****** ! с орбитального крейсера рептилойдов запустили !
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30.10.2022 18:21 Ответить
Отвечаю, лично Дарт Вейдер запустил!
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30.10.2022 18:26 Ответить
В кремле одни ****.тые !
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30.10.2022 19:29 Ответить
В кремле одни ****.тые !
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30.10.2022 19:30 Ответить
В кремле одни ***.утые !!!
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30.10.2022 19:31 Ответить
ДА! С Звезды Сметри-II запускали. Я как раз Луну в телескоп фотографировал...
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31.10.2022 00:23 Ответить
а сделали их в оон, Гутерреш лично склепал .....
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30.10.2022 18:28 Ответить
Давно ! На уроках труда в школе ! Коварный такой ! )))
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30.10.2022 18:30 Ответить
то бойові іхтіандри труханова .. з Одеси
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30.10.2022 18:38 Ответить
Трухан набрал боевой отряд таких же как он людей-жаб ? ))
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30.10.2022 18:39 Ответить
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30.10.2022 18:46 Ответить
КОКАИНУМ !!!
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30.10.2022 18:47 Ответить
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30.10.2022 19:10 Ответить
Брехня! З зернового судна запустили F-16. 5 штук. А безпілотники вийшли з-під води.
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30.10.2022 20:15 Ответить
ДРОНОИМУМ!
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30.10.2022 21:48 Ответить
"Голубець"? Серйозно?!
Ой ***** ліл! 😂🤣
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30.10.2022 19:38 Ответить
Та хто вам повірить... А внутрішня біомаса схаває на раз
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30.10.2022 18:22 Ответить
Та це ж на неї і розраховано, як і решта кацапських висерів
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30.10.2022 18:38 Ответить
я бы лучше сухогруз доверху напаковал взрывчаткой, и отправил к ним в свиностополь, что бы ******* так, что пол крыма под воду ушло.
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30.10.2022 18:22 Ответить
Идея хорошая , но еще лучше полтрюма взрывчатки для судна следующего транзитом КЕК ( Керченский пролив) рвануть во время прохождения моста. Идея конечно сложная , но исполнить можно, правда экипаж набирать из камикадзе.
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30.10.2022 19:45 Ответить
Скинуть экипаж за борт на шлюпках и сделать автопилот - не такая уж большая проблема, по моему.
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30.10.2022 19:50 Ответить
Без экипажа не получится , за два часа до подхода на лоцманскую станцию Севастополя , вы будете видны на их радарах, вас начнут вызывать по УКВ кацапские погранцы , нужно отвечать ,а они будут сверять со своей информацией, если будет радиомолчание судно просто уничтожат или высадят на вертушке спецназ , или даже простым буксиром развернут в другую сторону. Поэтому возле нефтяных и газовых вышек дежурят буксиры. Плюс куча других нюансов .
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30.10.2022 20:15 Ответить
Но мост не в том месте расположен.
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30.10.2022 19:51 Ответить
Я в курсе , что Ватостополь западное побережье , а КЕК восточное побережье Крыма.
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30.10.2022 20:17 Ответить
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30.10.2022 18:23 Ответить
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30.10.2022 18:23 Ответить
Непорядок! Треба державною мовою!
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30.10.2022 19:01 Ответить
Яке відношення має ця недореспубліка до гербу України. Мокшанского лешего їм треба на прапор, а не наш герб.
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30.10.2022 20:10 Ответить
Ыксперты-телевизионщики провели ыкспертизу на глаз!
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30.10.2022 18:24 Ответить
Тут інше. Кацапи сподіваються, що бвде спростування, де наші з подробицями розкажуть деталі, звідки запускали, як запускали і що саме запускали. Хрен їм по всьому рилу. 😁
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30.10.2022 18:36 Ответить
совсем свихнулись ... после боевых гусей, уток, инфузорий, комаров и т.д. теперь уже и зерно стало боевым и топит корабли ...
мозги есть ???????????
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30.10.2022 18:27 Ответить
Есть. Но тоже генно=можифицированные. у, и про 43-ю хромосому нужно помнить.
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30.10.2022 19:09 Ответить
Ну, да:
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30.10.2022 19:09 Ответить
Супутникові знімки та документальні кадри дослідження дронів на "Союзмультфільмі" скоро намалюють? А то якось слабенько і бездоказово...
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30.10.2022 18:28 Ответить
Діспєчір Карлос підтверджує!
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30.10.2022 18:39 Ответить
идийоты... ніби той зерновий коридор проходить не вздовж узберіжжя України, де запуск можна здійснити навіть з приватної халупи біля берегу, а в милі від Севастополя... на тій швидкості там пахати й пахати... не гнобіть і без того своїх безнадійних дітлів-спостережників... великі фантасти в труні переверьаються - такі ідеї кожного дня в хворих головах народжуються...
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30.10.2022 18:29 Ответить
конашенка *******? І що тут такого?
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30.10.2022 18:31 Ответить
З кукурузника бімбу скинули
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30.10.2022 18:32 Ответить
Кукурузную бомбу с попкорном ! Очень грязную !
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30.10.2022 18:35 Ответить
Хто вкакався...
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30.10.2022 18:32 Ответить
Західні покровителі, зафрахтуйте для України авіаносець. Дуже прошу
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30.10.2022 18:35 Ответить
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30.10.2022 18:35 Ответить
банда ***** контролирует Черное море вот настали времена... кремлевские ****** террористы пираты убийцы мародеры а мировая общественность еще это терпит это дно....
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30.10.2022 18:38 Ответить
Вот єто паварот
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30.10.2022 18:38 Ответить
пам'ятається Кулеба мріяв і про промисловий коридор разом із зерновим. Все накрилося мідним тазом.
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30.10.2022 18:39 Ответить
Засраша терміново зкличе СОВБЄЗ
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30.10.2022 18:43 Ответить
и о погоде)))
///
выступление представителя Албании в ООН (по поводу кацапского бреда)))

