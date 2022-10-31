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армия РФ (18001) Генштаб ВС (5757) ЧВК Вагнер (1326)

Россия перебросила в Украину пилотов-наемников, но значительно снизила им выплаты, - Генштаб ВСУ

рф

Российские пилоты из частных военных компаний не могут качественно выполнять задачи.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 18:00 31.10.2022, передает Цензор.НЕТ.

"Российские военные наемники пытаются создать авиационную составляющую, которая может быть применена в Украине. Однако эффективность и обучение летчиков, использующих различные модификации Ми-8, не позволяет выполнять задачи по назначению. Кроме того, на мотивацию летного состава негативно влияют значительно сниженные, по сравнению с Сирией, выплаты", - рассказали в Генштабе.

Читайте: Российские оккупанты хотят пополнить потери за счет ЧВК: выводят контингент из Мали, - Генштаб ВСУ
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Топ комментарии
+15
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31.10.2022 19:50
+13
Пілоти найманці, мобики чмобики навіть миротворчі. Так виходить, що регулярна армія орків закінчилася
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31.10.2022 19:43
+12
А їх не сильно та армія тривожить Головне - щоб Росгвардія вціліла - їхні шкури захищать!
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31.10.2022 19:46
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якщо касаби використовують найманців- самий час дати нам дальнобойні хаймерси
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31.10.2022 19:42 Ответить
Пілоти найманці, мобики чмобики навіть миротворчі. Так виходить, що регулярна армія орків закінчилася
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31.10.2022 19:43 Ответить
А їх не сильно та армія тривожить Головне - щоб Росгвардія вціліла - їхні шкури захищать!
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31.10.2022 19:46 Ответить
«И не зря Земля считает цветом нации
Тех, кто был, кто есть, кто будет в авиации»...

3,14здец русской нации, если в авиации у нее служить уже некому.
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31.10.2022 19:54 Ответить
Відповідь України
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31.10.2022 19:46 Ответить
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31.10.2022 19:50 Ответить
Потому, потому что мы пилоты
Небо наш, небо наш родимый дом
Первым делом мы испортим самолеты
- Ну а девушек? - А девушек потом.
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31.10.2022 19:48 Ответить
Девушек будут портить даги.
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31.10.2022 19:55 Ответить
там шото недавно в парашних медіа мелькало, шо випустили перший випуск пєлоток поступивших на навчання в 2017, на допомогу пєлотам. так шо пелотки тепер будут рожать пазли прям на своїх робочих креслах в самалётах ))
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31.10.2022 19:50 Ответить
Одесская (https://t.me/our_odessa) зенитная ракетная бригада за три минуты с 18:45 по 18:48 сбила два российских ударных вертолета Ка-52 в Херсонской области - ОК «Юг» уууооооп!
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31.10.2022 19:51 Ответить
На Донечині ще один
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31.10.2022 19:58 Ответить
ми-8 который?
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31.10.2022 20:05 Ответить
свиноцабаки выложили это видео - и радуются что дебилы...\им написали что это украинский борт...)))\
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31.10.2022 20:28 Ответить
Здається два. Якийсь крокодил та Мі.
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31.10.2022 20:18 Ответить
просто тарифы лёдчикам огласите за сданую исправную технику..
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31.10.2022 19:51 Ответить
Пусть зеков на самолеты садят,за камикадзе проканают в натуре.
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31.10.2022 19:53 Ответить
а не надо подсказывать))))
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31.10.2022 20:11 Ответить
Только цепью прикуют и топлива поменьше.Дерьмак как супербомбовоз
пойдёт
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31.10.2022 20:36 Ответить
Я так розумію,якщо зіб'ють якийсь апарат і спіймають пілота,який виявився найманцем,то це не військовополонений?
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31.10.2022 20:00 Ответить
Смотря какой страны происхождения. В сегодняшнем ми-8 (утреннем, т.к. кацапская техника падает как говно, уже надо время суток указывать, а не день) наверняка были ЧВК летчики из ***********. Я вообще ожидаю, что 100% летчиков всех стран бывшего СССР (включая и Казахстан) будут так или иначе завербованы за большие деньги. Они же все живут достаточно бедно и клюнут на такие большие суммы, в этом же и есть стратегия кацапов, что надо держать себя и соседей в нищете, чтобы легко рекрутировать их на войну.
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31.10.2022 20:53 Ответить
ЗА ТРИ ХВИЛИНИ ЗНИЩЕНО ДВА РОСІЙСЬКИХ ВЕРТОЛЬОТА КА-52, - повітряне командування "Південь"

31 жовтня, з 18:45 по 18:48, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито два російських ударних вертольоти Ка-52.
☠️ Смерть російським окупантам!
Разом до Перемоги!
Слава Україні!

А щоб ще більше збивати ракети, літаки, та гелікоптери Україні потрібна система ПРО Patriot
Хто, ще не підписав петицію, до Президента США - Джо Байдена, щодо передачі Україні систем ПРО Patriot, не лінуйтесь, та підписуйте. https://www.change.org/p/give-to-ukraine-air-defense-patriot Підписувати тут
Не лінуйтесь - це займе менше хвилини вашого часу. Також поділіться цим посланням на вашій сторінці в Facebook. Кожен голос важливий. Не залишайтесь байдужими
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31.10.2022 20:00 Ответить
готово, шеф
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31.10.2022 20:06 Ответить
расия перекинула пилотов-наемников.... а украинские ВСУ и ПВО тоже их перекидывают... вместе с самолетами ))) в ад!!!
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31.10.2022 20:09 Ответить
Надо быть полными идиотами, чтобы, сейчас, влезать в эту мясорубку, с чмобиками понятно , там мозгов и не было , ну ,а эти то куда лезут
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31.10.2022 20:19 Ответить
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31.10.2022 20:29 Ответить
ВСУ сбили под Бахмутом российский Ми-8, сняв взрыв на видео: вертолет сгорел, рухнув на землю https://t.me/Ukraine_365News/39919
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31.10.2022 21:13 Ответить
 
 