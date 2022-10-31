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Буданов (433) двойники (12) путин (30474)

Путин использует как минимум трех двойников, это уже привычная практика для Кремля, - Буданов

путін

Кремль использует людей, которым для схожести с российским диктатором сделали пластические операции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил изданию "Daily Mail".

Руководитель военной разведки Украины рассказал, что в прошлом уже выявляли двойников Путина, заменявших его в "особых случаях", но сейчас это "обычная практика".

"Мы знаем о трех человеках, которые постоянно появляются, но сколько их, мы не знаем. Они все делали пластические операции, чтобы походить. Единственное, что их выдает, это их рост. Это видно на видео и фото. Также жестикуляция, язык тела и мочки ушей, поскольку они уникальны для каждого человека", – отметил начальник ГУР МО Украины.

Читайте: Будут судить киллера, который по поручению российских спецслужб планировал убийства Резникова и Буданова, - Офис генпрокурора
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Топ комментарии
+26
Яке це має значення?
Краще би Буданов вчасно побачив постачання двигунів з Мотор Січі на паРашу.
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31.10.2022 17:47
+16
ненормально колы главшпыгун не слазит со страниц газет...
баллотироватысь надумав?
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31.10.2022 17:52
+12
ясєнь пєнь, тому не треба будувати ілюзій шо якщо ***** вбити то все закінчиться, воно закінчиться коли будет знищена дуже багато кацапів і фашистську підерацію
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31.10.2022 17:47
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А як Буданов їх розрізняє ? Які прикмети в кожного ?
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31.10.2022 17:46 Ответить
От куда у Буданова эта информация? От того, кто сообщил ему, что у путина рак? Буданов, ты трепло.
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31.10.2022 18:09 Ответить
У него секретные источники в телеграмме
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31.10.2022 18:15 Ответить
сыкрет-сервис...швецкий.
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31.10.2022 19:05 Ответить
Від Гогілашвілі, сусіда євойного...
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31.10.2022 19:12 Ответить
про рак правда. і про двійників правда. щоправда правда тільки про двох двійників. про 3-4 двійників не факт, що то є правда. і про рак у патрушева теж правда. тільки ж зараз всім уже відомо, що багато форм раку лікуються. якщо не повністю, то принаймні сильно підліковуються. особливо ізраїльськими лікарями. так, пуйла і патрушева лікують ізраїльські лікарі ізраїльськими препаратами.
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31.10.2022 22:08 Ответить
Один ширяється, другий покурює, третього по запаху. бо ходить мимо валізки грязі. А оригінал продовжує нести ахінею.
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31.10.2022 18:19 Ответить
Курить здається Буданов. Або ширяється. З екрану не вгадаєш
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01.11.2022 00:03 Ответить
По інвентарному номеру валізи
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31.10.2022 18:42 Ответить
то , что у ***** тройники есть видно невооруженным глазом‼️Ну и дальше ,что Буданов ⁉️На русне 80% АГРЕССИВНЫХ МРАЗЕЙ ГОТОВЫХ УБИВАТЬ И ГРАБИТЬ‼️
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31.10.2022 18:49 Ответить
У кожного з них зайва хромосома
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31.10.2022 22:28 Ответить
ясєнь пєнь, тому не треба будувати ілюзій шо якщо ***** вбити то все закінчиться, воно закінчиться коли будет знищена дуже багато кацапів і фашистську підерацію
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31.10.2022 17:47 Ответить
Яке це має значення?
Краще би Буданов вчасно побачив постачання двигунів з Мотор Січі на паРашу.
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31.10.2022 17:47 Ответить
Коли усі зберуться на обговорення дій на дальнійше - ******* туди зразу , щоб клонів не залишилось
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31.10.2022 18:38 Ответить
Дякую, мені замість свіженької фотожаби на ніч виступи буданова, нового постійного члена марафона, а не професіонала
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31.10.2022 17:48 Ответить
Тільки не "марафона" , а "марафєта".
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31.10.2022 22:05 Ответить
пуйло з двійниками-це як три купи лайна які не можуть бути геть однакові...
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31.10.2022 17:48 Ответить
где тройное убийство,буданов?чы хоча бы тройное изнасилование?
со смертельным исходом..
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31.10.2022 17:49 Ответить
А як же так сталося, що такий проФФесіонал розвідки не зміг полічити двійників? А на якому з двійників буданов купився, що путін при смерті?
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31.10.2022 17:50 Ответить
Там сам чорт уже не розбереться хто є ху...

