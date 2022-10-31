Под оккупацией сейчас 24 населенных пункта Харьковщины. Там действительно горячо, – Синегубов

В Харьковской области Вооруженные силы Украины воюют за освобождение 24 населенных пунктов, враг оказывает активное сопротивление.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наши Вооруженные силы ведут активную борьбу за освобождение наших территорий. У нас еще остались под оккупацией в среднем 24 населенных пункта. Почему я говорю "в среднем", потому что ситуация действительно меняется на фронте, она изменчива. Однако наши ВСУ делают все возможное для того, чтобы как можно быстрее полностью освободить область", - сказал руководитель ОВА.

Синегубов подчеркнул, что российские захватчики оказывают активное сопротивление и не собираются отходить: "Там действительно горячо".

Он отметил, что сейчас линия фронта изменилась, поэтому продолжается работа по укреплению позиций, однако укрепляется и противник.

"Строятся оборонительные и фортификационные сооружения. У нас, напомню, 315 километров границы с российской федерацией. Россияне так же укрепляются со своей территории. Действительно, у них ведется строительство укрепрайонов, бетонных сооружений", - сказал глава ОВА.

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