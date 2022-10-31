Россияне в течение дня выпускают по украинским позициям около 60 тысяч снарядов, - Монастырский
Россияне за день выпускают по нашим позициям примерно 60 тысяч снарядов, украинцы со своей стороны применяют по отношению к войскам РФ где-то в десять раз меньше.
Об этом во время встречи с главой МВД Чехии Витом Ракушаном заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В день россияне выпускают по нашим позициям примерно 60 тысяч снарядов. Относительно того, что мы отвечаем - это где-то 6,5 - 7 тысяч (снарядов. - Ред.). То есть, примерно в 10 раз меньше", - заявил Монастырский.
Отдельно во время этой встречи глава МВД акцентировал внимание и на вопросе разминирования территорий и механизме гражданской защиты ЕС.
Топ комментарии
+22 Альтер Эго #521723
показать весь комментарий31.10.2022 23:39
+14 Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий31.10.2022 23:33
+13 Fjall_Raven
показать весь комментарий31.10.2022 23:44
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З точки зору ресурсів - це для них дрібнички.
Забезпечити щоденну доставку 60000 снарядів на позиції, та забезпечити доставку замінних стволів до гармат, це не жарт.