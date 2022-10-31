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Молдова (1831) обстрел (25742) ракеты (3469) Украина (44294)

МИД Молдовы об обстрелах Украины россиянами: "Эти нападения являются недопустимым нарушением международного гуманитарного права"

молдова

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы обнародовало заявление после обстрела Украины утром 31 октября российской армией и падения российской ракеты на территории Молдовы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

Министерство подтвердило свое решительное осуждение ракетных ударов по Киеву и другим городам - включая ракету, сбитую украинским ПВО и упавшую на северную окраину Наславчи на севере Молдовы.

"Эти нападения, еще больше обостряющие ситуацию в плане безопасности, являются недопустимым нарушением международного гуманитарного права, которое запрещает наносить удары по гражданским лицам и их инфраструктуре", - сказано в заявлении.

Отмечается, что в понедельник утром представители МИД связались с посольством Молдовы в Киеве, чтобы заверить, что все сотрудники находятся в безопасности.

Смотрите: На севере Молдовы упала сбитая российская ракета, - МВД республики. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Министерство отмечает, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины наносят огромный экономический и социальный ущерб всему Европейскому континенту, в частности, гражданам Молдовы, которые испытывают на себе последствия войны по соседству.

"МИД самым решительным образом осуждает использование Россией энергоресурсов как оружия", - добавили в ведомстве.

В МИДе Украины после падения российской ракеты на территории Молдовы напомнили о необходимости систем ПРО и ПВО.

Также читайте: Россия использует воздушное пространство Молдовы для обстрелов Украины, - Воздушные Силы

