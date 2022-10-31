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Новости Война
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Иран (1734) разведка (4119) ракеты (3469) россия (92990)

Россия применит иранские ракеты с дальностью 700 км уже в этом месяце, - ГУР

ракета

Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты с дальностью до 700 км уже в этом месяце. Эти ракеты в отличие от производимых в РФ имеют большую точность.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил Андрей Юсов, спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины во время телемарафона.

Юсов, опираясь на слова Кирилла Буданова, главы ГУР, заявил, что россияне с ракетным вооружением собственного производства сталкиваются с проблемой количества и будут избивать по тем же целям, то есть по гражданской энергетической инфраструктуре.

"Это, безусловно, фактор, с которым нужно учитывать. И Украина готовится к отражению этой угрозы", - прокомментировал спикер ГУР МО.

Он добавил, что баллистические ракеты и все остальное, что может предоставить Иран, Путин попытается получить.

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"Так же у нас была информация о Северной Корее... И относительно режима Лукашенко в Беларуси. Есть факты и подтверждена информация о передаче танков, вооруженной техники, боезапасов для артиллерии. Не только это, часто используются и гражданские товары, гражданская техника стран, которые , например, ввели санкции против России.

Юсов отметил, что история с разборкой стиральных машин, чтобы использовать микросхемы для вооружения – это не шутка, а правда. Ведь у РФ есть отставание в этих вопросах.

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Топ комментарии
+32
А в чем проблема разбомбить Иран? Они же нарушили не просто пунктик ООН, а именно на Совете Безопасности ему запретили продавать (и покупать) вооружения. И международная коалиция может быть создана, даже не нужны наземные войска, просто впихать им 2000 томагавков стареньких и им хватит, даже 200 хватит может быть плюс побомбить.

Здесь все карты в руки. Страна не имеет союзников, есть решение СовБеза, есть большинство в ГенАссамблее ООН, есть военные базы поблизости. Просто бей ракетами по заводам и центрам управления, а также электростанциями, которых питают энергией эти заводы.
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31.10.2022 16:22
+29
вот последствия убогой многовекторной политики Кравчука-Кучмы. Вот итог разоружения Украины, под контролем США. И как ожидалось. "Гарантии" и "Меморандумы..." оказались просто макулатурой
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31.10.2022 16:26
+29
Тобто сраний Іран не боїться ескалації і продає кацам любі ракети, а великі могутні США ссяться?
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31.10.2022 16:26
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Просто треба замість "клубу стурбованих", тобто ООН створити таку структуру, щоб у разі витівок Ірану чи параші (наприклад) уся їх економіка вбита миттєвими "апокаліптичними" заходами, а якщо не дійде - уся військова машина була паралізована точковими хакерськими і ракетними ударами.
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31.10.2022 18:02 Ответить
Уся проблема полягає у тому, що маленька така структура не буде мати сенсу, а велика одразу порине у дискусіі, узгоджування та спростовування того, що можна вважати "витівкою", а що є дрібницею.
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31.10.2022 18:05 Ответить
можемо теж заявляти що іран стане стороною конфлікту у цій війні і таким чином буде законною ціллю для ракет
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31.10.2022 18:07 Ответить
Для каких? Если бы у нас были бы такие ракеты, то война бы уже закончилась...
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31.10.2022 18:26 Ответить
купить у.... ірана)) ну ілі на крайняк обменять у них на зерно
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31.10.2022 19:57 Ответить
Гриша, ты дурак? Военная техника продается только союзникам, а не всем кто проявит заинтересованность.
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31.10.2022 23:35 Ответить
А зерно? Як продавалось зерно ворогу? Чому не розірвані дип відносини?
І ще багато запитань. Як будувався завод котрий виготовляє дрони? Чому українські деталі на них?
Чому інженери навчались в Україні?
Чи може Україна не знала про санкції?
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01.11.2022 00:27 Ответить
Умеете порадовать...
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31.10.2022 18:24 Ответить
как показывает практика ракеты РФ не такие уж и косые, что пол Киева без света и воды сидят
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31.10.2022 18:38 Ответить
А як же те розпіарене краще ппо на захисті Києва? Це оператори криві чи його там не було?
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31.10.2022 20:59 Ответить
не существует пво с эффективностью в 100% тем более при массовых налетах. Защитой эту войну не выиграть. Нужно заставить перестать стрелять, например симметричными ударами по РФ.
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01.11.2022 00:14 Ответить
Іди нах, кацапе !
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31.10.2022 23:59 Ответить
Вобщем, чувствую зима будет холодной. Без света встанет все. Чем топиться в многоквартирных коробках зимой? Воды не будет, газа не будет, света не будет.
Просто капец. Да уж, загнали нас в такую жопу, просто жесть.
И ведь американцы ракет большой дальности нам не дадут.
Потому-что козлы, у которых яиц нет.
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31.10.2022 18:48 Ответить
Кажеш американці винні - ракет нам не дадуть ? (( А як там той що із яйцями залізними боневтік ? (( ракет власних наробив коли у 2019 ракетну програму зарізав ? (( Нас у жопу не заганяли , ми самі туди бігли " лішь би нє барига на краві " Їжте тепер те що обрали і не верещіть !
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31.10.2022 20:09 Ответить
Якщо іран передасть ракети, думаю Україна також отримає аналогічне озброєння поряд із ******** ппо.
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31.10.2022 21:01 Ответить
Надо проявить Величайшее лидерство современности и Гигантскость стратегической мысли -

