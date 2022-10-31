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Киев (24762) Метрополитен (1006) Тарифы на электроэнергию (2138)

В Киеве с 1 ноября увеличат интервалы между поездами для экономии электроэнергии

метро

В киевском метрополитене увеличат интервалы движения поездов с 1 ноября для экономии электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, в пиковые часы интервалы между поездами составят 4-5 минут, а в межпик 8-10 минут.

Специалисты постоянно мониторят пассажиропотоки на станциях метро. В соответствии с этими показателями были отрегулированы графики движения и увеличены интервалы между поездами.

"Очень важно, что такой режим работы метро позволит экономнее потреблять электроэнергию", - сообщают в КГГА.

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В то же время, все пассажирские зоны метрополитена остаются с должным уровнем освещения.

Напомним, что для Киева еще разрабатывается новый график отключения света, но и он не будет точным, поскольку будет зависеть от объема дефицита и потребления электроэнергии. При этом длительность ограничений может быть увеличена до 6 часов.
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В межпик можно смело делать 15, а то и минут. Гудяющих по паркам, крещатикам и т.п. я думаю мало.
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31.10.2022 16:47 Ответить
а то и 20 минут
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31.10.2022 16:48 Ответить
А до того, щоб вимкнути кожний другий світильник (а то й два з трьох) у вестибюлях, на платформах і ескалаторах, важко додуматися? До речі, те ж саме стосується й підземних переходів та вуличного освітлення (а під час комендантської години світло можна вимикати взагалі).

Всі піприємства, установи і організації, не пов'язані із забезпеченням оборони та життєдіяльності, зобов'язати працювати лише до 16-ї.

Далі, магазини, мафи кафе тощо, можно зобов'язати працювати лише до 20-ї (в часи СРСР так працювали абсолютно всі магазини, та й в країнах Європи така практика існує). При цьому, якщо заклад не працює, то в ньому не має бути жодного внутрішнього і зовнішнього освітлення (включно з рекламою).

До речі, все це можна ДИРЕКТИВНО запровадити для всіх суб'єктів державної, комунальної і приватної власності -- військовий стан це дозволяє.
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31.10.2022 18:14 Ответить
 
 