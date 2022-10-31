Финляндия не подтвердила информацию СМИ о контрабанде оружия из Украины, - МИД
Вброс новости о якобы контрабанде оружия из Украины в Финляндию – очередная российская дезинформация.
Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.
Спикер МИД напомнил, что в воскресенье в финских СМИ появилась информация о якобы попадании оружия из Украины в руки криминалитета Финляндии, впоследствии прошли перепечатки в украинских и международных медиа. Он отметил, что по поручению МИД Украины украинское посольство в Хельсинки немедленно обратилось в финскую полицию для получения деталей.
"В ответ финская сторона сообщила об отсутствии подтвержденной информации или каких-либо конкретных фактов поставок контрабандного оружия из Украины. В ходе разговора сегодня посол Финляндии в Киеве также не подтвердил обнародованную в финских СМИ информацию", - заявил Николенко.
Он добавил, что Россия продолжает прилагать усилия по дискредитации международной военной помощи Украине.
"Цель такой российской информационной операции - вызвать у европейцев страх по поводу того, что оружие, которое их правительства передают Украине для противодействия российской агрессии, обернется против них самих, попав в руки криминальных элементов", - пояснил спикер МИД Украины.
Николенко заверил, что Украина поддерживает тесный диалог с международными партнерами в контексте передачи оружия и обеспечения эффективной системы мониторинга его использования. Он подчеркнул, что критически важно, чтобы публичные комментарии также опирались на официальную информацию, а не на предположение отдельных лиц.
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вот тепер знайти і випороти!
********наврала. Как неожиданно!
Ні?
Кацапня європейських лохів розводить....
Если не учитывать, что об этом говорила финская полиция, видимо купленная москалями.
Так що не факт,що слова комісара в статті достовірно передані
Но - если ссылаясь на полицию она соврала, то это статья.
А - если статьи не будет, значит она не соврала, а полиция, в политических целях включила заднюю.
Всё элементарное просто !!!
А.С.:
Путин всех купил - ну, а эта шутка уже срабатывает не каждый раз, а будет ещё реже.
Ні. Ну є звісно одна дюже "вумна" особа , яку тут на форумі деякі неадеквати в президенти висували.
Ім'я її Вікторія Спартц.
І чому б тепер не взяти за сраку того старшого інспектора, що виявив зброю?
Хтось там бреше. Чи комісар, чи медіа.
Хтось має відповідати за базар, а не робити безневинне обличчя - ми того не казали.
Ніхто з журналюг правильного посилання не навів - всі друг у друга тупо скопіпастили