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ПВО (2485) Воздушные силы (1994) Игнат (575)

IRIS-T сегодня сработала со 100% результатом. Но для защиты Украины нужно больше, - Воздушные силы

iris

Противовоздушная система IRIS-T, предоставленная Германией ранее в этом месяце, сегодня сработала со 100% результатом, но подобных систем нужно больше.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы видим, что противник не имеет успеха в наземной операции. Поэтому небо сейчас он использует для своих террористических атак. Мы просим и продолжаем призывать мир предоставить Украине оружие. Нужны средства противовоздушной обороны. Те средства, которые мы уже озвучили, IRIS-T, (их) надо больше. Работает и сегодня работала эта система, и работала со 100% результатом. И мы хотим еще таких систем, чтобы немцы нарастили производство. NASAMS уже вот-вот должно быть в Украине... но надо больше. Украина очень большая, нужно защищаться", – заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская ПВО сегодня показала беспрецедентно классный результат, - спикер Воздушных сил Игнат
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Топ комментарии
+9
І що далі? Організувати виробництво тут? Так квартальні не вміють "в виробництво", тільки в відосіки. Могли б вже давно шахєдів-мопедів наклепати, не святі горшки ліплять, але в в них ніхто не вміє організувати, тільки дерибанити те що прислали
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31.10.2022 15:25
+6
А їх ніхто не перехоплює, бо вони летять по балістичній траєкторії. В нас систем протиракетної оборони практично немає, а ракет до них ще менше. Уявіть що буде, коли до кацапії доїдуть балістичні ракети з Ірану з дальністю 700 км
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31.10.2022 15:19
+4
Просіть, дзвоніть, падайте на вуха, ведіть активніші перемовини із Заходом. Я до наших дипломатів і політиків звертаюся, це саме ваш час і ваша робота.
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31.10.2022 15:12
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Рашисты обстреливают приграничные украинские города системами С-300. А ракет к етим системам у них до х у йа и трошки. Замахаемся их перехватывать. Нужно или уничтожить пусковые или озаботить вражеские системы ПВО чтобы им было не до пусков по наземным целям.
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31.10.2022 15:05 Ответить
А їх ніхто не перехоплює, бо вони летять по балістичній траєкторії. В нас систем протиракетної оборони практично немає, а ракет до них ще менше. Уявіть що буде, коли до кацапії доїдуть балістичні ракети з Ірану з дальністю 700 км
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31.10.2022 15:19 Ответить
Яким чином по балістичній , якщо ракети ,,вистрілюються,, до верху , а потім коригуються в потрібному напрямку оперенням , то тут вже відсутня балістика , це рахуйте дуже швидка крилата ракета...
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31.10.2022 15:40 Ответить
Коригується - не коригується - не принципово. Якщо падає зверху - балістична. Ті, що називають крилатими - геть по-іншому летять.
Що стосується С-300, навряд чи вони коригуються. Іскандер (балістичний) - так.
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31.10.2022 18:59 Ответить
Крилаті теж падають зверху (приклад "Калібр")роблячи ,,гірку" перед ціллю , але вони при цьому не балістичні , кинуті камені , м'ячі , та інше , снаряди , кулі , це балістика і її легко прорахувати , а ракети для С300 дуже швидкі та й ще коригуються , і поки вони коригуються їх не можливо прорахувати в якому місці їх повинна зустрічати протиракета , тільки новітні системи це можуть робити ( "я так думаю")
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31.10.2022 19:24 Ответить
До речі , на це вказує статистика збиття ракет С300
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31.10.2022 19:31 Ответить
Немає потреби мене переконувати розказуючи про гірки, м'ячі та камені. Існує загальноприйнята класифікація ракет, і я не є її автором. Хоча, ви, звичайно, можете і далі спробувати відкривати Америку.
На що вказує статистика? Як на мене, лише на те, що балістична ракета - надзвичайно важка ціль, особливо в умовах відсутності повноцінної ПРО. Складність с С-300 ще і в тому, що вона запускається з близької відстані. Наскільки мені відомо, стандартна дальність - 75 км. Багато кацапи збили (не по сводках канашенкова) ракет gmrls?
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31.10.2022 22:38 Ответить
Так отож...
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01.11.2022 02:16 Ответить
І на десерт) Будь-яка керована балістична ракета має рулі, крила, підкрилки (назвіть як хочете). Тому вона і здатна заходити на визначену ціль. Але це не перетворює її на крилату. Бо під крилатою ракетою прийнято вважати принципово інший *********.
