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Пентагон начал следить за учетом западного оружия в Украине: американские военные проводят инспекции

пентагон

Небольшое количество американских военных недавно начало проводить инспекции в Украине, чтобы убедиться, что Вооруженные Силы должным образом учитывают оружие, предоставленное Западом.

Об этом журналистам в понедельник сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Чиновник не уточнил, где именно проходят инспекции или насколько близко к фронту находятся американские войска. По его словам, американский персонал не может осуществлять инспекцию "близко к линии фронта", но уточнил, что он находится там, где разрешают условия безопасности.

Читайте: США впервые предоставят Украине спутниковые антенны для улучшения связи на поле боя, - Пентагон

По состоянию на сегодняшний день, говорят в Пентагоне, прошли несколько инспекций, в которых принимали участие атташе по вопросам обороны США и командой Отдела оборонного сотрудничества США, которая находится в Киеве.

Собеседник сообщил, что украинская сторона демонстрирует прозрачность в вопросе распределения вооружения и способствует инспекциям.

О нахождении американских военных в Украине стало известно после объявления Государственным департаментом США плана, направленного на то, чтобы западное оружие, предоставленное Украине, не попало в руки российских войск или их наемников.

инспекция (92) оружие (10219) Пентагон (1460) США (26687)


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Топ комментарии
+80
Обосралися - так. Але Лендліз все одно буде. Тільки буде, як і потрібно з такойю паршивою владою, як у нас зараз - під жорстким контролем США.

Було б зовсім гарно, якщо б за розкрадання американської зброї карало американське правосуддя.
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01.11.2022 00:10
+57
Тимошенко бегом возвращай джип из Оппи
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01.11.2022 00:05
+48
Сегодня в Украину прилитело 55 ракет. Если бы не субботняя атака в Севастополе, их было бы на 20 больше.
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01.11.2022 00:11
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Правила форума Совет форумчан
Тимошенко бегом возвращай джип из Оппи
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01.11.2022 00:05 Ответить
обосрался таки зеленый поц с дермаком... прощай лендлиз
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01.11.2022 00:06 Ответить
Обосралися - так. Але Лендліз все одно буде. Тільки буде, як і потрібно з такойю паршивою владою, як у нас зараз - під жорстким контролем США.

Було б зовсім гарно, якщо б за розкрадання американської зброї карало американське правосуддя.
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01.11.2022 00:10 Ответить
Нажаль 99 відсотків, що не буде.
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01.11.2022 03:55 Ответить
медвед -карлик, ты?
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01.11.2022 07:43 Ответить
Тупой бот им. І це не питання.
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01.11.2022 07:54 Ответить
На жаль...
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01.11.2022 10:04 Ответить
Не треба забувати, що ленд-ліз запропонували саме республіканці, тому вони зацікавлені у контролі. Але ленд-ліз не запрацює доки у Білого Домі сидить адміністрація Байдена.
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01.11.2022 07:21 Ответить
Почнемо з того, що зараз ми отримуємо безоплатно те, що було б платно в Лендлізі.

Тому, поки є можливість, нам так навіть краще.
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01.11.2022 08:39 Ответить
Тупий еврєйскій бот. 10 республіканців були ЄДИНІ хто голосував ПРОТИ лендлізу

The ten representatives, all from the https://en.wikipedia.org/wiki/Republican_Party_(United_States) Republican Party , who voted against the bill were: https://en.wikipedia.org/wiki/Andy_Biggs Andy Biggs of Arizona, https://en.wikipedia.org/wiki/Dan_Bishop Dan Bishop of North Carolina, https://en.wikipedia.org/wiki/Warren_Davidson Warren Davidson of Ohio, https://en.wikipedia.org/wiki/Matt_Gaetz Matt Gaetz of Florida, https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Gosar Paul Gosar of Arizona, https://en.wikipedia.org/wiki/Marjorie_Taylor_Greene Marjorie Taylor Greene of Georgia, https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Massie Thomas Massie of Kentucky, https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Norman Ralph Norman of South Carolina, https://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Perry_(politician) Scott Perry of Pennsylvania and https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Tiffany Tom Tiffany of Wisconsin.
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01.11.2022 11:43 Ответить
З ним не можливо проститися,а тільки використати на відміну дерьмакам. Облік повинен бути у всіх випадках. Це гроші донорів. Та і аналіз використання зброї дає можливість надання необхідних на цей момент вогневих засобів
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01.11.2022 00:11 Ответить
Є "зелена шобла",а є українска армія (ЗСУ) під керівництвом Залужного.До останніх у США,Британії та Європи великий кредит довіри!А потвори працюють саме проти себе! Алеж вони дурнуваті,та не можуть цього усвідоміти.
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01.11.2022 00:33 Ответить
Слово в слово повторяеете шаблоны кpeмлeвских ИПСО.

