Мы не гарантируем безопасность зернового коридора в Черном море, - Минобороны РФ
Российское военное ведомство заявило, что движение по коридору безопасности, которое соглашалось в Черном море для вывоза зерна из портов Украины, приостановлено.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу российского Минобороны.
В заявлении Минобороны РФ отмечается, что движение судов по коридору безопасности является недопустимым и не может быть и речи о гарантиях безопасности какого-либо объекта на указанном направлении "до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать этот маршрут в военных целях".
При этом военное ведомство утверждает, что РФ не выходит из "зерновых соглашений", "а приостанавливает их действие".
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почитайте на тему, страховка судов.
молодець
ну-ну
Може уже пора на покой, бармен-геополитик?
СруськийРимський йде на борту і гарантує своєю святійшою присутністю
если вас (кацапья) там гарантированно не будет....то там не будет и никакой опасности, а будет там лишь тишь да гладь да Божья Благодать))) (даже штормить перестанет)))
це означає що параша жеве по закону:
з якої нога встане *****......
Я бы на месте Турции объяснил им этот нюанс.
Слава Захисникам України!!!
Смерть рашистам ***** та їх сраколизам, що наживаються на крові Українців !!
Тобто:
"Ми гарантуємо небезпеку зернового коридору в Чорному морі, - Міноборони РФ".
Стратегическими бомбардировщиками? Потому что корыта ЧФ РФ уже практически все на дне
Для президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана робота "зернової угоди" - це не тільки питання доступу до ринку зерна. Для нього це питання іміджу - і особистого, і турецької держави в очах інших лідерів Азії та Африки. Для Ердогана, який прагне стати регіональним лідером, важливо сформувати для себе імідж того, хто врятував лідерів найбідніших країн від падіння. https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/10/31/7149686/