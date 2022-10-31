Будут судить киллера, который по поручению российских спецслужб планировал убийства Резникова и Буданова, - Офис генпрокурора

Агент российских спецслужб будет судим за организацию заказных убийств в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Расследованием установлено, что житель Луганщины с 2014 г. поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины и лично принимал участие в боевых действиях на стороне страны-агрессора в рядах так называемой "народной милиции "ЛНР". После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он находился на территории России. Там его завербовали представители Главного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ.

Приблизительно в мае 2022 года мужчина получил от российских кураторов задачу осуществить подготовку к совершению заказного убийства гражданина Украины - руководителя одного из подразделений, воюющего с агрессором. Для этого он привлек исполнителя - киевлянина, который согласился выполнить заказ, в который входила слежка за объектом и его дальнейшая ликвидация с применением огнестрельного оружия.

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Убийство руководителя боевого подразделения должно было стать "тестовой" задачей перед выполнением других заказных убийств политических и публичных лиц нашего государства - министра обороны Украины, руководителя ГУР МО Украины, одного из руководителей "Национального корпуса" - в прошлом командира разведроты полка украинского военного подразделения "Азов", советника одного из министров и других.

За убийство каждого из них российские кураторы обещали вознаграждение в размере от 100 тыс. долларов США.

В августе 2022 г. по результатам многоэтапной спецоперации организатор был задержан на территории Волынской области. В настоящее время он находится под стражей.

Обвинительный акт по фактам государственной измены, подготовки к совершению умышленного заказного убийства, участия в непредвиденных законом вооруженных формированиях и террористической организации направлен в Печерский районный суд г. Киева (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст.27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст.115, ч.2 ст.260 и ч.1 ст.258-3 УК Украины).