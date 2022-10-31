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Атаки на инфраструктуру Россия спланировала неделями ранее, Кремль использует зиму как оружие, - Буданов

буданов

Российское командование планировало атаки на украинскую инфраструктуру за несколько недель.

Об этом сообщил глава ГУР МО Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

"Российские атаки на инфраструктуру были спланированы неделями ранее. Кремль использует зиму как оружие, пытаясь деморализовать людей, которые остаются сильными, несмотря на всю жестокость, причиненную им оккупантами", - отметил Буданов.

Также глава ГУР МО Украины заявил, что оккупационные войска могут быть выбиты из Херсона уже в следующем месяце и это станет сейсмическим ударом для российского общественного мнения, разрушив их нарративы о собственной непобедимости и об Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обломки сбитых российских ракет упали в нескольких местах в Хмельницкой области, пострадавших нет, - ОВА
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Топ комментарии
+11
Арестович - 2.
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31.10.2022 14:22
+8
и с этим надо что-то делать!!!
просто констатировать сей факт - мало!
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31.10.2022 14:24
+8
Бліін...
Капітан Очевидність.
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31.10.2022 14:25
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Арестович - 2.
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31.10.2022 14:22 Ответить
ЧУДО-ЮДО даже пятиклассникам ясно ‼️Ваше дело не языками чесать , а предотвращать теракты и на международной арене добиваться статуса РФ страны террористки
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31.10.2022 14:42 Ответить
Со слов орков он керченский мост разрушил
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31.10.2022 15:05 Ответить
и с этим надо что-то делать!!!
просто констатировать сей факт - мало!
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31.10.2022 14:24 Ответить
Ну скажем так что-то по всей видимости и чинить успевают. У меня, не скажу где уже сегодня третий день как не отключают свет, хотя до этого каждый день веерные отключения
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31.10.2022 14:27 Ответить
Роблять. 44 збити за сьогодні крилаті ракети орків не дадуть збрехати. Нажаль, до їх стратегічної авіації, яка сцикливо там десь від себе запускає ракети, ми поки дотягнутися не можемо, але процент збиття цих ракет, як і мопедів-зростає, що є обнадійливим. А як Залужний з хлопцями виб'є орків з нашої землі-там і сенсу пуляти по Україні ракетами не буде-тому що х#йла з його маріонетками прозріле зомбостадо само ж знесе нах#й.
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31.10.2022 15:00 Ответить
Бліін...
Капітан Очевидність.
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31.10.2022 14:25 Ответить
А что ему сказать? У него попросили дать коментарий зачем кацапы все это делают. Он и ответил как есть
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31.10.2022 14:28 Ответить
Они с 1991 года планували.
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31.10.2022 14:34 Ответить
Може шось знає -- вибєм ? .
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31.10.2022 14:26 Ответить
пресс секретарь разведывательный ...
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31.10.2022 14:30 Ответить
Щось у мене все більше і більше закрадається думка,що Буданов-пи₴дун.
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31.10.2022 14:34 Ответить
Пока что из всей зешоблы он один найменьших пи₴дунов.
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31.10.2022 14:36 Ответить
Наоборот , он , как балалайка ! Из всей шоблы у них Кулеба адекват
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31.10.2022 14:44 Ответить
Еще перед войной службы США доклад опубликовали, что в планах России - оставить Украину без света и воды и тепла. Это было известно еще до 24 февраля.
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31.10.2022 14:34 Ответить
А энергомост в Крым долго ещё будет действовать?,а в Белгороде,Воронеже,Курске и.т.д зимы,что не будет,нахера им свет?
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31.10.2022 14:36 Ответить
Или их жалко?,а наши дети ,что не дети а собачата?
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31.10.2022 14:38 Ответить
Нам діватись нікуди.
Вже почали, то мусимо терпіти і добити кацапню.
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31.10.2022 14:41 Ответить
Так я не проти терпіти і добивати русню,але якось буде не правильно терпіти тільки нам,а вони ржуть ,треба щоб у і їх дупи підгорали...
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31.10.2022 14:52 Ответить
Цивільним залишитися тимчасово без світла, води та тепла - це погано, особливо стосовно дітей та літніх людей. Але давайте завжди пам'ятати, що хлопцям в окопах ще складніше. Тому тил, незважаючи ні на що, має витримати
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31.10.2022 14:52 Ответить
І знову штірліц добув заднім числом «безцінну» інформацію!
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31.10.2022 14:53 Ответить
блогер фіговий
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31.10.2022 14:59 Ответить
Как театр абсурда идёт с этими знатоками! Уже посчитали и в сеть выложили что РФ потратила сегодня 400-600 мил. Д на эти 50 ракет! Да в сутки РФ за углеводы в среднем имеет лярд евро! Ну как? Сбили с 50 ракет 44 наши ПВО! Отлично! Но 6 почти убили энерго-систему страны--- ну так получается., А если бы сбили 25? Пока не восстановим Яо, нас будет становиться все меньше. Дальше что? Дальше но скоро для начала зима.
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31.10.2022 15:09 Ответить
І? Це не паніка і не страх. І в ніякому випадку не можна здаватись. Але я так розумію ми будемо воювати до того моменту поки ми не перетворимось на Зімбабве?! Без води і електрики. Такий план у нас і наших "союзників"?! Може прийшов час бахнути по критичній інфраструктурі рф. Нафтовим сховищам. По ТЕЦ. і тд. Хочуть "повторити" ми можемо їх мокнути в ті часи. Я вже чесно не бачу обмежень. Деякі міста наче після ядерного удару. Інфраструктура майже знищена. Тим паче після звільнення Херсона. Я більше впевнений що старий дебіл щось уткне. По типу газ чи використання тактичної ядерки. Може я чого не розумію?! Хтось поясне. Що нас стримує?!
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31.10.2022 15:18 Ответить
 
 