https://t.me/truexadnepr/33036

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30.10.2022 18:40 Ответить
Комарів надрочили розпізнавати лишню хромосому
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30.10.2022 18:47 Ответить
Коли їм вже іпальніки позатикають? Де суд по МН-17?
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30.10.2022 18:41 Ответить
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30.10.2022 18:41 Ответить
Что за чушь? До Крыма рукой подать. В дронах стоят обычные моторы из электромобиля (Dayang chok-g такой микроджип 1 штука, мотор на 6кВт и 60В или 2 мотора более мелких по 3кВт от тех же электрорикш или микроавтомобилей). Итого расход по току максимум 100 ампер (на деле 80-85 будет) напряжение 48, 60 или 72В. 1 аккумулятор CATL lifepo4 на 200Ah весит 4-5кг максимум, их надо 16-20 последовательно. Для выхода на глиссер и на конечном участке атаки в моторы вливают четырехкратный ток, но это несколько минут всего. Двойная сборка аккумуляторов максимум 200кг весом уже обеспечит пять часов мощной работы, а скорость дронов с сотней кг взрывчатки под 100км/ч спокойно выдается. Если экономить и идти вообще тихим ходом или по течению, то их дальность действия многие сотни километров, могут через Турцию в Крым ударить. Здесь основное преимущество в аэродинамическом корпусе и баласнировке по весу, на глиссер можно вывести мгновенно бесщеточным электромотором и винтом с большим шагом для хорошей скорости. И скорость всегда можно регулировать шагом винта и число оборотов мотора и наличием редуктора или же прямой муфтой на гребной вал. Запросто можно из Одессы до Стамбула и в Севастополь за 1 заряд и еще 100кг бомбовой нагрузки. Или чуть короче дистанцию, зато взять на борт побольше взрывчатки. Или забить на глиссер и идти медленно 15-20км/ч, но зато глубинную мину взять взорвать Турецкий поток, найдя его с помощью багрения магнитом с крюком и спустив мину по тросу. Снова вонь пойдет в ООН, надоели уже спаммеры-иеговы в совбезе ныть и просить НАТО защитить Севастополь.
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30.10.2022 18:43 Ответить
Ты когда нибудь интересовался мощностью судов на подводных крыльях?
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30.10.2022 19:14 Ответить
не знаю тонкостей но кажется 45/50 миль в час для них был обычный крейссерский норматив на всем маршруте с Евпатории до Одессы мы дошли за 5,5 часов....а в Херсон из Одессы и обратно гоняли за 3 часа... прикольно былов бухте Одессы отшвартовались возла Холодильника плывем так лениво аж укачивает проходим маяк на курс направлением Крым -Очаков и вдруг врубаются дизеля на взлетный именно взлетный режим и ты чуствуешь и видишь как задирая нос встает на лыжу подводную Комета или Ракета как самолет на разгоне на взлет такое все схожее и пошли родимые четко волны до 3 быллов проскакивали как горки лежащие полицейские типа не замечая а до 4,5 баллов волны шторм таки да уже и скорость падала и маневрировать надо было..
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30.10.2022 19:45 Ответить
Ща ***** скаже бульбофюреру шо б той карту ще показав Пам'ятаєте як свинособаки один перед одного малюнки та мультики про МН17 крутили поки їх на** всі не послали
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30.10.2022 18:43 Ответить
Я и без экспертизы знаю что ********** засрашки ***** опущенное! Мразь, родившаяся от совокупления шакала и гиены.
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30.10.2022 18:43 Ответить
Та вже нікого в цивілізованому світі не турбує, що заявили ті виродки - та хоч прибульці з Марсу, аби влучило )))
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30.10.2022 18:43 Ответить
шо-шо - а це якраз неважко перевірити))
не здивуюсь, якщо і марсіани там виявляться))
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30.10.2022 18:44 Ответить
навіщо дрону зернові коридори-щоб на міну не потрапити?
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30.10.2022 18:47 Ответить
Винуваті бойові чорноморські рапани
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30.10.2022 19:00 Ответить
Яка різниця звідки їх запустили? Головне те, що кожна москальська ******** в Чорному морі- законна ціль для ВСУ, а запустити могли з планети Мельмак, що до того обісранцям?
