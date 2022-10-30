Данилов о выходе РФ из "зернового соглашения": Обычный шантаж в преддверии саммита G20

Заявления России о прекращении "зерновой инициативы" являются шантажом Российской Федерации перед саммитом G20, который состоится в ноябре 2022 года в Индонезии.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Это обычный шантаж РФ. Вы знаете, что 15 ноября должна состояться встреча "Большой двадцатки". Будет ли там присутствовать Россия как страна и президент РФ – это под большим вопрос, потому что не понятно, кто их там будет приветствовать, и кто с ним там будет общаться. И для того, чтобы шантажировать не только нашу страну, но и шантажировать мир, они на сегодняшний день придумали себе такую вещь, что они выходят из этого так называемого гуманитарного коридора", – подчеркнул он.

Данилов подчеркнул, что поставками продовольствия Украина помогает миру предотвратить голод. При этом он добавил, что нынешние действия России являются прогнозируемыми и "ничего здесь удивительного для нас, по крайней мере, нет".

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По словам Данилова, заявления РФ о якобы обстреле Севастополя из Одессы являются бредом и это некая "параноидальная вещь у преставителей РФ".

"Это просто невозможно. Те корабли, которые выходили с зерном, они не имеют отношения к процессам, которые происходят в нашей стране. Это выдумки верхушки РФ. У россиян очень сложная ситуация, и они придумывают то какую-то ядерную бомбу, которая у нас якобы есть. У них каждый день какая-то новая новелла для того, чтобы обратить внимание мира, для того, чтобы с ними в конце концов начали считаться. Но можно ли считаться с террористами, я не знаю", – добавил секретарь СНБО.

Говоря о продолжении "зерновой инициативы", Данилов отметил, что "это непростая ситуация". Он напомнил, что договоренности были достигнуты при участии ООН, Турции. По его словам, предшественники нынешней руководящей верхушки в России совершали Голодомор в Украине, чтобы уничтожать нас как нацию.

"У них есть учителя, у которых они учатся", – сказал Данилов о нынешнем руководстве России.