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Новости Агрессия России против Украины Война
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Путин заявил, что массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины является ответом на атаку кораблей российского Черноморского флота

путін

Президент РФ Владимир Путин признал, что массированные удары по инфраструктуре Украины, нанесенные 31 октября, являются "частичным ответом" на атаку кораблей Черноморского флота в бухте Севастополя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские медиа.

"Отчасти так и есть. Но это не все, что мы могли бы сделать", – сказал 31 октября Путин на пресс-конференции в Сочи, отвечая на соответствующий вопрос.

Смотрите также: Бутусов об атаке на корабли ЧФ РФ в Севастопольской бухте: К такому масштабу российский флот оказался совершенно не готов. ВИДЕО

Напомним, с утра 29 октября в оккупированном Севастополе местные жители слышали сильный грохот и взрывы.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил о якобы атаке беспилотников. В Минобороны РФ заявили, что украинские беспилотники якобы атаковали российские корабли в Севастопольской бухте.

ОК "Південь" сообщает, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски ракет ПВО. Источники в СБУ сообщают о повреждении по меньшей мере трех кораблей, являющихся носителями "Калибров".

Американский Институт изучения войны считает, что атаку могла осуществить Украина и что это был бы сдержанный ответ на масштабные бомбардировки гражданских объектов Россией.

Автор: 

крылатые ракеты (881) город Севастополь (1760) Черноморский флот РФ (1560) атака (379)


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Топ комментарии
+95
Так русня и воюет. Получили сапогом по рылу от ЗСУ - в ответ обстреливают мирное население.
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31.10.2022 22:38
+60
ЧМО старое -- нечего нам противопоставить только кошмарит гражданских . Оно больное не понимает что еще больше нас злит . Мне все пишут переживем - убейте их всех побыстрее . ЗСУ .
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31.10.2022 22:43
+47
Вот как нужно реконструировать этот памятник
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31.10.2022 22:43
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Правила форума Совет форумчан
Так русня и воюет. Получили сапогом по рылу от ЗСУ - в ответ обстреливают мирное население.
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31.10.2022 22:38 Ответить
Каков царь, такие и холопы
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31.10.2022 22:40 Ответить
ЧМО старое -- нечего нам противопоставить только кошмарит гражданских . Оно больное не понимает что еще больше нас злит . Мне все пишут переживем - убейте их всех побыстрее . ЗСУ .
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31.10.2022 22:43 Ответить
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31.10.2022 22:44 Ответить
це расіська інтерпретація книги: якщо програєшь - знайди найслабкішого і терроризуй його
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31.10.2022 23:54 Ответить
Так они и до этого уничтожали гражданских
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31.10.2022 23:43 Ответить
а як що це за кораблі то з 14 року до сьогодня, за що???
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01.11.2022 07:44 Ответить
а міг би просто здохнуть....
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31.10.2022 22:39 Ответить
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31.10.2022 22:40 Ответить
Наши воины в бою эту орковскую гопоту гоняют, а те в ответ, все, что умеют, так это на мирных граждан нападать. Позорище
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31.10.2022 22:40 Ответить
и ваще, вы на Украину не нападали
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31.10.2022 22:41 Ответить
Звихнуте кончене створіння
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31.10.2022 22:42 Ответить
Вот как нужно реконструировать этот памятник
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31.10.2022 22:43 Ответить
Идеальная интерпретация национального малого герба.
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01.11.2022 11:08 Ответить
Падло.
***** ти гнидо не зміниш!
Так і будуть ЗСУ знищувати твоїх виродків і їх мотлох.
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31.10.2022 22:44 Ответить
Все йде по плану. Путлер капут!
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31.10.2022 22:45 Ответить
Ботоксне бункерне *****.
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31.10.2022 22:45 Ответить
То есть он предлагает не стрелять в его войска и тогда в Киеве дискотеки снова все заработают?
Подставь вторую щеку.
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31.10.2022 22:45 Ответить
А кто вообще войну начал?
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31.10.2022 23:44 Ответить
Особисто мені насрати правда це чи не правда. Просто факт в тому, що коли обидві сторони б'ють тільки по теріторії України - так не перемогли ніколи.
Без хоча б 1/5 атак по цивільним по теріторії Кацапії, які вони роблять по нам - я не бачу сенсу у такій війні...
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31.10.2022 22:46 Ответить
Кто возьмёт ответственность за это,я не втик?
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31.10.2022 22:49 Ответить
І що нам дасть смерть якихось цивільних кацапів? Нічого вона не дасть, а ось союзники можуть відвернутися, точніше їхні громадяни. Ти ідіот або ідіот кацап.
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31.10.2022 22:57 Ответить
Сам ти ідіот. В мене особисто від того, що кацапи дивляться як половина Києва сидить без світла та води й регочить від того як страждають хахли і не можуть нічого зробити у відповідь викликає гнів. Але потім розпач. Бо вони справді лишаються безнаказаними. Сидять собі у комфорті та знущаються.
Чому ядерна зброя ефективна? Тому що інша сторона знає що в разі застосування їм прилетить гарантована знищуюча відповідь.
Чому кацапи можуть не боятися? Бо знають, що можуть просто так робити гуманітарну кризу і їм нічого не буде. А якби було б - то це припинилось.
Інакше ніяк. НІЧОГО окрім цього не зупине знищення інфраструктури. Відновлюй ти ії хоч до всирання.

