Российские военные корабли не имеют отношения к охране "зерновых коридоров", - ООН

Военные корабли Черноморского флота России не имеют отношения к безопасности морского коридора транспортировки украинского зерна, отметил на заседании заместитель генсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс на заседании Совета Безопасности ООН в понедельник.

Таким образом, представитель ООН опроверг заявления России о том, что в Севастополе были атакованы военные суда, якобы привлеченные к гарантированию безопасности морского коридора по экспорту зерна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во-первых, чтобы было понятно: никакие военные суда, самолеты или активы не участвуют и не были привлечены к поддержанию инициативы какой-либо стороной. Они не нужны. На самом деле им запрещено приближаться к грузовым судам ближе, чем на 10 морских миль, согласно процедурам, согласованным всеми сторонами", - объяснил Гриффитс.

По его словам, ООН готова расследовать вместе с государствами-членами, участвующими в инициативе, использовалась ли Черноморская зерновая инициатива для получения военно-оперативного преимущества.

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Он сообщил, что в рамках Черноморской зерновой инициативы 38 стран закупили около 9 млн тонн зерна у Украины.

Гриффитс отметил, что "в результате недавних событий подскочили цены на пшеницу, и каждая доля процентного пункта приближает кого-то в мире к крайней бедности".

По его информации, страховщики могут повысить для судоходства по Черному морю страховые премии на четверть или половину, что также влияет на цены.

Заместитель Генсека добавил, что Россия, по ее утверждениям, не отказывается от инициативы, а лишь временно приостанавливает деятельность по ее реализации.