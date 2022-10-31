IRIS-T сегодня сработала со 100% результатом. Но для защиты Украины нужно больше, - Воздушные силы
Противовоздушная система IRIS-T, предоставленная Германией ранее в этом месяце, сегодня сработала со 100% результатом, но подобных систем нужно больше.
Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Мы видим, что противник не имеет успеха в наземной операции. Поэтому небо сейчас он использует для своих террористических атак. Мы просим и продолжаем призывать мир предоставить Украине оружие. Нужны средства противовоздушной обороны. Те средства, которые мы уже озвучили, IRIS-T, (их) надо больше. Работает и сегодня работала эта система, и работала со 100% результатом. И мы хотим еще таких систем, чтобы немцы нарастили производство. NASAMS уже вот-вот должно быть в Украине... но надо больше. Украина очень большая, нужно защищаться", – заявил он.
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Що стосується С-300, навряд чи вони коригуються. Іскандер (балістичний) - так.
На що вказує статистика? Як на мене, лише на те, що балістична ракета - надзвичайно важка ціль, особливо в умовах відсутності повноцінної ПРО. Складність с С-300 ще і в тому, що вона запускається з близької відстані. Наскільки мені відомо, стандартна дальність - 75 км. Багато кацапи збили (не по сводках канашенкова) ракет gmrls?
Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов госпитализирован в Москве.
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