Следующий год станет определяющим в привлечении военных преступников РФ к ответственности, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что 2023 год станет определяющим в вопросе привлечения к ответственности российских военных преступников, в том числе высшего военно-политического руководства России.

Такое мнение он высказал в эфире национального телемарафона "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не только Путин, а все. Все, кто поднимал руку, кто давил кнопки в их Думе, кто отправлял россиян на смерть в Украину, будут нести ответственность. Это вопрос только времени. И насколько я уже осознал, короткого времени. Я более чем уверен, что 2023 год будет определяющим для всех этих вещей", – сказал Данилов.

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Он заверил, что все российские военные преступники будут отвечать по закону, в том числе и на территории Украины в соответствии с украинским законодательством.