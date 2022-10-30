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Израиль (1851) Корнийчук (129) оружие (10029) США (24852)

Украина через США хочет повлиять на Израиль, чтобы тот начал оказывать военную помощь: это единственная страна, к которой они прислушиваются, - посол Корнийчук

корнійчук

Украина пытается через Соединенные Штаты повлиять на Израиль с тем, чтобы тот изменил свою нейтральную позицию по поводу украинско-российской войны и начал оказывать военную помощь Киеву.

Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал в интервью The Hill, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Американцы – единственная страна, к которой Израиль прислушивается", – считает Корнийчук.

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По его словам, он еженедельно встречается с послом США в Израиле Томом Найдсом, которого называет "секретным оружием" в своей кампании, направленной на то, чтобы заставить израильтян изменить курс и предоставить военную и противовоздушную поддержку Киеву.

"Мы обсуждаем различные меры поддержки, и опять же, нам нужно изменить эту основную тенденцию, которая отличает позицию Израиля от остального демократического мира, и увеличить военно-техническое сотрудничество", - сказал украинский посол.

По словам Корнийчука, отношения Украины с Израилем в последние недели углубились "по некоторым техническим вопросам, связанным с обороной", в частности системы предупреждения гражданского населения о ракетных атаках со стороны РФ. "Это позитивное развитие, и мы, конечно, ожидаем большего от Израиля", - отметил он.

Посол Украины также рассчитывает, что США могут более тщательно проверять, придерживается ли Израиль западных санкций в отношении России. "Вопрос санкций также важен, и американцы находятся в гораздо лучшем положении, чтобы проверить, придерживаются ли израильтяне этих санкций или нет", - считает он.

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В то же время, признает Корнийчук, до проведения в Израиле внеочередных выборов, назначенных на 1 ноября, в стране вряд ли будет обсуждаться вопрос военной помощи Киеву.
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Топ комментарии
+18
Коментар на цю тему: https://t.me/BerezaJuice/22867 Березовый сок
Руководство Украины очень последовательно в своих действиях. Сначала президент Володимир Зеленський просит у Израиля оружие и начинается не очень публичное сотрудничество. Затем украинский посол Евгений Корнийчук, озвучивает в интервью The Hill, что просит Белый дом оказать давление на Израиль, чтобы он предоставил Киеву военную помощь и более тщательно проверил, как Израиль соблюдает западные санкции в отношении России, на что пальцем у виска покрутили в Иерусалиме и в Вашингтоне. А теперь просто вишенка на торте - голосование в ООН по ядерному разоружению Израиля и Украина голосует за. США, Британия, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Германия, Франция, Бельгия, Австралия, Канада и многие другие прогрессивные государства это голосование не поддержали, а Украина проголосовала за. Вместе с Россией. Браво!