Во время массированного обстрела Украины 10 октября три российские ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы.
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Топ комментарии
+24
Ой, плять... Прям московитские нотки. "Плиточники, гастеры, штукатурщики". Да, плиточники. Да, работящие. Да, не воры и не убийцы. Плохо? Во всем мире это хорошо, и только для наследников золотой орды это повод для принижения. Охренеть
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31.10.2022 14:06
+17
Как минимум 60 процентов за. А то и больше. Но независимость же - это ж кормушка. Вся наша шушера властная что будет делать в случае об'единения? В тюрьму пойдет? Они зубами вцепились в независимость. Мол что вы, что вы! А как же ватное население, которое страдать будет под властью румынских фашиздов
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31.10.2022 14:09
+10
У русни всегда есть повод для принижения.
Нет ни одной более-менее успешной нации на планете, для которой у русни бы не была назначена презрительная кличка.
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31.10.2022 14:16
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Правила форума Совет форумчан
Шкода що не в Польщі десь упало...країна НАТО, п'ята стаття..
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31.10.2022 14:01 Ответить
щоб ніхто і ніщо не постраждало, окрім кацапського стрілюна
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31.10.2022 14:02 Ответить
Ещё не вечер...
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31.10.2022 14:03 Ответить
У этих, кацапских подонков при одной лишь мысли о реальном противостоянии с НАТО, начинается диарея.
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31.10.2022 14:07 Ответить
В Польшу не треба а от на мадярщину, прямо на голову орбана могло би прилетіти
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31.10.2022 14:24 Ответить
Это нам за 30 лет независимости долбаной. Придумали, блд, независимое государство без конституционных признаков, необходимых для существования государства. Ни территории, ни населения, ни энергетической независимости, ни ресурсов. Я понимаю, что на поддержание идеи существования Бессарабии как государства бешеные деньги тратит рэфия, лишь бы не допустить об'единения с Румынией.
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31.10.2022 14:02 Ответить
Може так було би краще. Бо Молдавія занадто мала країна, щоб чогось досягти.
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31.10.2022 14:04 Ответить
они у себя порядок навести не могут, а ты хочешь чтобы и румынию опустили ?
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31.10.2022 14:12 Ответить
Было уже об'единения. И оно исторически справедливо, так же как и об'единениеФРГ и ГДР.
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31.10.2022 14:18 Ответить
після чого гдр зжерла фрг.
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31.10.2022 16:33 Ответить
И? Это как-то оправдывает насильственное разделение одной страны советским монстром? Ситуация идентичная, за исключением то, что при первом разделении монстр был имперский
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31.10.2022 16:38 Ответить
А як народ у вас,хотіли б об'єднатися з Румунією,чи більшість проти?
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31.10.2022 14:06 Ответить
Как минимум 60 процентов за. А то и больше. Но независимость же - это ж кормушка. Вся наша шушера властная что будет делать в случае об'единения? В тюрьму пойдет? Они зубами вцепились в независимость. Мол что вы, что вы! А как же ватное население, которое страдать будет под властью румынских фашиздов
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31.10.2022 14:09 Ответить
Post AV
в Тьюринга пойдут или при объединении или без неё все воры проросийские Лучинский, Воронин , Додон , Шор и все остальные их пособники
никак не вижу варианта за что должны сесть в Тьюринга в случае объединения с Румынией наша Санду или премьер Гаврилицэ и все остальные из ее Правительство или большенство в парламенте??????
кто их людей Санду проворовались или передал страну????
зочу услышать!!!???
обьединение обязательно будет!!!
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31.10.2022 18:36 Ответить
не смотри паРаша тв , мозг будет светлый , поумнеешь , или на кнопки нажимать начал только когда прилетело ? ............там у вас все еще впереди , у вас будет хуже Бучи .
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31.10.2022 14:08 Ответить
Что за бред ты сейчас написал? Я, унионист, смотрю параша ТВ?)))
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31.10.2022 14:10 Ответить
Не звертай увагу на наших "експертів".
По суті питання: я 6 років пропрацював в Кишиневі, знаю всі ваші розклади. Зараз є шанс: РМ звертається до України з проханням допомогти відновити тертиоріальну цілісність. До цього ви приймаєте закон про обмеження на 10 років права виборів для жителів Придурков'я.
Слухай мене. Колишнього світоустрою в регіоні вже не буде. Зараз вас шанс...
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31.10.2022 15:26 Ответить
Вот честно... Как на духу говорю. Левобережье Днестра - не наша земля. Это советский долепок, с которым Молдове не справиться. Сами знаете, с какой целью проводилась советами резка земель. Вам кусок Молдовы, нам кусок Украины. Чтобы создать очаги нестабильности из людей, оторванных от родины. Поэтому у нас пемеер, у вас южная Бессарабия с очень ватным, как я слышал, населением
