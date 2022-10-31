Российские военные обстреляли портовую инфраструктуру в Очаковском направлении. Есть погибшие, - ОК "Південь"

Российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре на Очаковском направлении, попали по двум гражданским буксирам барже с зерном, два члена экипажей погибли, судьба еще одного – неизвестна.

Об этом сообщает ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает обстрелы портовой инфраструктуры на Очаковском направлении. В результате попадания по двум портовым гражданским буксирам, задействованным в транспортировке баржи со зерном, возник пожар, потеряно управление суднами. Два члена экипажей погибли, один из раненых спасен, судьба еще одного - не известна", – говорится в сообщении.

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