РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7581 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 815 12
ООН (4053) Украина (44294) труд (107)

Из-за войны количество рабочих мест в Украине сократилось на 2,4 млн, - ООН

працівник

По оценкам Международной организации труда, занятость в 2022 году будет на 15,5% (2,4 млн рабочих мест) ниже уровня 2021 года.

Об этом говорится в докладе МОТ (специализированного учреждения системы ООН), передает Цензор.НЕТ.

Данный прогноз более положительный, чем оценка МОТ в апреле 2022 года. Тогда прогнозировалась потеря 4,8 млн рабочих мест. Положительное изменение является результатом уменьшения количества территорий Украины, находящихся под оккупацией или с активными боевыми действиями. Однако это частичное восстановление рынка труда является скромным и очень хрупким, отмечают в МОТ.

В докладе предупреждается, что большое количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев, ищущих работу в Украине и других странах, усложняет проблемы и может привести к снижению заработной платы.

Читайте также: Кабмин обнародовал перечень разрешенных видов труда в оккупации

По оценкам МОТ, 10,4% всей довоенной рабочей силы страны в настоящее время являются беженцами в других странах. Эта группа из 1,6 млн. человек состоит преимущественно из женщин, многие из которых ранее работали в сфере образования, здравоохранения и социального обеспечения. Недавний опрос показал, что на сегодняшний день 28% опрошенных украинских беженцев нашли работу по найму или самозанятые в принимающих странах.

"Последствия конфликта ощущаются на рынках труда соседних стран, что может привести к политической дестабилизации и дестабилизации рынка труда в этих странах. Еще дальше, в Центральной Азии и во всем мире, они находят свое отражение в более высоких и неустойчивых ценах, росте отсутствия продовольственной безопасности и бедности", - говорится в сообщении.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
То може треба розробити і запровадити механізм, що дозволить трудоздатним чоловікам призовного віку тимчасово виїжджати на заробіток з країни?
показать весь комментарий
31.10.2022 14:53
+4
Вони краще згноять чоловіків , ніж випустять за кордон. Цій влада потрібні злидні , бо їми легко керувати.
показать весь комментарий
31.10.2022 15:04
+3
Ще більше вона скоротилась через діяльність Гетьманцев
показать весь комментарий
31.10.2022 14:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже занижено, мені здається. Багато фірм взагалі закрились зараз
показать весь комментарий
31.10.2022 14:08 Ответить
ми в режимі мінімальна зп, якщо у наших клієнтів, у аграріїв буде так ж дупка, як зараз в 2023 році (швидше за все буде гірше), то ми теж закриємося, бо обігових коштів навіть на зп мінімальну не буде і податки.
показать весь комментарий
31.10.2022 16:17 Ответить
Ще більше вона скоротилась через діяльність Гетьманцев
показать весь комментарий
31.10.2022 14:51 Ответить
То може треба розробити і запровадити механізм, що дозволить трудоздатним чоловікам призовного віку тимчасово виїжджати на заробіток з країни?
показать весь комментарий
31.10.2022 14:53 Ответить
та всім плювати! жери землю, якщо нема що
пох що всіх чоловіків не озброїти і не навчити, навіть якщо захотять, то потрібно років 300 на це! і ніяка економіка не витримає таку кількість військовослужбовців
тому все виглядає так, що потрібні заручники - сиди і не крякай
показать весь комментарий
31.10.2022 17:12 Ответить
Вони краще згноять чоловіків , ніж випустять за кордон. Цій влада потрібні злидні , бо їми легко керувати.
показать весь комментарий
31.10.2022 15:04 Ответить
найсмішніше, що це викриває відношення цієї недовлади до громадян - вони вважають, що всі одразу шкурнуть
те що бізнес стоїть без можливостей їздити закордон і назад - всім плювати! по-дефолту, вважать що здриснеш і не повернешся
показать весь комментарий
31.10.2022 17:14 Ответить
Віце-прем'єр, міністр економіки України юлія свириденко: «…Через війну в країні очікується досить високий рівень безробіття - близько 30% за підсумками року, і це є серйозним викликом для держави…» Я прочитал и мне захотелось плакать… в воющей стране, где вражеские ракеты, дроны разрушают жилой фонд и энергетическую инфраструктуру, откуда выехало 6 миллионов беженцев, где оккупирована пятая часть территории, а практически все физически активное мужское население призвано в армию, 30 процентов безработных автоматически превращаются в 60 от оставшегося трудоспособного населения. Эй, люди, вы вообще на фоне этой цифры представляете, что за власть в нашей стране? Надо восстанавливать разрушенное, ремонтировать тепловые и электрические сети, надо пытаться производить хоть простейшие снаряды, пули, ракеты, дроны, бронежилеты, обмундирование, еду… Для этого есть 30...60% работоспособного населения, западная помощь, промышленные площади, есть стремление народа бороться… нет только одного - способности власти ОРГАНИЗОВАТЬ… Мне кажется, что вице-премьер по экономике некая министр-юля, премьер-министр дениска шмыгаль и главный клоун нашего государства вообще не понимают - что надо делать, кроме как брифинговать в футболке цвета хаки и вычислять процент безработицы… Дело совсем не в коротком Интернет отчете недалекой и совсем ещё сопливой вице-премьерки… Есть личный опыт… В марте я вывез жену, детей в Германию и потом пытался любым способом быть полезным в борьбе Украины с агрессором… В 62 года с астмой и инфарктом от меня не будет толку на фронте. С тех пор моими услугами инженера-энергетика в течение трёх месяцев воспользовалась Республика Таджикистан… Наконец, позвали на плановые ремонты турбин в Южноукраинск на пару месяцев. Но, начиная с ноября, я и ещё множество других опытных монтажников гидроагрегатов пополнят ряды тех 30% безработных, о которых было сказано в начале… Вообразите, люди, страна в руинах, а 30% безработные… Они вещают об этом без стыда и совести на лице, они это говорят с целью выклянчить больше миллиардов у Запада… Тот, кто идет во власть, должен уметь управлять… Управлять (это я поясняю для «квартальных» дебилов-попрошаек) означает организовывать производство, планировать и контролировать выпуск жизнеобеспечивающих товаров и услуг, необходимых для функционирования государства как экономической структуры… Еже ли вы, суки, сами не способны на сие действо, так найдите тех, кто не страдает организационным бессилием… Нет… Поляна зачищена от потенциальных конкурентов на следующих выборах, всё мало-мальски способное отправлено на задворки… И тут - война… «Вот же непруха, ну ладно, сейчас шоу в мировом масштабе забабахаем, и эти жирные капиталисты за нас все сделают…» Моя помощь, мои услуги, мой огромный опыт не нужны моей родине в тяжелый час военной угрозы? О`кей, я ухожу… мне уже давно ничего не надо, я уже всё доказал, где-нибудь в Южной Саксонии я буду собирать пустые бутылки, убирать мусор и поливать клумбы законопослушным бюргерам, пока они путешествуют по Миру… На хлеб хватит… А остальные 30% что будут делать??? 30% безработных в воющей стране - это приговор власти… Приговор однозначен - к стенке… (с) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0L1xADs1fLN5CQecCoMhufmL2jz3177cr2Pbf65quoTG92FZPnNGMutQXLeS1gxuUl&id=100011081203062 Юрий Пирожков
показать весь комментарий
31.10.2022 15:06 Ответить
​​🏛️Над премьером Денисом Шмыгалем дружно посмеялись когда он сказал что без западной помощи украинцы рискуют остаться без зарплат и пенсий. А напрасно. Нам вот не о пенсиях известно, а о том, что в ряде боевых бригад ВСУ личный состав предупредили о возможных задержках с выплатами зарплат и попросили отнестись с пониманием. Официальная версия, из-за обстрелов пострадали финансовые управления бригад. Наши источники сообщают, что все банальнее. В казне просто нет денег.

