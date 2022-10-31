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Новости Агрессия России против Украины
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обстрел (25742) порт (722) Очаков (87)

Российские военные обстреляли портовую инфраструктуру в Очаковском направлении. Есть погибшие, - ОК "Південь"

порт

Российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре на Очаковском направлении, попали по двум гражданским буксирам барже с зерном, два члена экипажей погибли, судьба еще одного – неизвестна.

Об этом сообщает ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает обстрелы портовой инфраструктуры на Очаковском направлении. В результате попадания по двум портовым гражданским буксирам, задействованным в транспортировке баржи со зерном, возник пожар, потеряно управление суднами. Два члена экипажей погибли, один из раненых спасен, судьба еще одного - не известна", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+32
і що тепер? ООН буде дискутувати навколо бойових комах та й далі дивитись у рота недоторканному "члену радбезу", якась суцільна хєрня...
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31.10.2022 17:32
+18
чим що є треба рівняти ***************
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31.10.2022 17:30
+16
Я б двома руками підтримав бомбардування Севастополя до його повного знищення. Це місто після деокупації Криму не має права на існування. Бо це російський фетиш, прапор, символ, скрєпа. Там має бути тільки музей присвячений загибелі російського фашизму та розгрому московської держави. А адреса музею-Україна, Крим, Ахтіар. Все. Севастополь має вмерти.
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31.10.2022 17:46
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чим що є треба рівняти ***************
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31.10.2022 17:30 Ответить
кароче требуют,шоб до тла севастопольскую бухту...чы то в щебень?
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31.10.2022 17:30 Ответить
і що тепер? ООН буде дискутувати навколо бойових комах та й далі дивитись у рота недоторканному "члену радбезу", якась суцільна хєрня...
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31.10.2022 17:32 Ответить
ну так кацапи вето накладуть, тому тільки про комах

була аналогічна організація перед Другою Світовою, "Ліга націй"

такі інституції норм працюють ПІСЛЯ війни, а під час війни працюють гармати, тому взагалі не раджу звертати на ООН увагу
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31.10.2022 18:11 Ответить
Ну а захід буде примусовувати Україну до зернового капітолування перед свинороссами замість того щоб надіслати кораблі нато на захіст цивільного мореплавства...весь світ одні лицеміри
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31.10.2022 17:33 Ответить
та ні, єдиним результатом "виходу" кацапів є те що їм більше не дають перевіряти кораблі, а так все працює

кораблі не наші, застаховані, знищать - наживуть собі нових ворогів
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31.10.2022 18:13 Ответить
Но убили выродки🇷🇺💩кацапские , наших моряков Сдохните Рашисты🪃🪃🪃🪃🪃
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31.10.2022 19:18 Ответить
нажаль це так
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31.10.2022 19:42 Ответить
Захищати не будуть, будуть гинути прості люди, а не ''озабочениє'' і бажаючі заробити на зерні агрохолдинги україни
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31.10.2022 17:38 Ответить
Небензе уже может хотя бы Албания даст по его *балу и вышвырнет за шкирку из ООН?!
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31.10.2022 17:38 Ответить
Что мешает ООН инициировать закрытие всех портов для кацапских корыт.Моментально бы разблокировались коридоры и кацап стал бы ручным.
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31.10.2022 17:39 Ответить
після того як кацапи потоплять пару кораблів різних країн, тобто вже скоро
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31.10.2022 18:15 Ответить
За сьогодні ЗСУ вже 2 кацапських гвинтокрили збили: 1 - на донецькому, 1 - на південно-бузькому напрямку. На цензорі нічого про це! Правда, 1 наш десь на донецькому впав...
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31.10.2022 17:41 Ответить
А це що?



А хто, де, коли, і що збив, мають право казати тільки військові, і то офіційно!
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31.10.2022 17:51 Ответить
не військові, а террористы!!
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31.10.2022 17:43 Ответить
вже 55-й терористичний акт за день , а ви все пишите "расіськіє віськовіє" ...(((
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31.10.2022 17:46 Ответить
Я б двома руками підтримав бомбардування Севастополя до його повного знищення. Це місто після деокупації Криму не має права на існування. Бо це російський фетиш, прапор, символ, скрєпа. Там має бути тільки музей присвячений загибелі російського фашизму та розгрому московської держави. А адреса музею-Україна, Крим, Ахтіар. Все. Севастополь має вмерти.
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31.10.2022 17:46 Ответить
А мысль весьма интересная...
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31.10.2022 18:12 Ответить
якась реакція від світових лідерів, зацікавлених в українському збіжжі буде???
Єрдоган, Гутерріш і інші ...поки мовчать? а наш МІД ??? ОП, преЗЕ ? чекати вечірньоговідоськи?
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31.10.2022 17:47 Ответить
Ну це прогнозована реакція, тут друге що хочу сказати, на заяву Песка во треба відповісти патрулюванням конвоя натівським мореманам, за це море відповіда Туречина Єр гану вже хвате з ******* балакати а то ще не дай бог....
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31.10.2022 17:48 Ответить
Ну и где там Турция и ООН? Или они только корабли защищают? Разве портовая инфраструктура не является частью "зернового корридора"?
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31.10.2022 18:11 Ответить
А что можно ожидать от гной нации?
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31.10.2022 18:33 Ответить
Від своєї злоби ***** рашистів, сам себе за причинне місце покусав!!!
Дурень, далі буде!
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31.10.2022 19:31 Ответить
 
 