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31.10.2022 17:50 Ответить
.
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31.10.2022 19:11 Ответить
А як же так сталося, що такий проФФесіонал розвідки не зміг полічити двійників? А на якому з двійників буданов купився, що путін при смерті?
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31.10.2022 17:51 Ответить
ненормально колы главшпыгун не слазит со страниц газет...
баллотироватысь надумав?
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31.10.2022 17:52 Ответить
А як же так сталося, що такий проФФесіонал розвідки не зміг полічити двійників? А на якому з двійників буданов купився, що путін при смерті?
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31.10.2022 17:53 Ответить
Удмурт, кріса та пєдофіл.
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31.10.2022 18:06 Ответить
Від справжнього смердить лайном )))
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31.10.2022 18:08 Ответить
Ну своє призначання буданов виправдовує на 120% - і за здоров'ям ху#ла слідкує, і його двійників рахує. Більше завдань у розвідки немає!
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31.10.2022 18:10 Ответить
А що йому заважає так себе поводити?
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31.10.2022 18:12 Ответить
Так на всякий случай! Двойники это когда два, когда три, то это тройники
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31.10.2022 18:10 Ответить
А когда 4 или 5?
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31.10.2022 18:22 Ответить
це фейк ні одна спецслужба цього не підтвердила ..Цікава робота у Буданова за пристойну зарплатню
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31.10.2022 18:11 Ответить
Он в телеграм каналах разведку под чужим именем ведет.
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31.10.2022 18:13 Ответить
Абсолютно. У ***** специфічна, надзвичайно огидна зовнішність, специфічні ужимки, які притаманні саме цьому маразматику. Підерастичний голос. І шизофренія. Все це в одному флаконі. Як зліпити хоча б одного такого двійника?
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31.10.2022 18:42 Ответить
Ху.лище на танке в Украине не горсает,на самолёте не летает .Это делают русосвины
Всем без разницы когда оно сдохнет.
Никто Украине никогда ничего назад добровольно не вернёт
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31.10.2022 18:21 Ответить
Всі в штабі про все знають: про двійників, скільки ракет в орків, про напад 24.02.22 - а толку ???
Да похер нам скільки їх там двійників!!! Да похер скільки в них ракет в нас жодної що по москві запустити!!! 24.02.22- всі дружно спали до 3.30 ночі і похер що хтось там щось знав - людей навіщо попереджати!!!??
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31.10.2022 18:21 Ответить
Якщо їх три, то це вже не двійники, а трійники, така собі threesome...
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31.10.2022 18:22 Ответить
путина нет с 2006 года , его грохнули люди патрушева , все остальное это куклы , озвучивающие политику кгб .
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31.10.2022 18:25 Ответить
опять сожитель Гогиашвили вылез со своими глупостями=) Иди домой, - борщ вари!
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31.10.2022 18:33 Ответить
Мене прям розпирає від гордощів, шо у нас є такий супєррозвідник. Він все-всенєчки знає. Шо, коли, скільки и по чому. І все це Буданов висмоктує з кавової гущі. А де дівся ще один супєрпрофі Баканов? Шось потєрялся бідолаха, не можу знайти
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31.10.2022 18:36 Ответить
Два двойника, три тройника и один удлиннитель.
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31.10.2022 18:39 Ответить
Поймать любого из них, отодрать в очко, снять всё на видео и разместить в интернете.
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31.10.2022 18:39 Ответить
Це рівень керівника ГУР?

Якщо покидьок виглядає як *****, рухається, як *****, і говорить, як ***** - то це і є справжнє *****.

Двійники, звісно, є. Для третьорядних зустрічей. Але з Ердоганом та Сі зустрічається *****, Макрону локшину вішає *****, погрожує по ящику ядеркою теж він, а не двійник.

Такий уродлівий їблєт, як у пукіна, складно підробити, а ще має бути відповідним, вік, рухи і голос.

А те, що каже Буданов - це домисли рівня дитсадка
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31.10.2022 18:39 Ответить
Може час нашій розвідці створити теж двійника і почати діяти від імені Рашки?
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31.10.2022 18:43 Ответить
It's a kind of magic It's magic

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31.10.2022 18:46 Ответить
Двійники можливі, тільки якщо з далеку дивитися. А так це все одна його пика, просто робить собі косметичні процедури, щоб бути молодим і все. Про таке, немає говорити начальник розвідки.
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31.10.2022 18:48 Ответить
шо объдиняет любого двойника с муйлушей...

Бравый он, а по сути - плешивый,
С ноготок , карлик -он, мелюзга,
Детородный он орган - у деда….
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Он - то храбрый, то очень трусливый:
То он - стерх, то в песок голова.
А в итоге - ему погоняло:
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Стаи песня давно уже спета,
Как и стерха - давно…Ла-ла-ла…
«Дифирамб» им пусть льется задорный -
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
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31.10.2022 18:58 Ответить
У ***** три двойника и два тройника - нахер кому это интересно вообще?

А что Буданов живет в доме у расейского наркодилера Гогишвили, бывшего помощника Госдуры Валуева, это ведь не так интересно, правда?
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31.10.2022 19:00 Ответить
Дык, об этом во время вагнергейта наговорились, мама не горюй. И ули толку?
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31.10.2022 19:08 Ответить
Єта другоє !!!!
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31.10.2022 19:15 Ответить
как не крути - ***** кремлевский *****...
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31.10.2022 19:15 Ответить
В Україні вже не залишилось таких тупих покидьків як безугли арахамії чи зеленські подоляки.
Тому зекоманда працює особисто без двійників та дублерів!
Працьовити як саранча
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31.10.2022 19:17 Ответить
Значит валить троих *************!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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31.10.2022 19:46 Ответить
Людина,чиє прізвище пересічний громадянин не мав би й знати ,розказує про раків,двійників,і московські змови...
Яка деградація...
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31.10.2022 19:57 Ответить
мля, да там 140 млн путіноїдів
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31.10.2022 20:12 Ответить
Тобто,ліквідувати треба кожного))
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31.10.2022 20:14 Ответить
І при наймі в 4-х з них рак, зазначив він
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31.10.2022 20:22 Ответить
Баба с косою знає вірну відповідь
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31.10.2022 20:24 Ответить
У Штирлица были три двойника, один тройник, и удлиннитель...
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31.10.2022 21:07 Ответить
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31.10.2022 21:24 Ответить
 
 