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Новости Война
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Зеленский поговорил с Гутерришем и Шольцом о "зерновом соглашении" и ракетном терроре РФ

зеленський

Президент Владимир Зеленский в понедельник провел телефонные разговоры с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Как следует из сообщений главы государства в Twitter, и с Гутерришем, и с Шольцом, он обсудил массовые ракетные удары России по гражданской инфраструктуре, а также вопрос "зернового соглашения", участие в котором Россия ранее приостановила, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, с генсеком ООН Зеленский пообщался о ядерном шантаже России, а канцлер Германии призвал предоставить больше средств противовоздушной обороны.

Читайте также: Гутерриш ведет переговоры о возобновлении участия России в "зерновом соглашении"

Автор: 

Зеленский Владимир (20378) зерно (1070) ПВО (2753) Гутерриш Антониу (335) Шольц Олаф (907)


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Топ комментарии
+5
От просто радуюсь, шо у преЗЕдента, нет других проблем, кроме голодных деток в Африке.
Вспоминается бессмертный Остап Бендер

"Владелец «Быстроупака» был чрезвычайно доволен.

«Красиво составлено, - решил он, - под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи - почет! Не вышло - мое дело шестнадцатое. Помогал детям, и дело с концом».
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31.10.2022 23:19
+2
президент африки, не иначе...
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31.10.2022 23:36
+1
Володя, поговори с евреями, уточни сколько они оружия нам передали, почему их нет в Антипутинской коалиции? А то за резолюцию с голосованием Украины столько вони развели.
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31.10.2022 23:19
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Володя, поговори с евреями, уточни сколько они оружия нам передали, почему их нет в Антипутинской коалиции? А то за резолюцию с голосованием Украины столько вони развели.
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31.10.2022 23:19 Ответить
От просто радуюсь, шо у преЗЕдента, нет других проблем, кроме голодных деток в Африке.
Вспоминается бессмертный Остап Бендер

"Владелец «Быстроупака» был чрезвычайно доволен.

«Красиво составлено, - решил он, - под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи - почет! Не вышло - мое дело шестнадцатое. Помогал детям, и дело с концом».
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31.10.2022 23:19 Ответить
президент африки, не иначе...
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31.10.2022 23:36 Ответить
Разве Украине не нужны деньги от экспорта? Ограниченные суждения.
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01.11.2022 01:20 Ответить
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01.11.2022 05:00 Ответить
Ну и какая связь с моим вопросом? Дай скидку и я тебе отвечу. Все папики ватиканские - идолопоклонники. Они называют богами и молятся святым, маньке и сыну Божьему, но Бог единственный. папики - не авторитет. Они вводят в грех прихожан и ответят.
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01.11.2022 07:15 Ответить
Дуркуешь? Зе всё разворовывает
либо сдаёт врагу, как Ирану - объем постаок зерновых туда на 7м месте.

"Инвестиции из Омана" от Патрушева.

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07.11.2022 06:49 Ответить
А что имеет собственно Украина с этой сделки?Пока никто не сказал.Возникают подозрения о том,что имеет Турция +что-то оседает в офшорах,а налоги "оптимизируются".
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01.11.2022 10:57 Ответить
Двуяке бачення проблеми ППО. То українською її бачить,то знову дай
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01.11.2022 00:13 Ответить
Правильно.
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01.11.2022 03:44 Ответить
Зернови перемовини це спроба Зелі зробити Путлера знову рукотисканним у всьому світі.
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01.11.2022 08:10 Ответить
 
 