Такое солидарное голосование со страной-оккупантом в тот момент, когда формируются партнёрские отношения с Израилем? Последовательная международная политика - это наша сильная сторона. Но это не точно.
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30.10.2022 19:16
+10
Почему Украина должна разоружиться по ядерному оружию, а Израиль - нет? Мы рылом не вышли? Украинским дикарям кровь из носу надо разоружиться с печальными для нас последствиями, а Израилю или, к примеру, Индии и Пакистану - нет? Это, братцы. обычный расизм и ксенофобия.
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30.10.2022 19:34
+8
Інфа 100% ...?
Звідки така поінформованість ізраїльської військової промисловості? Розчарую вас. Все ППО Ізраїлю (за винятком "Петріот"), зроблено в Ізраїлі. Від конструктської задуми на папері до втілення в металі та керуючих блоках.
Залізний Купол, Барак (морський ЗК), Праща Давида, Чарівна Паличка, Стріла 2 та Стріла 3, це все оригінальні ізраїльські розробки.
Фінансування, так, американське, зате потім США інтегрують ці системи у свою глобальну систему ППО/ПРО
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30.10.2022 19:43
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Правила форума Совет форумчан
Хай США виділять кошти для розробки і виготовлення ППО для України
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30.10.2022 19:05 Ответить
Все ППО в Ізраїлі зроблено в США і нічого Ізраїлю не коштувало, так що дійсно, треба лише бажання штатів, тобто їх влади, бо їх народ за Україну, проти лише 5 відсотків.
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30.10.2022 19:14 Ответить
Інфа 100% ...?
Звідки така поінформованість ізраїльської військової промисловості? Розчарую вас. Все ППО Ізраїлю (за винятком "Петріот"), зроблено в Ізраїлі. Від конструктської задуми на папері до втілення в металі та керуючих блоках.
Залізний Купол, Барак (морський ЗК), Праща Давида, Чарівна Паличка, Стріла 2 та Стріла 3, це все оригінальні ізраїльські розробки.
Фінансування, так, американське, зате потім США інтегрують ці системи у свою глобальну систему ППО/ПРО
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30.10.2022 19:43 Ответить
Інфа від військових США, які, до речі, дуже лояльні до Ізраїлю.
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30.10.2022 19:52 Ответить
Звучить вагомо - "інфа від військових США".
Залишилося зрозуміти ще одне - яким боком ви до них?
Я написав вам те, що є реально. Ваше право думати абсолютно те, що вам думається
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30.10.2022 19:57 Ответить
Зараз почну якомусь від ОСББ ФСБ прізвища писати і фото викладати. Звичайно ви кацапи будете доводити, що Ізраїль це все, бо вони не Україні, а рашці побудували виробництва безпілотників Форпост (Searcher II). А зараз електроніка в іранських шахедах ізраїльська. І Голодомор вони не визнали. А зараз Ізраїль фактично на боці окупантів. Так що свої єврейсько-кацапські казки залиште собі. Стосовно начинки шахедів, то йдіть до Любарського посперечайтeсь, він не банить. А от інтерв'ю про це з ним https://www.youtube.com/watch?v=Xcgp1Vp4_qs
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30.10.2022 23:07 Ответить
що прямо на вушко шепнули?)))
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30.10.2022 21:24 Ответить
Зачем писать глупости?
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30.10.2022 21:16 Ответить
а що медвед може ще написати)))))
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30.10.2022 21:25 Ответить
Того так не дає спокою, що всі це знають, хто тільки має бажання.
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30.10.2022 23:09 Ответить
В нас вже давно розроблено, просто комусь захотілося асфальту!
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30.10.2022 19:30 Ответить
Еврея развести??? Проще наверное касапа выровнять..
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30.10.2022 19:05 Ответить
Не зачіпайте Ізраїль.
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30.10.2022 19:14 Ответить
Коментар на цю тему: https://t.me/BerezaJuice/22867 Березовый сок
Руководство Украины очень последовательно в своих действиях. Сначала президент Володимир Зеленський просит у Израиля оружие и начинается не очень публичное сотрудничество. Затем украинский посол Евгений Корнийчук, озвучивает в интервью The Hill, что просит Белый дом оказать давление на Израиль, чтобы он предоставил Киеву военную помощь и более тщательно проверил, как Израиль соблюдает западные санкции в отношении России, на что пальцем у виска покрутили в Иерусалиме и в Вашингтоне. А теперь просто вишенка на торте - голосование в ООН по ядерному разоружению Израиля и Украина голосует за. США, Британия, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Германия, Франция, Бельгия, Австралия, Канада и многие другие прогрессивные государства это голосование не поддержали, а Украина проголосовала за. Вместе с Россией. Браво!

