Россия применит иранские ракеты с дальностью 700 км уже в этом месяце, - ГУР
Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты с дальностью до 700 км уже в этом месяце. Эти ракеты в отличие от производимых в РФ имеют большую точность.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил Андрей Юсов, спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины во время телемарафона.
Юсов, опираясь на слова Кирилла Буданова, главы ГУР, заявил, что россияне с ракетным вооружением собственного производства сталкиваются с проблемой количества и будут избивать по тем же целям, то есть по гражданской энергетической инфраструктуре.
"Это, безусловно, фактор, с которым нужно учитывать. И Украина готовится к отражению этой угрозы", - прокомментировал спикер ГУР МО.
Он добавил, что баллистические ракеты и все остальное, что может предоставить Иран, Путин попытается получить.
"Так же у нас была информация о Северной Корее... И относительно режима Лукашенко в Беларуси. Есть факты и подтверждена информация о передаче танков, вооруженной техники, боезапасов для артиллерии. Не только это, часто используются и гражданские товары, гражданская техника стран, которые , например, ввели санкции против России.
Юсов отметил, что история с разборкой стиральных машин, чтобы использовать микросхемы для вооружения – это не шутка, а правда. Ведь у РФ есть отставание в этих вопросах.
Пожалуйста, подождите...
І ще багато запитань. Як будувався завод котрий виготовляє дрони? Чому українські деталі на них?
Чому інженери навчались в Україні?
Чи може Україна не знала про санкції?
Просто капец. Да уж, загнали нас в такую жопу, просто жесть.
И ведь американцы ракет большой дальности нам не дадут.
Потому-что козлы, у которых яиц нет.
и ещё раз проголосовать в ООН против Израиля,
который единственный реально может атаковать иранские склады и заводы...
Пам'ятаю як деякі зрадники від імені України голосували всупереч загальному рішенню союзників проти резолюції по уйгурам, геноцид над якими чинить Китайська партія влади
Ці передбачення ГУР порядком дістали, який зміст вони мають для громадян, просто ляпають, щоб попередити, що нам гарантовано буде капець чи що.
Правда интересно выглядит?
А они после испытаний в Украине будут точно применены против Израиля. Так может власти Израиля этого хотят?