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Новости Война
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Министр обороны Турции Акар - Шойгу: "Зерновое соглашение" должно быть отделено от конфликтных ситуаций. Ожидаем пересмотра решения о выходе из него"

зерно

Официальная Анкара настаивает на необходимости продолжения экспорта украинского продовольствия.

Министр обороны Турции Хулуси Акар провел телефонную беседу со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Главной темой разговора стало "зерновое соглашение". Анкара отметила необходимость продолжать экспорт украинского продовольствия по объективным причинам. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба Министерства обороны Турции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В ходе беседы Акар заявил, что "зерновое соглашение" имеет существенное значение. Оно "вносит большой вклад в разрешение глобального продовольственного кризиса и показывает, что все проблемы можно решить путем сотрудничества и диалога".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские военные корабли не имеют отношения к охране "зерновых коридоров", - ООН

"Ожидаем пересмотра решения о прекращении инициативы по экспорту зерна, которая является чисто человеческой деятельностью и должна быть отделена от конфликтных ситуаций", - добавили в Минобороны Турции по итогам телефонного разговора.

зерно (1070) Турция (3379) Шойгу Сергей (713) Минобороны рф (931) Акар Хулуси (14)


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Топ комментарии
+9
******! Единий засіб спілкування з москалями - це дробовик до рота, та натискаючи на гачок, дивлячись як "русский мир" розлітається навкруги.
Українці це вже зрозуміли.
Ти можеш бути мудрим перейнявши досвід українців.
Ти можеш бути розумним здобувши досвід власноруч.
Ти можеш зробити безліч помилок, сподіваючись на щось людянє у москалів, але висновок буде тількі один: "Единий засіб спілкування з москалями - ...".
Тобі вирішувати.
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31.10.2022 21:01
+6
Давно пора уже расстегивать ширинку и ссать прямо в рот ***** и его петушиной обойме. Могли на ШОС это сделать, просто по очереди подойти, расстегнуть штаны и начать обоссывать гэбнюка, шобы тот ножкой на каблуке стал топать от обиды. Винни-пух тоже мог присоединиться к этому.
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31.10.2022 20:56
+5
Для московитів усе є зброєю. Якщо то не зброя, то вони перероблять те під зброю. Газ, нафта, збіжжя, добрива... І шантаж! Це все, що вони вміють.
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31.10.2022 21:03
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Москалі просто так не поступляться, вимагатимуть поступок
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31.10.2022 20:54 Ответить
Поступляться. Ще й як.
Вони вже починають здогадуватись, в яке лайно вони вляпались зі своєю заявою про вихід з угоди.
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31.10.2022 20:58 Ответить
А нащо кацапам поступатися? Їх комахи й так загризуть.
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31.10.2022 21:01 Ответить
ООН вже заявила що угода в силі, незважаючи на заяви москалів. Я дуже сумніваюся що вони обстріляють ці кораблі. Порт вони можуть обстрілювати, правда вони це і так робили.
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31.10.2022 22:05 Ответить
какую-то гадость они сделают
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31.10.2022 23:33 Ответить
Будуть порт обстрілювати.
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31.10.2022 23:39 Ответить
Давно пора уже расстегивать ширинку и ссать прямо в рот ***** и его петушиной обойме. Могли на ШОС это сделать, просто по очереди подойти, расстегнуть штаны и начать обоссывать гэбнюка, шобы тот ножкой на каблуке стал топать от обиды. Винни-пух тоже мог присоединиться к этому.
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31.10.2022 20:56 Ответить
Ну типо того але щоб тебе не забанили... Бо я так сказав і все пару діб читаю
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31.10.2022 21:16 Ответить
У світі кажуть, що ніякої "кацапської слави" в Криму нема.
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31.10.2022 20:57 Ответить
А ватостополь? Горад рускіх кораблєй.
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31.10.2022 21:10 Ответить
Просто Натхнення. . Ви Робите Велику Роботу.
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31.10.2022 21:19 Ответить
Ватостополь - город срусских му...ков.
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31.10.2022 21:37 Ответить
******! Единий засіб спілкування з москалями - це дробовик до рота, та натискаючи на гачок, дивлячись як "русский мир" розлітається навкруги.
Українці це вже зрозуміли.
Ти можеш бути мудрим перейнявши досвід українців.
Ти можеш бути розумним здобувши досвід власноруч.
Ти можеш зробити безліч помилок, сподіваючись на щось людянє у москалів, але висновок буде тількі один: "Единий засіб спілкування з москалями - ...".
Тобі вирішувати.
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31.10.2022 21:01 Ответить
файно але є критерії чого не можна показати і не показувати. Ми Гуманна НаціЯ. Потрошки ріжем фарш... По чуть чуть.,ґґ на виході пакет сорі якщо що
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31.10.2022 21:24 Ответить
Для московитів усе є зброєю. Якщо то не зброя, то вони перероблять те під зброю. Газ, нафта, збіжжя, добрива... І шантаж! Це все, що вони вміють.
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31.10.2022 21:03 Ответить
В козлорилих наразі складна задача - як привселюдно велично відсмоктати.
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31.10.2022 21:03 Ответить
Российский военных корабль атаковал гражданское судно сопровождавшее корабль с зерном в Черном Море. Есть погибшие члены экипажа / https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #Украина
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31.10.2022 21:06 Ответить
Це шо, ще одна шойга?
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31.10.2022 21:11 Ответить
Вот єтим заявлением Єрдоган поставил путлера на растяжку
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31.10.2022 21:15 Ответить
вот щас бы турки взяли и отказались от посредничества ))
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31.10.2022 21:15 Ответить
яка нафуй конфліктна ситуація...- це кацапська агресія війна - це напад- це тероризм...- це вбивці нео рашисти - який нафіг конфлікт...
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31.10.2022 21:36 Ответить
Тобто, у вас там "конфліктна ситуація", ****-ти-заде, а у нас проблема світового рівня африцінемачогожерти???????
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31.10.2022 22:29 Ответить
Турки, просто посылайте руzzких накуй!
Не ссыте!
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31.10.2022 22:51 Ответить
Ну-НУ, ЧЕКАЙТЕ "РІШЕНЬ" ВІД МОСКАЛІВ... СВІТ ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗРОЗУМІВ?..
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01.11.2022 06:02 Ответить
 
 