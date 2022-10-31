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Новости Война
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армия РФ (18001) уничтожение (6222) вертолёт (1065)

Украинские зенитчики на Херсонщине за три минуты уничтожили два российских "Аллигатора"

ка-52

Зенитники Воздушных сил сбили 2 российских вертолета в небе над Херсонской областью вечером 31 октября.

Об этом сообщила служба по связям с общественностью Воздушного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"За три минуты уничтожены два российских вертолета Ка-52. 31 октября, с 18:45 по 18:48, в Бериславском районе Херсонщины, подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Південь" сбиты два российских ударных вертолета Ка-52", - говорится в сообщении.

Смотрите: Момент уничтожения вражеского вертолета Ми-8 из ПЗРК. ВИДЕО
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Топ комментарии
+62
Яка чудова вечірня новина. Слава ЗСУ !
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31.10.2022 19:59
+49
гарна відповідь за сьогоднішні кацапо-терористичні обстріли ...
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31.10.2022 20:00
+45
Бо назвали гелікоптер земноводним )))
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31.10.2022 19:58
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Бо назвали гелікоптер земноводним )))
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31.10.2022 19:58 Ответить
"Крокодилы" плакали кололись но тупо продолжали лететь на "Иглы"
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31.10.2022 20:21 Ответить
"Крокоділ нє ловіца, нє растьот кокос"...
Щодо кокосів нічого сказати не можу, а от сезон полювання на крокодилів у степах України цією осінню надзвичайно вдалий
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31.10.2022 20:26 Ответить
"Крокодил всё колется не жалея слёз..."
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31.10.2022 20:29 Ответить
Слава ЗСУ‼️Наши ❤️💙💛СОКОЛИКИ КРАСАВЧИКИ👍👍👍
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31.10.2022 20:35 Ответить
- Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?

- Что!? Кто тебе такую фигню сказал?

- Товарищ майор.

- Товарищ майор?! Вообще-то, они летают, но низенько-низенько!
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31.10.2022 20:41 Ответить
а ще, орки казали що самий крутий гелікоптер, якому все пох...й
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31.10.2022 21:36 Ответить
Яка чудова вечірня новина. Слава ЗСУ !
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31.10.2022 19:59 Ответить
Героям Слава!!!
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31.10.2022 20:03 Ответить
Красавцы.
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31.10.2022 19:59 Ответить
гарна відповідь за сьогоднішні кацапо-терористичні обстріли ...
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31.10.2022 20:00 Ответить
Та да, але без вечірньої бавовни у бєлгарадє залишиться якась "недосказанность"...
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31.10.2022 20:05 Ответить
Согласно сообщению ГУР Минобороны в Telegram, ночью 31 октября произошел мощный взрыв на военно-воздушной базе ВС РФ Веретье.#ГУРінформуєhttps://t.me/DIUkraine/1584
‼️На аеродромі в псковській області знищено два ударні вертольоти, ще два суттєво пошкоджено

▪️На військово-повітряній базі зс рф «веретьє» (псковська область, острів-5) вночі 31 жовтня відбувся потужний вибух. В результаті замінування два російські ударні вертольоти КА-52 «алігатор» та один МІ-28Н повністю знищено. Ще два - суттєво пошкоджено. Від вибуху уламки вертольотів розкидало в радіусі 200 метрів.
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31.10.2022 20:26 Ответить
це пІськовські дісянтнікі вєрнулісь з України та вибрались з целофанових мЯшков
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31.10.2022 20:33 Ответить
Фахово виконана робота фахівцями своєї справи-респект...
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31.10.2022 20:02 Ответить
Красівчики!

Слава нації!