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31.10.2022 16:43 Ответить
Читал что на левом берегу Днестры почти вся энергетическая инфраструктура Молдовы. Если левый беред отойдёт Украине, как собираетесь решить вопрос электричества в вашей стране?
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31.10.2022 17:48 Ответить
Post -AV
Возможно левобережье Днестра не наша територия
как возможно и сев Буковина и Буджак котрые ныне украинская - не является территорией Укоаины
возможно также что и Калининградская область или Курили или часть Карелии не является российской территорией а немецкой, японской, финской итд
давай тогда разбираться чья и кого територия и возвращать хозяевам
или оставлять как есть
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31.10.2022 18:31 Ответить
Независимость от долбаного и дремучего и убогого совка получили не только молдаване но и все остальные 15 республик бывшего совка
что и есть правильно
Молдова после независимости должна была стать мгновенно частью Румынии - где она всегда и была до пакта Рибентроп Молотов до окупации большевиками и там где ей и место!!
и небыло бы проблем с газом , электроэнергией, нефтью И так далее ибо у Румынии есть всего этого достаточно!!
и не было бы сегодняшних проблем у нас
и мы были готовы к обьединеию
но нам фсбшная братия Кремля устроила войнушку в Приднестроьве в 1992 тем самым помешала нашим планам обьединения
плюс того!!!!!
в Румынии с помощью Москвы ещё после падения Чаушеску был поставлен во главе этот конченый президент и предатель Ильеску котрый учиться некогда в партийной школе при совке и далее у нас аналогично та же Москва или не без ее помощи помогала выигрывать на президентских выборах пророссийских президентов - Лучинский , Воронин, ДоДон- которые ничего абсолютно не зделали что бы создать инфраструктуру по обеспечении Молдовы в вопросе энергобезопасности и по газу и по электроэнергии и нефтепродуктом и тл
таким образом вопрос о восоединения родственных земель Молдовы с Румынией был отложен из за описаный выше причин
и еще
еще в начале 2000-х наш бизнесмен Стати котрый добывал газ в Казахстане предлагал тогда проросйикому президенту того времени Воронину поставлять газ не более 50$ за тыс куб и могли созидаться все условия для этого!!
это кончилось тем что Воронин написал письмо Назарбаеву что якобы наш бизнесмен Стати не оплачивает налоги в Молдове и его надо наказать!
на что Назарбаев положил арест на его газодобывающие скважины то есть по сути пр рейдерски отобрал !!!
и далее Ворони договорилься с Москвой поставлять газ но уже по около 160$ за тыс куб !!!!!!!
( вместо 50$ как предлагалось с Казахстана)
то есть
все последние десятки лет до Санду нами управляли проросийские президенты и кураторы кремля
не потому что так хотели молдаване на выборах
а потому что так хотела Москва
я думаю более не надо нбьяснять
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31.10.2022 18:27 Ответить
Чому не збивали, плиточники. Де ваша ппо? 'Чі фачі вей?
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31.10.2022 14:03 Ответить
Ой, плять... Прям московитские нотки. "Плиточники, гастеры, штукатурщики". Да, плиточники. Да, работящие. Да, не воры и не убийцы. Плохо? Во всем мире это хорошо, и только для наследников золотой орды это повод для принижения. Охренеть
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31.10.2022 14:06 Ответить
У русни всегда есть повод для принижения.
Нет ни одной более-менее успешной нации на планете, для которой у русни бы не была назначена презрительная кличка.
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31.10.2022 14:16 Ответить
Соглашусь, что форма вопроса оскорбительна и отдает мацковсьм шовинизмом. Но суть вопроса верна. Уже не в первій раз через воздушное пространство Молдові на нас летят ракеті. Как украинцам понимать подобное - Молдова поддерживает государство-террориста или есть какие-то другие причині?
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31.10.2022 14:16 Ответить
Назовите хоть одну страну, которая вступила в ОТКРЫТЫЙ конфликт с россией на нашей стороне.
Если не знаете, поражение крылатой ракеты системой ПВО есть боестолкновением.
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31.10.2022 14:20 Ответить
Назвіть хоч одну країну (крім білоруської республіки звичайно) через повітряний простір якої неодноразово пролітають кацапські ракети для терору мирного українського населення.
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31.10.2022 14:22 Ответить
Розвідувальні дрони залітали транзитом через територію ЄС.
Русня ссикує через ЄС стріляти.
А через Молдову можна. Вона ж не може відповісти, немає чим. Отже і вимагати від них - аморально.
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31.10.2022 14:28 Ответить
Це коли? Знаю коли залітали дрони через нейтральний і Молдовський простір до ЄС, а от щоб через країни ЄС до нас не знаю. Киньте пруф на будь-яке джерело.
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31.10.2022 14:32 Ответить
https://focus.ua/world/509308-v-rumynii-upal-rossiyskiy-bespilotnik-smi В Румынии упал российский беспилотник
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31.10.2022 14:35 Ответить
Розвідувальні дрони залітали транзитом через територію ЄС.

