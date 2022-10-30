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армия РФ (18050) Луганщина (6431) Северодонецк (532)

Российские захватчики заминировали все окрестности Северодонецка, готовятся к обороне, - мэр Стрюк

сєверодонецьк

Во временно захваченном Северодонецке на Луганщине значительно увеличилось количество российских военных, которые готовятся к наступлению ВСУ, наибольшей угрозой для украинских военных может быть тотальное минирование окраин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире телеканала "Киев" глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

"Приготовления к обороне есть и составят, пожалуй, достаточно серьезные проблемы для наших военных, поскольку минируют все вокруг, ведется строительство линий обороны, каких-то сооружений – трудно сказать, на сколько профессионально, но потуги делаются. Самая большая угроза – это минирование всех окрестностей", – сказал Стрюк.

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Он отметил, что прибывающие в город захватчики расселяются в заброшенных квартирах, и началась очередная волна мародерства.

"Сейчас пошла новая волна занятия более-менее уцелевших квартир местных жителей. При чем делается это под "хорошим" поводом – расселить людей, хотя фактически идет грабеж населения", – сказал глава ВГА.

По данным Стрюка, оккупационную "администрацию" покинули некоторые сотрудники, ранее туда устроившиеся.

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Дебіли, мля, вони так і залишились в 1943 році
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30.10.2022 21:29 Ответить
Точно , дебіли .. ! . Тупа кацапня і досі не зрозуміла що ЗСУ не витрачають сили на штурм міст , вони їх обходять і йдуть далі .
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30.10.2022 21:35 Ответить
Странно да? А вы думали они асфальт будут класть?
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30.10.2022 21:35 Ответить
між нашими окопами не кілометри, між нашими окопами прірва, яку не подолати у віках...
https://twitter.com/i/status/1523992205979013120
https://twitter.com/i/status/1585680888813191175
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30.10.2022 21:36 Ответить
Надо на минное поле забросить кусок сала. Жрать захотят - сами разминируют.
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30.10.2022 21:54 Ответить
Надо шмарклю и его банду послать на разминирование,чонгар обезопасил!?и здесь справятся!!!
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30.10.2022 22:27 Ответить
Зайти з тилу і погнати свиней по ними ж насраному.
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30.10.2022 23:04 Ответить
Дуже мутна ця війна, то відвід військ з власної території для оперативного зайняття їх ворогом, то наступ, то окопна оборона. Для чого давати рашистам можливість стягувати ресурси, укріплювати свої оборонні позиції, передислоковувати техніку з оточення, щоб покласти більше життів захисників?
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30.10.2022 23:28 Ответить
 
 