📉Сбываются наши прогнозы. Взявшись платить солдатам на передовой по 100 тысяч в месяц, Офис президента даже мысли не допускал что война может продлиться больше полугода. Теперь зарплаты военным легли на бюджет неподъемным бременем. Не платить солдатам не выйдет, это сразу похоронит рейтинг власти. Включить печатный станок, значит так же закопать рейтинг. А союзники с финансовой помощью не спешат. Союзники советуют искать внутренние резервы.

💸Мы опускаем внутренние резервы в виде денег испаряющихся на таможне и продолжающихся махинаций вокруг "Большого строительства". Есть проблема намного более серьезная. Украинский бизнес сейчас массово уклоняется от уплаты налогов.

🙅🏻‍♂️В ход идет все, все возможные схемы уклонения от налогов. Бизнес просто не желает платить. За крупным бизнесом не отстают предприниматели-ФЛП, которым единый социальный платеж разрешили не платить, и которые просто подают в налоговую декларации на нулевые суммы. А процент от нуля, как известно, равняется нулю.

⚔️При чем, эти же предприниматели жертвуют десятки тысяч долларов волонтерам на поддержку армии. В чем дело?

😡Дело в том, что бизнес просто ненавидит главного "экономиста" правящей партии, главу комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева. "Азарчик" (с намеком на схожесть Гетманцева в методах на премьера Азарова) это еще не самое обидное прозвище Гетманцева. Кстати, симпатии к Азарову Гетманцев не раз высказывал вслух.

🤷🏻‍♂️Пока правила для бизнеса пишет Гетманцев, бизнес убежден, сколько не заплати в бюджет - украдут. А раз так, лучше отдать деньги волонтерам, там они точно дойдут по назначению.

🤔Чтобы сбить негативный фон, создаваемый Гетманцевым, еще в 2021 г. заместителем Ермака по экономическим вопросам был назначен Ростислав Шурма. Подавали его тогда как либерала. Реальность же такова, что иначе как "вором" в среде бизнеса Шурму никто не называет. Ему не верят.

🤦🏼Результат, бизнес налоги платить не желает. И этот вопрос становится все более острым. Бизнес нужно сломать через колено, либо как-то с ним договориться. Гетманцев и Шурма требуют как раз "через колено". Однако даже Ермак понимает, учитывая что бизнес это донор практически всех волонтеров, попытки ломать через колено закончатся массовым недовольством и, возможно, бунтом. На радость оппозиции.

💁🏻‍♂️Ситуация требует замены Гетманцева и Шурмы на личностей более приемлемых для бизнеса. Проблема в том, что таких кадров Ермак не имеет. Менять не на кого.

🤑А денег нет.
показать весь комментарий
31.10.2022 15:10 Ответить
 
 