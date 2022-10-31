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Новости Война
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Киевская область (3918) обстрел (25742) эвакуация (1997) Тарифы на электроэнергию (2138) Кулеба Алексей (107)

Об эвакуации с Киевщины речь не идет. Электроэнергия в области уже начала восстанавливаться, – глава ОВА Кулеба

світло

Никаких эвакуационных мероприятий на территории Киевской области не проходит и в ближайшее время не планируется.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ситуация с энергетикой сложная, но под контролем.

"Все работают на своих местах. Электроэнергия в области уже начала восстанавливаться. Обо всех планах действий жители Киевщины будут знать заблаговременно. Держим свой фронт. Доверяем только официальным источникам. Работаем", - отметил он.

Отметим, что сегодня ряд СМИ и телеграм-каналов сообщили со ссылкой на Кулебу о том, что якобы жители региона могут эвакуироваться в случае сложного энергетического кризиса.

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Топ комментарии
+7
Откровенно говоря, все эти т.н. "телеграмм каналы", зачастую только вредят, публикуя различную информацию в погоне за сенсациями и первенством. В начале полномасштабного вторжения они, явно или по незнанию, даже подыгрывали оккупантам.
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31.10.2022 15:28
+5
Не реагируйте, это кацапский многостаночник.
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31.10.2022 15:39
+4
Треба готуватись вже зараз до того що взимку вижити можна буде тільки в приватному секторі з опаленням яке не залежить від електрики
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31.10.2022 15:39
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Откровенно говоря, все эти т.н. "телеграмм каналы", зачастую только вредят, публикуя различную информацию в погоне за сенсациями и первенством. В начале полномасштабного вторжения они, явно или по незнанию, даже подыгрывали оккупантам.
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31.10.2022 15:28 Ответить
наш невеличний район з приватних будинків на межі Гостомеля і Бучі регулярно відключають від світла, і це при тому, що у нас виключно електрика!!!
я ще розумію вимикати будинке де централізоване опалення буде працювати, централізоване водопостачання буде працювати, буде газ працювати без електрики - можна жити!
а що робити людям, в яких ЕДИНИЙ елемент живлення будинку, води, опалення, кухні - електрика?!
тупість дтекʼа - зашкалює
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31.10.2022 17:22 Ответить
Это московские тролли ,скорее всего
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31.10.2022 15:34 Ответить
Ну, переключатся они на ту область, куда вы эвакуируетесь.
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31.10.2022 15:39 Ответить
Не реагируйте, это кацапский многостаночник.
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31.10.2022 15:39 Ответить
Это свинособака.
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31.10.2022 15:40 Ответить
Не очкуйте!
Якщо побачите іранські мопеди з західної строни від Києва - пишіть у цю гілку.
Спробую з калаша трасерами *******. По ракетам вранці не встиг, дуже швидко і низько над землею...
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31.10.2022 15:38 Ответить
Треба готуватись вже зараз до того що взимку вижити можна буде тільки в приватному секторі з опаленням яке не залежить від електрики
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31.10.2022 15:39 Ответить
Украине нужно больше ПРО и ПВО и самолёты нужны для перехвата ракет!!! Русские оставляют зимой украинцев без света, воды и тепла. И нужны ракеты, которые смогут потопить все места запусков ракет по Украине. Нужны ракеты, которые потопят корабли РФ в Каспийском море.
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31.10.2022 15:39 Ответить
Vladyslav Heraskevych OLY
@heraskevych
Коментар топового українського стронгмена Олексія Новікова після перемоги на елітних змаганнях:

(з цим дуже важко не погодитись🤝)
https://twitter.com/heraskevych/status/1586787221302018051
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31.10.2022 15:43 Ответить
 
 