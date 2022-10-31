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Новости Агрессия России против Украины Война
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Мы не гарантируем безопасность зернового коридора в Черном море, - Минобороны РФ

зерно

Российское военное ведомство заявило, что движение по коридору безопасности, которое соглашалось в Черном море для вывоза зерна из портов Украины, приостановлено.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу российского Минобороны.

В заявлении Минобороны РФ отмечается, что движение судов по коридору безопасности является недопустимым и не может быть и речи о гарантиях безопасности какого-либо объекта на указанном направлении "до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать этот маршрут в военных целях".

При этом военное ведомство утверждает, что РФ не выходит из "зерновых соглашений", "а приостанавливает их действие".

Читайте: Министр обороны Турции Акар - Шойгу: "Зерновое соглашение" должно быть отделено от конфликтных ситуаций. Ожидаем пересмотра решения о выходе из него"

зерно (1070) Черное море (1481)


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Топ комментарии
+47
Вже *****... Вас вже всі сторони цієї угоди обісцяли
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31.10.2022 21:40
+43
ідіть накуй.
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31.10.2022 21:39
+36
Це вже не має значення !
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31.10.2022 21:39
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Це вже не має значення !
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31.10.2022 21:39 Ответить
Там дело в другом.
почитайте на тему, страховка судов.
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01.11.2022 01:08 Ответить
ідіть накуй.
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31.10.2022 21:39 Ответить
люблю коли коротко та зрозуміло,
молодець
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31.10.2022 21:46 Ответить
путя хочет таки разозлить Эрдогана

ну-ну
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31.10.2022 21:40 Ответить
Вже *****... Вас вже всі сторони цієї угоди обісцяли
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31.10.2022 21:40 Ответить
Та годі, кацапи, ви вже обісралися.
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31.10.2022 21:40 Ответить
Які гарантії можуть бути від терористів
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31.10.2022 21:41 Ответить
Если атакуют корабли очень интересно будет на действия НАТО посмотреть. Лично я думаю, что ничего не будет. Вероятность пакости со стороны свинособок процентов 90. Потому как если они ничего не сделают, то получится, что их опустили, в раше плебс не поймет
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31.10.2022 21:41 Ответить
Атака на цивільне судно - це називається піратство
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31.10.2022 21:58 Ответить
будут атаковать инфраструктуру наших портов, очевидно (
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31.10.2022 22:06 Ответить
Да кроме свинособак этому коридору никто и не может угрожать. Вы ж как орда, сами не живете нормально. и не кому не даете.
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31.10.2022 21:41 Ответить
Что и следовало ожидать и даже догадатся ранее. Допустим можно рискнуть пол флагом ООН или Красного Креста суда пускать. Но тут интересы судовладельца врядли сойдутся. Такой регистрации не существует, значит страхователь будет отсутствовать. Пусть как бы под эгидой этих контор предложить, но конторы эти давно протухли. Под охраной вояк---отпадает, турки закрыли Босфор сразу для вояк. В целом верно сделали. Почти тупик.
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31.10.2022 21:43 Ответить
але ніхто не заважає туркам, як гарантам угоди, запустити пару своїх фрегатів чи корветів вздовж коридору...
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31.10.2022 21:58 Ответить
По морали оно конечно правильно. Но Турция в НАТО и кстати с 1955г. Там коллективное решение только работает. Такова схема. Попросту---это когда работает закон, все его соблюдают. Ну а там где все наоборот---мы это знаем где---там веселей конечно. 30 лет уже весело!
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31.10.2022 22:12 Ответить
Т.е. без мандата НАТО Турция не может использовать свои военные корабли?

Може уже пора на покой, бармен-геополитик?
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31.10.2022 22:31 Ответить
Хай Папа Сруський Римський йде на борту і гарантує своєю святійшою присутністю
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31.10.2022 22:22 Ответить
а и не надо...
если вас (кацапья) там гарантированно не будет....то там не будет и никакой опасности, а будет там лишь тишь да гладь да Божья Благодать))) (даже штормить перестанет)))
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31.10.2022 21:44 Ответить
Ну Може як почекаєм що Еррдона скаже! А він сказав як плавали так і везіть зерно
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31.10.2022 21:44 Ответить
Не хотите - не надо! Тогда мы попросим, чтобы корабли НАТО обеспечили безопасность.
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31.10.2022 21:45 Ответить
Турция уже так и говорит
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31.10.2022 22:02 Ответить
Есть надежда, что и господин Си поправит своего неразумного партнера.
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31.10.2022 23:04 Ответить
Безпечний світ, це відсутність в ньому країни-терориста росії.
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31.10.2022 21:45 Ответить
Вийміть пляшку та засуньте туди свої гарантії разом з вимогами
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31.10.2022 21:46 Ответить
Цікаво дуже сильно цікаво..,а турки вєбу то можуть 1 лям Армії
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31.10.2022 21:47 Ответить
навіть на сіої дії не можуть дати гарантію
це означає що параша жеве по закону:
з якої нога встане *****......
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31.10.2022 21:49 Ответить
Российским суднам тоже как-то надо Босфор проходить.

