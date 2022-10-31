Об эвакуации с Киевщины речь не идет. Электроэнергия в области уже начала восстанавливаться, – глава ОВА Кулеба
Никаких эвакуационных мероприятий на территории Киевской области не проходит и в ближайшее время не планируется.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, ситуация с энергетикой сложная, но под контролем.
"Все работают на своих местах. Электроэнергия в области уже начала восстанавливаться. Обо всех планах действий жители Киевщины будут знать заблаговременно. Держим свой фронт. Доверяем только официальным источникам. Работаем", - отметил он.
Отметим, что сегодня ряд СМИ и телеграм-каналов сообщили со ссылкой на Кулебу о том, что якобы жители региона могут эвакуироваться в случае сложного энергетического кризиса.
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+4 Василий Воробец
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я ще розумію вимикати будинке де централізоване опалення буде працювати, централізоване водопостачання буде працювати, буде газ працювати без електрики - можна жити!
а що робити людям, в яких ЕДИНИЙ елемент живлення будинку, води, опалення, кухні - електрика?!
тупість дтекʼа - зашкалює
Якщо побачите іранські мопеди з західної строни від Києва - пишіть у цю гілку.
Спробую з калаша трасерами *******. По ракетам вранці не встиг, дуже швидко і низько над землею...
@heraskevych
Коментар топового українського стронгмена Олексія Новікова після перемоги на елітних змаганнях:
(з цим дуже важко не погодитись🤝)
https://twitter.com/heraskevych/status/1586787221302018051