Такое солидарное голосование со страной-оккупантом в тот момент, когда формируются партнёрские отношения с Израилем? Последовательная международная политика - это наша сильная сторона. Но это не точно.
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30.10.2022 19:16 Ответить
Хоть паржом
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30.10.2022 19:42 Ответить
Бред какой-то. Вы бы хоть в гугле перевод сделали темы
голосования, прежде чем размещать подобное.
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30.10.2022 21:05 Ответить
Дипломатія України це той же самий квартал. Ідіоти
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31.10.2022 08:34 Ответить
Просить можно, можно еще и гопак в Конгрессе станцевать. Там поопладируют. Но ПВО не дадут.
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30.10.2022 19:18 Ответить
А хто пане нам три раки заважав пробити своє ППО і ПРО, проекти і гроші на це були? Чому у Вас не виникає запитання до реальних винуватців - будівників асфальтних доріг? А зараз виявилися винні США? Навіть пішов 9-й місяць, а ракет своїх Україна так і не має.
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30.10.2022 20:30 Ответить
Все верно. И я это знаю. И вопросов много. Единственный момент - современные ракеты не строят за 9 месяцев. Это работа на много лет и много-много миллиардов долларов, которые успешно вымывал из бюджета коломойский и к.
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30.10.2022 20:33 Ответить
Згоден про коломойського і згоден за все про що Ви написали, окрім 9 місяців і ракет. Ракети "Нептун" в нас вже були до виборів Президентом Зеленського. Ракети "Ввільха М" (Павлоград, директор Шиман, зупинка роботи) при Президентові Зеленському. Були і ракети і комплекси. Ракети "Сапсан" і "Грім 2" також були і гроші були залишені "баригами" 170 мільярдів гривень в казні ще у 2019 році, а тоді 170 мільярдів, як сьогодні 500 мільярдів гривень. То де вони і де ракети? А 9 місяців, це вже під час активного нападу можна було хоч десяток ракет "Нептун" виготовити і затопити дирявий флот Засрашки, який обстрілює міста України. А їх немає, є тільки купа профінансованих телеканалів на російській мові, Єєдиний канал єдиних новин" бо то потужніша зброя для перевиборів.
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30.10.2022 20:59 Ответить
У власти свора гиен. Потому пока и нет ракет и пока не будет в тех количествах, которые нужны. Надеюсь все изменится к лучшему, но это будет непросто.
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30.10.2022 21:09 Ответить
Я вірю, що все зміниться і це пройдн зразу після виборів. Вірю в Україну, її ЗСУ і ПЦУ!!!
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30.10.2022 21:12 Ответить
легче сделать льву міньет
попасть к лене в кабінет /брежневу/
себя в *опу целовать
чем еврея нагинать
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30.10.2022 19:22 Ответить
Ви все йдете на поводі у Зелі. А звідки в нього така впевненість, що Ізраїль дасть йому ППО? Тому що він єврей? Бо з казні країни дали євреям пенсіонерам, які їдуть до Ізраїлю, підвищену пенсію? Тому що визнали Голокост незважаючи на те, що він не визнали Голодомор?
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30.10.2022 19:26 Ответить
Товарищ Сухов! Если уехавшие в Израиль платили налоги в бюджет и взносы в Пенсионный фонд Украины, то в чём проблема? И о каких "повышенных" пенсиях Вы говорите? Если можно, дайте ссылку на соответствующий документ.
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30.10.2022 20:00 Ответить
Пану не важко відшукати Указ Президента, він був серед перших його підписаних документів. А ще Верховна Рада щось там голосвувала, щоб ми євреїв не обзивали, чи це мені приснилося? А українців обзивати можна?
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30.10.2022 20:32 Ответить
Вот всё, что нашёл: https://archive.9tv.co.il/news/2019/09/01/274464.html На окончательное решение уйдут годы. Но дело не в этом - если люди заработали пенсию, её обязаны платить.
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30.10.2022 21:02 Ответить
З українського бюджету? З того бюджету, що залишається після судових рішень і рішень уряди і Ради на користь Бені? То Ви за це вправду?
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30.10.2022 21:16 Ответить
С пенсионного фонда. Я же о тех, кто действительно заработал пенсию в Украине. И причём тут Беня?
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30.10.2022 22:09 Ответить
То хай там і платять вам пенсії по 50-100 доларів. Чи ви на порядки більше в пенсійний платили?
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30.10.2022 23:11 Ответить
Украина, Митя, идёт в Европу, в цивилизованный мир. А в цивилизованном мире не принято красть у людей заработанные ими пенсии. Например, человек заработал пенсию в Германии и уехал жить в Португалию. Или в Австралию. Или в США. И Германия будет присылать ему на счёт его немецкую пенсию. И так не только в Германии. Пенсию можно заработать где угодно и получать её в любой другой стране. На этом, Митя, лекция о пенсиях в цивилизованном мире закончена. Можешь идти домой.
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30.10.2022 23:44 Ответить
Тебе богя ніхто не тримає тут на українському сайті. А чого ти з Ізраїлю втік до німців, які вас Голокостили, європеєць кацапський, навіть і не питаю. А стосовно пенсій в 50-100 доларів тобі не сподобалось, але це факт. В середньому 60-7- доларів, якщо на людину у більшості.
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31.10.2022 00:04 Ответить
Бачу тупу кацапську пику, яка нагріла сраку в Європі. В мене один такий знайомий є на Брайтон-Біч, притаскав з помийки комп і став працювати ботом. Він теж спочатку втік з Ізраїлю, але там працювати треба, а в Штатах велфер. По манері спілкування таке ж саме кінчене і тупе бидло як ти, богя. Ти європейців, гнидота, з собою не рівняй, з тебе такий європеєць, як з Яценюка куля. Бувай кацапура, тобі там пора з аквафрешем бігати.
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31.10.2022 00:38 Ответить
Да ти мабуть хворий?
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30.10.2022 22:00 Ответить
А ты дохтур? Диагнозы ставишь?
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30.10.2022 22:10 Ответить
Если хочешь рассмешить Бога, то расскажи ему о своих планах. (с)
А тут ещё и с наездом. Да уж, па-приколу ...
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30.10.2022 19:28 Ответить
ни вкоем случае. от них потом низачто не отделаешься.
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30.10.2022 19:29 Ответить
вава недостаточны й евгей?
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30.10.2022 19:30 Ответить
А вони "нам нічєво нє далжни".
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30.10.2022 19:32 Ответить
Почему Украина должна разоружиться по ядерному оружию, а Израиль - нет? Мы рылом не вышли? Украинским дикарям кровь из носу надо разоружиться с печальными для нас последствиями, а Израилю или, к примеру, Индии и Пакистану - нет? Это, братцы. обычный расизм и ксенофобия.
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30.10.2022 19:34 Ответить
То чому Україна віддала свою ядерну зброю? Запитайте в них, а не в Ізраїля. Це дуже велика помилка України, яка сьогодні вилитлася в напад Засрахи. Навіщо Ізраїлю віддавати ядерну зброю, коли проруч Сірія, Іран та інші країни бажають у своєму житті одного - знищити Ізраїль, а між ними росія має свої бажання і отримує від усіх.
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30.10.2022 20:35 Ответить
Скоро во всех учебниках военного дела: "Плановый, образцово-показательный, идеально организованный отход российских войск на запасные рубежи обороны". Вишенка на торте на последних секундах:
https://www.youtube.com/watch?v=sBddM0jOtbY
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30.10.2022 19:38 Ответить
Знову треба Джонсонюка в Київ. ТЕРМІНОВО!!! Бо ці зелені блазні знову починають грати на руку московитам.

