Российские военные обстреляли портовую инфраструктуру в Очаковском направлении. Есть погибшие, - ОК "Південь"
Российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре на Очаковском направлении, попали по двум гражданским буксирам барже с зерном, два члена экипажей погибли, судьба еще одного – неизвестна.
Об этом сообщает ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"Враг продолжает обстрелы портовой инфраструктуры на Очаковском направлении. В результате попадания по двум портовым гражданским буксирам, задействованным в транспортировке баржи со зерном, возник пожар, потеряно управление суднами. Два члена экипажей погибли, один из раненых спасен, судьба еще одного - не известна", – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+32 Hanka Panyanka
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+16 Михаил Дужик 7acbc3a9
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була аналогічна організація перед Другою Світовою, "Ліга націй"
такі інституції норм працюють ПІСЛЯ війни, а під час війни працюють гармати, тому взагалі не раджу звертати на ООН увагу
кораблі не наші, застаховані, знищать - наживуть собі нових ворогів
А хто, де, коли, і що збив, мають право казати тільки військові, і то офіційно!
Єрдоган, Гутерріш і інші ...поки мовчать? а наш МІД ??? ОП, преЗЕ ? чекати вечірньоговідоськи?
Дурень, далі буде!