Если б не "зелёный пoц" и его Пиар-кампания Украины, ни лендлиза, ни даже скромных подачек бы не было. ВСУ стреляли бы рогатками и кидались бы камнями.

Не прекращая, каждый день наши дипломаты и правительство важимают все соки из политиков разных стран, и все новые и новые виды вооружений прут в Украину. Прет снабжение, прёт помощь в восстановлении энергетики и ПВО для защиты.

Украина ещё никогда не имела такого сильного политического и имиджевого положения в мире. И такой военный бюджет нам никогда не снился.

А проверки - это естественно. Более того, прямо в новости говорится, что по мнению американцев Украина и так показывает прозрачность в учёте вооружений, способствует проведению инспекций.

Учет и так уже ведётся по системе НАТО. И дополнительные проверки - всего лишь требование республиканцев к выборам. Мы ведь хотим, чтоб нас и республиканцы поддерживали не меньше демократов? А лучше даже больше.

Стереотип об украинской коррупции предшествует войне. Доверие в американском правительстве к нам всегда было низким.

Но имидж Украины в мире меняется. Более того. Чем больше таких проверок - тем меньше будет коррупции в будущем.

Украина в будущем будет и в Евросоюзе, и в НАТО. Проверок будет все больше и больше, а коррупции все меньше.

Хватит обгаживать правительство воюющей страны! Этим и так сутки напролет занимается наш подлый враг.
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01.11.2022 01:26 Ответить
ти зелений дебіл чи інвалід розумової діяльності?
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01.11.2022 02:41 Ответить
И то, и другое
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01.11.2022 02:45 Ответить
@

>Слово в слово повторяеете шаблоны кpeмлeвских ИПСО

В мене 2 питання.

1. Що таке «ИПСО»
2. Які саме «шаблоны кpeмлeвских» отих самих хтось з дописувачів тут повторив?

Я серйозно не зрозумів.
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01.11.2022 03:12 Ответить
Что такое ИПСО, как информационно-психологические спецоперации стали российским оружием, как им противостоять и не стать жертвой гибридного врага - читайте в материале 24 канала совместно с Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
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01.11.2022 07:25 Ответить
Питання було з подвохом.

Бо подляківець типу українською писав. А українською буде "ІПСО".