Я відразу вибачаюсь за мою "французську", але...
ЯК Я ХОЧУ БАЧИТИ розйо@ану в кров харю дєрьмака на світлинах трупа, який вісить у Маріїнському парку, обісцяні штані усіляких подляків-тищенків-тимошенків на світлинах на фоні стінки під "софітом" кулемета і ЧУТИ дикі воплі усіляких данілових-баканових-шмигалів та мосійчучок разом з іншими "слугами" з камер довічного ув'язнення суворого режиму!

На Бєню - окремий наряд: відрядження до США (попередньо зробивши його жебраком-безхатьком в Україні...

Боже, не для себе ж прошу!
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30.10.2022 19:38 Ответить
Це Ви про дозвід відправки вертолітних моторів і моторів до літаків "Мотор Січі" богуслаєва на московію, які поставили на вертольоти і літаки і до цього дня вбивають наших найкращих, знищують наші міста і підприємства? Так, і сидять далі брешуть, ніби нічого і не сталося. Як вам нарід 73%? А нормальні люди по копійці збирають на допомогу військовим.
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30.10.2022 20:46 Ответить
І про це також. А по сукупності цю зелену шоблу вже давно пора б було розвішати для прикраси Маріїнського парку (ну шо б далеко не тягти - парк там поруч)
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30.10.2022 20:57 Ответить
Ой вей... да Цадика в луганскую область перезахороните и все. Будет и помощь и даже инструкторы из мосада
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30.10.2022 19:40 Ответить
Если Израиль передаст все ППО и ПВО, которое у них есть, какую площадь оно закроет? Хоть на одну область хватит? Сколько реально Израиль может подарить Украине оружия, если евреи и сами воюют? Сколько оружия Украина подарила Израилю раньше, для помощи евреям в их войне?

Вопросы не для дурачков голосовавших за дурачков.
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30.10.2022 20:03 Ответить
Найвпливовіший єврей світу (Зеля) не може вплинути на Ізраїль?
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30.10.2022 20:12 Ответить
Які питання? Нарід вибрав євреїв, які сьогодні займають всі високі посади, то мабуть була надія на Ізраїль? А як там рабінович і його прихвостні, втекли куди на росію чи в Ізраїль? Чомусь мені здається, що Ізраїль допомагає росії, а не Україні, чи на росії немає їх безпілотників та іншої зброї? А нам дали свою висмоктувальну зброю - поїдання грошей із бюджету - Беню і боголюбського!
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30.10.2022 20:19 Ответить
На отношения Израиля к Украине повлиять нельзя - война тут ни при чём.
Зато можно увеличить финансирование Украины за счёт уменьшения
финансирования Израиля, раз он работает в пользу России.
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30.10.2022 20:59 Ответить
На улице Изя обращается к незнакомцу:

- Если б не усы, вы были бы так похожи на мою Сару !

