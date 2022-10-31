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Новости Война
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ООН опровергла ложь РФ о причастности "зернового коридора" к атаке на российские корабли: "Ни одно гражданское судно в это время не было в коридоре"

гріффітс

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что ни одно гражданское судно, перевозившее зерно "зерновым коридором", не могло быть причастно к атаке на военные корабли России, как она это заявляет.

Об этом Гриффитс сказал в понедельник во время заседания Совета Безопасности ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Коридор - это просто линии на карте: когда суда, участвующие в инициативе, не находятся в этом районе, коридор не имеет особого статуса. Он не обеспечивает ни прикрытия, ни защиты для наступательных или оборонительных военных действий. Это не щит, не прикрытие, не зона ограниченного доступа", - пояснил Гриффитс.

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Комментируя вопрос о возможном использовании Украиной гражданского судна в качестве прикрытия для осуществления нападения на корабли РФ, представитель ООН подчеркнул: "Ни одно гражданское судно не было в коридоре в ночь на 29 октября, когда произошла упомянутая атака. И ни одно гражданское судно не сообщало об этом инциденте в течение выходных".

В то же время Гриффитс заявил о готовности рассмотреть доказательства, касающиеся утверждений России.

Напомним, 27 сентября на российских трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" обнаружили утечку газа. По словам шведских сейсмологов, причиной этого мог быть взрыв. 29 октября российское Минобороны заявило, что якобы специалисты Военно-морских сил Великобритании причастны к атаке на корабли Черноморского флота РФ в Севастополе, и якобы "участвовали" в подрыве двух газопроводов - "Северный поток" и "Северный поток-2". Министерство обороны Великобритании опровергло информацию о якобы причастности к взрывам на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в сентябре, а также к атаке на корабле Черноморского флота 29 октября: "Ложь эпического масштаба". Позже в Минобороны РФ заявили, что беспилотники по Черноморскому флоту якобы запустили с гражданского "зернового" судна.

Автор: 

зерно (1070) ООН (4168) россия (95569) город Севастополь (1760) фейк (679)


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Топ комментарии
+9
ты ему еще расскажи, что высадки боевых комаров в сторону севастополя не было
а то раша не знает, что зерновозы ни при чем

им нужен повод расторжения сделки
а расторжение сделки нужно чтоб с ними начали говорить
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31.10.2022 21:45
+8
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31.10.2022 21:43
+6
Коли вже цивілізований світ зрозуміє, що НЕ варто реагувати на брехню рашистів?!. Апелювати до рашистів потрібно лише зброєю на ураження.
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31.10.2022 21:44
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31.10.2022 21:43 Ответить
цей потс сам розказує нісенітниці
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31.10.2022 21:48 Ответить
Коли вже цивілізований світ зрозуміє, що НЕ варто реагувати на брехню рашистів?!. Апелювати до рашистів потрібно лише зброєю на ураження.
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31.10.2022 21:44 Ответить
якраз можливо і проблема в цівілізованності
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31.10.2022 21:50 Ответить
Пятый миллиардер из рейтинга Forbes отказался от российского гражданства Николай Сторонский, основатель финтех-стартапа Revolut, отказался от российского гражданства. Об этом сообщает издание https://www.telegraph.co.uk/business/2022/10/29/revolut-boss-renounces-russian-citizenship-father-sanctioned/ The Telegraph .Ранее в октябре от российского паспорта отказался IT-инвестор Юрий Мильнер. Летом об отказе от российского гражданства сообщил основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов. В сентябре родившийся в Ереване предприниматель Рубен Варданян также сообщил, что решил отказаться от гражданства России. Сегодня Олег Тиньков https://charter97.org/ru/news/2022/10/31/522303/ объявил о решении отказаться от паспорта РФ.
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31.10.2022 21:55 Ответить
цивілізація робить людей балуваними. у варварів, з їх примітивним способом життя, відсутністю законів,..... на жаль є деякі переваги в протистоянні цивілізації
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31.10.2022 21:56 Ответить
от я вже писав на цензорі...якшо наші діти та внуки виростуть та цівілізіція їх розбалує--чи зможуть вони встояти у війні проти орди рашизму,..
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31.10.2022 21:58 Ответить
- Конашенков про птиц заразных заявлял?
Совбез про сатанистов сообщил?
Шойгу о грязной бомбе расказал?
Я ж приказал чтоб он все-всем звонил!

- Так точно Царь! Простите - Президент!
Мы это все исполнили давно!
- И что же Мир? - Все крутят у виска
И нам не верят, почему то, всеравно!

- Зови Небезю, пусть пойдет в ООН
И там про комаров задвинет речь!
Что дескать хворью их напичкал Вашингтон
И человечество хотим мы уберечь!

А коли не поверит нам ООН
То пусть Небезя, быстро сняв трусы,
Немедля обосрет по кругу круглый стол
и для анализов представит им глисты ...
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31.10.2022 21:44 Ответить
ты ему еще расскажи, что высадки боевых комаров в сторону севастополя не было
а то раша не знает, что зерновозы ни при чем

им нужен повод расторжения сделки
а расторжение сделки нужно чтоб с ними начали говорить
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31.10.2022 21:45 Ответить
По случаю комаров в ООН спросили у кацапа, мол , не уж-то комары могут различить кацапа от украинца.
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31.10.2022 22:57 Ответить
албанцам не ответили, но я могу догадываться
мединский (министр культуры раши) в свое время совершил камиинг аут для всей раши, сообщив, что россияне имеют на одну хромосому больше, чем остальные люди во всем мире

видно, комары как-то настроены на лишнехромосомных
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31.10.2022 23:04 Ответить
- Скажи-ка, дед, откуда Русь пошла?

- От Киева, где княжие хоромы.

- А «РуZZкий мир»? Откуда взялся он?

- От ********* с лишней хромосомой!
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01.11.2022 10:12 Ответить
Кацапов со всех сторон мокают в их же лайно... ПААЗОРНИКИ...
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31.10.2022 22:55 Ответить
 
 