Але, якщо гугл-транслейт і тіло не знає значення, то всяке може бути. 😁
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01.11.2022 08:44 Ответить
тимошонка, ти за@бав, проходи повз на ****** новьіньі фреедом...
ПіСі шоколядні тут ні до чого.
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01.11.2022 06:10 Ответить
Ти сам хто?!
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01.11.2022 06:57 Ответить
Дурню зЕлений, зЕуїбень тільки розвалює Західну коаліцію, нам допомагають "вопреки", а не "благодаря".
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01.11.2022 06:31 Ответить
Paul, у цій справі головне, щоб у Зєлі телесуфлер не глюканув.
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01.11.2022 08:30 Ответить
Сегодня в Украину прилитело 55 ракет. Если бы не субботняя атака в Севастополе, их было бы на 20 больше.
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01.11.2022 00:11 Ответить
Як мінімум, ******* сьогодні не було. Залили, значить, трохи сала за шкіру тим лоханкам.
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01.11.2022 00:16 Ответить
Стопудово
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01.11.2022 07:11 Ответить
Більше сорока збито.
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01.11.2022 11:39 Ответить
понавыбирают слуг сиона и плачут потом, что москали херовые
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01.11.2022 00:14 Ответить
Як подібні інспекції можуть завадити кацапам заволодіти зброєю, якщо бійці які нею користувалися загинули. Де логіка.
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01.11.2022 00:14 Ответить
до чого кцпи. це щоб хєрмаки не крали
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01.11.2022 00:17 Ответить
Це не та новина, яку би я хотів прочитати, та з деякого часу знав що прийдеться..
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01.11.2022 00:17 Ответить
Велика подяка безглуздим крадіям Тімошенко,СерЛещ,Трухін та подібним.Своїми подіями ви лише прискорююте свое падіння.Роблячи це очивидним для суспільства та Світу.Одне прохання-не гальмуйте в своєму божевіллі!
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01.11.2022 00:24 Ответить
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01.11.2022 00:27 Ответить
комаз или маз ромбиком с улибкой)
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01.11.2022 00:51 Ответить
ага с л 119
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01.11.2022 01:00 Ответить
л 120 и ковид 27...было время и не перечислишь всякооа щас воццгушка(
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01.11.2022 02:14 Ответить
И правильно делают, а то тут как всегда - кому война, а кому мать родная. Ещё б к каждому чиновнику по инспектору прикрепили - вообще красота была б. Наши как наркоманы с зависимостью. самостоятельно решить проблему невозможно, только со сторонней помощью могут победить этот недуг.
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01.11.2022 00:29 Ответить
Если бы были какие-то прецеденты, то было понятно. Это как с проверками в бизнесе. Даже если у тебя всё чисто, то всё равно проверки блокируют твою деятельность и не дают работать. С точки зрения эффективности обороны это лишний деморализующий фактор для военных, который вредит. Путинский нарратив в данном случае победил. Цирк на дроти.
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01.11.2022 00:41 Ответить
спеціально для тебе написано, невже так складно осягнути? Невелика кількість американських військових нещодавно почала проводити інспекції Джерело:
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01.11.2022 02:45 Ответить
В мене інша пропозіція - нашіх десяток к ******, а на їх місце одного іноземця.
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01.11.2022 03:31 Ответить
Это сделано что бы республиканцы заткнулись. выборы там скоро
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01.11.2022 00:37 Ответить
Они спекулируют на теме. А значит даже если тут они заткнуться, то начнут другую пургу нести. Сути не меняет
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01.11.2022 00:43 Ответить
Ну выборы у них, что тут можно сделать.....
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01.11.2022 00:44 Ответить
Активніше, активніше долучайтесь! Всі на вибори у США! І розкажіть нам за кого голосувати, бо ж вам там краще видно
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01.11.2022 01:08 Ответить
Типу ви там точно знаєте що до чого. Що в 10 км жити біля Білого Дому,що в 1000км а інформацію народ отримує ту,яка потрібна тим,хто цю інформацію росповсюджує.
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01.11.2022 01:16 Ответить
мені не потрібна так звана "інформація" - все бачу на власні очі
від тих хто з 2020 у Білому домі мені нічого не перепало - все що вони роблять - мені в мінус
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01.11.2022 02:53 Ответить
@
>від тих хто з 2020 у Білому домі мені нічого не перепало

Ах, як говорять у москалів: «единожды солгавши - кто тебе поверит!»

А про COVID-19 стимулус чек у $1200 у 2020 і $1400 у 2021 - що, забули?

Я надіюсь, ви той одяг ще у хімчистку не здавали?
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01.11.2022 03:23 Ответить
Стімулус отримали ті хто заробляв менше ніж 75k на рік, мені не дали.
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01.11.2022 03:46 Ответить
Совок фореве, 75к і ''мені нічого не перепало'' , а що тре, золотий батон?
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01.11.2022 04:44 Ответить
"Мені"? Ти-це не США. Йди і голосуй за свого трампа. А хтось піде голосувати за Байдена,тому що йому "перепало".
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01.11.2022 03:43 Ответить
Чого це ви забули на українському сайті, ідіть голосуйте, хто вам заважає, чи вам як кацапами своїми претензіями десь не настати, то не можете жити. Задовбали ці ніби псевдоукраїнські, ніби мешканці США.
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01.11.2022 04:00 Ответить
"...не потрапила до рук російських військ чи їхніх найманців."