- Извините, но у меня нету усов.

- Да я вижу, они у Сары. )))
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30.10.2022 21:18 Ответить
це єдина країна, до якої вони прислухаються

Все з точністю до навпаки...
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30.10.2022 21:18 Ответить
Минулого тижня Ізраїль розбомбив іранський завод зі складання дронів у Сирії.
Cаме війна в Україні поставила іранські безпілотники на випробування і, ймовірно, призведе до того, що її обладнання стане більш ринковим.

На початку цього року енергетична угода між міністерством нафти Ірану та російським «Газпромом» на 40 млрд доларів вказала на вступ відносин у нову фазу та ширший антиамериканський фронт у Євразії.

Хоча іранські дрони ще не мають значної економічної цінності, вони мають величезну політичну цінність. Чим більше світ бачить військову силу, тим більше ці люди відчувають себе комфортно в Тегерані. І, звичайно, для Ірану це частина і посилка його стратегії стримування.

Іран сподівається, що росіяни дадуть взаємність і забезпечать його військовою технікою, про яку Іран завжди просив - передовими винищувачами, наприклад, CY 35 або більш досконалими системами ППО.

На початку цього року Іран відкрив свою першу фабрику дронів у Таджикистанi для виробництва та експорту Ababil-2, варіанту одного з найперших дронів.
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30.10.2022 21:19 Ответить
Добрые дела для украинцев не проходят безнаказано )
https://www.newsru.co.il/israel/30oct2022/un_130.html Украина проголосовала за лишения Израиля ядерного оружия
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31.10.2022 00:00 Ответить
Всього 5 країн проголосувало проти.
А якщо ви натякаєте на те що Ізраїль не буде допомагати, то щось за 8 місяців не видно в Україні ні ПРО ні Меркав. Ізраіль відмовився не те що передати, а й продати засоби ПРО та іншу зброю.
Нормально проголосували, я вважаю.
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06.11.2022 11:44 Ответить
лучше уж южную Корею тогда, у них хоть к2 и арта есть
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30.10.2022 21:19 Ответить
Україна намагається через Сполучені Штати вплинути на Ізраїль з тим, щоб той змінив свою нейтральну позицію щодо українсько-російської війни та почав надавати військову допомогу Києву. Джерело:
А НІЧОГО ЩО НОВА ВЛАДА З 2019 ЗНИЩИЛА ВСІ ЗАКУПИ ДЛЯ ЗСУ, НІ ТОБІ РАКЕТ, НІ ТАНКІВ. А ТЕПЕР КОГОСЬ ЗВИНУВАЧУВАТИ ЩО В НАС НЕМАЄ ЗБРОЇ.
 В Ізраіля нормальна розвідка, вона знає чим ці ТРИ роки займалася влада зеленського.
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30.10.2022 21:40 Ответить
Загроза безпілотників в Ірані зростає, і це лише питання часу, поки американським-iзраїльським військовим, а не українцям, доведеться захищатися від неї.
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30.10.2022 22:38 Ответить
Зачем.... Не хотят и не надо.....
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31.10.2022 01:53 Ответить
Территория Израиля , меньше территории Киевской области, население, примерно, такое же, около 10 млн.
Израиль в состоянии войны с Ираном и Сирией, каждую неделю он бомбит иранские базы и аэропорты в Сирии.

Израиль, обычно, не комментирует свои атаки или поставки вооружений, но успешная борьба Украины с дронами-камикадзе, это заслуга Израиля.
Официальная позиция Израиля: Израиль не поставляет вооружение Украине.
Израиль поставил Украине , через Польшу, разведданные , для борьбы с дронами-камикадзе, а также Системы Smart Shooter . Система обнаруживает дроны-камикадзе и с большой точностью, уничтожает их.
С помощью искусственного интеллекта Smart Shooter работает по принципу "один выстрел - одно попадание".
Есть разные версии Системы: для самолетов, беспилотников, пушек и пулеметов.
https://www.youtube.com/watch?v=91sf7B6WpbI
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31.10.2022 04:52 Ответить
Судячи з вищесказаних коментів нам потрібно стати другим Їзраїлем в Європі. Маючи такого "сусіда" на сході... Думаю, що світ і Європа все це добре розуміють, непевно і будуть сприяти в цьому, але є маленьке "но"... ядерка в руках маньяка. А тут ще під шумок і жовтий дракон...є над чим подумати. Світ не потягне два виклики...
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31.10.2022 06:03 Ответить
 
 