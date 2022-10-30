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G20 (297) Данилов (1066) зерно (1039) россия (93015)

Данилов о выходе РФ из "зернового соглашения": Обычный шантаж в преддверии саммита G20

данілов

Заявления России о прекращении "зерновой инициативы" являются шантажом Российской Федерации перед саммитом G20, который состоится в ноябре 2022 года в Индонезии.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Это обычный шантаж РФ. Вы знаете, что 15 ноября должна состояться встреча "Большой двадцатки". Будет ли там присутствовать Россия как страна и президент РФ – это под большим вопрос, потому что не понятно, кто их там будет приветствовать, и кто с ним там будет общаться. И для того, чтобы шантажировать не только нашу страну, но и шантажировать мир, они на сегодняшний день придумали себе такую вещь, что они выходят из этого так называемого гуманитарного коридора", – подчеркнул он.

Данилов подчеркнул, что поставками продовольствия Украина помогает миру предотвратить голод. При этом он добавил, что нынешние действия России являются прогнозируемыми и "ничего здесь удивительного для нас, по крайней мере, нет".

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По словам Данилова, заявления РФ о якобы обстреле Севастополя из Одессы являются бредом и это некая "параноидальная вещь у преставителей РФ".

"Это просто невозможно. Те корабли, которые выходили с зерном, они не имеют отношения к процессам, которые происходят в нашей стране. Это выдумки верхушки РФ. У россиян очень сложная ситуация, и они придумывают то какую-то ядерную бомбу, которая у нас якобы есть. У них каждый день какая-то новая новелла для того, чтобы обратить внимание мира, для того, чтобы с ними в конце концов начали считаться. Но можно ли считаться с террористами, я не знаю", – добавил секретарь СНБО.

Говоря о продолжении "зерновой инициативы", Данилов отметил, что "это непростая ситуация". Он напомнил, что договоренности были достигнуты при участии ООН, Турции. По его словам, предшественники нынешней руководящей верхушки в России совершали Голодомор в Украине, чтобы уничтожать нас как нацию.

"У них есть учителя, у которых они учатся", – сказал Данилов о нынешнем руководстве России.
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Топ комментарии
+3
Їй це дозволяють робити ось і все.Якби країни G20 перекрили їй реально кислород по всім направленням такого не було.А так граються з цими фашистами і не розуміють що рашистам насрати на всіх і на все.Вони терористи ! Світ це ніяк не розуміє.
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30.10.2022 21:05
+3
Все вирішилось ніби-то без нашої участі:

https://t.me/zsuwar/23800 Київ, Анкара й ООН узгодили рух 14 суден у Чорному морі в понеділок у межах "чорноморської ініціативи", рф також про це повідомили , - Координаційний центр.

З росією ніхто більше не рахується. Нарешті.
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30.10.2022 23:39
+2
Україні ця угода не потрібна. А з Московії санкції таким чином отже зняли.
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30.10.2022 20:58
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Правила форума Совет форумчан
Україні ця угода не потрібна. А з Московії санкції таким чином отже зняли.
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30.10.2022 20:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XC3CxfjTAgA Подарок украинцев туркам к Дню Республики
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30.10.2022 21:05 Ответить
Їй це дозволяють робити ось і все.Якби країни G20 перекрили їй реально кислород по всім направленням такого не було.А так граються з цими фашистами і не розуміють що рашистам насрати на всіх і на все.Вони терористи ! Світ це ніяк не розуміє.
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30.10.2022 21:05 Ответить
на заході взагалі знають хто такий данилов? він який сь відірваний від дійсності...
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30.10.2022 21:06 Ответить
це кацап, який продався за бандерівську юшку
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30.10.2022 21:14 Ответить
Звичайно, щоб запросили головного терориста світу, посадили за один стіл і поговорили.
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30.10.2022 21:06 Ответить
А краще військовим судам США чи НАТО супроводжувати сухогрузи із зерном до місця призначення і ні один кацапський кораблик не смикнеться в бік сухогруза.
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30.10.2022 21:07 Ответить
ага, баржу зерном супроводжуватимуть і гелікоптери та підводні човни Нато.
І авіаносець один.
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30.10.2022 21:22 Ответить
Почитайте, скільки сьогодні тисяч тон зерна було загружено в Україні на один корабль, а потім будете жартувати.
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30.10.2022 21:28 Ответить
я взагалі рахую щоби все зерно залишилося у нас. І вжее вистачить вивозити, на нас чекає важка зима.
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30.10.2022 21:32 Ответить
Все вирішилось ніби-то без нашої участі:

https://t.me/zsuwar/23800 Київ, Анкара й ООН узгодили рух 14 суден у Чорному морі в понеділок у межах "чорноморської ініціативи", рф також про це повідомили , - Координаційний центр.

З росією ніхто більше не рахується. Нарешті.
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30.10.2022 23:39 Ответить
 
 