МИД Молдовы об обстрелах Украины россиянами: "Эти нападения являются недопустимым нарушением международного гуманитарного права"
Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы обнародовало заявление после обстрела Украины утром 31 октября российской армией и падения российской ракеты на территории Молдовы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
Министерство подтвердило свое решительное осуждение ракетных ударов по Киеву и другим городам - включая ракету, сбитую украинским ПВО и упавшую на северную окраину Наславчи на севере Молдовы.
"Эти нападения, еще больше обостряющие ситуацию в плане безопасности, являются недопустимым нарушением международного гуманитарного права, которое запрещает наносить удары по гражданским лицам и их инфраструктуре", - сказано в заявлении.
Отмечается, что в понедельник утром представители МИД связались с посольством Молдовы в Киеве, чтобы заверить, что все сотрудники находятся в безопасности.
Министерство отмечает, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины наносят огромный экономический и социальный ущерб всему Европейскому континенту, в частности, гражданам Молдовы, которые испытывают на себе последствия войны по соседству.
"МИД самым решительным образом осуждает использование Россией энергоресурсов как оружия", - добавили в ведомстве.
В МИДе Украины после падения российской ракеты на территории Молдовы напомнили о необходимости систем ПРО и ПВО.
Во время массированного обстрела Украины 10 октября три российские ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы.
Пожалуйста, подождите...
в Тьюринга пойдут или при объединении или без неё все воры проросийские Лучинский, Воронин , Додон , Шор и все остальные их пособники
никак не вижу варианта за что должны сесть в Тьюринга в случае объединения с Румынией наша Санду или премьер Гаврилицэ и все остальные из ее Правительство или большенство в парламенте??????
кто их людей Санду проворовались или передал страну????
зочу услышать!!!???
обьединение обязательно будет!!!
По суті питання: я 6 років пропрацював в Кишиневі, знаю всі ваші розклади. Зараз є шанс: РМ звертається до України з проханням допомогти відновити тертиоріальну цілісність. До цього ви приймаєте закон про обмеження на 10 років права виборів для жителів Придурков'я.
Слухай мене. Колишнього світоустрою в регіоні вже не буде. Зараз вас шанс...
Возможно левобережье Днестра не наша територия
как возможно и сев Буковина и Буджак котрые ныне украинская - не является территорией Укоаины
возможно также что и Калининградская область или Курили или часть Карелии не является российской территорией а немецкой, японской, финской итд
давай тогда разбираться чья и кого територия и возвращать хозяевам
или оставлять как есть
что и есть правильно
Молдова после независимости должна была стать мгновенно частью Румынии - где она всегда и была до пакта Рибентроп Молотов до окупации большевиками и там где ей и место!!
и небыло бы проблем с газом , электроэнергией, нефтью И так далее ибо у Румынии есть всего этого достаточно!!
и не было бы сегодняшних проблем у нас
и мы были готовы к обьединеию
но нам фсбшная братия Кремля устроила войнушку в Приднестроьве в 1992 тем самым помешала нашим планам обьединения
плюс того!!!!!
в Румынии с помощью Москвы ещё после падения Чаушеску был поставлен во главе этот конченый президент и предатель Ильеску котрый учиться некогда в партийной школе при совке и далее у нас аналогично та же Москва или не без ее помощи помогала выигрывать на президентских выборах пророссийских президентов - Лучинский , Воронин, ДоДон- которые ничего абсолютно не зделали что бы создать инфраструктуру по обеспечении Молдовы в вопросе энергобезопасности и по газу и по электроэнергии и нефтепродуктом и тл
таким образом вопрос о восоединения родственных земель Молдовы с Румынией был отложен из за описаный выше причин
и еще
еще в начале 2000-х наш бизнесмен Стати котрый добывал газ в Казахстане предлагал тогда проросйикому президенту того времени Воронину поставлять газ не более 50$ за тыс куб и могли созидаться все условия для этого!!
