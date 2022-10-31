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Новости Война
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Мали (42) наемники рф (2052) ЧВК Вагнер (1326)

Российские оккупанты хотят пополнить потери за счет ЧВК: выводят контингент из Мали, - Генштаб ВСУ

рф,найманці

Россия продолжает пополнять оккупационные войска за счет частных военных компаний.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 18:00 31.10.2022, передает Цензор.НЕТ.

"На фоне значительных потерь на территории Украины российское военно-политическое руководство ищет способы пополнения оккупационных войск за счет частных военных компаний. Несмотря на значительные имиджевые и политические потери на международной арене, принято решение о выводе контингента частных военных кампаний из Республики Мали", - рассказали в Генштабе.

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Топ комментарии
+20
Я дивлюся - скоро Україні півсвіту будуть "винні що земля - колгоспу" - за позбавлення від вірусу "русскава міра"
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31.10.2022 19:28
+16
Усіх 800 довбойобів з Малі до нас перекинуть? Це жах!!!
Це ж ЗСУ треба цілий день, аби переробити їх на гній!!!
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31.10.2022 19:31
+14
В Малі є золото і уран, може хоч трохи люди ліпше будуть жити, якщо русскіх там не буде.
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31.10.2022 19:28
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а африканці нашої пшенички погамають і на закуску цих вагнерів пустять.. виведуть об"єдкі
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31.10.2022 19:27 Ответить
В Малі є золото і уран, може хоч трохи люди ліпше будуть жити, якщо русскіх там не буде.
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31.10.2022 19:28 Ответить
Я дивлюся - скоро Україні півсвіту будуть "винні що земля - колгоспу" - за позбавлення від вірусу "русскава міра"
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31.10.2022 19:28 Ответить
а кто Москву строил и на болота всякий сброд изначально ссылал? убирать то все равно по факту пришлось. это кстати прям национальная черта, эгоизм.
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01.11.2022 01:48 Ответить
Ну-ну! Розкажи мені "хто Москву строил" - дуже цікаво буде "просвітиться" І про "болота" - теж
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01.11.2022 04:43 Ответить
Усіх 800 довбойобів з Малі до нас перекинуть? Це жах!!!
Це ж ЗСУ треба цілий день, аби переробити їх на гній!!!
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31.10.2022 19:31 Ответить
Може вони рашистів хоч якоюсь лихоманкою заразять. То й то добре
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31.10.2022 22:47 Ответить
планета очищается от коричневой заразы, но почему ценой жизни украинцев?!!
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31.10.2022 19:32 Ответить
патамушта нима выхода к большой воде...
а на горбу стиралки через африку трохы стрёмно.
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31.10.2022 19:33 Ответить
Да, сиділи собі в Малі, а тут херась-на війну. Обісруться зразу ж.
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31.10.2022 19:36 Ответить
А тем временем посмотрим очередной жёсткий и кровавый зашквар орков в Украине. Это видео я назвал "Что с **#ом, Ванятка? Его нема?"
https://www.youtube.com/watch?v=iDgnyFvgtb4
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31.10.2022 19:37 Ответить
красиво лицо подрихтовало, орк показал свое истинное обличие))
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31.10.2022 19:39 Ответить
По сути это брак гранаты или наводки. Орк должен был сразу стать хорошим.
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31.10.2022 20:54 Ответить
Так у него пол **#ища снесло. Это агония, последние вздохи-ахи и вся некчёмная жизнь перед глазами."Лемонки" норм.
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31.10.2022 21:23 Ответить
Ну да. Ф-1 просто сорвала маску Ванятки.
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31.10.2022 19:41 Ответить
А второй, ну просто циркач. Решил убежать, лёжа на боку, но включённая противопробуксовка (TCS) не дала.
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31.10.2022 19:51 Ответить
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31.10.2022 19:54 Ответить
Війна в Україні, а ЗСУ звільняють не тільки територію нашої країни від московитського лайна, але й території інших країн! І при цьому навіть не стріляють "за парєбрік", не те, що кудись далеко!

Ото сила нашої армії! Вона ще не перша в світі?
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31.10.2022 19:46 Ответить
саме час коли всі могли б зібратися і отп&здити цю парашу
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31.10.2022 19:47 Ответить
Нє хадітє, дєті, в Афріку гулять. А в Україні то вже точно ноги пообрубують.
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31.10.2022 19:53 Ответить
ты только этот ютубовский канал рекламируешь...?
получше у тебя нет...?
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31.10.2022 20:09 Ответить
Вiн постiйно пiарить цей лайноАнал, де пише текст й озвучуЭ його натуральнй довбой*б...
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01.11.2022 01:36 Ответить
Все лайно сюди стікається(
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31.10.2022 20:01 Ответить
Міць.. гарне відео
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31.10.2022 20:01 Ответить
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31.10.2022 20:30 Ответить
17 февраля 2022 года было объявлено о выводе из Мали войск стран, вовлечённых в операцию «Такуба», в том числе Франции, а также Канады.
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31.10.2022 20:52 Ответить
Я так розумію ЗСУ являються реальними миротворцями планети.Знищують всю погань
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31.10.2022 21:32 Ответить
Если так задуматься, то что делают эти орки-кацапсины в Мали ??? В центре по сути Африки. Не ну просто афигиваеш куда забралась кацапская чмырятина . Тоже исконно руские земли ??? Просто зверонелюди
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31.10.2022 21:38 Ответить
 
 