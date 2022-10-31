РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4991 посетитель онлайн
Новости Война
10 845 22

Российские военные корабли не имеют отношения к охране "зерновых коридоров", - ООН

оон

Военные корабли Черноморского флота России не имеют отношения к безопасности морского коридора транспортировки украинского зерна, отметил на заседании заместитель генсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс на заседании Совета Безопасности ООН в понедельник.

Таким образом, представитель ООН опроверг заявления России о том, что в Севастополе были атакованы военные суда, якобы привлеченные к гарантированию безопасности морского коридора по экспорту зерна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во-первых, чтобы было понятно: никакие военные суда, самолеты или активы не участвуют и не были привлечены к поддержанию инициативы какой-либо стороной. Они не нужны. На самом деле им запрещено приближаться к грузовым судам ближе, чем на 10 морских миль, согласно процедурам, согласованным всеми сторонами", - объяснил Гриффитс.

По его словам, ООН готова расследовать вместе с государствами-членами, участвующими в инициативе, использовалась ли Черноморская зерновая инициатива для получения военно-оперативного преимущества.

Читайте также: Турция продолжит работать с "зерновым соглашением", несмотря на "колебания" России, - Эрдоган

Он сообщил, что в рамках Черноморской зерновой инициативы 38 стран закупили около 9 млн тонн зерна у Украины.

Гриффитс отметил, что "в результате недавних событий подскочили цены на пшеницу, и каждая доля процентного пункта приближает кого-то в мире к крайней бедности".

По его информации, страховщики могут повысить для судоходства по Черному морю страховые премии на четверть или половину, что также влияет на цены.

Заместитель Генсека добавил, что Россия, по ее утверждениям, не отказывается от инициативы, а лишь временно приостанавливает деятельность по ее реализации.

Автор: 

зерно (1070) ООН (4168) Черноморский флот РФ (1560)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+29
Молодец.
Плевок в русосвинячье рыло.
Потопят зерновоз-потеряют Босфор.
показать весь комментарий
31.10.2022 20:27
+22
Их задача , не охранять. А где только можно - насрать!
показать весь комментарий
31.10.2022 20:26
+21
показать весь комментарий
31.10.2022 20:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Их задача , не охранять. А где только можно - насрать!
показать весь комментарий
31.10.2022 20:26 Ответить
А коли не виходить насрати комусь, то хоча б обісратись.
показать весь комментарий
31.10.2022 20:29 Ответить
та максимально забздіти все накруги...
показать весь комментарий
31.10.2022 20:31 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2022 20:27 Ответить
Молодец.
Плевок в русосвинячье рыло.
Потопят зерновоз-потеряют Босфор.
показать весь комментарий
31.10.2022 20:27 Ответить
Пам'ятаєте що було, коли кацальот залетів у повітряний простір Туреччини із Сирії? Кацальота не стало, два кацапські літуни здохли в тяжких муках, а путлер навіть пальчиком не посварився в бік Туреччини.
Чи коли турецький поліцейський кацапського посла застрілив? Що відповіли кацапи?
От і сьогодні кацапів попередили про проходження балкерів із українським зерном. Попередили, а не спитали дозволу.
Якщо вони спробують завдати шкоди кораблям із зерном, то це ще буде удар по репутації Ердогана, він бо приймав активну участь в тій "зерновій ініціативі" і надавав певні гарантії.
А пан Ердоган то дядько непередбачуваний і мстивий. І він дуже не любить, коли його підставляють.
показать весь комментарий
31.10.2022 20:42 Ответить
Там один ватолетчик ещё и сбежать пытался ,его пристрелили как собаку.
А в ответ руцосвины кричали" Не забудем не простим " и топтали помидоры.
показать весь комментарий
31.10.2022 20:52 Ответить
Головне щоб не було як із Молдовою - засунули язика в ср...ку і мовчать що "прилетіло" по ним!
показать весь комментарий
31.10.2022 20:59 Ответить
эту мартину совсем не тревожит вклад жыдоугробурятского флота в бомбёжки нашей инфраструктуры...
показать весь комментарий
31.10.2022 20:31 Ответить
Він то причому? Як і ооН тихо сидять. Його задача дати жерти бо піздець буде. Турок (Ердоган) файно так сказав ,щось не так с корабликами буде... Всьо Чорне Море Наш
показать весь комментарий
31.10.2022 20:45 Ответить
А что какашенков соврал? Не может быть!
показать весь комментарий
31.10.2022 20:35 Ответить
А від кого той флот "охраняєт"???
Сам п'ю - сам гуляю,
Сам стелю та сам лягаю.
Сам від себе охраняю
показать весь комментарий
31.10.2022 20:35 Ответить
Зпвезет сомалийских пиратов и будет от них охранять
показать весь комментарий
31.10.2022 20:54 Ответить
ООН починає огризатись на мордор. І це добре, хай дауни краще безпекою севаса або новоросійська переймаються, а не українського зерна, а то "можем повторить".
показать весь комментарий
31.10.2022 20:37 Ответить
И где вы тут огрызания усмотрели. Это самое идиотское заявление, что можно было сделать...
показать весь комментарий
31.10.2022 21:53 Ответить
разумеется, ведь ОХРАНЯЮТ ОТ НИХ!
показать весь комментарий
31.10.2022 20:42 Ответить
Они другие растения охраняют - мацкалями именуемые
показать весь комментарий
31.10.2022 20:48 Ответить
У світі кажуть, що ніякої "кацапської слави" в Криму нема. Все йде по плану. Путлер капут!
показать весь комментарий
31.10.2022 20:49 Ответить
жодні військові судна, літаки чи активи не беруть участі й не були залучені до підтримання ініціативи (зернових коридорів) будь-якою стороною. Вони не потрібні (с)

він шо наркоман?
показать весь комментарий
31.10.2022 20:54 Ответить
Российские ракетные лоханки на самом деле и есть угроза проходу торговых кораблей с зерном. ЗСУ в субботу, благодаря военному исскуству, эту угрозу уменьшила. Я думаю, что ООН должна только поблагодарить Украину за очередное спасение мира
показать весь комментарий
31.10.2022 21:20 Ответить
Ой дурак...
показать весь комментарий
31.10.2022 21:51 Ответить
Чомусь замовчують останній пункт заяви ООН - "А путін *****!"
показать весь комментарий
31.10.2022 22:58 Ответить
 
 