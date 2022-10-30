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Новости Мобилизация в РФ
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Российские чиновники массово убегают от мобилизации за границу: в мэрии Москвы недосчитались до 30% штата, - СМИ

мобілізація

Чиновники российского правительства и мэрии Москвы убегают от мобилизации за границу. Уходят в отпуск и с него на работу уже не возвращаются.

Об этом сообщает "Настоящее время" со ссылкой на главного редактора издания "Верстка" Лолу Тагаеву, передает Цензор.НЕТ.

Изданию известны случаи отъезда сотрудников российских Минобразования, Министерства цифрового развития и Центробанка.

В некоторых отделах мэрии Москвы недосчитались 20-30% штата, поскольку чиновники уходят в отпуск и после него уже не возвращаются.

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"Прежде всего едут в страны Средней Азии, как члены исполкома Российского футбольного союза. Нам написали несколько разных сотрудников мэрии и министерств, им хотелось поделиться своей историей. Никто не хочет воевать, убивать и быть убитым. В отличие от жителей российской глубинки, у сотрудников ведомств есть доступ к самой разной информации - не только к телевизору. Они понимают, что происходит", - сообщила Тагаэва.
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Топ комментарии
+18
Патріотизм попер з московії!
До споконвічного кремлівського експорту у вигляді ненависті, брехні, мародерства та крадіжок додався експорт носіїв "лішнєй хромосомьі", що заражені імперськими амбіціями, "вялічієм", "скрєпами" та "руzzьким міром".
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30.10.2022 19:47
+10
Щури.
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30.10.2022 19:44
+10
Якщо що, то нам *****.
Я за те, щоб орки поставили заслони на своїх кордонах, і самостійно своїх сцикунців переробляли на фарш з кулеметів.
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30.10.2022 20:03
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🤣
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30.10.2022 19:44 Ответить
Щури.
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30.10.2022 19:44 Ответить
Про це тиждень тому писали
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30.10.2022 19:45 Ответить
Хай в Німеччині їх шукають.
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30.10.2022 19:46 Ответить
Патріотизм попер з московії!
До споконвічного кремлівського експорту у вигляді ненависті, брехні, мародерства та крадіжок додався експорт носіїв "лішнєй хромосомьі", що заражені імперськими амбіціями, "вялічієм", "скрєпами" та "руzzьким міром".
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30.10.2022 19:47 Ответить
чмобик в бегах??? Интересно, касапы статью придумают - не хотел сдыхать за путина...
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30.10.2022 19:53 Ответить
якось пофіг..

не можуть самі розібратись - нехай тікають..
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30.10.2022 19:55 Ответить
Слідом за "можновладцями" ломануться всі, в кого вистачить грошей на дорогу, хоча б до кордону.
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30.10.2022 20:01 Ответить
то дивлячись до якого й куди їх пустять
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30.10.2022 21:12 Ответить
вже мобілізція як 4 дні тому завершена і офіційно кремляді оголосили, знову ж таки пишуть тут.
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30.10.2022 19:59 Ответить
Якщо що, то нам *****.
Я за те, щоб орки поставили заслони на своїх кордонах, і самостійно своїх сцикунців переробляли на фарш з кулеметів.
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30.10.2022 20:03 Ответить
Пофамильно прэго!
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30.10.2022 20:09 Ответить
Мэрия Москвы ... на фронт. Да они там в окоп не влезут! Такая себе новость
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30.10.2022 20:17 Ответить
Чем меньше кацапа на фронте, тем лучше, но это не значит что жители стран которых ещё вчера русня называла "чурки" и такое подобное, не должна их вылавливать у себя и киздить.
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30.10.2022 20:39 Ответить
Самое смешное и печальное, что убежав в соседние страны и получив там убежище, эти московские чиновники будут обвинять Украину, рисовать свастики Z и нападать на украинских беженцев.
Можно вывезти русских из Мордора, но невозможно вывести Мордор из русских.
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30.10.2022 20:43 Ответить
так ещенарожалки в коментах на ютубе желают солдатам не погибнуть и беречь себя. ещенарожалки не говорят, что вообще не идите.
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30.10.2022 21:38 Ответить
@

От тому ось твердження у цій статті - є у корні невірним:

>Ніхто не хоче воювати, вбивати і бути вбитим

Залюбки оркофашисти і повоювали би і повбивали «хахлів», але от вбитими бути бояться.
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31.10.2022 05:05 Ответить
ух ти, самоліквідація хабарного строю!
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30.10.2022 21:36 Ответить
ещенарожалки не получают вьіплатьі https://www.youtube.com/watch?v=6Eaqd6NL07Q&lc=UgxLSFx58pEe2MM2g154AaABAg.9hnZ6qZibRM9hoC695lhm3 https://www.youtube.com/watch?v=6Eaqd6NL07Q&lc=UgxLSFx58pEe2MM2g154AaABAg.9hnZ6qZibRM9hoC695lhm3

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30.10.2022 21:41 Ответить
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30.10.2022 22:50 Ответить
A to smotriu nedaleko gde ja zivu,vot takoj pokazalsia Neuzeli kacapi tak maskirovatsia naucilis, stob v Evropu popast
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30.10.2022 22:55 Ответить
не обижай животньіх. )))
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31.10.2022 07:18 Ответить
 
 