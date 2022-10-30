Следующий год станет определяющим в привлечении военных преступников РФ к ответственности, - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что 2023 год станет определяющим в вопросе привлечения к ответственности российских военных преступников, в том числе высшего военно-политического руководства России.
Такое мнение он высказал в эфире национального телемарафона "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Не только Путин, а все. Все, кто поднимал руку, кто давил кнопки в их Думе, кто отправлял россиян на смерть в Украину, будут нести ответственность. Это вопрос только времени. И насколько я уже осознал, короткого времени. Я более чем уверен, что 2023 год будет определяющим для всех этих вещей", – сказал Данилов.
Он заверил, что все российские военные преступники будут отвечать по закону, в том числе и на территории Украины в соответствии с украинским законодательством.
Пожалуйста, подождите...
Що робити з тими мільйонами, які заселилися в домівки українців в Криму, на Донбасі, Херсонський та Запоріжський областях?
"Панять, прастіть і атпустіть"?
Тоді через 3, 5, 10 років ми отримаємо ще більш криваву агресію з московії.
Висновок один: для існування України є єдина умова - відсутність на карті світу московії у будь-якому стані.