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Новости Война
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Полная защита неба над Украиной станет одной из фундаментальных гарантий новой европейской системы безопасности, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский убежден, что обеспечение совместно с партнерами полной защиты украинского неба от российских ракет и дронов станет одной из фундаментальных гарантий новой европейской системы безопасности.

Об этом он заявил во время совместной с премьер-министром Чехии Петром Фиалой пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Отдельно остановились на вопросах усиления противовоздушной и противоракетной защиты, а также защиты от дронов, которые российские террористы приобрели у своих подельников в Иране. Когда мы вместе с нашими партнерами обеспечим защиту украинского неба на 100% это станет одной из фундаментальных гарантий новой европейской системы безопасности, поскольку лишит Россию значительной части ее эскалационных возможностей", - сказал Зеленский по итогам переговоров с главой чешского правительства.

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Он также рассказал, что Украина будет усиливать оборонное сотрудничество с Чехией и проинформировал, что на встрече с Фиалой обсудили привлечение Чехии к подготовке украинских военных и проектов по строительству и ремонту военной техники.

"Это усиливает защиту Украины, дает новую силу Чехии, а также обеспечивает Чехию новыми рабочими местами и технологическими возможностями", – подчеркнул Президент.

Зеленский Владимир (20378) крылатые ракеты (881) ПВО (2753) дроны (3931)


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Топ комментарии
+14
Великобудівник збудує асфальтний купол.
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31.10.2022 21:06
+13
Коли ми разом з нашими партнерами забезпечимо захист українського неба на 100%
___________________________________________________________________________________

Одне невелике речення, і в ньому купа логічних помилок.
1. 100%-ну гарантію захиста неба не дає жодна система ППО/ПРО.
2. Найкращий захист - напад. Вдарили ракетою твою країну, пішли у відповідь 100 ракет, щоб відбити на майбутнє найменше бажання нападати. 3. Ніхто і нікого постійно захищати не буде, партнери справа хороша, але захищатися треба самому і покладатися лише на себе. На свою військову промисловість та на свою армію
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31.10.2022 21:18
+11
Асфальтовое небо, асфальтовое море,
Асфальтовая зелень, асфальтовый верблюд,
Асфальтовые мамы асфальтовым ребятам
Асфальтовые песни асфальтово поют!
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31.10.2022 21:15
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Правила форума Совет форумчан
Чорне море для кацапів закрили, небо для кацапських літаків закрили.Залишилось закрити небо від кацапських ракет.
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31.10.2022 20:59 Ответить
так але до москви та інших регіонів літають всі міжнародні літаки окрім прикордоних Белгорода Курська Ростова подивіться на трафік в реальному часі кацапи можуть літати в Турцію та Египет на відпочинок в інші країни чому европейскі американькі не зробили безполетну зону як в нас чому у нас ще за кылька дныв до 24 лютого перестали літати люфтаганза і клм а в кацапії літають европейці що так впевнені що ми не запустим ракети по них?щей дехто в комментах пропонує бити по москві подивіться там скільки цивільних літаків і війни як немає https://www.flightradar24.com/53.5,34/4 https://www.flightradar24.com/53.5,34/4#
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31.10.2022 21:15 Ответить
Приколы нашего городка... Ганапольский тока шо выдал на гора, мол это вселяет оптимизм... Предложил посмотреть видеоролик под музозвучку https://youtu.be/fLOb4KVS-S8 "Симптом Вселенной".
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31.10.2022 21:01 Ответить
https://youtu.be/TX1g0Ygah7U ⚡️ ПІДСУМКИ 250-го дня війни з росією із Матвієм ГАНАПОЛЬСЬКИМ... -39:00
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31.10.2022 21:06 Ответить
-39:00 = 14:00
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31.10.2022 22:49 Ответить
І що там? а. почем куррси в подоляка скілько платять мож і я тут ту
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31.10.2022 21:12 Ответить
Озвучка видео у Ганапольского, которая вселяет надежду и оптимизм глазами мракобесия https://trinixy.ru/41034-v_1972_godu_programma_vremja_rasskazala_o_gruppe_black_sabbath_26_mb.html в программе"Время" - "Симптом вселенной"
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31.10.2022 22:41 Ответить
Кто понял шо он выперднул?
Заграница нам поможет,весь ЕС будет наше небо прикрывать и кацапосамолеты сбивать?
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31.10.2022 21:03 Ответить
02 сентября 2022...

А методичка не меняется.

Да заграница поможет. Это в ее интересах.

Особенно если украинцы ей подскажут что это ее интересы.

