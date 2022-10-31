Путин использует как минимум трех двойников, это уже привычная практика для Кремля, - Буданов
Кремль использует людей, которым для схожести с российским диктатором сделали пластические операции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил изданию "Daily Mail".
Руководитель военной разведки Украины рассказал, что в прошлом уже выявляли двойников Путина, заменявших его в "особых случаях", но сейчас это "обычная практика".
"Мы знаем о трех человеках, которые постоянно появляются, но сколько их, мы не знаем. Они все делали пластические операции, чтобы походить. Единственное, что их выдает, это их рост. Это видно на видео и фото. Также жестикуляция, язык тела и мочки ушей, поскольку они уникальны для каждого человека", – отметил начальник ГУР МО Украины.
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+26 Алла Новосад 5b57f84f
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+12 Alex Bylim acfe5d4d
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Краще би Буданов вчасно побачив постачання двигунів з Мотор Січі на паРашу.
со смертельным исходом..
баллотироватысь надумав?
Всем без разницы когда оно сдохнет.
Никто Украине никогда ничего назад добровольно не вернёт
Да похер нам скільки їх там двійників!!! Да похер скільки в них ракет в нас жодної що по москві запустити!!! 24.02.22- всі дружно спали до 3.30 ночі і похер що хтось там щось знав - людей навіщо попереджати!!!??
Якщо покидьок виглядає як *****, рухається, як *****, і говорить, як ***** - то це і є справжнє *****.
Двійники, звісно, є. Для третьорядних зустрічей. Але з Ердоганом та Сі зустрічається *****, Макрону локшину вішає *****, погрожує по ящику ядеркою теж він, а не двійник.
Такий уродлівий їблєт, як у пукіна, складно підробити, а ще має бути відповідним, вік, рухи і голос.
А те, що каже Буданов - це домисли рівня дитсадка
Бравый он, а по сути - плешивый,
С ноготок , карлик -он, мелюзга,
Детородный он орган - у деда….
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Он - то храбрый, то очень трусливый:
То он - стерх, то в песок голова.
А в итоге - ему погоняло:
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Стаи песня давно уже спета,
Как и стерха - давно…Ла-ла-ла…
«Дифирамб» им пусть льется задорный -
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
А что Буданов живет в доме у расейского наркодилера Гогишвили, бывшего помощника Госдуры Валуева, это ведь не так интересно, правда?
Тому зекоманда працює особисто без двійників та дублерів!
Працьовити як саранча
Яка деградація...