Смерть москалям!
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31.10.2022 20:02 Ответить
- Аллигаторы крякают?
- Крякают.
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31.10.2022 20:02 Ответить
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31.10.2022 20:03 Ответить
Ну за Єнотів....Супер бо забувать стали
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31.10.2022 20:20 Ответить
Алігаторопад якийсь сьогодні
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31.10.2022 20:29 Ответить
Я ж казав, що не вечір! )))
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31.10.2022 22:06 Ответить
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31.10.2022 20:03 Ответить
шурА в старости ))
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31.10.2022 20:09 Ответить
Не, это Валуев в молодости.
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31.10.2022 21:34 Ответить
по тому как ему наваляли, может быть )) фамилия обязывала ))
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31.10.2022 21:38 Ответить
Льотчік з Алігатора кацапського.
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31.10.2022 20:39 Ответить
Вспомня вид простых замкадских мужиков после 40, становится интересно - зубы у него осколком выбило или они уже раньше отсутствовали?
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31.10.2022 20:43 Ответить
Ему Шойгу побещал вставить золотые фиксы
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31.10.2022 20:47 Ответить
Мабуть, водітель з алігатора, із-за порєбріка!!
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31.10.2022 21:37 Ответить
Нашим хлопцям сподобалося взуття з "алігаторової" шкіри
Молодці, аж душа радіє!
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31.10.2022 20:03 Ответить
Good job!
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31.10.2022 20:04 Ответить
"Нєфіг лєтать"
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31.10.2022 20:04 Ответить
2 + 2 = 4. аріфметику оркам доведеться вчити і це ще доба не кінчилась.
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31.10.2022 20:05 Ответить
P.S.

Я ще не порахував 2+2/ці ушкоджені/ = 4 в пскові також сьогодні. Всього 8 гравіцап за один день.

Тут с кацапами сам запутаєшся, розвели крокодилів.
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31.10.2022 20:18 Ответить
результативний день сьогодні... слава ЗСУ!
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31.10.2022 20:29 Ответить
як виявилось в псковські губернії знищено три геліки - 2 к-52 і 1 мі-28м, ще й два пошкоджено.
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31.10.2022 20:35 Ответить
в кожного по двигуну з Мотор Січі?
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31.10.2022 20:05 Ответить
отличный улов сегодня, будет много сумочек из крокодильей кожи и много крокодильих слез у кацапов
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31.10.2022 20:08 Ответить
Аналогов нет
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31.10.2022 20:09 Ответить
Героям Слава!
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31.10.2022 20:10 Ответить
Доречі вона дивиться на московію ніяк не на Європу... Архітектори точно Бандерівці
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31.10.2022 20:24 Ответить
а Богдан?куди булавою
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31.10.2022 20:29 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
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31.10.2022 20:11 Ответить
Привет Казахстану! Спасибо за авто из Англии!
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31.10.2022 20:12 Ответить
Алігатор - это уже синоним одного из АналоГовнета, груши, так сказать, которую околачивают, все, кому не лень.
И шо самое интересное - этот говнет кродилий, околачивают вообще тем, що есть под руками. Осталось с Алиэкспресс рогаток модных заказать...
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31.10.2022 20:11 Ответить
Алигатор - отличный вертолет. Однако как и вся расейская техника он имеет одно слабое место - жопорукий кацап в кабине.
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31.10.2022 20:20 Ответить
Класс: раньше было три за 18 минут, теперь 2 за три минуты. Рекорд средней скорострельности побит!
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31.10.2022 20:12 Ответить
Сьогодні прям врожайний день. Два на півдні, ще два на сході (якщо не помиляюсь), два у Пскові.
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31.10.2022 20:13 Ответить
Есть "Привидение Киева", а теперь судя по очередному сбитию пары летаков за пару минут, есть "Зенитчики Братья-близнецы"?!
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31.10.2022 20:17 Ответить
"Привид Києва" на кацапську коректніше перекладається як "Призрак Киева".
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31.10.2022 20:27 Ответить
ВСУ на Донбассе сбили Ми-8 с офицерами армии РФ - из 18 выжил только один

Сегодня, 31 октября, военные зенитно-ракетного дивизиона 54-го ОМБр уничтожили российский Ми-8 на Донбассе.

Сегодня в районе Бахмута из ПЗРК был сбит российский вертолет "Ми-8". Российская пропаганда моментально сообщила о том, что это якобы вертолет ВСУ, несмотря на то что на борту отчетливо видно было звезду и опознавательные знаки российской армии. Позже у российской стороны появились подозрения, и она уточнила, что праздновать рано: борт мог быть российским. И вскоре в пабликах оккупантов появилось подтверждение "трагедии", а также всплыла более интересная информация о том, кто был на борту этого вертолета. Оказалось, что этот вертолет доставлял на войну отставных офицеров среднего звена, которые специально были наняты ЧВК "Вагнер" для командования набранными основателем компании Пригожиным зеками и прочими наемниками. В итоге россияне понесли очень болезненные кадровые

