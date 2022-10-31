Путин заявил, что массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины является ответом на атаку кораблей российского Черноморского флота

Президент РФ Владимир Путин признал, что массированные удары по инфраструктуре Украины, нанесенные 31 октября, являются "частичным ответом" на атаку кораблей Черноморского флота в бухте Севастополя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские медиа.

"Отчасти так и есть. Но это не все, что мы могли бы сделать", – сказал 31 октября Путин на пресс-конференции в Сочи, отвечая на соответствующий вопрос.

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Напомним, с утра 29 октября в оккупированном Севастополе местные жители слышали сильный грохот и взрывы.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил о якобы атаке беспилотников. В Минобороны РФ заявили, что украинские беспилотники якобы атаковали российские корабли в Севастопольской бухте.

ОК "Південь" сообщает, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски ракет ПВО. Источники в СБУ сообщают о повреждении по меньшей мере трех кораблей, являющихся носителями "Калибров".

Американский Институт изучения войны считает, что атаку могла осуществить Украина и что это был бы сдержанный ответ на масштабные бомбардировки гражданских объектов Россией.