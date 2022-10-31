МИД договорился о поставках оборудования из 12 стран для восстановления энергосистемы Украины, - Кулеба
Министерство иностранных дел Украины договорилось о поставках оборудования от правительств и компаний 12 стран для восстановления энергосистемы Украины,
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
"Мы уже договорились о поставках оборудования от правительств и компаний 12 стран: Израиля, Испании, Италии, Литвы, Германии, Северной Македонии, Польши, Республики Корея, Словакии, Словении, Финляндии и Франции. В общей сложности речь идет о 954 единицах энергетического оборудования. Первые партии помощи уже в Украине, остальные ожидаются в ближайшее время. Мы продолжаем работать над увеличением круга партнеров и объемов поддержки", – сказал Кулеба.
Министр напомнил, что соответствующее поручение поставил глава государства, а МВД, Минэнерго и другие органы власти и государственные предприятия составили и обновляют список нужд. МИД Украины обновил соответствующие запросы в рамках Европейского механизма гражданской защиты и центра кризисного реагирования НАТО. Кроме того, дипломаты обрабатывают запросы напрямую с компаниями-производителями энергетического оборудования Франции, Германии, Бельгии, Швеции, КНР и других стран.
В МИД рассказали, что среди оборудования, получаемого Украиной, генераторы разных типов, переключатели автоматические, тепловые пушки и т.д.
"Мы благодарны каждому партнеру и каждой компании, которые откликнулись на наш срочный запрос. Украина всегда будет помнить тех, кто был с нами в трудный час испытаний", - подытожил Кулеба.
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Ці суки, ввалили на ті локації, що від 10го жовтня відновлені були. Отже сотні тисяч баксів в трубу
щоб там не казали арестовичі - ворог сильний і не дурний. дивиться де небо в ситечко, туди і б'є.
А чому не закрити хоча би крупні електростанції, розподільчі вузли? Легше ж і дешевше відновлювати малі об'єкти.
Зрозуміло, що і міста треба перекривати, нехватає ППО, але це якось дивно.
Не оборудование надо, а ракеты и бомбы!
Ни христианская толерантность, а садистская жестокость!!!
Стереть с лица земли несколько жилых кварталов в Курске, Воронеже и т.д., - десятки тысяч жертв, и кацапы шелковые станут!!
Учитесь, блин, у Изриаля, как решали палестинский вопрос!!! Кинул камень в полицейского - дом сравняли с землей. Вместе с жильцами. И все, утихомирились!
Не, паря, здесь, что-то более существенное нужно......
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