это кончилось тем что Воронин написал письмо Назарбаеву что якобы наш бизнесмен Стати не оплачивает налоги в Молдове и его надо наказать!
на что Назарбаев положил арест на его газодобывающие скважины то есть по сути пр рейдерски отобрал !!!
и далее Ворони договорилься с Москвой поставлять газ но уже по около 160$ за тыс куб !!!!!!!
( вместо 50$ как предлагалось с Казахстана)
то есть
все последние десятки лет до Санду нами управляли проросийские президенты и кураторы кремля
не потому что так хотели молдаване на выборах
а потому что так хотела Москва
я думаю более не надо нбьяснять
Нет ни одной более-менее успешной нации на планете, для которой у русни бы не была назначена презрительная кличка.
Если не знаете, поражение крылатой ракеты системой ПВО есть боестолкновением.
Русня ссикує через ЄС стріляти.
А через Молдову можна. Вона ж не може відповісти, немає чим. Отже і вимагати від них - аморально.
На ось це повідомлення пруфи. Про ППО і ПРО Молдови здогадуюсь, що там справи зовсім кепські.
Якщо цікаво, дивіться Military Balance.
Те, що ППО в Молдові взагалі нема все-таки перебільшення. Його може бути мало, воно може бути в дуже поганому стані, але якщо взагалі нема, то виникає питання "а куди ж воно зникло?"
До речі, у Молдови таки нема спільного кордону з кацапією і з цим їм деже пощастило.
Short-range 3 S-125 Neva (SA-3 Goa)
23mm 28 ZU-23
57mm 11 S-60
Тобто максимум 3 "Печори" і трохи стволки.
Винищувачів взагалі немає.
Зовсім не густо.
Тобто ви стверджуєте, що в Молдові нема винищувачів, а громадяни цієї держави генетично не здатні курувати літаком і збивати кацапські ракети?
Ні?
Але відповім і на це. Через територію Румунії до України не залітали ні ракети, ні безпілотники. Конкретно цей впарв на території Румунії і це питання Румунії як вони відреагують.
Якби ракети і безпілотники падали на території Молдови, це було б також питання Молдови. Але вони летять до нас, тому це автоматично стає питанням українців.
Не можу зрозуміти, чого ви від Молдови хочете?
Там армія трохи більше 5 тис. солдатів.
Броні і арти майже немає.
Величезна залежність від росії за енергоресурсами.
Вони і так притулок нашим біженцям дали.
Не вимагайте більшого, ніж вам можуть дати, або втратите і те мале, що вже дають.
Але з Молдовою ситуація зовсім інша. Через територію суверенної держави Молдова Не члена ЄС і НАТО, але і не члена ОДКБ) на територію суверенної держави Україна летять ракети і безпілотники. І це уже не може бути питанням виключно Молдови, тому що ці ракети вбивають ураїнців на території суверенної держави Україна.
Так зрозуміло?
Інакше не можу пояснити, чому дві людини тут мені доводять, що Молдова має розпочати якість активні дії проти росії на нашу користь.
Ви розумієте, що якщо Молдова не реагує, хоча б в дипломатичному плані, ну наприклад не зберає засідання ООН з цього питання, то вона стає учасником війни на стороні кацапії?
Так понятно?
І що, ми навіть спитати не маємо права "ЯКОГО ДІДЬКА ВЗАГАЛІ ВІДБУВАЄТЬСЯ?"
