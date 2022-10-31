Россия перебросила в Украину пилотов-наемников, но значительно снизила им выплаты, - Генштаб ВСУ
Российские пилоты из частных военных компаний не могут качественно выполнять задачи.
Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 18:00 31.10.2022, передает Цензор.НЕТ.
"Российские военные наемники пытаются создать авиационную составляющую, которая может быть применена в Украине. Однако эффективность и обучение летчиков, использующих различные модификации Ми-8, не позволяет выполнять задачи по назначению. Кроме того, на мотивацию летного состава негативно влияют значительно сниженные, по сравнению с Сирией, выплаты", - рассказали в Генштабе.
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пойдёт
31 жовтня, з 18:45 по 18:48, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито два російських ударних вертольоти Ка-52.
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