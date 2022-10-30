Польша обещает Украине помощь в экспорте зерна после демарша РФ: "Россия не соблюдает никаких международных договоров"
Польша и другие страны ЕС будут продолжать оказывать Украине поддержку в экспорте зерна в третьи страны на фоне отказа России продолжать свои обязательства в контексте зерновой инициативы.
Об этом говорится в заявлении МИД Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Решение России приостановить свое участие в зерновой инициативе является еще одним доказательством того, что она не намерена придерживаться никаких международных договоренностей. Польша вместе с партнерами из ЕС готова и далее работать, чтобы помочь Украине и нуждающимся в транспортировке необходимых товаров", - отметили в МИД.
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Добре, що останнім часом це "наше все" не випускають у живе спілкування - тільки відосики із заздалегідь написаним текстом. А то б взагалі нашим дипломатам роботи б було дуже багато! Але, курва, все ж десь та насере цей малорос. Останній приклад - Ізраїль. З Німеччиною "розісратись" не дали, то взялися за євреїв. Джонсонюка в Київ, ТЕРМІНОВО!
будет униженно смотреть как зерно пошло через Польшу.
С-400 оказались гов ном, а российские атомные реакторы обернутся
для Турции дополнительным шантажом и экологической опасностью.