Из-за войны количество рабочих мест в Украине сократилось на 2,4 млн, - ООН

По оценкам Международной организации труда, занятость в 2022 году будет на 15,5% (2,4 млн рабочих мест) ниже уровня 2021 года.

Об этом говорится в докладе МОТ (специализированного учреждения системы ООН), передает Цензор.НЕТ.

Данный прогноз более положительный, чем оценка МОТ в апреле 2022 года. Тогда прогнозировалась потеря 4,8 млн рабочих мест. Положительное изменение является результатом уменьшения количества территорий Украины, находящихся под оккупацией или с активными боевыми действиями. Однако это частичное восстановление рынка труда является скромным и очень хрупким, отмечают в МОТ.

В докладе предупреждается, что большое количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев, ищущих работу в Украине и других странах, усложняет проблемы и может привести к снижению заработной платы.

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По оценкам МОТ, 10,4% всей довоенной рабочей силы страны в настоящее время являются беженцами в других странах. Эта группа из 1,6 млн. человек состоит преимущественно из женщин, многие из которых ранее работали в сфере образования, здравоохранения и социального обеспечения. Недавний опрос показал, что на сегодняшний день 28% опрошенных украинских беженцев нашли работу по найму или самозанятые в принимающих странах.

"Последствия конфликта ощущаются на рынках труда соседних стран, что может привести к политической дестабилизации и дестабилизации рынка труда в этих странах. Еще дальше, в Центральной Азии и во всем мире, они находят свое отражение в более высоких и неустойчивых ценах, росте отсутствия продовольственной безопасности и бедности", - говорится в сообщении.