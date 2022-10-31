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Киев (24762) Кличко (4455) Тарифы на электроэнергию (2138) водоснабжение (719)

Через 3-4 часа водоснабжение вернут потребителям левого берега Киева и частично - правого, - Кличко

київ

"Киевводоканал" и энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"За три-четыре часа водоснабжение вернем потребителям левого берега Киева и частично – правого. Энергоснабжение уже частично восстановили в Деснянском районе столицы", – говорится в сообщении.

По словам Кличко, специалисты "Киевводоканала" и энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию.

Читайте также: 80% Киева остается без водоснабжения, часть города - без электроэнергии, - Кличко. ВИДЕО
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Топ комментарии
+7
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31.10.2022 12:23
+6
Переживаю за Вову, чи він з водою.
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31.10.2022 12:21
+5
-2 ,

Два российских вертолета Ка-52 взорвались в Псковской области.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

«Боевые машины находились на территории военного аэродрома, который расположен недалеко от российско-латвийской границы. Вертолеты были непригодны для эксплуатации - они находились на ремонте», - говорится в сообщении.

Причины взрыва неизвестны. Но от взрыва обломки фюзеляжа раскидало на 200 м вокруг.
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31.10.2022 12:26
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Переживаю за Вову, чи він з водою.
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31.10.2022 12:21 Ответить
Я теж переживав, а потім в інтернеті знайшов - там https://g.co/kgs/qpmh11 майже поруч бювет є.
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31.10.2022 12:43 Ответить
Какаяразніца, там Всьо зато завсфальтірован
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31.10.2022 12:48 Ответить
хто би ще ОПе заасфальтірував
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31.10.2022 13:15 Ответить
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31.10.2022 12:23 Ответить
аграхимия себе уже на пятнашечку выпросил. Главное, чтобы не успел добежать до белорусской границы...
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31.10.2022 12:42 Ответить
Діджей "качаєт зал"))
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31.10.2022 12:43 Ответить
-2 ,

Два российских вертолета Ка-52 взорвались в Псковской области.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

«Боевые машины находились на территории военного аэродрома, который расположен недалеко от российско-латвийской границы. Вертолеты были непригодны для эксплуатации - они находились на ремонте», - говорится в сообщении.

Причины взрыва неизвестны. Но от взрыва обломки фюзеляжа раскидало на 200 м вокруг.
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31.10.2022 12:26 Ответить
Надеюсь, все боевые комары благополучно вернулись на базу.
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31.10.2022 12:38 Ответить
путя така тупа...
вона ж ЗА РОЗКЛАДОМ, ПО ПОНЕДІЛКАХ нападає на об'єкти мирної інфраструктури
путя-махохістка неддоколихана

понеділок - день нападу та привертання уваги до нього
вівторок - наші чухають потилицю, чого ж під цей напад попросити у країн ЄС та Великої Британії та США
А далі три дня на домовленості та доставку нових смаколиків для
ЗСУ

а якщо-боронь Боже- не встигли за тиждень - в наступний понеділок путя нагадує, що вона неадекватна лиса як коліно блондинка

якби при цих довбаних нападах ще й наші люди не гинули - за цим можна було б дивитися як за цирковою виставою
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31.10.2022 12:39 Ответить
Це графік не ***** , а лисої ****** Сцикувікіна, по якій плаче нещасний летальний випадок. В Ізраїлі ця потвора б своє вже отримала, але де ми, а де Ізраїль.
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31.10.2022 12:54 Ответить
це не требо було говорити. Де же мозок?
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31.10.2022 12:42 Ответить
А що,без цього повідомлення кацапи подумають що воду в Києві не повернуть?
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31.10.2022 12:45 Ответить
Повтори продовжуються, народ терпить, що далі.
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31.10.2022 12:47 Ответить
Підкажу-бавовна у Криму, гордість х#йла-керченський міст, кацапофлот у Севастополі, Харківщина, Херсонський напрямок, згодом-і Донбас. Звичайно, дуже погано, що х#йло огризається та страждають мирні громадяни, але ж напрямок України-вірний. А обстріли інфраструктури ще більше посилюють ненависть та лють українців до х#йла та взагалі-до усього кацапстану. Тож-треба потерпіти, заради великої цілі.
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31.10.2022 13:09 Ответить
Підказки потрібні не мені, а іншим ...
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31.10.2022 13:23 Ответить
Кому саме ? Питання ж від Вас було, хоч і без знаку запитання ?
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31.10.2022 14:16 Ответить
Весело, у нас за півдня мають повернути в умовах війни, а у кацапському волгоградє після прорива каналізації 4 дні зробити не можуть - фекальні річки на вулицях...
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31.10.2022 12:50 Ответить
 
 