А сидіти роками без води і світла мені накуй не вперлось.
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31.10.2022 23:06 Ответить
Потрбно злість конвертувати якось, донатити, волентерити, працювати на інформаційному фронті. Завжди є вихід, зараз вони сміються, а коли ми на%уй потопимо чф, ось тоді вони будуть плакати, і це ще ми не починали. Будь сильним.
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31.10.2022 23:31 Ответить
Так оказывается у нас выбор есть?! Раз "накуй не вперлось" срочно пиши путке что он прекращал войну, а то чего то не по понятиям пошло =)
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01.11.2022 01:51 Ответить
ну это все же зря снаряды тратить. Хйло гражданских уничтожает сам будь здоров. можно даже сказать, что людей на кацапстане практически не осталось. хотя конечно ответка должна быть, минимум один к трем-четырем в любом случае, для паритета. сколько там по Киеву прилетело - втрое можно нужно отправить на Москву по хйловским и ко ночлежкам.
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01.11.2022 01:04 Ответить
неправда
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01.11.2022 01:54 Ответить
путін - *****!! Лалала-ла-ла
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31.10.2022 22:47 Ответить
На мирні кораблі...
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31.10.2022 22:48 Ответить
То есть "Украина атаковала военные цели рф, а рф в отместку атаковала гражданскую инфраструктуру Украины" . . .

Мало того, что это - явка с повинной в Гаагу, это однозначно признание в военном преступлении.
Так это ещё и позорище позорное для любой армии, которая таким занимается. И для общества, которое молчит, когда его армия таким занимается. Днище. Воистину, слово "россиянин" становится символом чего-то такого, что до уровня человека не очень дотягивает. Я не шовинист, ни в коем случае, но так, как представители этого, с позволения сказать, народа сами себя не уважают, мало кто их настолько не уважать может. Мерзко смотреть, чтобы настолько широкие слои общества вот так оскотинивались . . .

Там никакая денацификация не поможет - только санитарный кордон до конца XXI века. Вот наглухо закрытая граница по периметру - ни въехать, ни выехать. А через 3/4 столетия заглянем и посмотрим, что там и как, выжил ли кто, ходят ещё на двух или уже по деревьях лазят.
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31.10.2022 22:48 Ответить
Кацапська слава здохла в Севастополю від комах.
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31.10.2022 22:49 Ответить
Да не п***ди Тварь. Ато все остальные дни как будто рашисты не обстреливали Украину
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31.10.2022 22:50 Ответить
Трансформаторные войска, ****..
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31.10.2022 22:52 Ответить
путін, іді к ******* матєрі, окурок йбаний.
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31.10.2022 22:52 Ответить
А, чого не по комарам в'їбашив? До речі в тайгє їх до хрена, чи може в тундрє, нам похер, я вашу географію з біологією не помню
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31.10.2022 22:54 Ответить
т.е. месть по понятию гопника оправдывает все....
но вот мы...не можем себе этого позволить.... рашке то за что мстить???
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31.10.2022 22:54 Ответить
так а первопричина какой была удара по кораблям? тут просто его любимые кораблики подбили, он на корабликах повернут)) значит нужно бить ещё и ещё!
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31.10.2022 23:11 Ответить
та вы шо ))) а 24 февраля мы шо ему побили))))
мацква была позжее)))))
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31.10.2022 23:16 Ответить
не...ты не понял
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01.11.2022 02:34 Ответить
не-не...все понял.. на кораблях бзик у ***** - значит бзикать надо по кораблям!! - согласен
я просто как бы... от себя... добавил...какого хера ему бзикнуло 24 февраля...
получилось у меня как-то коряво, пардон )))
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01.11.2022 11:23 Ответить
лол. обстрелял бьі в любом случае, хйло ведь
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31.10.2022 23:00 Ответить
Мразота кончена!!!!прийде час і прилетить у кремль!!!!
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31.10.2022 23:01 Ответить
Можна подумати, що до підрачника в Севастополі, ***** вишивав український рушничок, і вчився правильно вимовляти "паляниця".
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31.10.2022 23:01 Ответить
Только ничтожество и сцыкло бьет по гражданским объектам и гордится этим
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31.10.2022 23:02 Ответить
Не потрібно вірити *****. Воно стягувало 50 ракет тиждень. Севастополь тут ні до чого.
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31.10.2022 23:02 Ответить
100%
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31.10.2022 23:10 Ответить
***** може плести що завгодно , але схоже - його пєсєнка спєта .! В паРаші йому вже мало хто вірить ,, все більше його вважають дебілом і лузером ,, і знущаються з нього вже навіть кацапські нацики , які ще 8 місяців тому - на нього молились . .
Взято з ТГ кацапського нациста - https://t.me/bulbe_de_trones Бульба престоловъ

