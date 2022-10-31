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МИД (6803) ремонт (1177) Тарифы на электроэнергию (2138) Кулеба Дмитрий (2880)

МИД договорился о поставках оборудования из 12 стран для восстановления энергосистемы Украины, - Кулеба

електроенергія

Министерство иностранных дел Украины договорилось о поставках оборудования от правительств и компаний 12 стран для восстановления энергосистемы Украины,

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Мы уже договорились о поставках оборудования от правительств и компаний 12 стран: Израиля, Испании, Италии, Литвы, Германии, Северной Македонии, Польши, Республики Корея, Словакии, Словении, Финляндии и Франции. В общей сложности речь идет о 954 единицах энергетического оборудования. Первые партии помощи уже в Украине, остальные ожидаются в ближайшее время. Мы продолжаем работать над увеличением круга партнеров и объемов поддержки", – сказал Кулеба.

Министр напомнил, что соответствующее поручение поставил глава государства, а МВД, Минэнерго и другие органы власти и государственные предприятия составили и обновляют список нужд. МИД Украины обновил соответствующие запросы в рамках Европейского механизма гражданской защиты и центра кризисного реагирования НАТО. Кроме того, дипломаты обрабатывают запросы напрямую с компаниями-производителями энергетического оборудования Франции, Германии, Бельгии, Швеции, КНР и других стран.

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В МИД рассказали, что среди оборудования, получаемого Украиной, генераторы разных типов, переключатели автоматические, тепловые пушки и т.д.

"Мы благодарны каждому партнеру и каждой компании, которые откликнулись на наш срочный запрос. Украина всегда будет помнить тех, кто был с нами в трудный час испытаний", - подытожил Кулеба.
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Топ комментарии
+5
Дійсно,хороша новина
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31.10.2022 18:14
+2
Ну нахера этот, блд цирк!!!!!
Не оборудование надо, а ракеты и бомбы!
Ни христианская толерантность, а садистская жестокость!!!
Стереть с лица земли несколько жилых кварталов в Курске, Воронеже и т.д., - десятки тысяч жертв, и кацапы шелковые станут!!
Учитесь, блин, у Изриаля, как решали палестинский вопрос!!! Кинул камень в полицейского - дом сравняли с землей. Вместе с жильцами. И все, утихомирились!
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31.10.2022 18:24
+2
Ты однозадачный, нужно и оборудование, и оружие. Это Израилю у нас стоит поучиться, как решать вопрос с ВС РФ, это тебе не хамасовские чмошники-"жильцы"
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31.10.2022 18:31
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Дійсно,хороша новина
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31.10.2022 18:14 Ответить
Слава богу що це не зелений змій домовився
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31.10.2022 18:16 Ответить
а кто сидит в министерствах ???, 90% всех министерств заполнены людьми от зеленых папиков , от ахметки, коломойши , пинчука ........
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31.10.2022 18:40 Ответить
добре, привезуть обладнання поставлять, кацапи дивляться шо їхня ***** працює і далі будуть ******* ракетами, поки в них нелетить теж саме діла не буде
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31.10.2022 18:18 Ответить
Як би в кацапів не летіло, ЗСУ б території не звільняли.
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31.10.2022 18:27 Ответить
ППО, ППО, ППО, і безпека існуючих об'єктів (хоча б мішками з піском), а тоді вже ремонтні комплекти.
Ці суки, ввалили на ті локації, що від 10го жовтня відновлені були. Отже сотні тисяч баксів в трубу
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31.10.2022 18:23 Ответить
Не існує ППО, які зможе відбити ракети на 100%... тим паче такі масовані обстріли по +50 ракет. Наша ефективність у 80% це майже максимум
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31.10.2022 18:26 Ответить
та зрозуміло... але наші об'єкти не закриті, не всі. от і луплять де слабо.
щоб там не казали арестовичі - ворог сильний і не дурний. дивиться де небо в ситечко, туди і б'є.
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31.10.2022 18:30 Ответить
Тому що об'єктів десятки тисяч по всій країні. Це не тільки електростанціі, а й торгові центри, лікарні, мости, залізниця. А першочерговий об'єкт, це ЗСУ на фронті.
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31.10.2022 18:34 Ответить
Так, збивають. Але чомусь саме на об'єкти енергетики долітає. Це не здається дивним?
А чому не закрити хоча би крупні електростанції, розподільчі вузли? Легше ж і дешевше відновлювати малі об'єкти.
Зрозуміло, що і міста треба перекривати, нехватає ППО, але це якось дивно.
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31.10.2022 18:34 Ответить
Тому що залпи масовані. Від масованого залпу на 100% ти нічого не закриєш.
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31.10.2022 18:36 Ответить
Пока прикрыты системами ближнего и среднего радиуса (по минимальной шкале), а нужно, чтобы первая линия была от дальних рубежей, хотя бы на расстоянии 400-500 км.
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31.10.2022 19:07 Ответить
Ну нахера этот, блд цирк!!!!!
Не оборудование надо, а ракеты и бомбы!
Ни христианская толерантность, а садистская жестокость!!!
Стереть с лица земли несколько жилых кварталов в Курске, Воронеже и т.д., - десятки тысяч жертв, и кацапы шелковые станут!!
Учитесь, блин, у Изриаля, как решали палестинский вопрос!!! Кинул камень в полицейского - дом сравняли с землей. Вместе с жильцами. И все, утихомирились!
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31.10.2022 18:24 Ответить
Ты однозадачный, нужно и оборудование, и оружие. Это Израилю у нас стоит поучиться, как решать вопрос с ВС РФ, это тебе не хамасовские чмошники-"жильцы"
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31.10.2022 18:31 Ответить
Может, Вы и правы. Я не претендую на абсолютную правоту. По факту, пока Украина хорошо справляется, хоть и быть предметом для террора кацапни не очень приятно.
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31.10.2022 18:35 Ответить
Після перемоги багато ППО вивільниться з фронту на захист від терору.
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31.10.2022 18:37 Ответить
Угу. А потом, какой-то харам забежал и зарезал девочку. А потом ещё терракты...

