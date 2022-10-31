В результате утренних обстрелов Черкасщины 2/3 области остались без электроснабжения, 4 человека ранены, - ОВА
Около 2/3 территории Черкасской области остались без электроснабжения в результате утренних обстрелов региона российскими оккупантами.
Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Имеем 2 прилета по одному из объектов критической инфраструктуры энергетической сферы, что, к сожалению, обесточило две трети нашей области", - сказал глава обладминистрации.
Он также отметил, что в результате обстрела 4 человека получили ранения.
По словам главы ОВА, в настоящее время пожары на объекте полностью ликвидированы, энергетики приступили к работе по ликвидации последствий обстрелов и возобновлению электроснабжения в регионе.
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Валентина Саюн c856325a
показать весь комментарий31.10.2022 13:35 Ответить Мне нравится 5
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Ivan Livliv
показать весь комментарий31.10.2022 14:31 Ответить Мне нравится 3
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