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31.10.2022 23:07 Ответить
Згоден , але це ,,аля,, крилата ракета , саме тому , що запускається на короткі відстані , і її двигун працює весь час до цілі , а не короткий час для розгону (класична балістична) , а ті рулі які в неї є , та при її великій швидкості , дають їй можливість летіти геть не за балістичною траекторією ... і звісно про типи ракет Ви праві ...
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01.11.2022 02:27 Ответить
А ви впевнені, що двигун працює, коли С-300 падає? От мені здається, що ні, бо в цьому немає сенсу. Як на мене, в цьому її особливість: здатність працювати по повітряним та наземним цілям.
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01.11.2022 09:40 Ответить
По наземним - як балістична.
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01.11.2022 09:43 Ответить
Доброго ранку . В мережі є багато інформації про типи керування ракетами для с300 по повітряним цілям , також знайшов інформацію , що ракети для с300 що земля-земля оснащуються gps навідними системами (але не всі), і летять маневруючи на ціль , тоді в них точність як у ,,калібрах,, , а ті які на інерціональному керуванні мають погану точність , як у ,,х-22,, . Доречі протикорабельні ракети ,,Оникс,, теж зроблені за нормальною аеродинамічною схемою, що і для с300,, вистрілюються,, вертикально , потім позиціонуються паралельно землі і так собі летять (якщо задати такий режим), при цьому вони вважаються крилатими , як і ,,Нептун" . А взагалі , перший мій допис був про те , що ракети для с300 не крилаті , а летять на ціль маневруючи за типом крилатої... Були випробування с300 як балістичної, тобто двигун працював весь час на розгон як у ,,Іскандера,, , а потім вона летіла за балістикою , то відстані враження більше 400км , але погана точність . Доброго дня.
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01.11.2022 10:46 Ответить
Поетому я и говорю что нам нужно запускать в сторону рашки какие то копеечные дроны пускай рашистская ПВО тратит на них дорогие ракеты, вместо того чтобы обстреливать наши дома
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31.10.2022 15:41 Ответить
ну так треба зламати логістику. бахнути хоч по паливним сховищам, ТЕЦ, ЖД. Або краще по всім цим об'єктам.
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31.10.2022 15:26 Ответить
Просіть, дзвоніть, падайте на вуха, ведіть активніші перемовини із Заходом. Я до наших дипломатів і політиків звертаюся, це саме ваш час і ваша робота.
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31.10.2022 15:12 Ответить
На правах реклами
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31.10.2022 15:13 Ответить
Нужно выменять у дяди Шольца лицензию на производство и техническую документацию на жратву. Можно отдать ему наше зерно и масло. Всё равно всё сожрут сомали и талибан и спасибо не скажут.
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31.10.2022 15:15 Ответить
І що далі? Організувати виробництво тут? Так квартальні не вміють "в виробництво", тільки в відосіки. Могли б вже давно шахєдів-мопедів наклепати, не святі горшки ліплять, але в в них ніхто не вміє організувати, тільки дерибанити те що прислали
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31.10.2022 15:25 Ответить
Якби у нас були тільки "квартальні", то України б взагалі вже не було. Не на них сподівання. В Україні ще за радянських часів був потужний оборонпром. Його потрібно розбудовувати як і ЗСУ. Звісно разом з НАТО.
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31.10.2022 15:53 Ответить
Я ж пишу, вони самі нічого не організують, і іншим не дадуть, бо їм треба, щоб "возглавити". Навіть форми не змогли нашити, хоч що там такого складного і секретного, в країні повно виробництв легкої промисловості, які зараз не завантажені замовленнями. Але чужим вони не можуть віддати замовлення, а самі - не вміють, тільки стригти відкати. Оборонпром? Взагалі смішно, хто там голова? Квартальний, звісно.
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31.10.2022 19:51 Ответить
Доголосовался Падло!
Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов госпитализирован в Москве.
Международный гроссмейстер был найден без сознания у Госдумы в эту субботу. Сейчас он находится в реанимации. Врачи диагностировали у Карпова закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой бедренной кости, а также сильное алкогольное опьянение.
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31.10.2022 15:53 Ответить
запарик чуть не растеребонькали
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31.10.2022 16:04 Ответить
Astra30 sistemi takze dolzni polucit,eti i balisticeskije raketi sbyvajet
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31.10.2022 18:25 Ответить
 
 