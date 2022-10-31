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Новости Агрессия России против Украины
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Два российских вертолета Ка-52 уничтожены, еще два повреждены на аэродроме в Псковской области

ка-52

На аэродроме в Псковской области уничтожены два Ка-52, еще два существенно повреждены.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

"На военно-воздушной базе ВС РФ "Веретье" (Псковская область, Остров-5) ночью 31 октября произошел мощный взрыв. Два российских ударных вертолета Ка-52 "аллигатор" полностью уничтожены. Еще два - существенно повреждены", - говорится в сообщении.

Детали по уничтожению другой техники и личного состава – уточняются.

В целях ликвидации последствий взрывов, а также "поиска диверсионных групп" личный состав воинской части поднят по тревоге, в воинской части проходят следственные действия.

Читайте также: На Харьковщине Воздушные силы ВСУ сбили российский ударный вертолет
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Топ комментарии
+51
Бєлгородська народна республіка атакувала Псковську народну республіку?
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31.10.2022 13:14
+23
Основные характеристики беспилотника "ACE ОNE":
Максимальная высота полета: 13700 метровОперативный радиус: 1500 кмВес: 7,5 тонныДлина: 11 метровШирина: 8,5 мМаксимальная скорость: 0,95 Маха (почти 1000 км/ч)

ACE ONE предназначен для выполнения операций: стратегической, оперативной и тактической разведки, штурмовых операций в широком диапазоне высот, подавление противника противовоздушной обороны Украинский беспилотник "ACE ОNE":
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31.10.2022 13:20
+21
Пора бы уже и за энергетическую инфраструктуру браться!
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31.10.2022 13:19
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Правила форума Совет форумчан
Мы пскавские одним словом.
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31.10.2022 13:11 Ответить
мы прарвёмся... порвёмся ))) в клочья
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31.10.2022 13:29 Ответить
Мы скопские yе голубых кровей.
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31.10.2022 14:11 Ответить
Оооой. Що це було?
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31.10.2022 13:13 Ответить
Це мабуть наші хлопці-курсанти здають заліли в якомусь ВУЗі
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31.10.2022 13:18 Ответить
заліки
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31.10.2022 13:20 Ответить
Бєлгородська народна республіка атакувала Псковську народну республіку?
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31.10.2022 13:14 Ответить
ja-ja
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31.10.2022 19:15 Ответить
зачем они сами себя обстреливают....
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31.10.2022 13:15 Ответить
Бавовнятко нові воєнні спеціальності освоїло
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31.10.2022 13:17 Ответить
Во, то шо доктор прописал. У кацапов везде полный проходной двор плюс жесткий некомплект кадров. Устроиться на работу, выйти в ночную смену и кинуть молотовы туда, куда надо. А не кидать их в бетонную стену военкомата, получая отскоком половину бутылок назад. К тому же с шансом в 90% даже если поймают до или после диверсии, то за взятку отпустят. Сразу 4 вертушки на парашу и это очень, очень тяжелый ущерб. Там могли быть совсем новые вертушки, которые приехали за готовым с завода модулем витебск против пзркшных ракет, чтобы его установили или перезарядили и обслужили. И могли бить уничтожены и модули, и вертушки. Диверсанту просто отсыпать хороший кусок денег, когда он выедет в Грузию или Армению, а оттуда куда хочешь лети и не надо заморачиваться с обналичкой крипты на России, просто в руки отдать всю сумму в обмен на фотку или видео диверсии, как он кидал молотовы на вертушки.
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31.10.2022 13:18 Ответить
а на ціх гвинтокрилах
двигуни "Моторсічі"???
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31.10.2022 14:34 Ответить
Пора бы уже и за энергетическую инфраструктуру браться!
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31.10.2022 13:19 Ответить
Блукаюча Бавовна.
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31.10.2022 13:19 Ответить
яка вишукує жирні цілі💥
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31.10.2022 13:54 Ответить
Р - рукожопіє.
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31.10.2022 13:20 Ответить
О Псковская Русь проснулась, может и Новгородская подтянется против мордовской орды
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31.10.2022 13:20 Ответить
Основные характеристики беспилотника "ACE ОNE":
Максимальная высота полета: 13700 метровОперативный радиус: 1500 кмВес: 7,5 тонныДлина: 11 метровШирина: 8,5 мМаксимальная скорость: 0,95 Маха (почти 1000 км/ч)

