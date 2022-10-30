Российские чиновники массово убегают от мобилизации за границу: в мэрии Москвы недосчитались до 30% штата, - СМИ

Чиновники российского правительства и мэрии Москвы убегают от мобилизации за границу. Уходят в отпуск и с него на работу уже не возвращаются.

Об этом сообщает "Настоящее время" со ссылкой на главного редактора издания "Верстка" Лолу Тагаеву, передает Цензор.НЕТ.

Изданию известны случаи отъезда сотрудников российских Минобразования, Министерства цифрового развития и Центробанка.

В некоторых отделах мэрии Москвы недосчитались 20-30% штата, поскольку чиновники уходят в отпуск и после него уже не возвращаются.

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"Прежде всего едут в страны Средней Азии, как члены исполкома Российского футбольного союза. Нам написали несколько разных сотрудников мэрии и министерств, им хотелось поделиться своей историей. Никто не хочет воевать, убивать и быть убитым. В отличие от жителей российской глубинки, у сотрудников ведомств есть доступ к самой разной информации - не только к телевизору. Они понимают, что происходит", - сообщила Тагаэва.