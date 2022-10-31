Через 3-4 часа водоснабжение вернут потребителям левого берега Киева и частично - правого, - Кличко
"Киевводоканал" и энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"За три-четыре часа водоснабжение вернем потребителям левого берега Киева и частично – правого. Энергоснабжение уже частично восстановили в Деснянском районе столицы", – говорится в сообщении.
По словам Кличко, специалисты "Киевводоканала" и энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию.
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ЗСУ
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