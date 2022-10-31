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Новости Война
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Россияне в течение дня выпускают по украинским позициям около 60 тысяч снарядов, - Монастырский

монастирський

Россияне за день выпускают по нашим позициям примерно 60 тысяч снарядов, украинцы со своей стороны применяют по отношению к войскам РФ где-то в десять раз меньше.

Об этом во время встречи с главой МВД Чехии Витом Ракушаном заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В день россияне выпускают по нашим позициям примерно 60 тысяч снарядов. Относительно того, что мы отвечаем - это где-то 6,5 - 7 тысяч (снарядов. - Ред.). То есть, примерно в 10 раз меньше", - заявил Монастырский.

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Отдельно во время этой встречи глава МВД акцентировал внимание и на вопросе разминирования территорий и механизме гражданской защиты ЕС.

Автор: 

МВД (9319) обстрел (27202) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+22
Опять милиционеры комментируют боевые действия на фронте. А про себя чего не раскажете? Как обстоят дела у самой милиции? А то и министр и рота его советников только и занята с утра до вечера комментариями дейсвий военных.
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31.10.2022 23:39
+14
какой накуй монастырский, бомж с зеленой мусорки...
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31.10.2022 23:33
+13
зелёные тупые до полика. то уже достигли паритета и 1:1 и тут же чуть позже 1:10 их там шо в трускавце не учили шо они свои ежедневные побрехеньки на уши наріда должны синхронизировать меж собой? хотя с другой стороны эта рассинхронизация позволяет оценить, как более менее выглядит реальность.
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31.10.2022 23:44
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какой накуй монастырский, бомж с зеленой мусорки...
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31.10.2022 23:33 Ответить
Опять милиционеры комментируют боевые действия на фронте. А про себя чего не раскажете? Как обстоят дела у самой милиции? А то и министр и рота его советников только и занята с утра до вечера комментариями дейсвий военных.
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31.10.2022 23:39 Ответить
міліціонери.. а може полюціонери?
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01.11.2022 01:47 Ответить
Еще один БИМБА 500 т. Это 1 000 000 снарядов за две недели?? Закусывать надо!!
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31.10.2022 23:40 Ответить
А стволы на пушках они в асбестовых рукавицах меняют или на месте сверлят?
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31.10.2022 23:44 Ответить
🤣🤣🤣
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01.11.2022 01:29 Ответить
зелёные тупые до полика. то уже достигли паритета и 1:1 и тут же чуть позже 1:10 их там шо в трускавце не учили шо они свои ежедневные побрехеньки на уши наріда должны синхронизировать меж собой? хотя с другой стороны эта рассинхронизация позволяет оценить, как более менее выглядит реальность.
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31.10.2022 23:44 Ответить
з травня у нього інфа не оновлювалася, певно тільки з запою вийшов)
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01.11.2022 00:19 Ответить
stupid troll, Russian has more than 2000 artillery pieces, they could fire tens of thousands shell a day
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01.11.2022 00:25 Ответить
Вони з диванів пишуть...
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01.11.2022 02:42 Ответить
пора птенцам Гнусавого сдаваться. Ведьь что они не делают, не идут дела....
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31.10.2022 23:45 Ответить
Ту ну на! Якась нереальна цифра, це ж скільки за 8 місяців, 240 днів не менше, виходить 14,4 млн снарядів мінімум!
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31.10.2022 23:50 Ответить
По його словам росіяни випустили вже 15,000,000 снарядів за всю війну
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31.10.2022 23:51 Ответить
БРУТТО снаряда 0,08 т. 15 000 000 x 0,08= 1 200 000 тонн!!!нихуя себе!!!
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01.11.2022 00:03 Ответить
Поцікавтесь об`ємами виробництва сталі і азотних сполук у росії.
З точки зору ресурсів - це для них дрібнички.
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01.11.2022 08:50 Ответить
Мудило або взяв цифри з якоїсь комп'ютерної гри, або поплутав з розміром своїх хабарів за день.
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31.10.2022 23:58 Ответить
Такі цифри справді були десь у травні-червні, але в такому темпі довго гатити не зможе ніхто, бо підвозити снаряди і міняти стволи треба з нереальною швидкістю.
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01.11.2022 00:20 Ответить
60 000 ? как он их считает
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01.11.2022 05:28 Ответить
великий спец...по снарядах..а як поживають бандити?
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01.11.2022 08:02 Ответить
Кацапи б загнулися на логістиці.
Забезпечити щоденну доставку 60000 снарядів на позиції, та забезпечити доставку замінних стволів до гармат, це не жарт.
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01.11.2022 10:28 Ответить
 
 