РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4859 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 402 2

Обсудили более 50 проектов усиления ВСУ, - Резников провел встречу с чешской коллегой Черноховой

резніков

Министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Чехии Яна Чернохова провели разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на фронте, а также поставки вооружения и техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Резников написал в твиттере.

"Отличная встреча с моей чешской коллегой Яной Черноховой. В повестке дня: 50+ проектов по усилению украинской армии с участием Чехии. Мы обсудили: ситуацию на фронте; поставки вооружений и техники; возможности расширения проектов в сфере противовоздушной обороны. Мы победим вместе!" – написал Резников.

Читайте также: Зеленский и премьер Чехии Фиала подписали Совместную декларацию о евроатлантической перспективе Украины

Автор: 

Чехия (1705) ВСУ (6590) Резников Алексей (1170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
гандон лысый, зеленое не может быть за нас...
показать весь комментарий
31.10.2022 23:59 Ответить
все что превышает 5 - это пустобрехство... значит просто был базар, а не разговор...
показать весь комментарий
01.11.2022 08:50 Ответить
 
 