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30.10.2022 19:01 Ответить
«Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят» Йозеф Геббельс
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30.10.2022 19:07 Ответить
Ні, то була Зірка Смерті, і запускав дрони імператор.
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30.10.2022 19:12 Ответить
Вот кацапы ДЛБ... Из-под Херсона ближе запустить чем выйти пароходу из Одессы в сторону Турции.
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30.10.2022 19:22 Ответить
Энти беспилотники можно купить в любом военторге. Какие ваши доказательства?
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30.10.2022 19:25 Ответить
ахаха рузге косплеить теперь начали флот Турции в войну 1877-78года вроде он был и был ух а только толку от него 0 оказалось
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30.10.2022 19:30 Ответить
Смерть кацапам! Путлер капут!
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30.10.2022 19:30 Ответить
То был zов "маацвы", в дуэте с кабздохом! Корыта поспешили на концерт, занять первый ряд! Потому, как билеты на концерт, давно кацапским корытам, распроданы!
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30.10.2022 19:32 Ответить
А вы докажите, страна **@нутых ... !
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30.10.2022 19:33 Ответить
"можем повторить" (с) В какой войне русский флот не топили и севастополь не захватывали?
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30.10.2022 19:39 Ответить
В рузге - ипонской Севастополь не брали ну и там в 1877-78м хоть толку от двух поповко там было 0
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30.10.2022 19:57 Ответить
Знайшли на палубі фрегата ячмінь і пшеницю? )))
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30.10.2022 19:45 Ответить
То бойові комарі в лапки беруть бойове пшено і летять, летять, летять на свиностополь!
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30.10.2022 19:50 Ответить
Следующий высер будет про то, что орков в степях Украины успешно ****.т подводная лодка.
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30.10.2022 20:10 Ответить
Да, я сам видел, спустили беспилотник, маленький, в трусиках
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30.10.2022 20:15 Ответить
Їм лукашенка на мапі показав, а мапу спалив і з'їв, бо секретна.
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30.10.2022 20:35 Ответить
Флот который может походя прихлопнуть проплывающий мимо зерновоз...
Докатились валенки до точки )))
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30.10.2022 20:40 Ответить
С пляжного лежака их запустили.
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30.10.2022 21:01 Ответить
Так були безпілдотники чи комарі? Я вже від брехні кацапів засплутався!
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30.10.2022 21:18 Ответить
Целую сутку думали, как же привязать "бавовну" в Севастополе к отказу рф от т. н. "зерновой сделки" . . .

Вот только нестыковочка, пацаны, отказ последовал сразу после "бавовны", ещё пожар потушить не успели, а модули пока подняли, пока расшифровали, пока результаты доложили наверх . . . Так что решение вами принималось не на основании данных, а данные подгонялись под уже принятое решение.

Да и чёрта с два после взрыва там какие-то навигационные модули ещё остаются, если это дрон-камикадзе, нашпигованный взрывчаткой так, что корабль потопить может.

русские, вы даже врать складно не умеете . . . Бестолковые вы какие-то.
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30.10.2022 22:59 Ответить
я єдиний, кому сподобалась ця новина? Перегляньте дане відео https://www.youtube.com/watch?v=Te6nN9gQvIM Хто підірвав міст , скоро люди-х, супермен та дедпул прибудуть, допомагати нам косити ерефню...

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31.10.2022 00:29 Ответить
«...на основании анализа навигационных модулей морских беспилотников» ,- о как штырит. Крутая ширка, крутая.
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31.10.2022 08:27 Ответить
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31.10.2022 09:54 Ответить
"Минометы в мусоровозе" часть вторая🤡🤡
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31.10.2022 11:16 Ответить
 
 