И по всей видимости это работает. В ЕС изначально принимать не хотели, и только после того как украинцы сказали ЕС что оно должно сделать это произошло.
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01.11.2022 02:38 Ответить
Великобудівник збудує асфальтний купол.
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31.10.2022 21:06 Ответить
Асфальтовое небо, асфальтовое море,
Асфальтовая зелень, асфальтовый верблюд,
Асфальтовые мамы асфальтовым ребятам
Асфальтовые песни асфальтово поют!
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31.10.2022 21:15 Ответить
Який там гарний ірамак ще підорг світитися. ... Не вже ідіотів в народі й досі не розуміє Хто є хто
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31.10.2022 21:07 Ответить
Кацапы в сотрудничестве как минимум с Ираном, а как максимум с Северной Кореей и Китаем, могут создать баллистические ракеты с 500-1000кг боевой частью, и себестоимостью максимум в 1 млн долларов, а то и дешевле. То есть 500-1000 штук в день за нефть и газ. Старые космические суммы не актуальны, в них была коррупционная составляющая, тот же геодезический глонасс модуль, который там нафиг не нужен, а стоил огромный процент от ценника ракеты, но теперь их нету и ракеты уже дешевле. Чтобы сбить такую ракету, может понадобиться 2 противоракеты по 5 млн каждая. Европе без дешевых энергоносителей не хватит возможностей и денег сбивать эти ракеты. Это не может быть решением проблемы. Решение - это ответный удар по незащищенным аэродромам, где десятки самолетов (в том числе и тушки) стоят друг на друге в упор. Одна ракета по нам и тут же ответный удар крылатыми ракетами с самолетов, которым уничтожат носители для запуска. И так раз за разом, тратя в 100 раз меньше денег.
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31.10.2022 21:08 Ответить
книжку пиши...\фантазёр...\
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31.10.2022 21:17 Ответить
Навіть уві сні думає про те, як захистити мирний асфальт за будь-яку ціну.
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31.10.2022 21:08 Ответить
Я так понял его президентом ЕС избрали,он им задание дал,о чем нам и сообщил.
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31.10.2022 21:10 Ответить
Он новый президент ЕС,дал им задания и нам сообщает
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31.10.2022 21:12 Ответить
Знову гарантії ! Це ж яка манєчка така !
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31.10.2022 21:13 Ответить
та там вже діагнози
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31.10.2022 21:40 Ответить
Других срiк!(оплески).
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31.10.2022 21:13 Ответить
Може вже настав час зібрати кошти на похорон завхоза? Чого його пика всюди, де немає його повноважень відповідно до посади? А те, на якій підставі зєлєпупік надав дєрьмаку ті повноваження - то вже для слідства і суду після нашої Перемоги.
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31.10.2022 21:15 Ответить
Коли ми разом з нашими партнерами забезпечимо захист українського неба на 100%
___________________________________________________________________________________

Одне невелике речення, і в ньому купа логічних помилок.
1. 100%-ну гарантію захиста неба не дає жодна система ППО/ПРО.
2. Найкращий захист - напад. Вдарили ракетою твою країну, пішли у відповідь 100 ракет, щоб відбити на майбутнє найменше бажання нападати. 3. Ніхто і нікого постійно захищати не буде, партнери справа хороша, але захищатися треба самому і покладатися лише на себе. На свою військову промисловість та на свою армію
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31.10.2022 21:18 Ответить
100% защита неба - понятие сиюминутное, которое невозможно реализовать на практике, но стремиться надо.
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31.10.2022 21:21 Ответить
А чого ж ти мудрило, разом з дерьмаком, зупинив виготовлення новітьної української системи ППО та ПРО - Кільчень. У 18 році мо України сказало - це треба, бо сбиває всі цілі на відстані 280-300 км, а балістични на відстані - 40 км, для порівняння Петріот на відстанні - 20 км. - https://www.youtube.com/watch?v=PoX15P5t3PI
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31.10.2022 21:26 Ответить
Парадокс, с одной стороны Украина просит Израиль, о поставке вооружений для защиты неба.
С другой стороны, Украина, вчера, при голосовании в ООН, проголосовала вместе с Россией и Ираном, о лишении ядерного оружия Израиль.
США , Канада ... поддержали Израиль.

После этого голосования в ООН, в Израиле раздаются голоса, о запрете поставок, через Польшу, , разведданные , для борьбы с дронами-камикадзе, а также Системы Smart Shooter . Система обнаруживает дроны-камикадзе и с большой точностью, уничтожает их.

Даже, Главный раввин Украины , направил открытое письмо Кулебе с протестом:
,,Многие израильтяне возмущены тем, что Украина голосует по данному вопросу солидарно с Россией, развязавшей полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, и с Ираном, который поставляет России оружие, применяемое против украинцев.....,,.
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31.10.2022 21:45 Ответить
Хтось в живу бачив ті типу передані системи? Ні.

А тому це все лиш пропаганда щоб до них не так негативно ставились.

Ось якби їх реально побачили солдати, записали багато відосів, і це побачили всі люди то тоді звичайно суспільство вплинуло би на політиків.
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31.10.2022 21:58 Ответить
Для Израиля важен военный союз с США ....
Возможно, Вы правы, никто не видел, как Израиль уничтожил 2 иранских завода дронов, в Сирии, никто не видел, в Украине, разведданные для борьбы с дронами-камикадзе, а также Системы Smart Shoter
Видимо, иранские заводы сами разрушаются и иранские дроны, сами падают.
Израиль, не признается, что он уничтожил иранские заводы, как и о поставке оборудования, через Польшу, для уничтожения иранских дронов.
Кстати, Украина тоже , не призналась, что ее надводные дроны, подбили 3 российских корабля.
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31.10.2022 22:35 Ответить
Саме так заводи знищились самі, бо інакше вся позиція Ізраїля виглядає жалюгідно та перетворює його в посміховисько. Ізраїль ж втирає дич що зброю не передає бо це спровокує когось там. Зате бомбити заводи, склади і інше, що річно якщо не що сезонно, та робити все що захочеться нікого ні на що не провокує. І саме веселе та що нереально позорить Ізраїль так те що срати рф хотіла на нього та ці вистави - вся Іранська ядерна програма створена росією що доказали хакери зливши у відкритий доступ терабайти даних...