ACE ONE предназначен для выполнения операций: стратегической, оперативной и тактической разведки, штурмовых операций в широком диапазоне высот, подавление противника противовоздушной обороны Украинский беспилотник "ACE ОNE":
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31.10.2022 13:20 Ответить
це теж поховали??
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31.10.2022 13:25 Ответить
скажите спасибо, что у какого-нибудь наумова руки до Лося не дотянулись, и он еще жив со своим проектом.
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31.10.2022 14:02 Ответить
руки по вуха треба вже декому обрубувати
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31.10.2022 14:28 Ответить
в Сербии такого наказания кодекс не предусматривает, так что, думаю, через некоторое время он с руками будет на расии.
Если уже не там.
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31.10.2022 14:40 Ответить
А чи не занадто велика площа у нього? Більша площа - більше хвиль локатора відбиває.
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31.10.2022 14:38 Ответить
Стелс-технология.
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31.10.2022 14:42 Ответить
Ну не доходит до орков, что курить в кабине вертолёта нельзя
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31.10.2022 13:21 Ответить
та нехай гріються
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31.10.2022 13:26 Ответить
це зробили правнуки "антонівців"

Тамбовське повстання (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Тамбовское восстание) Анто́новщина - антибільшовицьке збройне повстання селян у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Тамбовській губернії . Розпочалося в серпні 1920 р. зі спротиву насильницькій заготівлі харчів та перетворилось на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 партизанську війну проти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Червоної армії , загонів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A7%D0%9A ВЧК та радянської влади загалом. Під час придушення повстання було взято в полон близько 100 000 чоловік та близько 15 000 вбито. Вперше в історії влада застосувала проти власного народу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F хімічну зброю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#cite_note-Alexandrov2010-2 [2] . Основна частина селянської армії була розбита влітку 1921 р., меншим групам вдалося протриматись до початку наступного року.
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31.10.2022 13:21 Ответить
Більшовики вперше після Першої світової, там використали газові атаки, на той час вже заборонені в цивілізованому Світі
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31.10.2022 13:42 Ответить
Де Вася? Його єнот просив зранку 2, ось маємо
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31.10.2022 13:22 Ответить
Кацапському прапору не спалось, вийшов покурити.
І покурив, мільйонів так на 60 "зелених"...
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31.10.2022 13:22 Ответить
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31.10.2022 13:22 Ответить
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31.10.2022 13:24 Ответить
Самый главный и самый опасный враг рабссиян их собственное рукожопство... Хотя и тут варианты есть, может это жопорукость...
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31.10.2022 13:25 Ответить
то так..у них й банка сгущеного молока при варці вибухне..
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31.10.2022 13:29 Ответить
ну и слава Богу!!! нашим ВСУ работы меньше...
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31.10.2022 13:30 Ответить
У нас на Бельбеке был такой случай: лётчик после вылета не поставил РУД правого двигателя СУ-27 на "Стоп" и он остался в положении "Максимал", техник самолета при выполнении подготовки к повторному вылету и перед посадкой летчика в кабину неполностью проверил исходное состояние органов управления в кабине. Летчик после посадки в кабину опять же не проверил исходное положение органов управления в кабине в полном объеме... В результате при запуске двигателей правый двигатель вопреки всем инструкциям по эксплуатации практически мгновенно выходит на режим "Максимал", самолет разворачивает влево и он носовым обтекателем подлазит под переднюю стойку стоящей слева спарки. На все ушло примерно секунд 20-30. Сразу две машины в хлам...
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31.10.2022 13:44 Ответить
Мабуть це воно: )

