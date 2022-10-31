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Буданов (433) заказное убийство (162) Резников (1168) Офис Генпрокурора (2380)

Будут судить киллера, который по поручению российских спецслужб планировал убийства Резникова и Буданова, - Офис генпрокурора

кілер

Агент российских спецслужб будет судим за организацию заказных убийств в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Расследованием установлено, что житель Луганщины с 2014 г. поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины и лично принимал участие в боевых действиях на стороне страны-агрессора в рядах так называемой "народной милиции "ЛНР". После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он находился на территории России. Там его завербовали представители Главного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ.

Приблизительно в мае 2022 года мужчина получил от российских кураторов задачу осуществить подготовку к совершению заказного убийства гражданина Украины - руководителя одного из подразделений, воюющего с агрессором. Для этого он привлек исполнителя - киевлянина, который согласился выполнить заказ, в который входила слежка за объектом и его дальнейшая ликвидация с применением огнестрельного оружия.

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Убийство руководителя боевого подразделения должно было стать "тестовой" задачей перед выполнением других заказных убийств политических и публичных лиц нашего государства - министра обороны Украины, руководителя ГУР МО Украины, одного из руководителей "Национального корпуса" - в прошлом командира разведроты полка украинского военного подразделения "Азов", советника одного из министров и других.

За убийство каждого из них российские кураторы обещали вознаграждение в размере от 100 тыс. долларов США.

В августе 2022 г. по результатам многоэтапной спецоперации организатор был задержан на территории Волынской области. В настоящее время он находится под стражей.

Обвинительный акт по фактам государственной измены, подготовки к совершению умышленного заказного убийства, участия в непредвиденных законом вооруженных формированиях и террористической организации направлен в Печерский районный суд г. Киева (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст.27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст.115, ч.2 ст.260 и ч.1 ст.258-3 УК Украины).
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Топ комментарии
+32
Там великий список повинен бути : ахренія, дєрьмак,татаров і само зе. Можна і нагороду дати.
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31.10.2022 14:16
+24
пошла жара! ) а дерьмак, дерьмак то какой скромник, себя в список не внёс ))
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31.10.2022 14:19
+18
ну, я ще розумію - Резнікова... а Буданова навіщо касапам мочити?
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31.10.2022 14:14
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ну, я ще розумію - Резнікова... а Буданова навіщо касапам мочити?
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31.10.2022 14:14 Ответить
для маскировки можно было и гогилашвили или бакланова целью объявить.
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31.10.2022 14:43 Ответить
тут без Арестовича гранатомета и лопнувшего на ермаке броника не обойтись
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31.10.2022 15:10 Ответить
Нічого собі замахнувся .
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31.10.2022 14:14 Ответить
Там великий список повинен бути : ахренія, дєрьмак,татаров і само зе. Можна і нагороду дати.
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31.10.2022 14:16 Ответить
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31.10.2022 14:18 Ответить
Невже і само Зе?
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31.10.2022 14:30 Ответить
Ну мож й не само,а зi скумбрiЭю...
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31.10.2022 22:00 Ответить
Це новый серiал пiд назвою "Замах" вiд зеленоi банди для 73% !
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31.10.2022 15:38 Ответить
пошла жара! ) а дерьмак, дерьмак то какой скромник, себя в список не внёс ))
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31.10.2022 14:19 Ответить
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31.10.2022 14:40 Ответить
Та він навіть бронежилет не вдягає, після 500 замахів на нього з зельою. Сміливих куля не бере. Чергова казка від 95 кварталу.
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31.10.2022 14:49 Ответить
Бо не лізе...
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31.10.2022 14:59 Ответить
лол. з Азова, це нікому не потрібний бувший білецький? він сам рашннацистів біля себе тримає
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31.10.2022 14:23 Ответить
кремелвская консерва билецкий уже "навоевался"? тыловая крыса диванный патриот
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31.10.2022 15:12 Ответить
Цей кілер випадково не вагнерівець якого Зе здав лукашенко ?
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31.10.2022 14:23 Ответить
Це не ті двоє, що нещодавно заарештували під Кївом і одному з них десь за 70 років.
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31.10.2022 14:24 Ответить
Наверное, деменция плюс компасс заглючил, не смог с первого раза в Киев попасть, начал военных расспрашивать как к Министру незаметно подобраться.
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31.10.2022 14:30 Ответить
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31.10.2022 19:07 Ответить
Якась дурня - ефесбешники впіймали на вулиці якогось даунбаського чмошніка й відправили його самого знищити не когось, а міністра оборони та керівника військової розвідки України. Це якийсь сюжет для серіалу про Голобородька?
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31.10.2022 14:25 Ответить
Точно, и это все он должен был проделать не вставая с велика.
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31.10.2022 14:28 Ответить
ближе к концу каденции нам расскажут еще более *********** истории.
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31.10.2022 14:46 Ответить
нарешті