На ось це повідомлення пруфи. Про ППО і ПРО Молдови здогадуюсь, що там справи зовсім кепські.
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31.10.2022 14:37 Ответить
казав, що у них зовсім немає ППО. Може, якісь ЗУшки є чи "Ігли", не більше того.
Якщо цікаво, дивіться Military Balance.
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31.10.2022 14:38 Ответить
Тобто через повітряний простір жодної іншої країни в Україну ні ракети ні дрони не залітали. Добре, з цим розібралися.

Те, що ППО в Молдові взагалі нема все-таки перебільшення. Його може бути мало, воно може бути в дуже поганому стані, але якщо взагалі нема, то виникає питання "а куди ж воно зникло?"
До речі, у Молдови таки нема спільного кордону з кацапією і з цим їм деже пощастило.
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31.10.2022 14:47 Ответить
Станом на 2021 рік
Short-range 3 S-125 Neva (SA-3 Goa)
23mm 28 ZU-23
57mm 11 S-60
Тобто максимум 3 "Печори" і трохи стволки.
Винищувачів взагалі немає.
Зовсім не густо.
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31.10.2022 14:57 Ответить
Це станом на 2021 рік. Який був стан на 1991 рік? Якщо такий самий - то питання знімаються автоматично, але тут потрібна хоча б приблизна доказова база.
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31.10.2022 15:02 Ответить
ППО є, ПРО нема! Різниця зрозуміла?
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31.10.2022 16:00 Ответить
Абсолютно.
Тобто ви стверджуєте, що в Молдові нема винищувачів, а громадяни цієї держави генетично не здатні курувати літаком і збивати кацапські ракети?
Ні?
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31.10.2022 16:10 Ответить
У вас класно виходить міняти посилання в своїх повідомленнях.
Але відповім і на це. Через територію Румунії до України не залітали ні ракети, ні безпілотники. Конкретно цей впарв на території Румунії і це питання Румунії як вони відреагують.
Якби ракети і безпілотники падали на території Молдови, це було б також питання Молдови. Але вони летять до нас, тому це автоматично стає питанням українців.
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31.10.2022 14:53 Ответить
Румунія ніяк не відреагувала.
Не можу зрозуміти, чого ви від Молдови хочете?
Там армія трохи більше 5 тис. солдатів.
Броні і арти майже немає.
Величезна залежність від росії за енергоресурсами.
Вони і так притулок нашим біженцям дали.
Не вимагайте більшого, ніж вам можуть дати, або втратите і те мале, що вже дають.
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31.10.2022 15:00 Ответить
Ще раз повторюю. Безпілотник залетів на територію Румунії. Суверенної держави Румунія члена ЄС і НАТО. Цей безпіотник не пролетів через територію Румунії на територію суверенної держави Україна,тому відповідь на такі дії кацапні є справою Румунії ЄС і НАТО. І виключно їх, Україна не є Румунією, не є членом ЄС і не є членом НАТО (на жель, але це факт) тому ми не маємо права в цьому питанні чогось вимагати від Румунії.
Але з Молдовою ситуація зовсім інша. Через територію суверенної держави Молдова Не члена ЄС і НАТО, але і не члена ОДКБ) на територію суверенної держави Україна летять ракети і безпілотники. І це уже не може бути питанням виключно Молдови, тому що ці ракети вбивають ураїнців на території суверенної держави Україна.

Так зрозуміло?
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31.10.2022 15:10 Ответить
Зрозуміло, що декому потрібно, щоб зараз спалахнуло у придністровському регіоні.
Інакше не можу пояснити, чому дві людини тут мені доводять, що Молдова має розпочати якість активні дії проти росії на нашу користь.
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31.10.2022 15:34 Ответить
Ви кацап? Просто це тільки вони так віртуозно перескакують з теми на тему і приписують іншим свої фантазії.
