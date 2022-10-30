Украина через США хочет повлиять на Израиль, чтобы тот начал оказывать военную помощь: это единственная страна, к которой они прислушиваются, - посол Корнийчук
Украина пытается через Соединенные Штаты повлиять на Израиль с тем, чтобы тот изменил свою нейтральную позицию по поводу украинско-российской войны и начал оказывать военную помощь Киеву.
Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал в интервью The Hill, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Американцы – единственная страна, к которой Израиль прислушивается", – считает Корнийчук.
По его словам, он еженедельно встречается с послом США в Израиле Томом Найдсом, которого называет "секретным оружием" в своей кампании, направленной на то, чтобы заставить израильтян изменить курс и предоставить военную и противовоздушную поддержку Киеву.
"Мы обсуждаем различные меры поддержки, и опять же, нам нужно изменить эту основную тенденцию, которая отличает позицию Израиля от остального демократического мира, и увеличить военно-техническое сотрудничество", - сказал украинский посол.
По словам Корнийчука, отношения Украины с Израилем в последние недели углубились "по некоторым техническим вопросам, связанным с обороной", в частности системы предупреждения гражданского населения о ракетных атаках со стороны РФ. "Это позитивное развитие, и мы, конечно, ожидаем большего от Израиля", - отметил он.
Посол Украины также рассчитывает, что США могут более тщательно проверять, придерживается ли Израиль западных санкций в отношении России. "Вопрос санкций также важен, и американцы находятся в гораздо лучшем положении, чтобы проверить, придерживаются ли израильтяне этих санкций или нет", - считает он.
В то же время, признает Корнийчук, до проведения в Израиле внеочередных выборов, назначенных на 1 ноября, в стране вряд ли будет обсуждаться вопрос военной помощи Киеву.
Пожалуйста, подождите...
Звідки така поінформованість ізраїльської військової промисловості? Розчарую вас. Все ППО Ізраїлю (за винятком "Петріот"), зроблено в Ізраїлі. Від конструктської задуми на папері до втілення в металі та керуючих блоках.
Залізний Купол, Барак (морський ЗК), Праща Давида, Чарівна Паличка, Стріла 2 та Стріла 3, це все оригінальні ізраїльські розробки.
Фінансування, так, американське, зате потім США інтегрують ці системи у свою глобальну систему ППО/ПРО
Залишилося зрозуміти ще одне - яким боком ви до них?
Я написав вам те, що є реально. Ваше право думати абсолютно те, що вам думається
Руководство Украины очень последовательно в своих действиях. Сначала президент Володимир Зеленський просит у Израиля оружие и начинается не очень публичное сотрудничество. Затем украинский посол Евгений Корнийчук, озвучивает в интервью The Hill, что просит Белый дом оказать давление на Израиль, чтобы он предоставил Киеву военную помощь и более тщательно проверил, как Израиль соблюдает западные санкции в отношении России, на что пальцем у виска покрутили в Иерусалиме и в Вашингтоне. А теперь просто вишенка на торте - голосование в ООН по ядерному разоружению Израиля и Украина голосует за. США, Британия, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Германия, Франция, Бельгия, Австралия, Канада и многие другие прогрессивные государства это голосование не поддержали, а Украина проголосовала за. Вместе с Россией. Браво!
Такое солидарное голосование со страной-оккупантом в тот момент, когда формируются партнёрские отношения с Израилем? Последовательная международная политика - это наша сильная сторона. Но это не точно.
голосования, прежде чем размещать подобное.
попасть к лене в кабінет /брежневу/
себя в *опу целовать
чем еврея нагинать
А тут ещё и с наездом. Да уж, па-приколу ...
https://www.youtube.com/watch?v=sBddM0jOtbY
Я відразу вибачаюсь за мою "французську", але...
ЯК Я ХОЧУ БАЧИТИ розйо@ану в кров харю дєрьмака на світлинах трупа, який вісить у Маріїнському парку, обісцяні штані усіляких подляків-тищенків-тимошенків на світлинах на фоні стінки під "софітом" кулемета і ЧУТИ дикі воплі усіляких данілових-баканових-шмигалів та мосійчучок разом з іншими "слугами" з камер довічного ув'язнення суворого режиму!
На Бєню - окремий наряд: відрядження до США (попередньо зробивши його жебраком-безхатьком в Україні...
Боже, не для себе ж прошу!
Вопросы не для дурачков голосовавших за дурачков.
Зато можно увеличить финансирование Украины за счёт уменьшения
финансирования Израиля, раз он работает в пользу России.
- Если б не усы, вы были бы так похожи на мою Сару !
- Извините, но у меня нету усов.
- Да я вижу, они у Сары. )))
Все з точністю до навпаки...
Cаме війна в Україні поставила іранські безпілотники на випробування і, ймовірно, призведе до того, що її обладнання стане більш ринковим.
На початку цього року енергетична угода між міністерством нафти Ірану та російським «Газпромом» на 40 млрд доларів вказала на вступ відносин у нову фазу та ширший антиамериканський фронт у Євразії.
Хоча іранські дрони ще не мають значної економічної цінності, вони мають величезну політичну цінність. Чим більше світ бачить військову силу, тим більше ці люди відчувають себе комфортно в Тегерані. І, звичайно, для Ірану це частина і посилка його стратегії стримування.
Іран сподівається, що росіяни дадуть взаємність і забезпечать його військовою технікою, про яку Іран завжди просив - передовими винищувачами, наприклад, CY 35 або більш досконалими системами ППО.
На початку цього року Іран відкрив свою першу фабрику дронів у Таджикистанi для виробництва та експорту Ababil-2, варіанту одного з найперших дронів.
https://www.newsru.co.il/israel/30oct2022/un_130.html Украина проголосовала за лишения Израиля ядерного оружия
А якщо ви натякаєте на те що Ізраїль не буде допомагати, то щось за 8 місяців не видно в Україні ні ПРО ні Меркав. Ізраіль відмовився не те що передати, а й продати засоби ПРО та іншу зброю.
Нормально проголосували, я вважаю.
А НІЧОГО ЩО НОВА ВЛАДА З 2019 ЗНИЩИЛА ВСІ ЗАКУПИ ДЛЯ ЗСУ, НІ ТОБІ РАКЕТ, НІ ТАНКІВ. А ТЕПЕР КОГОСЬ ЗВИНУВАЧУВАТИ ЩО В НАС НЕМАЄ ЗБРОЇ.
В Ізраіля нормальна розвідка, вона знає чим ці ТРИ роки займалася влада зеленського.
Израиль в состоянии войны с Ираном и Сирией, каждую неделю он бомбит иранские базы и аэропорты в Сирии.
Израиль, обычно, не комментирует свои атаки или поставки вооружений, но успешная борьба Украины с дронами-камикадзе, это заслуга Израиля.
Официальная позиция Израиля: Израиль не поставляет вооружение Украине.
Израиль поставил Украине , через Польшу, разведданные , для борьбы с дронами-камикадзе, а также Системы Smart Shooter . Система обнаруживает дроны-камикадзе и с большой точностью, уничтожает их.
С помощью искусственного интеллекта Smart Shooter работает по принципу "один выстрел - одно попадание".
Есть разные версии Системы: для самолетов, беспилотников, пушек и пулеметов.
https://www.youtube.com/watch?v=91sf7B6WpbI