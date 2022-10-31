МАГАТЭ начала инспекцию объектов в Украине после заявлений РФ о "грязной бомбе"
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии в понедельник начали инспекцию двух ядерных объектов в Украине по ее запросу. Произошло это после обвинений России в сторону Украины в организации провокации с использованием "грязной бомбы".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Как сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, проверка инспекторов "вскоре завершится", и предварительный отчет о ней будет обнародован до конца этой недели.
В прошлый понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально пригласил МАГАТЭ направить миссию в Украину, чтобы опровергнуть выдумки Москвы о якобы разработке "грязной бомбы".
В агентстве ранее сообщили, что ядерные объекты в Украине регулярно инспектируются, и предварительная проверка в сентябре не выявила никаких свидетельств о подготовке "грязной бомбы".
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и вот вопрос, если б наши в чем-то обвинили раху - раша пустила бы МАГАТЭ
Может заявить что рашка на АЭС радиоактивных петухов выращивает (например)
Пусть проверят также
Так и сказать "лечитесь"