СБУ провела обшуки у керівництва УПЦ МП у Кіровоградській області

За даними спецслужби, окремі представники цієї громади причетні до поширення ідей, що посягають на територіальну цілісність України та розпалювання релігійної ворожнечі.

Обшуки проходили в Кіровоградській та Олександрійській єпархіях, а також за місцями проживання фігурантів.

Серед іншого у них виявлено листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом московським кирилом та вилучено велику кількість виготовлених у рф антиукраїнських матеріалів. У їх текстах містяться ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених двома статями ККУ.

Ці матеріали активно поширювали серед священнослужителів і вірян, щоб сформувати серед них позиції, вигідні країні-агресору.

Автор однієї з книг - Андрій Новіков, екссекретар Одеської єпархії УПЦ МП, який у 2014 році виїхав до рф.
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31.10.2022 14:26 Ответить
надо в Лавре всех фсб-шных попов трусить и опись украденых православных святынь делать
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31.10.2022 15:13 Ответить
Можно Я тихонько в лес уйду, читаю и смеюсь со слезами на глазах, Вбивство керівника бойового підрозділу мало стати "тестовим" завданням перед виконанням інших замовних вбивств політичних та публічних осіб нашої держави - міністра оборони України, керівника ГУР МО України, одного із керівників "Національного корпусу" - в минулому командира розвідроти полку українського військового підрозділу "Азов", радника одного з міністрів та інших еще человек 200, может перевербуйте такого киллера и он всех орков один завалит.
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31.10.2022 14:26 Ответить
На самого Великого Манагера потім хотіли скоїти замах!!!!
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31.10.2022 14:37 Ответить
Why didn't they blur out the ikonka's face? Just in case.
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31.10.2022 14:27 Ответить
невже під заставу не випустять??
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31.10.2022 14:29 Ответить
Це буданов вам сказав?
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31.10.2022 14:34 Ответить
В країні війна, а цим чмошникам все цирк... гірші за москалів гниди-піарщіки
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31.10.2022 14:35 Ответить
Аде відмітка "на правах реклами"?
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31.10.2022 14:45 Ответить
А буданова кілер повинен був вбити за те, що не зумів виконати завдання рашистських спецслужб?
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31.10.2022 14:50 Ответить
А на депутатов не планували? Там в раде есть такие чмошники….
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31.10.2022 14:58 Ответить
Ахахаха!! Я ж кажу, скоро про цих ZEгнид героїчне кінцо зкліпають. Дивіться на всіх екранах страни! Боже, який сором
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31.10.2022 15:07 Ответить
Перше голосують по-приколу, потім дивуються цирковим фокусам.
Смійтеся, прикольно же ж, чё...
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31.10.2022 15:09 Ответить
А Резніков що кацапам зробив? Не провів мобілізацію перед війною?
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31.10.2022 15:10 Ответить
Ага.
Він же десантувався на Банковій, щоб захопити Бубочку.

Арестович свідком буде.
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31.10.2022 15:15 Ответить
Во тётку по фамилии Каплан в гробу подкинуло!
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31.10.2022 15:24 Ответить
А по святому вдарити, викрасти "кварталістів" в повному складі? Хоча складновато... Вони по європам такі харі повід'їдали, що на кожного по фурі виділяти потрібно.
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31.10.2022 15:41 Ответить
А чего не Елдака???))) А ну да, фсбэшный завхоз еще нужен...
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31.10.2022 16:04 Ответить
Враг коварен.
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31.10.2022 16:31 Ответить
ЗЕцирк на дроті. Вся конспірологія просто відпочиває, такого провала дерьмак не уявляв інавіть в страшному сні.
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31.10.2022 18:35 Ответить
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31.10.2022 19:09 Ответить
 
 