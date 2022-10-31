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дезинформация (333) МИД (6803) оружие (10028) Финляндия (903)

Финляндия не подтвердила информацию СМИ о контрабанде оружия из Украины, - МИД

оружие,автомат

Вброс новости о якобы контрабанде оружия из Украины в Финляндию – очередная российская дезинформация.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

Спикер МИД напомнил, что в воскресенье в финских СМИ появилась информация о якобы попадании оружия из Украины в руки криминалитета Финляндии, впоследствии прошли перепечатки в украинских и международных медиа. Он отметил, что по поручению МИД Украины украинское посольство в Хельсинки немедленно обратилось в финскую полицию для получения деталей.

"В ответ финская сторона сообщила об отсутствии подтвержденной информации или каких-либо конкретных фактов поставок контрабандного оружия из Украины. В ходе разговора сегодня посол Финляндии в Киеве также не подтвердил обнародованную в финских СМИ информацию", - заявил Николенко.

Он добавил, что Россия продолжает прилагать усилия по дискредитации международной военной помощи Украине.

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"Цель такой российской информационной операции - вызвать у европейцев страх по поводу того, что оружие, которое их правительства передают Украине для противодействия российской агрессии, обернется против них самих, попав в руки криминальных элементов", - пояснил спикер МИД Украины.

Николенко заверил, что Украина поддерживает тесный диалог с международными партнерами в контексте передачи оружия и обеспечения эффективной системы мониторинга его использования. Он подчеркнул, что критически важно, чтобы публичные комментарии также опирались на официальную информацию, а не на предположение отдельных лиц.

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Топ комментарии
+9
Надо же! Русня опять ******** наврала. Как неожиданно!
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31.10.2022 18:00
+4
кацапня ))) как всегда
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31.10.2022 17:59
+2
ой
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31.10.2022 17:56
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ой
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31.10.2022 17:56 Ответить
а я що писав?? верить никому нельзя!!! МНЕ-МОЖНА
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31.10.2022 17:59 Ответить
внаглую финны заборонылы жыдоугробурятам мычтать...
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31.10.2022 17:59 Ответить
кацапня ))) как всегда
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31.10.2022 17:59 Ответить
якісь фіно-кацапи розносили брехню по селу.
вот тепер знайти і випороти!
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31.10.2022 18:18 Ответить
Надо же! Русня опять ******** наврала. Как неожиданно!
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31.10.2022 18:00 Ответить
Чому самі фіни не настукали своїм змі і не примусили так само розігнати на весь світ заяву цих же змі ми ******* і велику образу таможні Фінляндії на наклеп своїх співгромадян, а скоріш ща все шпигунів
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31.10.2022 18:06 Ответить
А для этого надо зебобикам, сидящим во власти, подать в суд на эти СМИ с оху@тьным штрафом, чтобы они пошли пОмиру просить милостыню.
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31.10.2022 20:43 Ответить
схоже колись у нас з фінляндією будуть кордони...
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31.10.2022 18:09 Ответить
То ж була відома банда фінських байкерів з бару "Голубая устрица"!
Ні?
Кацапня європейських лохів розводить....
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31.10.2022 18:12 Ответить
в суд не ці жовті ЗМІ на суму , яка зробить їх банкротом .
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31.10.2022 18:13 Ответить
поліцай комісар до цього часу похмеляється.
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31.10.2022 18:21 Ответить
Оригинально

Если не учитывать, что об этом говорила финская полиция, видимо купленная москалями.
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31.10.2022 18:32 Ответить
Про це написала журналістка Кірсі Хейкель,яка не така вже біла й пухната.Була помічена в не дуже чистій оборудці-через свою особисту компанію брала комісійні від деяких міністерств,що в публікації IIltalehti назвали конфліктом інтересів в критичній журналістиці.
Так що не факт,що слова комісара в статті достовірно передані
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31.10.2022 18:46 Ответить
Мда. Никому нельзя верить.

Но - если ссылаясь на полицию она соврала, то это статья.
А - если статьи не будет, значит она не соврала, а полиция, в политических целях включила заднюю.
Всё элементарное просто !!!

А.С.:
Путин всех купил - ну, а эта шутка уже срабатывает не каждый раз, а будет ещё реже.
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31.10.2022 20:48 Ответить
Хто би сумнівався?
Ні. Ну є звісно одна дюже "вумна" особа , яку тут на форумі деякі неадеквати в президенти висували.
Ім'я її Вікторія Спартц.
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31.10.2022 19:41 Ответить
Хорошо работают шлюхи- журналисты в том числе медуза.
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31.10.2022 20:06 Ответить
А скільки смердіння було...
І чому б тепер не взяти за сраку того старшого інспектора, що виявив зброю?
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31.10.2022 20:28 Ответить
https://yle.fi/uutiset/3-12668870

Хтось там бреше. Чи комісар, чи медіа.
Хтось має відповідати за базар, а не робити безневинне обличчя - ми того не казали.

Ніхто з журналюг правильного посилання не навів - всі друг у друга тупо скопіпастили
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31.10.2022 22:37 Ответить
 
 