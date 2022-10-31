Обломки сбитых российских ракет упали в нескольких местах в Хмельницкой области, пострадавших нет, - ОВА
Силы противовоздушной обороны уничтожили российские ракеты в небе над Хмельнитчиной.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалия, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в результате массированной ракетной атаки страны-террориста имеем такую ситуацию в Хмельницкой области. В Каменец-Подольском районе локализовано падение ракеты в 2-х локациях. Они упали в поле, поэтому пострадавших и разрушений нет".
Обломки еще одной ракеты рухнули в Хмельницком районе. В результате падения возник пожар, были повреждены крыша и окна в гражданском здании. Пожар ликвидирован, к счастью, погибших и раненых нет", - рассказал глава обладминистрации.
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