и ещё раз проголосовать в ООН против Израиля,

который единственный реально может атаковать иранские склады и заводы...
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31.10.2022 19:35 Ответить
Так у власти не понятно кто. Диджей Арахамия наверное поставил пластинку которую оплатил клиент.
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31.10.2022 19:55 Ответить
Власть - это люди(Согласно Конституции) , а не херы с рояля... "Непонятно кому" скоро Западу насто3.14ит помогать ...не понятно зачем...
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31.10.2022 20:45 Ответить
непонятно
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01.11.2022 00:35 Ответить
Спасибо, всё равно забуду.
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01.11.2022 23:35 Ответить
Вы реально верите, что Израиль стал бы бомбить Иран из-за Украины? )Даже если бы она сто раз голосовала в оон за Израиль)
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31.10.2022 22:09 Ответить
до конца этого месяца лстались считаные часы
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31.10.2022 19:53 Ответить
В чём Украина и Россия объединились? - В голосовании в ООН 28/10/2022 против Израиля.
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31.10.2022 19:57 Ответить
Про яке голосування йде мова?

Пам'ятаю як деякі зрадники від імені України голосували всупереч загальному рішенню союзників проти резолюції по уйгурам, геноцид над якими чинить Китайська партія влади
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31.10.2022 21:06 Ответить
Ей США, где АТАКАМСы???
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31.10.2022 20:48 Ответить
Там де і повинні бути, в Америці.
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31.10.2022 21:11 Ответить
Эй Боневтик ,где Гром и Сапсан ?
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01.11.2022 08:22 Ответить
"россияне с ракетным вооружением собственного производства сталкиваются с проблемой количества и будут избивать по тем же целям, то есть по гражданской энергетической инфраструктуре. " - и это родил спикер... господи сбереги нас грешных )
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31.10.2022 20:59 Ответить
Мало того що Америка не запобігла оборутці Ірана з Кацапієй по продажу ракет середньої дальності, так ще навідріз відмовляється такіж ракети поставляти Україні. Іспанський сором Америці. Ось тобі і ціна комунякам Кучмі - Кравчуку.
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31.10.2022 21:01 Ответить
Усю вартість переданої ядерної зброї кацапня зобов'язана буде відшкодувати Україні за порушення Будапештського Меморандуму, за яким Україна передала цю зброю капапії
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31.10.2022 21:09 Ответить
Сказано - может применить. А может и НЕ применить. То есть либо так, либо этак. А применит - это совсем не то, что это.
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31.10.2022 21:02 Ответить
Пока у нас есть Не ракеты а ракетки , и подмога по 5-литров в бак , дело куйня .
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31.10.2022 21:14 Ответить
Україна зараз як мішень в тирі, рашка хірачить всією власною і доступною для придбання зброєю. Кацапів інфраструктура не доторкана для наших ЗСУ, а з такою тактикою до зими ми залишимось без електроенергії, води, опалення(
Ці передбачення ГУР порядком дістали, який зміст вони мають для громадян, просто ляпають, щоб попередити, що нам гарантовано буде капець чи що.
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31.10.2022 22:54 Ответить
недоторкана
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01.11.2022 00:59 Ответить
То есть Израиль не уничтожил завод по изготовлению, не уничтожил склады их хранения и инфраструктуру с помощью которой их экспортировалось из Ирана?

Правда интересно выглядит?

А они после испытаний в Украине будут точно применены против Израиля. Так может власти Израиля этого хотят?
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01.11.2022 02:37 Ответить
Не вірю, що українська воєнна промисловість не може розробити і виготовити подібні ракети для ВСУ навіть у воєнний час. На що вони чекають---незрозуміло. Краще самим щось пробувати розробляти, чим надіятись на "дадуть/недадуть".
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01.11.2022 11:39 Ответить
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