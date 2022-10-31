В минувшие сутки морские пехотинцы уничтожили БМП и 25 оккупантов, - ВМС
30 октября военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Командования ВМС ВСУ.
"В минувшие сутки морские пехотинцы уничтожили 25 человек живой силы. Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам, в результате чего наши воины уничтожили боевую машину пехоты и убежище с боеприпасами. Окончательные потери врага уточняются", – говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Danger Zone
показать весь комментарий31.10.2022 14:26 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...