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31.10.2022 15:40 Ответить
Так, ваш колега, за пару столів від вас сиджу.
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31.10.2022 15:43 Ответить
Поряд зі мною тебе точно нема. Хоча б тому, що у нас нема столів "колєг".
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31.10.2022 15:54 Ответить
что конкретно вы хотите от молдовы?
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31.10.2022 21:56 Ответить
Не тільки від Молдови, але й від України. Визнати що відбувається і почати діяти, тому що це абсолютно не питання Придністров'я. Це питання дозволу використання державою своєї території, а повітряний простір є територією держави, одній державі для нападу на іншу державу.
Ви розумієте, що якщо Молдова не реагує, хоча б в дипломатичному плані, ну наприклад не зберає засідання ООН з цього питання, то вона стає учасником війни на стороні кацапії?
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31.10.2022 22:38 Ответить
они выслали посла сегодня
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31.10.2022 23:08 Ответить
То добре. Значить нарешті визначилися.
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31.10.2022 23:15 Ответить
кого спасло хоть 1 заседание ООН?
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31.10.2022 23:10 Ответить
В даному випадку воно б врятувало репутацію Молдови. Це була б гучна заява на увсесь світ про те, що держава-терорист намагається втягнути їхню суверенну державу у війну, а вони проти такого.
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31.10.2022 23:17 Ответить
Думаю, что следует понимать так, что собственного эффективного ПВО у Молдовы, попросту, нету. Даже такого, как, хотя бы, у нас.
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31.10.2022 14:23 Ответить
У Молдовы нет ПВО. Совсем. Максимум, что может наше правительство - это заявлять ноты протеста. О чем речь вообще? Не с территории Молдовы летят ракеты. А пролетают через. И представляют риск и для нас тоже
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31.10.2022 14:23 Ответить
вы можете румынию попросить помочь с вооружением?
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31.10.2022 21:57 Ответить
Причина: у Молдовы нет ПРО.
Так понятно?
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31.10.2022 15:58 Ответить
А дипломати у Молдови є? Війна триває уже не день і навіть не місяць. Всі попередні прольоти кацапських ракет через територію Молдови коментувалися лише одним чином - ця ракета не прилетіла з придністров'я. А те, що вони взагалі пролітають крізь повітряний простір суверенної держави хоч якось почало коментуватись десь з тиждень тому.
І що, ми навіть спитати не маємо права "ЯКОГО ДІДЬКА ВЗАГАЛІ ВІДБУВАЄТЬСЯ?"
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31.10.2022 16:05 Ответить
Вовчик Руслан
что то мне подсказывает что ты казачок засланый
то ты цепляешься что Молдова позволяет летать ракетам по-нашему воздушном пространству - хотя тебе здесь все написали и доказали что у Молдовы нет возможности сбивать и нет ПВО против ракет
То обвиняешь дипломатию - хотя президент Санду немного ранее выступала в ООН и на весь мир осудила как и войну в Украине и агресии Росии а так же и нарушении нашего воздушного пространства когда 10 октября пролётное по нашей територии 3 ракеты
Ещё раз тебе напомню без всякой дипломатии
что с первых дней войны все молдаване встречали беженцев на границе , забирали к себе домой , кормили , обогревали
и не сеголня более 500 тыс беженцев находиться в молдавских семьях
чтотьы ты уже успокоиться и не дёргался по вопросу что якобы молдаване приветствую что над ними летят руские ракет
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31.10.2022 18:52 Ответить
Добре, продублюю і для вас.

