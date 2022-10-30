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Новости Война
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Данилов (1066) путин (30484) военные преступления (1376)

Следующий год станет определяющим в привлечении военных преступников РФ к ответственности, - Данилов

могила,буча,братська,ексгумація

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что 2023 год станет определяющим в вопросе привлечения к ответственности российских военных преступников, в том числе высшего военно-политического руководства России.

Такое мнение он высказал в эфире национального телемарафона "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не только Путин, а все. Все, кто поднимал руку, кто давил кнопки в их Думе, кто отправлял россиян на смерть в Украину, будут нести ответственность. Это вопрос только времени. И насколько я уже осознал, короткого времени. Я более чем уверен, что 2023 год будет определяющим для всех этих вещей", – сказал Данилов.

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Он заверил, что все российские военные преступники будут отвечать по закону, в том числе и на территории Украины в соответствии с украинским законодательством.
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Топ комментарии
+9
Призыв очистить власть от предателей во время войны.
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30.10.2022 21:26
+8
А ті, хто з криками "можем павтаріть", "на Бєрлін", "унічтожим украінскій фашизм" аплодував кремлівському недопалку, підримував його дії, як "отрядьі путіна", батьки, що віддали свого сина цьому людожеру за барана чи овочевий набір, ЗК, яким "не в западло" підкорятись державі, "віряни", що підтримують гундяєвський сатанат та вірять в телевізор? З ними що?
Що робити з тими мільйонами, які заселилися в домівки українців в Криму, на Донбасі, Херсонський та Запоріжський областях?

"Панять, прастіть і атпустіть"?

Тоді через 3, 5, 10 років ми отримаємо ще більш криваву агресію з московії.
Висновок один: для існування України є єдина умова - відсутність на карті світу московії у будь-якому стані.
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30.10.2022 21:28
+7
почніть з себе..
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30.10.2022 21:20
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почніть з себе..
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30.10.2022 21:20 Ответить
Призыв очистить власть от предателей во время войны.
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30.10.2022 21:26 Ответить
хто повинен вирішувати, що він зрадник? Те, що він кацап, так у нас півкраїни такі.
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30.10.2022 21:42 Ответить
є різниця між кацапами й тіми, хто народився просто на парасії
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30.10.2022 21:51 Ответить
Факты , 🐏🤢🦠зебуин ‼️Зуб давали , что операция с "вагнеровцами" "ВЫДУМАНА ОТ НАЧАЛА, до конца", " CNN хуже сеабеевой","наша разведка лучшая в мире ,путлер не нападет" "готовьтесь к ДНЮ ПОБЕДАБЕСИЯ ,ШАШЛЫКАМ"‼️НА Х#Й За неделю до войны разминировали Чонгар и назначили всех агентов ***** командовать на юге ⁉️
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31.10.2022 03:59 Ответить
Користных идиотов таких как Дерьмак, Татаров? Так они не идиоты, а самая настоящая русня. И ты аж из портков с онучами выскакиваешь, защищая эту мразь. Т.е., ты - натуральный коллаборант.
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30.10.2022 22:22 Ответить
Они ГНИДЫ завербованные гебней ‼️А гниды гораздо хуже явного РАШИСТА‼️А корысти идиоты - 73% 🤢🤡🦠🦠🦠🦠🦠🦠🤮🤮🤮
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31.10.2022 04:02 Ответить
Ты, дерьмо зеленое, будешь последним существом на планете, у которого я бы спросил шо мне делать.
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31.10.2022 14:15 Ответить
Які гарні хрестики на свободі слова стоять...
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31.10.2022 17:05 Ответить
Ну так сходи к своим братухам на срусь.сру., там тебе больше понравится.
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31.10.2022 17:29 Ответить
А вони там рашистською щебечуть, як і ти? То вони твої брати, не мої
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31.10.2022 18:47 Ответить
Ну так беги катай донос на зелемарафон. Ваше зеленое дерьмо там все рашистською щебечуть.
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31.10.2022 19:28 Ответить
н, але у Вас цікавий хід думок
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30.10.2022 21:54 Ответить
А у нас хоча б законодавство підготовлено для таких справ? Впевнений, що ні.
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30.10.2022 21:20 Ответить
Зрадник на зрадникові сидить та розмірковують як вони судитимуть військові злочини своїх босів.
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30.10.2022 21:23 Ответить
А ті, хто з криками "можем павтаріть", "на Бєрлін", "унічтожим украінскій фашизм" аплодував кремлівському недопалку, підримував його дії, як "отрядьі путіна", батьки, що віддали свого сина цьому людожеру за барана чи овочевий набір, ЗК, яким "не в западло" підкорятись державі, "віряни", що підтримують гундяєвський сатанат та вірять в телевізор? З ними що?
Що робити з тими мільйонами, які заселилися в домівки українців в Криму, на Донбасі, Херсонський та Запоріжський областях?

"Панять, прастіть і атпустіть"?

Тоді через 3, 5, 10 років ми отримаємо ще більш криваву агресію з московії.
Висновок один: для існування України є єдина умова - відсутність на карті світу московії у будь-якому стані.
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30.10.2022 21:28 Ответить
Денацифікація, як з німцями.
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30.10.2022 22:02 Ответить
гадаю що після цієї війни на расії почнеться дуже важкий і кривавий період розпаду, громадянських війн, руйнації та втрати усіх територій і державності як такої. І мирно це не пройде. Дуже багато народів, дуже багато протиріч, дуже багато дебілів і зброї. Будуть ще і миротворці там, і денукліїзація і багато чого іншого
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31.10.2022 03:39 Ответить
И суд над всеми зелёными крысами
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30.10.2022 21:38 Ответить
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30.10.2022 21:41 Ответить
ФІАЛА в корифанах у Козиря. Саме тоді агрохамка та корнієнко вивчали цитатник товариша Сі. Ну як мимо проскочити. Львіная доля світила. однако.Але як завжди у зелених, вони пужанулись. У трампа шикнули і все пішло шкреберть.
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30.10.2022 22:56 Ответить
"Украинская правда "превратилась в позорную проститутку Ни словом про Мародеров на крови из Запорожье Старуха и прочих ЗЕУБЛЮДКОВ , про СПИЗЖЕННЫЕ БРОНЕВИКИ КИРИЛКИ ТИМОШЕНКО И ВЫСЕР МРАЗИ СЕРЛЕЩА🤮‼️ Гонгадзе в гробу переворачивается от коллег журнашлюх
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31.10.2022 04:10 Ответить
не вірю в балачки
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30.10.2022 21:52 Ответить
Со своих бы начать. И уже сегодня. Каждый третий мэр, предатель, каждый второй мент, депутат райсовета тоже самое. До ген-директоров и депутатов парламента! Где, у кого, когда такое массовое предательство было? А сколько смылись с лярдами за кордон?
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30.10.2022 22:24 Ответить
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30.10.2022 22:47 Ответить
Яким чином? знову плаьчиком помаханють "но-но.. ми вас найдемо"?
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31.10.2022 02:09 Ответить
 
 