ФАКТ ніяких систем Ізраїль не передавав! Доказів їх існування немає. Всі попередні заяви та вкиди про якісь там попередні передачі виявились злісною БРЕХНЕЮ ТА ПРОПАГАНДОЮ для зменшення негативу до влади Ізраїля, як від громадян Ізраїля так і від громадян інших країн, що опосередковано підтвердив сам Зеленський в інтерв'ю "дивуючись як це так він мав такі надії і нічого абсолютно нічого". І навіть типу знищені зараз заводи це лиш планова операція на внутрішній ринок Ізраїля, крім того швидше за все ФЕЙКОВА бо ЗАВОДИ ІРАНУ ПІДЗЕМНІ, а не сараї під відкритим небом!

Розвіддані? Що це таке? Це дич. Висер пропаганди для імітації. Яка може бути користь з цього? Ніякої. Чи знання які в дроні є процесори, чи хто їх збирає чи хто запускає - щось змінить? Ні. В нас все це вже було. Ми все це отримали в бою та від наших агентів.

Звичайно це обрадувало Зе, бо це принаймні хоч якась взаємодія порівняно із попереднім ігнором, але чи це хоть щось змінило? Ні. Бо влада Ізраїля в дуже тісних зв'язках з рф і все решта не більше чим вистава.
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01.11.2022 02:18 Ответить
Пане, методичка(кремлевская) - это просто дичь... Когда Израиль вальнул дроно-завод в Сирии, лаптеунтам зацiпило на 2 дня...Даже в понедельник, рано утром, прекратились дроно-ракетные атаки. Вчера одна ракета в небе развернулась на 180* и ушла назад. Такое я видел в небе Израиля в 2011 году... Я даже попкорном не запасался, чтобы больше не читать вашу чушь.
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01.11.2022 07:43 Ответить
🤣 "лаптеунтам зацiпило на 2 дня" - тобто ви стверджуєте що як тільки із заводу випускали новий дрон так зразу його везли в рф і в рф запасів немає. Поржав. Стверджувати що міфічне знищення заводів зупинило атаку мопедами це ще те 🤡 - що не відповідає дійсності, бо мопеди майже кожен день в якісь точці прилітають (наприклад ніччю в Полтаві і не тільки там, навіть відео є у вільному доступі, але про це не говорять і правильно роблять щоб не дизморалити населення).

"Такое я видел в небе Израиля" - 🤣 А що ви ще бачили?) Ваш аргумент жалюгідний бо ракета не розвернулась назад. Вона почала коло намотувати, є фото та відео що було далі, і все це відбулось бо вона поламалась так як старе гівно в якого вийшов з ладу один з рулів. А не через міфічний РЕБ який може щось лише в пропаганді, а в реальності азовці в Маріуполі в повному оточені до самого кінця з дронів вбивали гоблінів і срати їм було на реб.

Саме тому я впевнений що в ООН була не помилка, а обіда Зе та чіткий сигнал. І з часом ми побачимо хто був правий. Впевнений Зе ще не раз проговориться та чітко скаже що я правий, як попередній раз в інтерв'ю. Може звичайно після виборів влада Ізраїля одумається і нарешті почне діяти в інтересах Ізраїля, а не рф, але навіть так по заявах буде зрозуміло що стало переломним моментом.
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01.11.2022 14:34 Ответить
До речі так ЄС же хоче єдину систему суцільного ППО для себе і Україна це найкращий варіант все протестувати в реальному бою.

Тобто це в інтересах ЄС повністю ефективно закрити небо України і потім отриманий досвід поширити на всі решту країн ЄС.
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31.10.2022 21:55 Ответить
ЕС сам знает,что им лучше,без вытья и советов как им своими деньгами распорядится
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31.10.2022 22:24 Ответить
Від коли це?) Вони нічого не знають. Вони гедоністи що загрузли у ситому житті та чуть було не стали загрижені сказившоюсь росією.

І якщо б їм не вказували що робити вони б досі перебували би в паніці. Чи ви не чули про те що дії рф розбудили ЄС? Не чули про те що Китай дуже не задоволений пробудженням ЄС? Не чули про те що ЄС більше не вважає США джерелом своєї безпеки і тепер буде сам диктувати безпеку на континенті та в регіоні?

ЄС сам не може знати що йому краще, і в принципі знати це не міг, бо звідки ж йому такі знання взяти? Саме завдяки підказкам, порадам, ниттю і диктату від тих хто знає - ЄС не тільки уцілів, але й пробудився та тепер має шанс вижити.
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01.11.2022 01:58 Ответить
 
 