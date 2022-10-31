Атаки на инфраструктуру Россия спланировала неделями ранее, Кремль использует зиму как оружие, - Буданов
Российское командование планировало атаки на украинскую инфраструктуру за несколько недель.
Об этом сообщил глава ГУР МО Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.
"Российские атаки на инфраструктуру были спланированы неделями ранее. Кремль использует зиму как оружие, пытаясь деморализовать людей, которые остаются сильными, несмотря на всю жестокость, причиненную им оккупантами", - отметил Буданов.
Также глава ГУР МО Украины заявил, что оккупационные войска могут быть выбиты из Херсона уже в следующем месяце и это станет сейсмическим ударом для российского общественного мнения, разрушив их нарративы о собственной непобедимости и об Украине.
Топ комментарии
+11 sasha lendel
показать весь комментарий31.10.2022 14:22
+8 Вася Шевченко f77d76ba
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+8 ॐ Серж ॐ
показать весь комментарий31.10.2022 14:25
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просто констатировать сей факт - мало!
Капітан Очевидність.
Вже почали, то мусимо терпіти і добити кацапню.