*
Тут должна быть какая-то мега-эскалация от РФ, но РФ настолько немощна и настолько медленно повышает эскалацию, что Запад и Украина к ней адаптируются, и ничем ТАКИМ новиопы уже угрожать не могут. Новиопы сейчас бьют по электричеству. В феврале Украина бы дрогнула и посыпалась. Сегодня почти не замечает. Её закалили, ей дали время адаптироваться и стать устойчивее. 8 месяцев, как 8 лет Минска. Это сделано вредителями АП, СВР, ФСБ специально, чтобы Украина была готова вообще ко всему, хоть к ядерному удару. Поэтому все полезные шаги запаздывают, Украину буквально тренируют, чтобы она их выдержала!
РФ всю войну возят лицом по столу. Выбили всю новую технику, всю кадровую армию. Артиллерия РФ говно. БПЛА говно. Пехота оснащена плохо. Мобилизованных не готовят. Оснащать их нечем. Промышленность подыхает. Калибры летят по сараям. Бронетехника говно. Связь говно. Зеленского и остальных убить не посмеют
Всё это торг. РФ не умеет воевать😂. Одно из самых плохих в войне государств - хочет мира.

Это кокетство с неподписанием указа ( об окончании мобилизации )- чистый внешнеполитический сигнал. Западу. Чистейший. На внутреннюю повестку Пыне плевать. «Подпишите бумажку, дайте мне слить войну - и я подпишу свою».

Но у него есть иллюзия, что если за Херсон и т.д. не подпишут бумажку о не вступлении в НАТО, то он как вдарит.. А вдарить-то нечем. Ядерный арсенал это мгновенный проигрыш, конвенциональная армия хуже Азербайджанской или Иранской. Да и ядерный арсенал настолько плох и развёрнут настолько вредительски, что обезоруживающий удар США это вопрос времени.

Путину нечем наказать Украину и Запад в случае отказа. ВС РФ пойдёт через Белоруссию - огребут. Устроят новые наступления на Южном направлении - огребут. На Донбассе - огребут. ВС РФ выбивают HIMARSами буквально каждый месяц, кадровой армии уже не осталось. Но Пыневайз этого не понимает..

