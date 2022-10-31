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Новости Война
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МАГАТЭ начала инспекцию объектов в Украине после заявлений РФ о "грязной бомбе"

магате

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии в понедельник начали инспекцию двух ядерных объектов в Украине по ее запросу. Произошло это после обвинений России в сторону Украины в организации провокации с использованием "грязной бомбы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, проверка инспекторов "вскоре завершится", и предварительный отчет о ней будет обнародован до конца этой недели.

В прошлый понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально пригласил МАГАТЭ направить миссию в Украину, чтобы опровергнуть выдумки Москвы о якобы разработке "грязной бомбы".

В агентстве ранее сообщили, что ядерные объекты в Украине регулярно инспектируются, и предварительная проверка в сентябре не выявила никаких свидетельств о подготовке "грязной бомбы".

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Автор: 

МАГАТЭ (391) ядерное оружие (1334)


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Топ комментарии
+18
интересно, если б Украина заявила нечто подобное...МАГАТЕ б кинулось инспектировать раху?
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31.10.2022 22:07
+14
Чекаємо ще сотню комісій по комахам, гусям, голубам та ін... Довбойоби, мля! У вас під боком терорист з ядерною зброєю!!!
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31.10.2022 22:09
+10
Этим дебилам из МАТАГЭ больше заняться нечем?
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31.10.2022 22:09
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интересно, если б Украина заявила нечто подобное...МАГАТЕ б кинулось инспектировать раху?
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31.10.2022 22:07 Ответить
Без приглашения Украины никто в Украину не приезжает.
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31.10.2022 22:10 Ответить
нет-нет... я не против.. и правильно что приедут - меньше инсинуаций со стороны припадошной рахи будет... просто интересно, если б наши такое заявили...раха допустила б ... фигтам!
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31.10.2022 22:15 Ответить
читай внимательно:Кулеба офіційно запросив МАГАТЕ https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/10/24/7149272/ надіслати місію в Україну , Джерело:
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31.10.2022 22:26 Ответить
молодец! еще раз - правильно что пригласили - нам скрывать не чего !! но ведь не просто так, а потому что рашка подняла пыль, обвинив нас в херпойми чем...
и вот вопрос, если б наши в чем-то обвинили раху - раша пустила бы МАГАТЭ
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31.10.2022 22:35 Ответить
Раша не пустила б, потому что Раша - неадекватное государство-террорист. Нам-то зачем о себе такое же мнение в цивилизованном мире формировать?
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31.10.2022 22:46 Ответить
Тоже подумал

Может заявить что рашка на АЭС радиоактивных петухов выращивает (например)
Пусть проверят также
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31.10.2022 22:12 Ответить
петухов как то неправдоподобно....блох, например..или глистов! Пусть Гросси пошукает
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31.10.2022 22:27 Ответить
Отвечу и Вам: мы - не долбо..бы, как Россия. Зачем нам такой ересью спамить международные инстанции?
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31.10.2022 22:47 Ответить
Этим дебилам из МАТАГЭ больше заняться нечем?
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31.10.2022 22:09 Ответить
Чекаємо ще сотню комісій по комахам, гусям, голубам та ін... Довбойоби, мля! У вас під боком терорист з ядерною зброєю!!!
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31.10.2022 22:09 Ответить
Ще ж і сурогатну бомбу треба пошукати
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31.10.2022 22:29 Ответить
Баба Галя ее уже помыла шваброй. Они шо картинок в интернете не видели ?
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31.10.2022 22:12 Ответить
МАГАТЭ уже проверило один объект ))))
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31.10.2022 22:13 Ответить
комаров боевых там поищите заодно
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31.10.2022 22:15 Ответить
Очікуємо прибуття на болота інспекторів та спеціалістів по комахам
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31.10.2022 22:15 Ответить
Хорошо ребятки устроились---в Магатэ. Когда уже все отшумело, отгудело, отгорело, надоело---они приезжают инспектировать. Командировочные само собой. На джипаках и в белом! Как на свальбу---свалить по быстрее.
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31.10.2022 22:15 Ответить
И Украина это все оплачивает+Джипы в подарок.
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31.10.2022 22:19 Ответить
Ні.
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31.10.2022 22:27 Ответить
А чого не перевіряти заодно і гусей з біолабораторій? Щоб расісьці легше жилося
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31.10.2022 22:19 Ответить
Правильно будет после проверки и опровержения прекратить вообще рф слушать

Так и сказать "лечитесь"
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31.10.2022 22:20 Ответить
Так вони що будуть ядерних комарів шукати, так вони вже залягли на зиму в сплячку.
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31.10.2022 22:23 Ответить
МАГАТЕ та ВООЗ ще не вирішили між собою, хто з них цим займеться ))
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31.10.2022 22:47 Ответить
Ни одна международная организация не выполняет тех функций ради соблюдения которых они создавались.
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31.10.2022 22:25 Ответить
блд...такое ощущение что 50% не увидели слова "Кулеба запросив"
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31.10.2022 22:29 Ответить
Всё они увидели. Кацапы, сэр. Их задача здесь - разводить зраду на любом событии.
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31.10.2022 22:50 Ответить
І якщо нічого не підтвердиться звинуватити мордор в наклепі і звернутися до світового товариства з проханням більше на такі дебільні закиди кацапні не звертати уваги! А то й взагалі з кацапів здерти якусь "контрибуцію'' за наклеп і підрив репутації України!
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31.10.2022 22:41 Ответить
Замечательная работа у инспекторов: искать то, чего нет.
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31.10.2022 22:44 Ответить
Бомбу вже помили, нехай собі інспектують.
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31.10.2022 22:53 Ответить
Это какой-то идиотизм... А кто пришлет делегацию для поиска боевых комаров?
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31.10.2022 23:36 Ответить
Даааа... ця цивілізація згнила.
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01.11.2022 00:00 Ответить
ТАКЕ ВРАЖЕННЯ, ЩО МИ ПОСТІЙНО ВИПРАВДОВУЄМСЯ НА ЧЕРГОВІ ВИСЕРИ КАЦАПНІ
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01.11.2022 06:04 Ответить
 
 