Россияне в течение дня выпускают по украинским позициям около 60 тысяч снарядов, - Монастырский

Россияне за день выпускают по нашим позициям примерно 60 тысяч снарядов, украинцы со своей стороны применяют по отношению к войскам РФ где-то в десять раз меньше.

Об этом во время встречи с главой МВД Чехии Витом Ракушаном заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В день россияне выпускают по нашим позициям примерно 60 тысяч снарядов. Относительно того, что мы отвечаем - это где-то 6,5 - 7 тысяч (снарядов. - Ред.). То есть, примерно в 10 раз меньше", - заявил Монастырский.

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Отдельно во время этой встречи глава МВД акцентировал внимание и на вопросе разминирования территорий и механизме гражданской защиты ЕС.