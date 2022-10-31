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обстрел (25742) Сергей Никифоров (152)

Россия выпустила по Украине более 50 ракет во время визита иностранного лидера, - Никифоров

ракета

Российские оккупационные войска выпустили более 50 ракет по Украине, в этот момент с официальным визитом в стране находился иностранный лидер.

Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия: Выпускает более 50 ракет по Украине во время визита иностранного лидера. Традиционно бьет по гражданской инфраструктуре. Нарушает воздушное пространство другого государства. Теряет ракету на территории другого государства".

Также Россия: До сих пор является членом G20", – говорится в сообщении.

Он не уточнил, кто из иностранных лидеров находится в Украине с визитом.

Однако ранее сообщалось, что премьер-министр Чехии Петр Фиала прибыл с визитом в Украину.

Читайте также: Украина ожидает реакции Турции и ООН по выходу России из "зернового соглашения", - Никифоров
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Топ комментарии
+21
Надеюсь что у нас с визитом не такой идиот как ты:

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31.10.2022 12:59
+19
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31.10.2022 13:04
+12
Вашингтонский Обком



Казалось бы, ВСУ могли бы бомбить российские инфраструктуру и жилые кварталы городов, но они атакуют Черноморский флот РФ.
Казалось бы, армия РФ могла бы атаковать военные объекты ВСУ, но она бомбит украинские инфраструктуру и жилые кварталы городов
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31.10.2022 13:01
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ну от і виходить, що іноземний лідер тепер має уявлення про наше нинішнє життя-буття...
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31.10.2022 12:56 Ответить
Надеюсь что у нас с визитом не такой идиот как ты:

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31.10.2022 12:59 Ответить
І цей клован речник Президента? Соррі,речник ще більшого клована.
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31.10.2022 13:08 Ответить
це точно не президент гвінеї-біссау?
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31.10.2022 13:00 Ответить
Іноземний лідер - то не особливий вид ППО, ідіотіна блть.
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31.10.2022 13:01 Ответить
Вашингтонский Обком



Казалось бы, ВСУ могли бы бомбить российские инфраструктуру и жилые кварталы городов, но они атакуют Черноморский флот РФ.
Казалось бы, армия РФ могла бы атаковать военные объекты ВСУ, но она бомбит украинские инфраструктуру и жилые кварталы городов
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31.10.2022 13:01 Ответить
ззаду ему ермак добряче вставив-аж язик виліз
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31.10.2022 13:01 Ответить
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31.10.2022 13:04 Ответить
ото по мінне поле - моя ідея, але в мене про випадок, рів був з крокодилами й стіна під напругою
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31.10.2022 13:07 Ответить
Крокодили замерзнуть
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31.10.2022 13:14 Ответить
Нікіфоров як бомж з реклами 90 х про МММ.
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31.10.2022 13:08 Ответить
Россия попрежнему член G20. Опять заигрывания с путлером и попытка «сохранить лицо» бункерному деду.
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31.10.2022 13:14 Ответить
передай им - пусть приезжают в Харьков...!\тут им всё объяснят...\
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31.10.2022 13:45 Ответить
И даже ссылка есть? В смысле - не на срусь.сру?
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31.10.2022 14:46 Ответить
Здорово, Макс, помнишь мое сообщение про визит министров обороны Турции и Израиля в Баку? Так вот там было продолжение..... в том же составе в Турции, а в субботу там же нарисовался Столтенберг. С чего бы?
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31.10.2022 15:41 Ответить
Селямчик. Хмм, это интересно, но пока непонятно. Понятно одно - раз там собрались азербайджанец, турок, и еврей, то Столтенберга где-то на шо-то обязательно разведут.
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31.10.2022 15:44 Ответить
Фухххх, новости сыпятся как из решета. Тут не разводом пахнет, а чем-то серьезнее. Иранцы же нагнали на границу под 50 тысяч рыл и технику. Кстати, ты в курсе, что Азербайджан прикрыт железным куполом? Я все удивлялась, что 2 года назад армяне не пользовались РСЗО, оказывается смысла не было. Но то такое.... лирическое отступление. Помимо иранских скорбных дел (а там дошло до того, что в Тебризе стали срывать портреты Хомейни и вешать Алиева), сейчас встанет вопрос конвоя зерновых перевозок. Эрдоган злится не по детски. Фактически кроме турецких в Черном море нормальных военных суден и нет. А вывозить зерно нужно не столько Украине, сколько ООН.
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31.10.2022 18:46 Ответить
Как и думалось ранее. Открывай интервью Столтенберга в "Conflict zone" и внимательно слушай. 😎 Не зря я два дня охочусь за этим дядькой.
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31.10.2022 20:38 Ответить
Отжеж неугомонная ....уже пошел искать. Thanks
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31.10.2022 20:42 Ответить
Ага, вот такая вот пакость)) Ну что, нашел?
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01.11.2022 19:02 Ответить
Нашел вот это, за 12 дней тому. Оно?
https://www.youtube.com/watch?v=_qegaWC-Pl8
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01.11.2022 19:07 Ответить
Неть. Это было вчера. Кажется я немного спутала источник, так как вчера до фига пересмотрела и это тоже видела. Сейчас попробую найти тот бриф. Либо вчерашнее должно быть, либо воскресное.
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01.11.2022 20:11 Ответить
Ну вот, отправила старого человека искать вчерашний день, злодейка.
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01.11.2022 20:14 Ответить
Бу на тебя)))) Тоже мне, старый пень выискался)) Кстати, сезон охоты уже открылся?
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01.11.2022 20:30 Ответить
Скоро. Я тут местных оленей прикормил, на случай мало ли, теперь эти шашлыки рогатые у меня на заднем дворе по ночам шляются. Вот и думаю - а надо ли час ехать, а потом часа 2 пробираться через ипеня, а там еще и задницу морозить на дереве, если можно вполне спокойно поохотиться, не выходя их кухни, с мелкашкой с глушителем?
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01.11.2022 20:41 Ответить
Я вообще-то кабанчиков имела в виду. А ты тут собрался почти домашних лапушек истреблять? Не поленюсь, приеду и ухи оборву.
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01.11.2022 21:00 Ответить
Не,на швайне я не хожу, у нас на рiдной Пеннсiлванщинi, слава Богу, этих вредителей нет. Вот в Техасе есть любители-отморозки, ходят на кабана с собаками и здоровенными ножиками. А насчет ушей...становись в очередь, мне уже аж 3 поколения моих женщин этим угрожали, если я этих зверушек в морозилку переселю.
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01.11.2022 21:09 Ответить
Макс, береги ухи 😁 Тигры не шутят)))
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01.11.2022 21:56 Ответить
Ничего, вдвоем с котом как-то отобьемся.
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01.11.2022 22:12 Ответить
А де наш лідор?
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31.10.2022 14:03 Ответить
В лідорії.
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31.10.2022 14:05 Ответить
Как злой рок, ..чи пороблэно..! Какая то хуторянская наивность, что мол даже во время визита, в ООН обсуждают, санкции как спрут, мамам звонить пусть сыновей заберут--- и прочая мура моралистическая! Как же ржут кацапы! Да крошить, в плен не брать, 5 колону за ночь удавить срочно трибуналы тройка--- или они нас, или мы их! Кто видит второй вариант--- подскажите?,
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31.10.2022 14:12 Ответить
 
 