Не, паря, здесь, что-то более существенное нужно......
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31.10.2022 18:34 Ответить
Тільки дтек пожалівся, вже й домовились. Пенсіонери жаліються, жаліються, а пішли ви попрошайки, ніщеброди
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31.10.2022 18:26 Ответить
А пенсіонерам електрики не треба?
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31.10.2022 18:36 Ответить
Я не зрозумів, вас не влаштовує, що полагодять подачу е/е?


Пенсіонерам було б непагано трохи критичніше до життя почати відноситься. Для початку, наприклад, перестати пхаться кудись в години пік. По друге, навчитися користуватися благами цивілізації - у вигляді хоча б електронних терміналів поповнення, а не паралізувать роботу пошт і ощадбанків у дні видачі пенсій та дні оплати комуналки. Гляди, і різко покращилось би становище...
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31.10.2022 18:38 Ответить
зашибись !!!!! министерство ИНОСТРАННЫХ дел , занимается ТЕМ , чем должно занимается предприятие , которому платят Украинцы , ................просто ********** ахметка устроился , бабло гребет миллиардами , а проблемы решают те , кого он в министерство назначил ..............футбольные клубы неприкасаемые , тв каналы неприкасаемые , яхты неприкасаемые, дома и самолеты неприкасаемые , счета в офшорах неприкасаемые , .......давайте шестерки , напрягитесь , долги потом в бюджет заложим , лохи - любители 95 квартала все оплатят .
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31.10.2022 18:36 Ответить
У тебя истерика, попей ромашки. К примеру, японское электрооборудование исторически качественней украинского, еще со времен советской оккупации. Дома же не хотабыч их из воздуха делать будет - либо за те же деньги, либо некачественно.
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31.10.2022 18:40 Ответить
читай внимательно, и улови смысл , пусть хоть на марсе оборудование берут , но этим должны заниматься дтек , а не министры иностранных дел.
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31.10.2022 18:42 Ответить
Я-то смысл улавливаю, а вот ты похоже нет. У коммерческих предприятий не бывает планов закупок, договор и специально выделенных бюджетов на случай войн.
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31.10.2022 18:44 Ответить
Более того, половина поражаемых объектов вообще на балансе "Энергоатома", "Киевтеплоэнерго", "Укргидроэнерго", гудок к ним никакого отношения не имеет.
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31.10.2022 18:53 Ответить
Це, звісно добре, але першочергове питання - як захистити вразливі енерговузли? Бо постійно ремонтувати те, що кацапи на другий день розіб'ють знову - нереально.
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31.10.2022 18:39 Ответить
Ну нащо ж постійно. ЗСУ без ракетних обстрілів по ним швидше вийдуть на кордони 1991 року і тоді багато ППО вивільниться на захист від терору.
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31.10.2022 18:41 Ответить
Еще одного ватного одичалого настигла карма!

Экс-чемпион мира по шахматам, действующий депутат РФ от "Единой России" Анатолий Карпов оказался в реанимации с тяжелой травмой головы и переломом бедер после неудачного падения возле Госудумы. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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31.10.2022 18:43 Ответить
А Рінат Лєонідич як на це усе дивиться і чи допомагає копійчиною разом з Суркісами та Фірташем - бо їхнє !??
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31.10.2022 18:44 Ответить
Тільки нові підстанції вже треба під землю ховати.
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31.10.2022 21:11 Ответить
 
 