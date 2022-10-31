Россия выпустила по Украине более 50 ракет во время визита иностранного лидера, - Никифоров

Российские оккупационные войска выпустили более 50 ракет по Украине, в этот момент с официальным визитом в стране находился иностранный лидер.

Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия: Выпускает более 50 ракет по Украине во время визита иностранного лидера. Традиционно бьет по гражданской инфраструктуре. Нарушает воздушное пространство другого государства. Теряет ракету на территории другого государства".

Также Россия: До сих пор является членом G20", – говорится в сообщении.

Он не уточнил, кто из иностранных лидеров находится в Украине с визитом.

Однако ранее сообщалось, что премьер-министр Чехии Петр Фиала прибыл с визитом в Украину.

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