потери.
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31.10.2022 20:19 Ответить
иеееха видел его агонию, долго трепыхался) выживший коцап скорее всего не жилец))
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31.10.2022 20:22 Ответить
Якби вони не згоріли від збиття нашим ПЗРК - їх могли-б убить пострілом в спину зеки, яких вони погнали-б "на убой" А так - "майже геройська смерть"
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31.10.2022 23:20 Ответить
а мені сумно...два оркольота на добу вже мало...
до приємних новин звикаєш швидко.
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31.10.2022 20:21 Ответить
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31.10.2022 20:21 Ответить
Эти волонтёры те что надо! Радуют и сообщениями об отсутствии медпомощи свинорылым и о прогнозе на количество раненых!
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31.10.2022 20:26 Ответить
и бонусом, - кто, откуда и сколько было по старту ))
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31.10.2022 20:37 Ответить
Ого ? Ну русняві кацапки вже шишечками тампони заміняють а попереду бамбукові китайські? Які ростуть згідно природи.
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31.10.2022 20:32 Ответить
и тепловизоры для загара не забудьте..
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31.10.2022 20:35 Ответить
А що, почались масові місячні...
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01.11.2022 05:34 Ответить
Сегодня прям «день вертолётчика» - 4 на поле боя и 4 в тылу в Пскове
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31.10.2022 20:22 Ответить
Добрi новини. СЛАВА ЗСУ!
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31.10.2022 20:32 Ответить
Вертолетопад какой то, прям.
Бедолаги Ка-52, их наверно повыбивают все, до единого. Завод в тьму таракани не успевает их так быстро клепать.
А как пиарили то их 20 лет, как пиарили. Аналоговнет, уникальные летные характеристики, воронка-хуiонка, летит задом наперед, всех валит и мочит, апач рядом не стоял и нервно курит в стороне.
а на деле...
интересно а где другой анало-говнет ми-28? что, уже повыбивали? или самим кацапы жим-жим на них летать, настолько они отстойные?
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31.10.2022 20:35 Ответить
Как рябчиков стреляют.Пора уже рашосвинторам армейской авиации присваивать звание "герой посмертно" уже не после,а перед вылетом на боевое задание
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31.10.2022 20:52 Ответить
Бийте кацапів без жалю. Кацапи не мають право на життя!
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31.10.2022 20:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HA3SuHtCWo0 Эксклюзивное видео от Одесской зенитно-ракетной бригады

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31.10.2022 20:58 Ответить
Дуже важливо: 1. Пілоти вже на концерті Кабздона. 2. Пілоти в полоні. 3. Пілоти ампутовані по самі яйця.
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31.10.2022 21:16 Ответить
Це тобі не відосіки які знімає Зе актор.
На таке можна дивитись і дивитись.
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31.10.2022 21:21 Ответить
Видимо в том районе и работает немецкая Ирис. Вертолеты именно там стали постоянно становиться тяжелее воздуха.
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31.10.2022 21:36 Ответить
ирисы сейчас прикрывают районы крупных городских агломераций с важными энергетическими объектами. А уверенный мор крокодилов - это работа исключительно армейской ПВО, причем по большей части ПЗРК, как максимум "стормеров" и "ос". Туда даже "буки" не тащат, ибо их прятать негде, все "буки" и "осы" там як воша на кожусі, зато насыщение радиолокацией достаточное и расчетов ПЗРК с хорошей связью дохера. А ввиду того, что на правобережной Херсонщине у нас по тоннажу (но не по точности ) прилетающей арты уже длительное время наблюдается паритет, то кацапы вынуждены поднимать вертолеты для усиления огневого воздействия на наши новые рубежи. Хоть обстрелы и ведутся с кабрирования, но борта попадают в зону поражения мелких мобильных групп, выдвинутых вперед, в которых обязательно есть ПЗРК.
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31.10.2022 22:27 Ответить
не Берислав, район Бахмута. Коптер "спалил" кацовертолёт, оператор стуканул на землю ближайшим расчетам. Кацолетчиков уже ждал расчет ПЗРК
https://twitter.com/i/status/1587068048195964929
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31.10.2022 23:43 Ответить
Видео с Бахмута с Ми-8 было днем, а 2 Ка-52 вечером. В 18-45 уже темно в Херсоне
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01.11.2022 00:42 Ответить
я указал это бахмутское видео, как пример плотного насыщения района боевых действий наблюдательными\разведывательными БПЛА и средствами ПВО армейского уровня (в данном случае ПЗРК).
Какие ко мне претензии? )
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01.11.2022 00:56 Ответить
 
 