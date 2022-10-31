Из-за войны количество рабочих мест в Украине сократилось на 2,4 млн, - ООН
По оценкам Международной организации труда, занятость в 2022 году будет на 15,5% (2,4 млн рабочих мест) ниже уровня 2021 года.
Об этом говорится в докладе МОТ (специализированного учреждения системы ООН), передает Цензор.НЕТ.
Данный прогноз более положительный, чем оценка МОТ в апреле 2022 года. Тогда прогнозировалась потеря 4,8 млн рабочих мест. Положительное изменение является результатом уменьшения количества территорий Украины, находящихся под оккупацией или с активными боевыми действиями. Однако это частичное восстановление рынка труда является скромным и очень хрупким, отмечают в МОТ.
В докладе предупреждается, что большое количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев, ищущих работу в Украине и других странах, усложняет проблемы и может привести к снижению заработной платы.
По оценкам МОТ, 10,4% всей довоенной рабочей силы страны в настоящее время являются беженцами в других странах. Эта группа из 1,6 млн. человек состоит преимущественно из женщин, многие из которых ранее работали в сфере образования, здравоохранения и социального обеспечения. Недавний опрос показал, что на сегодняшний день 28% опрошенных украинских беженцев нашли работу по найму или самозанятые в принимающих странах.
"Последствия конфликта ощущаются на рынках труда соседних стран, что может привести к политической дестабилизации и дестабилизации рынка труда в этих странах. Еще дальше, в Центральной Азии и во всем мире, они находят свое отражение в более высоких и неустойчивых ценах, росте отсутствия продовольственной безопасности и бедности", - говорится в сообщении.
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пох що всіх чоловіків не озброїти і не навчити, навіть якщо захотять, то потрібно років 300 на це! і ніяка економіка не витримає таку кількість військовослужбовців
тому все виглядає так, що потрібні заручники - сиди і не крякай
те що бізнес стоїть без можливостей їздити закордон і назад - всім плювати! по-дефолту, вважать що здриснеш і не повернешся
📉Сбываются наши прогнозы. Взявшись платить солдатам на передовой по 100 тысяч в месяц, Офис президента даже мысли не допускал что война может продлиться больше полугода. Теперь зарплаты военным легли на бюджет неподъемным бременем. Не платить солдатам не выйдет, это сразу похоронит рейтинг власти. Включить печатный станок, значит так же закопать рейтинг. А союзники с финансовой помощью не спешат. Союзники советуют искать внутренние резервы.
💸Мы опускаем внутренние резервы в виде денег испаряющихся на таможне и продолжающихся махинаций вокруг "Большого строительства". Есть проблема намного более серьезная. Украинский бизнес сейчас массово уклоняется от уплаты налогов.
🙅🏻♂️В ход идет все, все возможные схемы уклонения от налогов. Бизнес просто не желает платить. За крупным бизнесом не отстают предприниматели-ФЛП, которым единый социальный платеж разрешили не платить, и которые просто подают в налоговую декларации на нулевые суммы. А процент от нуля, как известно, равняется нулю.
⚔️При чем, эти же предприниматели жертвуют десятки тысяч долларов волонтерам на поддержку армии. В чем дело?
😡Дело в том, что бизнес просто ненавидит главного "экономиста" правящей партии, главу комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева. "Азарчик" (с намеком на схожесть Гетманцева в методах на премьера Азарова) это еще не самое обидное прозвище Гетманцева. Кстати, симпатии к Азарову Гетманцев не раз высказывал вслух.
🤷🏻♂️Пока правила для бизнеса пишет Гетманцев, бизнес убежден, сколько не заплати в бюджет - украдут. А раз так, лучше отдать деньги волонтерам, там они точно дойдут по назначению.
🤔Чтобы сбить негативный фон, создаваемый Гетманцевым, еще в 2021 г. заместителем Ермака по экономическим вопросам был назначен Ростислав Шурма. Подавали его тогда как либерала. Реальность же такова, что иначе как "вором" в среде бизнеса Шурму никто не называет. Ему не верят.
🤦🏼Результат, бизнес налоги платить не желает. И этот вопрос становится все более острым. Бизнес нужно сломать через колено, либо как-то с ним договориться. Гетманцев и Шурма требуют как раз "через колено". Однако даже Ермак понимает, учитывая что бизнес это донор практически всех волонтеров, попытки ломать через колено закончатся массовым недовольством и, возможно, бунтом. На радость оппозиции.
💁🏻♂️Ситуация требует замены Гетманцева и Шурмы на личностей более приемлемых для бизнеса. Проблема в том, что таких кадров Ермак не имеет. Менять не на кого.
🤑А денег нет.