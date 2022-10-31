Два российских вертолета Ка-52 уничтожены, еще два повреждены на аэродроме в Псковской области
На аэродроме в Псковской области уничтожены два Ка-52, еще два существенно повреждены.
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.
"На военно-воздушной базе ВС РФ "Веретье" (Псковская область, Остров-5) ночью 31 октября произошел мощный взрыв. Два российских ударных вертолета Ка-52 "аллигатор" полностью уничтожены. Еще два - существенно повреждены", - говорится в сообщении.
Детали по уничтожению другой техники и личного состава – уточняются.
В целях ликвидации последствий взрывов, а также "поиска диверсионных групп" личный состав воинской части поднят по тревоге, в воинской части проходят следственные действия.
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прарвёмся... порвёмся ))) в клочья
двигуни "Моторсічі"???
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Если уже не там.
Тамбовське повстання (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Тамбовское восстание) Анто́новщина - антибільшовицьке збройне повстання селян у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Тамбовській губернії . Розпочалося в серпні 1920 р. зі спротиву насильницькій заготівлі харчів та перетворилось на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 партизанську війну проти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Червоної армії , загонів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A7%D0%9A ВЧК та радянської влади загалом. Під час придушення повстання було взято в полон близько 100 000 чоловік та близько 15 000 вбито. Вперше в історії влада застосувала проти власного народу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F хімічну зброю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#cite_note-Alexandrov2010-2 [2] . Основна частина селянської армії була розбита влітку 1921 р., меншим групам вдалося протриматись до початку наступного року.
І покурив, мільйонів так на 60 "зелених"...
Кого-то там разжалуют, а где-то в другом месте кому-то дадут медаль...
я би припустив, що скоріше всього це був звичайний ТВ2, який своїми двома мамлами знищів два борти, і який тихенько повернувся на максимальній висоті додому.
----Мьі пскавские... А вьі ???
---Кастрама...
" Человек с ружьем "