что то мне подсказывает что ты казачок засланый
то ты цепляешься что Молдова позволяет летать ракетам по-нашему воздушном пространству - хотя тебе здесь все написали и доказали что у Молдовы нет возможности сбивать и нет ПВО против ракет
То обвиняешь дипломатию - хотя президент Санду немного ранее выступала в ООН и на весь мир осудила как и войну в Украине и агресии Росии а так же и нарушении нашего воздушного пространства когда 10 октября пролётное по нашей територии 3 ракеты
Ещё раз тебе напомню без всякой дипломатии
что с первых дней войны все молдаване встречали беженцев на границе , забирали к себе домой , кормили , обогревали
и не сеголня более 500 тыс беженцев находиться в молдавских семьях
чтотьы ты уже успокоиться и не дёргался по вопросу что якобы молдаване приветствую что над ними летят руские ракет
Не тільки від Молдови, але й від України. Визнати що відбувається і почати діяти, тому що це абсолютно не питання Придністров'я. Це питання дозволу використання державою своєї території, а повітряний простір є територією держави, одній державі для нападу на іншу державу.
Ви розумієте, що якщо Молдова не реагує, хоча б в дипломатичному плані, ну наприклад не зберає засідання ООН з цього питання, то вона стає учасником війни на стороні кацапії?
До чого тут біженці, відсутність ППО, ПРО і ваші припущення стосовно того, що молдавани вітають кацапські ракети?
Ракети крізь повітряний простір Молдови летіли і до 10 жовтня. Ракція наступила пізно, але добре, що хоч трошки почали діяти.
Я чудово розумію, що Молдова нейтральна держава і не бажає приймати будь-який бік у цій війні. Це її законне право. Але в цьому випадку нейтральність, тобто надання або ненадання своєї території для дій конфліктуючих сторін має працювати в обидва боки.
у Молдовы нет современных средств ПВО от НАТО как у Украины сегодня
что бы сбивать современные ракеты
то что они летают над Молдовой - этотникак по води молдаван !!
или будешь мне доказывать что молдаване котрые на сеголня приняли более 500 тыс украинских беженцев в свои дома и делятся куском хлеба - они приветствуют что бы над ихними головами летали руские ракеты?????
с головой дружим???
два варианта для Молдовы
либо ракеты сбивает Украина - до тогда как они входят в молдавское пространство !!( и тут вопрос ?? Как ракета которую якобы выпустили с Каспия пролёттело Одеские места и не сбили а сбили только на сервере Молдовы под Черновцами???????)
и другой вариант - просить помощь Румынии что бы закрыли наше небо!!
или последний
получать от НАТО такое же ПВО как в Украине и защищать наше небо!!!
Ціна питання була десь 40 мільйонів доларів і два роки.
У них немає такого ППО, яке є у нас зараз.
Навіть якщо була б, збивати російські ракети - це фактично об`явити війну росії.
Для Модови це - самогубство.
Коли був шантаж від Газпрому, теж щось там допомогли з газом, за рахунок чого згоди таки вдалось досягти.
Ще ми поки що стоїмо буфером між т.з. "ПМР" і руснею.
Як ще їм допомогти? Системи ППО ми і так від Заходу отримуємо. Десь вже була розмова про те, що Захід і Молдові щось на оборону підкине. Це вже йому вирішувати, не нам.
Я добре знаю всі ваші проблеми.
Завтра прийміть закон про обмеження жителів Придністров'я у праві брати участь у виборах.
І післязавтра ви в Тирасполі...
Ми не русня, не любимо "маленьких и победоносньіх справедливьіх войн".
только так по траектории они могут к нам залететь
Теперь вопрос ????
почему не одна из трёх или сколько там ракет котрые прошли територию Украины и по морю и по суши не сбила украинская ПВО котрые имеют самые современные средства ПВО от НАТО
у Молдовы к сожалению нет такого современного ПВО как в Украине
и если даже было время реагирования очень маленькое
от границы с одещины куда вошли ракеты до выхода на севере к Черновцам всего около 250 км
учитывая большую скорость современных ракет - они пролетают этот промежуток за очень короткое время
и время реагирования ПВО очень маленькое !!
и последнее
в связи с инцидентом был выслан из Молдовы и объявлен персона нонграта один сотрудник росийского посольства в Молдове
это для тех кто писал что Молдова никак не реагирует!!