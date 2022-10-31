Российские оккупанты хотят пополнить потери за счет ЧВК: выводят контингент из Мали, - Генштаб ВСУ
Россия продолжает пополнять оккупационные войска за счет частных военных компаний.
Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 18:00 31.10.2022, передает Цензор.НЕТ.
"На фоне значительных потерь на территории Украины российское военно-политическое руководство ищет способы пополнения оккупационных войск за счет частных военных компаний. Несмотря на значительные имиджевые и политические потери на международной арене, принято решение о выводе контингента частных военных кампаний из Республики Мали", - рассказали в Генштабе.
Топ комментарии
+20 Яр Холодний
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показать весь комментарий31.10.2022 19:28
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Це ж ЗСУ треба цілий день, аби переробити їх на гній!!!
а на горбу стиралки через африку трохы стрёмно.
https://www.youtube.com/watch?v=iDgnyFvgtb4
Ото сила нашої армії! Вона ще не перша в світі?
получше у тебя нет...?
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