Я бы на месте Турции объяснил им этот нюанс.
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31.10.2022 21:51 Ответить
Терористів з московіі нищити ТРЕБА усим миром!!!
Слава Захисникам України!!!
Смерть рашистам ***** та їх сраколизам, що наживаються на крові Українців !!
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31.10.2022 21:51 Ответить
интересно как 32 года ранее корабли шли и никто им не угрожал, что случилось? Ах да точно, завелись же пираты под кацапским флагом.
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31.10.2022 21:53 Ответить
То вїбіть вже якогось зерновоза, може нарешті тоді вас випалять з Чорного моря, як тарганів...
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31.10.2022 21:54 Ответить
Злетівший з катушок мордор входить у клінч з усім світом, десь от от нарветься.
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31.10.2022 21:58 Ответить
чем бы заняться строму кремлёвскому самодуру *****- зерновозы топить минами...
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31.10.2022 21:59 Ответить
"Ми не гарантуємо безпеку зернового коридору в Чорному морі, - Міноборони РФ" - так всім відомо, що ви є єдиним джерелом небезпеки в Чорному морі.
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31.10.2022 22:00 Ответить
Как будто "зерновой коридор" идет от Одессы до Севастополя
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31.10.2022 22:00 Ответить
П"здіти не мішки носити
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31.10.2022 22:01 Ответить
а хто крім орків може зашкодити коридору ? марсіани ?
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31.10.2022 22:03 Ответить
"Ми не гарантуємо безпеку зернового коридору в Чорному морі, - Міноборони РФ".
Тобто:
"Ми гарантуємо небезпеку зернового коридору в Чорному морі, - Міноборони РФ".
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31.10.2022 22:16 Ответить
Єрдоган гарантував. Так шо звиняйте, бананів не буде.
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31.10.2022 22:24 Ответить
Интересно а чем именно кацапы будут НЕгарантировать проход судов?

Стратегическими бомбардировщиками? Потому что корыта ЧФ РФ уже практически все на дне
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31.10.2022 22:32 Ответить
Ви не можете гарантувати безпеку навіть в Севастополі.
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31.10.2022 22:44 Ответить
Огидні терористи.
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31.10.2022 22:45 Ответить
Миноборонырф - чмо...
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31.10.2022 22:48 Ответить
Сомалийские пираты нервно закурили
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31.10.2022 22:49 Ответить
Войська НАТО прогарантують.
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31.10.2022 22:56 Ответить
Резиновая ж@па таки напрашивается на левую резьбу.
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31.10.2022 23:02 Ответить
Довбаните по турецькому кораблю довбойоби, через 10 хвилин Черноморського флота не буде
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31.10.2022 23:24 Ответить
шантаж ясен. И какой будет ответ ООН и эрдогана? про НАТО, США и европу даже не спрашиваю
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31.10.2022 23:31 Ответить
Міжнародні терористи!
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31.10.2022 23:53 Ответить
а від кого вони там безпеку гарантували?
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31.10.2022 23:58 Ответить
Ердоган гарантував.

Для президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана робота "зернової угоди" - це не тільки питання доступу до ринку зерна. Для нього це питання іміджу - і особистого, і турецької держави в очах інших лідерів Азії та Африки. Для Ердогана, який прагне стати регіональним лідером, важливо сформувати для себе імідж того, хто врятував лідерів найбідніших країн від падіння. https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/10/31/7149686/
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01.11.2022 02:49 Ответить
По великому рахунку пуйло сере в кишеню Ердогану...от цікаво, а чи стерпить турок?
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01.11.2022 05:21 Ответить
Парашу надо валить всему миру а не цацкаться с ними как турки.
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01.11.2022 09:25 Ответить
Тобто кацапня оголосила, що битиме по цивільних зерновозах доти, доки Україна не пообіцяє не бити по військовому кацапофлоту. Шантаж з ударами по цивільних на суходолі не вдається, тож зайшлися світ на морі лякати. Кацапське Сцунь Бзду "Іскуйство сво"
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01.11.2022 11:44 Ответить
Вы, ***** рашистские, сначала поднимите со дна севастопольской бухты свои потопленные корыта с Калибрами, а потом уже будете из штанов доставать свою вялую и сморщенную угрожалку бункерного карлика.
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01.11.2022 11:49 Ответить
 
 