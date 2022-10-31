ООН опровергла ложь РФ о причастности "зернового коридора" к атаке на российские корабли: "Ни одно гражданское судно в это время не было в коридоре"
Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что ни одно гражданское судно, перевозившее зерно "зерновым коридором", не могло быть причастно к атаке на военные корабли России, как она это заявляет.
Об этом Гриффитс сказал в понедельник во время заседания Совета Безопасности ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Коридор - это просто линии на карте: когда суда, участвующие в инициативе, не находятся в этом районе, коридор не имеет особого статуса. Он не обеспечивает ни прикрытия, ни защиты для наступательных или оборонительных военных действий. Это не щит, не прикрытие, не зона ограниченного доступа", - пояснил Гриффитс.
Комментируя вопрос о возможном использовании Украиной гражданского судна в качестве прикрытия для осуществления нападения на корабли РФ, представитель ООН подчеркнул: "Ни одно гражданское судно не было в коридоре в ночь на 29 октября, когда произошла упомянутая атака. И ни одно гражданское судно не сообщало об этом инциденте в течение выходных".
В то же время Гриффитс заявил о готовности рассмотреть доказательства, касающиеся утверждений России.
Напомним, 27 сентября на российских трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" обнаружили утечку газа. По словам шведских сейсмологов, причиной этого мог быть взрыв. 29 октября российское Минобороны заявило, что якобы специалисты Военно-морских сил Великобритании причастны к атаке на корабли Черноморского флота РФ в Севастополе, и якобы "участвовали" в подрыве двух газопроводов - "Северный поток" и "Северный поток-2". Министерство обороны Великобритании опровергло информацию о якобы причастности к взрывам на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в сентябре, а также к атаке на корабле Черноморского флота 29 октября: "Ложь эпического масштаба". Позже в Минобороны РФ заявили, что беспилотники по Черноморскому флоту якобы запустили с гражданского "зернового" судна.
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Совбез про сатанистов сообщил?
Шойгу о грязной бомбе расказал?
Я ж приказал чтоб он все-всем звонил!
- Так точно Царь! Простите - Президент!
Мы это все исполнили давно!
- И что же Мир? - Все крутят у виска
И нам не верят, почему то, всеравно!
- Зови Небезю, пусть пойдет в ООН
И там про комаров задвинет речь!
Что дескать хворью их напичкал Вашингтон
И человечество хотим мы уберечь!
А коли не поверит нам ООН
То пусть Небезя, быстро сняв трусы,
Немедля обосрет по кругу круглый стол
и для анализов представит им глисты ...
а то раша не знает, что зерновозы ни при чем
им нужен повод расторжения сделки
а расторжение сделки нужно чтоб с ними начали говорить
мединский (министр культуры раши) в свое время совершил камиинг аут для всей раши, сообщив, что россияне имеют на одну хромосому больше, чем остальные люди во всем мире
видно, комары как-то настроены на лишнехромосомных
- От Киева, где княжие хоромы.
- А «РуZZкий мир»? Откуда взялся он?
- От ********* с лишней хромосомой!