Не тільки від Молдови, але й від України. Визнати що відбувається і почати діяти, тому що це абсолютно не питання Придністров'я. Це питання дозволу використання державою своєї території, а повітряний простір є територією держави, одній державі для нападу на іншу державу.
Ви розумієте, що якщо Молдова не реагує, хоча б в дипломатичному плані, ну наприклад не зберає засідання ООН з цього питання, то вона стає учасником війни на стороні кацапії?

До чого тут біженці, відсутність ППО, ПРО і ваші припущення стосовно того, що молдавани вітають кацапські ракети?
Ракети крізь повітряний простір Молдови летіли і до 10 жовтня. Ракція наступила пізно, але добре, що хоч трошки почали діяти.
Я чудово розумію, що Молдова нейтральна держава і не бажає приймати будь-який бік у цій війні. Це її законне право. Але в цьому випадку нейтральність, тобто надання або ненадання своєї території для дій конфліктуючих сторін має працювати в обидва боки.
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31.10.2022 22:49 Ответить
Вовчик Руслан
у Молдовы нет современных средств ПВО от НАТО как у Украины сегодня
что бы сбивать современные ракеты
то что они летают над Молдовой - этотникак по води молдаван !!
или будешь мне доказывать что молдаване котрые на сеголня приняли более 500 тыс украинских беженцев в свои дома и делятся куском хлеба - они приветствуют что бы над ихними головами летали руские ракеты?????
с головой дружим???
два варианта для Молдовы
либо ракеты сбивает Украина - до тогда как они входят в молдавское пространство !!( и тут вопрос ?? Как ракета которую якобы выпустили с Каспия пролёттело Одеские места и не сбили а сбили только на сервере Молдовы под Черновцами???????)
и другой вариант - просить помощь Румынии что бы закрыли наше небо!!
или последний
получать от НАТО такое же ПВО как в Украине и защищать наше небо!!!
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31.10.2022 18:44 Ответить
Це не про професію, а менталітет)) Один ваш радив, що треба "даґаваріватса")) січеш?))
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31.10.2022 15:36 Ответить
Один ваш? Да, да. что то припоминаю про договариваться посредине и про мир в очах пуйла
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31.10.2022 15:51 Ответить
Как тут пишут, сбило украинское ПВО. упало на территорию Молдовы.
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31.10.2022 14:07 Ответить
Краще скажіть, де наша? Десь під асфальтом?
Ціна питання була десь 40 мільйонів доларів і два роки.
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31.10.2022 14:17 Ответить
На жаль, це все, що вони можуть зробити у даному випадку.
У них немає такого ППО, яке є у нас зараз.
Навіть якщо була б, збивати російські ракети - це фактично об`явити війну росії.
Для Модови це - самогубство.
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31.10.2022 14:14 Ответить
А звернутися за допомогою це втрата обличчя?
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31.10.2022 14:20 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3595749-moldova-planue-pridbati-sistemi-ppo.html Влада Молдови має намір придбати системи протиповітряної оборони
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31.10.2022 14:23 Ответить
Думаю, що вже не самогубство. Кацапи поверещали б трішки та заспокоїлися. Як у випадку з Арменією. Вже все. Їх потяг пішов. Вони саме це й розуміють, що то є капут. Після війни Придністров'я можна голими руками буде брати. І що москалі зроблять? Геть нічого не зможуть. Без сухопутного коридору - фініш
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31.10.2022 14:27 Ответить
За Азербайджаном Турція стоїть. Не порівнюйте.
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31.10.2022 14:31 Ответить
А що нам заважає постояти трішки за Молдову? Чи знову та сама «хата з краю»? Я ж не кажу, шо то має бути прямо зараз. Заради стабільності в регіоні можна після війни й трішки допомогти сусідам.
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31.10.2022 14:42 Ответить
Ми експортували електроенергію до Молдови, коли мали можливість.
Коли був шантаж від Газпрому, теж щось там допомогли з газом, за рахунок чого згоди таки вдалось досягти.
Ще ми поки що стоїмо буфером між т.з. "ПМР" і руснею.
Як ще їм допомогти? Системи ППО ми і так від Заходу отримуємо. Десь вже була розмова про те, що Захід і Молдові щось на оборону підкине. Це вже йому вирішувати, не нам.
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31.10.2022 14:48 Ответить
Молдова, питання вирішується просто: ви звертаєтесь до України з проханням ввести війська для відновлення територіальної цілісності РМ. Ну і все.
Я добре знаю всі ваші проблеми.
Завтра прийміть закон про обмеження жителів Придністров'я у праві брати участь у виборах.
І післязавтра ви в Тирасполі...
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31.10.2022 15:14 Ответить
Та то таке, а не допомога. Равлик з патроном. Наша країна буде здатна надати щось більш суттєве. Військовіу допомогу, наприклад. Повірте, бажаючі накидати козломордим у писок ще й у Молдові, знайдуться. Іноземна місія. Добра справа ж. Враховуючи чисельність, технічний та моральний стан тамтешнього «контингенту», значного спротиву з їхнього боку не передбачається. Доставити підмогу вже ніхто не зможе.
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31.10.2022 15:44 Ответить
Нам не потрібна ще одна "гаряча точка" під боком, якою доброю справою це не називай.
Ми не русня, не любимо "маленьких и победоносньіх справедливьіх войн".
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31.10.2022 15:51 Ответить
Все зрозуміло.
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31.10.2022 16:18 Ответить
Треба офіційне прохання від влади РМ!
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31.10.2022 15:16 Ответить
До речі, Молдова має право запитати і в України, чого через територію України, залітають ракети до РМ і де наше ППО. Але нинішні молдовани дійсно в більшості наші друзі і все розуміють правильно.
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31.10.2022 15:36 Ответить
Ракеты полетели как бы понятно с Каспия и соответственно через Чёрное море в сторону одещины и далее на молдову
только так по траектории они могут к нам залететь
Теперь вопрос ????
почему не одна из трёх или сколько там ракет котрые прошли територию Украины и по морю и по суши не сбила украинская ПВО котрые имеют самые современные средства ПВО от НАТО
у Молдовы к сожалению нет такого современного ПВО как в Украине
и если даже было время реагирования очень маленькое
от границы с одещины куда вошли ракеты до выхода на севере к Черновцам всего около 250 км
учитывая большую скорость современных ракет - они пролетают этот промежуток за очень короткое время
и время реагирования ПВО очень маленькое !!
и последнее
в связи с инцидентом был выслан из Молдовы и объявлен персона нонграта один сотрудник росийского посольства в Молдове
это для тех кто писал что Молдова никак не реагирует!!
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01.11.2022 12:33 Ответить
Я думаю що лавров теж законна ціль.Він теж допомагає вбивати українців
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01.12.2022 14:50 Ответить
 
 