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Новости Война
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В Харьковской области из-за утренних ракетных ударов не хватает напряжения для работы котельных, - Синегубов

електрика

На Харьковщине из-за утренних ракетных ударов было обесточено 140 тысяч потребителей, кроме того, напряжения не хватает для работы котельных в Харькове и Чугуеве.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Харькове из-за утренних ракетных ударов врага и повреждения критической инфраструктуры было обесточено около 50 тысяч потребителей, по области – около 90 тысяч. Большинство в Харькове и области уже подключены", - сказал Синегубов.

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По его словам, вследствие проблем с электроснабжением возникли и проблемы с водо- и теплоснабжением.

"С водоснабжением тяжелой остается ситуация, ещё полностью не ликвидировали последствия повреждений. В некоторые районы Харькова и некоторые относительно большие населенные пункты области подается вода с пониженным давлением, поскольку не хватает мощностей, чтобы насосы создавали надлежащее давление", - отметил руководитель ОВА.

Кроме того, усложнена ситуация и с теплоснабжением. Из-за низкого напряжения котельные, которые уже подавали тепло в Харькове и Чугуеве, временно приостановили работу.

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"Энергетики и коммунальные службы Харьковщины делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электричества, воды и тепла", – отметил Синегубов.

Автор: 

Газ (10226) Харьковщина (5577) уголь (1001) Тарифы на электроэнергию (2166) электричка (114) отопительный сезон (530) Теплокоммунэнерго (91) Синегубов Олег (560)


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тримайся, Харків ! (у ці хвилини полетіло в ваш бік)
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31.10.2022 20:51 Ответить
може тимчасово вимкнути метро та не повідомляти про ситуацію тяжка чи ні... але про що я....
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31.10.2022 20:55 Ответить
https://t.me/ihor_terekhov/539
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31.10.2022 21:10 Ответить
щось тут не складається - якщо знеструмлено 140 тис. споживачів, то нагрузка на лінії навпаки має бути меншою
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31.10.2022 23:46 Ответить
я один не розумію, хто саме заважає ******* також по інфраструктурі белгорорда, курска бэлгорода, туди ж то долітає, "япона мама" політики *****, чи ви чекаєте коли вам в тазік бомба залетить щоб рухнутись? вогонь має бути віповідний негайно!!!
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31.10.2022 21:00 Ответить
Большинство котельных уже дополнили когерационными электростанциями по месту. На баланс электроснабжения страны влияние маленькое, дорого, но без тепла в случаи отключения электроснабжения не сидим. И ещё остаётся немного электроэнергии на критическую инфраструктуру. Скажем, водоснабжение и интернет. Безопасность стоит...
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31.10.2022 21:25 Ответить
ПРО СІНЄГУБОВА В ХАРКОВІ У ПЕРЩІ ДНІ ВІЙНИ
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31.10.2022 21:35 Ответить
 
 