Поэтому дальше будут максимально вредительские порционные порции мобилизации, по 300к, по 100к. Чтобы ВСУ их последовательно перемалывали. Западу есть чем ответить на эту медленную мобилизацию, есть ещё оружие и будут подходить в регион их войска. Жертвы ВС РФ будут огромные, десятки тысяч, начнёт подползать к сотне. Воевать нормально РФ не умеет, воевать нормально смогло бы только другое, русское мононациональное государство, и другая русская власть. Которых не будет
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31.10.2022 23:02 Ответить
Нам плевать на мнение российского населения, они могут ненавидеть путина, но всегда еще больше будут ненавидеть нас.
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31.10.2022 23:52 Ответить
А мені плювати на те що вони ненавидітимуть нас ,, я хочу щоб вони ненавиділи ***** . !
Щоб вони самі , своїми руками його розідерли на шмаття . Як Каддафі . .
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31.10.2022 23:59 Ответить
тогда почти гарантированно придут ублюдки похлеще, имхо. как большевики царя, к примеру. а само быдло-население не сможет, да и не те условия еще - ягель пока не жрут клепая ракеты. так что разве что случай, там, траванут, бунт, шальная пуля, ковид, диарея и т.п.
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01.11.2022 01:13 Ответить
Фу, коли цей вилупок вже здохне!
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31.10.2022 23:03 Ответить
значить треба БИТИ ЩЕ, ЩЕ БІЛЬШЕ, адже атаки на ЧФ це відповіть за атаки на нашу цивільну інфраструктуру, тільки бити потрібно ще і по їхній інфраструктурі, досить вже гратись в "ріалполітік"
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31.10.2022 23:07 Ответить
так вот кто террорист, атака на гражданскую инфраструктуру в ответ на военную атаку. гаага вже близенько гнида...
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31.10.2022 23:14 Ответить
Главный ***** подтвердил что все же дроны куда нужно попали.
Слава ЗСУ и союзникам!
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31.10.2022 23:27 Ответить
Так Украина била по военным объектам. зачем они отвечают по гражданским?
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31.10.2022 23:31 Ответить
Подожди ****** плешивый. Мы еще аэродромы с бомбардировщиками накроем. И чем будешь "отвечать"? Пиписькой из бункера помашешь?
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31.10.2022 23:32 Ответить
Население рашки нас ненавидит и всегда будет пытаться нападать на нас, независимо от путина. Так что на их мнение плевать, надо просто самим быть сильными и дружить с нормальными странами, т.е. с Европой и США.
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01.11.2022 00:07 Ответить
От якби він заявив,що він *****, то тоді це було б ну хоч якось актуально. А так він може звіздіти що завгодно.
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01.11.2022 00:23 Ответить
Если бы ты на трусах засох, то никто в Мире не давал ответ кровавому человеконенавистнику и маньяку.
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01.11.2022 00:40 Ответить
Відповідь х*йлу. Дипломатична, як він і заслуговує:

"Ублюдок мать твою а ну иди сюда гавно собачье, а ну решил ко мне лезть? Ты, засранец вонючий мать твою! А? Ну иди сюда попробуй меня трахнуть я тебя сам трахну уюлюдок, анонист чертов будь ты проклят иди идиот, трахать тебя и всю твою семью гавно собачье, жлоб вонючий, дерьмо **** падла иди сюда мерзавец негодяй гад иди сюда ты говно жопа! " (с)
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01.11.2022 00:59 Ответить
Високий стиль !
Поема!
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01.11.2022 13:12 Ответить
Фуйло,ідь додому і кабаєвій з носка по рилу залєпі!Ви ж так робите,уїбани?)
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01.11.2022 01:01 Ответить
Окурок плешивый, у тебя скоро ни флота, ни армии, ни аэронавтики не останется, одна только гаага.
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01.11.2022 01:23 Ответить
минулого разу було близько 100 ракет і близько 60% збитих. Зараз близько 50 ракет і близько 80% збитих. кацап помста слабшає.
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01.11.2022 01:27 Ответить
этими обстрелами гражданской инфраструктуры ***** легитимизирует подобные обстрелы гражданской инфраструктуры в москве, **********, новосибирске, екатеринбурге, челябе и прочих воронежах. Не думаю, что он вообще понимает шо делает.
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01.11.2022 01:31 Ответить
******
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01.11.2022 02:09 Ответить
У пукина и усамы бин ладена только одно отличие, у пукина нет бороды
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01.11.2022 01:51 Ответить
Эх, когда уже украинские власти заявят, что удар по российским базам и аэродромов на территории россии это ответ на агрессию россии.
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01.11.2022 02:16 Ответить
Тим лікарям які зможуть вилікувати русню самим треба буде психіатри ...
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01.11.2022 04:09 Ответить
Белгород треба стирати з лиця землі.. ну так..як часткова відповідь
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01.11.2022 04:55 Ответить
Бєлгород наше місто
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01.11.2022 08:43 Ответить
Помста за це, помста за те. У него все помста. Наверное когда срет, также мстит за то шо ел.
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01.11.2022 05:37 Ответить
Вован, это была ещё не атака. Когда будет атака, ты оккуеешь.
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01.11.2022 06:45 Ответить
**** нагадало, що змії треба відтяти голову. Битися з хвостом немає сенсу.
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01.11.2022 07:59 Ответить
надо начать молчаливую войну - вырезать, убивать, вешать, топить на расии летчиков, ракетчиков, артиллеристов и прочую военную мразь... убитый кацапский свинорылый водитель кацолета - минус десятки смертей украинцев... особо надо заняться той частью, которая наводит ракеты на Украину... живут в мацкве... надо сделать так, чтобы они боялись... боялись даже на мир взглянуть... надо умертвлять... чем больше будет ликвидировано сегодня, тем меньше украинцев погибнет...
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01.11.2022 08:41 Ответить
***** одним словом.
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01.11.2022 09:05 Ответить
урод #обаный вы#лядок сдохни падло...
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01.11.2022 09:21 Ответить
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01.11.2022 09:24 Ответить
Тупин является чёртом и пользуется слабостью Запада.
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01.11.2022 09:27 Ответить
Путину до черта далеко,а пользуется он быдловатостю и трусливостью собственного народа. Который за все и заплатит по итогу этого шухера(войны).С кацапом пора начинать говорить, он готов почти все сдать кроме Крыма.Или так и будем вместе с Зеленским корчить из себя дебилковатых патриотов.Как будто вроде что то кому то не понятно.
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01.11.2022 09:50 Ответить
Справа в тому підерок мацковський , що атака на кораблі є відповіддю на ваші - русняві удари по інфраструктурі України .!! . Тепер по ній прилетіло знову , і тепер , москалі срані - знову ж чекайтє атвєтку по кораблях , чи ще кудись .
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01.11.2022 09:44 Ответить
Усама херів
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01.11.2022 09:54 Ответить
"Почасти так і є. Але це не все, що ми могли б зробити", - сказав 31 жовтня Путін на прес-конференції у Сочі, відповідаючи на відповідне запитання. Ще ***** могло обісратись, знівши штани, але другу частини погрози (зняти штани) він вирішив не виконувати. Вирішив, що можно прости накласти у штани.
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01.11.2022 09:55 Ответить
вода в Дніпрі світло на небі люди мільйони років жили не тужили.
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01.11.2022 10:00 Ответить
Яркий пример того, что миллионы людей слепо выполняют приказ психически больного человека. понимают, что он психически болен, но продолжают выполнять его команды. И тем самым, заставляют и про них думать, что у них тоже с чердаком не все в порядке.