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31.10.2022 16:55 Ответить
Да, вот такая картина и была. Только при Украине и на попа была поднята спарка, то есть двухместный учебно-боевой. И осенью, у нас как раз стрельбы по САБам были. В Крыму вообще снег редко бывает.
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31.10.2022 17:48 Ответить
Курільщіків, курільщіків шукайте
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31.10.2022 13:27 Ответить
2+2 = 4 (все равно шкоды меньше... и от самоликвидированніх тоже))))
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31.10.2022 13:27 Ответить
Комары-комарики, на воздушном шарике...
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31.10.2022 13:28 Ответить
недаром небензя презентував бойових комарів в ООН. Їх вітром занесло аж у Псков то вони там і погрілись біля гелікоптерів
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31.10.2022 13:39 Ответить
рождений сгореть летать не сможет
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31.10.2022 13:29 Ответить
Презентація нового українського ударного дрону?
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31.10.2022 13:29 Ответить
это вряд ли. До Веретье, если аппарат поднять в воздух, скажем в Городне, лететь больше трёхсот км, на дронах должны быть некислые ПНВ для наведения, а значит это тянет за собой радиообмен на значительном расстоянии со всеми вытекающими... Не стоит плодить сущности. Скорее всего когда-то в какой-то белорусской ********** прапор с части когда-то выгодно продал налево несколько МПМок, а другой прапор из рязанского *********** продал опять же выгодно комплект РП-1. Вот оно и сошлось в этом дремучем Веретье, где караул регулярно бухает самогон, купленый у бабы Зины в Подвигалово. Два незаметных дивайса, прилепленных в области топливных баков сработали от нажатой в километре кнопки на РП-1.
Кого-то там разжалуют, а где-то в другом месте кому-то дадут медаль...
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31.10.2022 14:35 Ответить
там був RQ-4B Global Hawk - як і в Севастополі
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31.10.2022 14:54 Ответить
Ну, цей дівайс цілком спроможний на такий удар керованими ************, та ще і спокійно повернутись на базу непоміченим. Судячи з того, що розмови про поставку нам іглів вщухли, то не можно виключати їх наявності у ЗСУ.
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31.10.2022 15:48 Ответить
цей дивайс здійснював координацію )
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31.10.2022 15:55 Ответить
а які тоді дівайси долетівши більше, ніж 300 км айн-цвайхуярен по двух пєпєлацам?
я би припустив, що скоріше всього це був звичайний ТВ2, який своїми двома мамлами знищів два борти, і який тихенько повернувся на максимальній висоті додому.
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31.10.2022 17:09 Ответить
Ударний "Сокіл-300" - дальність польоту з різними двигунами 1000км, 1300, 3300.
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31.10.2022 15:07 Ответить
це все вже "боржомі" (
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31.10.2022 15:49 Ответить
тихенько добираємся до мацкви....
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31.10.2022 13:29 Ответить
Песня была такая---"утро красит ярким цветом, стены древнего кремля, просыпается с рассветом вся советская земля. Холодок бежит за ворот...". Надо бы дроны назвать ,,холод,, , зима ведь скоро!
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31.10.2022 14:24 Ответить
совєцькі пісні всі превозносять московсько-кремлівський фашизм, подібну муть викидаємо з пам,яті, слухати те "творчество" гидко й неприпустимо.
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31.10.2022 14:44 Ответить
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31.10.2022 13:31 Ответить
Украинский беспилотник "ACE ОNE":
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31.10.2022 13:32 Ответить
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31.10.2022 13:54 Ответить
Мабуть, гарячі естонські хлопці допомогли...
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31.10.2022 13:32 Ответить
Українські комарі розходилися
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31.10.2022 13:36 Ответить
Це все вони )
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31.10.2022 13:37 Ответить
Зорян і Шкіряк 😆
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31.10.2022 13:38 Ответить
То не ми. Але якщо повторимо, буду радий
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31.10.2022 13:38 Ответить
на аеродромі Острова розміщалось до 30 фашистських гелікоптерів... ще багато роботи.
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31.10.2022 13:42 Ответить
Пора уже уничтожать ТУ-шки которые обстреливают Украину крылатыми ракетами
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31.10.2022 13:49 Ответить
Давно про це кажу. Сподіваюсь, якісь кроки для цього робляться.
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31.10.2022 14:45 Ответить
Кацапи в кожен двигун Мотор Січі закладено чіп, який керується з самого Вашінгтона. Богуслаєв - двайной агент, а може і трайной, ой нє то адікалон.
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31.10.2022 15:15 Ответить
а может просто кто-то не захотел героически обменяться на ладу-калину\дрова. тоже бывает. хотя нет, какой-то бред.
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31.10.2022 15:52 Ответить
Ти в багатьох темах постiйно пиариш цей дебiльний канал, з тупорилими текстами й гундосной озвучкою малолiтньою школотою..Може ти маЭш вiдношення до аФтарiв цих "ншедеврiв" ?
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31.10.2022 21:56 Ответить
--- Пагади ваевать !!! Откедаль будете ???
----Мьі пскавские... А вьі ???
---Кастрама...
" Человек с ружьем "
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06.12.2022 16:33 Ответить
 
 