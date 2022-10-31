Обсудили более 50 проектов усиления ВСУ, - Резников провел встречу с чешской коллегой Черноховой

Министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Чехии Яна Чернохова провели разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на фронте, а также поставки вооружения и техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Резников написал в твиттере.

"Отличная встреча с моей чешской коллегой Яной Черноховой. В повестке дня: 50+ проектов по усилению украинской армии с участием Чехии. Мы обсудили: ситуацию на фронте; поставки вооружений и техники; возможности расширения проектов в сфере противовоздушной обороны. Мы победим вместе!" – написал Резников.

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