И пока он нас всех не свел с ума и мы сами не поверили в то, что черное - это белое, война это мир, а правда это ложь, давайте уже его скорее побеждать. Ведь наше дело правое. Враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!
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01.11.2022 10:28 Ответить
З народження зневажав свинособак. Ця нація мене не обманула
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01.11.2022 10:50 Ответить
Севастополь город рюSSкого позора защищён круче чем Пентагон...,хотя крейсер Мацковия утонул случайно...и не стал флагманом,его сменил адмирал Макаров...,но тоже неудачно... Прямо подлодка КУРСк..непотопляемая и с двумя корпусами...аналоГовнет...😛
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01.11.2022 11:04 Ответить
Ой-ой, какое горе! Украина снасильничала невинную россию. У Рашенфюрера целку сломали, а то бы и подох девственником.
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01.11.2022 11:27 Ответить
Варто зазначити що Росія обстрілювала Україну і без того . путін хоче щоб по Криму ЗСУ не стріляли?
А на війні такого не буває. А на рахунок ядерної зброї все що може застосувати путін це тактичну ядерну зброю яка має радіс дії 15 км і вона ніяким чином не вплине на ЗСУ
АЛЕ НІЯК НЕ СТРАТЕГІЧНА ЯДЕРНА ЗБРОЯ ЯКА ВРАЖАЄ сотні км
По -перше якби путін міг нанести ядерний удар то давно це зробив би але в Росії окрім путіна живуть еліти які не хочуть вмирати заради його інтересів.
Бо розуміють що в разі ядерної атаки для Росії це не буде перемогою а скоріше всього поразкою бо Росію США неодноразово попереджали про наслідки ядерного удару.
А яким чином може відповісти США ? Дуже просто і не ядерною зброєю просто бункера путіна знищать з його керівництвом ось і все Росія буде обезголовлена і Росія не відповість США бо буде чудово розуміти що це за країна.
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01.11.2022 11:42 Ответить
Факты всемир.истории,что в московск землях жил народ голядь https://youtu.be/08aJzwSuFbwhttps://youtu.be/08aJzwSuFbw
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01.11.2022 11:50 Ответить
Вот, подобного рода заявления, надо бы уже давно выносить в отдельную рубрику "Параллельная реальность".
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01.11.2022 12:07 Ответить
 
 