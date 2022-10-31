Россия выпустила по Украине более 50 ракет во время визита иностранного лидера, - Никифоров
Российские оккупационные войска выпустили более 50 ракет по Украине, в этот момент с официальным визитом в стране находился иностранный лидер.
Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Россия: Выпускает более 50 ракет по Украине во время визита иностранного лидера. Традиционно бьет по гражданской инфраструктуре. Нарушает воздушное пространство другого государства. Теряет ракету на территории другого государства".
Также Россия: До сих пор является членом G20", – говорится в сообщении.
Он не уточнил, кто из иностранных лидеров находится в Украине с визитом.
Однако ранее сообщалось, что премьер-министр Чехии Петр Фиала прибыл с визитом в Украину.
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+21 Сергей Гусаченко fe44ea74
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+12 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий31.10.2022 13:01
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Казалось бы, ВСУ могли бы бомбить российские инфраструктуру и жилые кварталы городов, но они атакуют Черноморский флот РФ.
Казалось бы, армия РФ могла бы атаковать военные объекты ВСУ, но она бомбит украинские инфраструктуру и жилые кварталы городов
https://www.youtube.com/watch?v=_qegaWC-Pl8