Вже потрапила. Нещодавно показували картопляників на "Камазі" з дерев'яними колодами, які з цікавістю інспектували Javelin, NLAW і PanzerFaust.
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01.11.2022 00:40 Ответить
Вот поэтому это показуха что бы рот заткнуить республиканцам. Захват оружия соперника на поле боя это нормальная практика, вот только мы на порядок больше захватили техники свинособак чем они нашей
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01.11.2022 00:42 Ответить
Вона не може до них гарантовано не потрапити . Бо це війна , а на війні таке трапляється часто . Наприклад - під час наступу ,, боєць ніс джевелін - потрапив у засідку - загинув - невикористаний джевелін дістався кацапні . .
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01.11.2022 01:01 Ответить
На жаль, так. 😢
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01.11.2022 01:26 Ответить
Ви насправді думаєте вони «тупі»? Чи побите вигляд, що не розумієте про що насправді йдеться?
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01.11.2022 09:56 Ответить
..Хто це - вони .?
Я взагалі - нікого не мав на увазі , лише навів приклад того - як зброя може потрапити до русні .
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01.11.2022 10:01 Ответить
Вони - це союзники. Зброя може бути не тільки захоплена в бою, так? П
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01.11.2022 12:07 Ответить
Може звісно , але , по перше - я цього і не хотів обговорювати . А по друге - я не прихильник теорій змов . ! Хоч більш-менш тверді докази є - я буду це серйозно обговорювати , нема - питання закрите . . Припущення і фантазії мене мало хвилюють ,, хоча побалаболити - на тему звісно й можна , але - аби лиш вбити час .
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01.11.2022 12:28 Ответить
Я теж не хочу це обговорювати. Неприємно. А теорія змов, тут ні до чого, у нас війна в розпалі, купа зброї, що звісно викликає зацікавлення нелегальних торгівців та інші процеси. Наша задача передусім, зробити так що б це питання більше не випливало на поверхню..
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01.11.2022 12:34 Ответить
Еще б за расходами финансовой помощи жесткий контроль установили
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01.11.2022 00:40 Ответить
А не тільки фінансової...бо і джипи,та й інша гуманітарка десь розповзаються по можновладцах
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01.11.2022 05:55 Ответить
Хай проінспектують кишені у дєрьмака та його підручних.
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01.11.2022 01:12 Ответить
так бывает, когда свои ракетные и оборонные проекты закатывать в асфальт. Маємо шо маємо
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01.11.2022 01:18 Ответить
Ту нема ніц би сі боєти. Файні хлопці з америки си виґіт же вкраїнській нápiд сі б'є та жáдної біди му не бде. Але ту варто сі схаменути, курва, тотим кєрóвникам, хто пригрів сі на пóмочи.
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01.11.2022 02:15 Ответить
@

Най тя си шляк трафить, де ти си вчив, хлопе!

Цо то є таке, курва, «виґіт»?
Якби тя здибав си, я би тє навчив, як ганьбити-сти нашу галицьку говірку.

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01.11.2022 03:31 Ответить
А що тут дивного-це їхні ресурси, їхні гроші і вони хочуть (і мають моральне право) знати -а куди це все іде?... І якщо виявиться, що ЩОСЬ пішло не так і не ТУДИ знайти винних, хтось же мав цим керувати. Просто тонкий натяк нашій "владі"-хлопці, кінчайте розводити людей. А результат може бути плачевний- а пішли ви ...
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01.11.2022 06:16 Ответить
Учёт и контроль. Довер'яй, но провер'яй.
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01.11.2022 06:21 Ответить
Хiба хочеш - мусиш... бо дыма без огня не бывает.
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01.11.2022 07:33 Ответить
thanks for the preventive measures. COntinie, don't stop.
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01.11.2022 07:32 Ответить
Правильно делают, что проверяют. Только бы это не повлияло на дальнейшие поставки
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01.11.2022 08:21 Ответить
Вішати зрадників та агентів на мостах!
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01.11.2022 08:58 Ответить
Контролируйте все, потому что Оманский Осел с подачи фсбэшного завхоза Елдака помимо сдачи юга Украины подкинут козломордым если не оружие, то чертежи, если уже не перекинули ...мотор Сич одним словом....
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01.11.2022 09:10 Ответить
Ну правильно. Честным людям , вроде тимошенко -зермака нечего бояться проверок... ТО есть , еще после заявления Спартс было видно: ворюги пересрали....
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01.11.2022 09:10 Ответить
Схоже на то що ЗЕлайно не обмежилось гуманітаркою в АТБ та Сільпо. Вирішили підзаробити більше
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01.11.2022 09:21 Ответить
Цю інспекцію потрібно було проводити раніше на декілька місяців,одразу після заяви Вікторії Спартц.А інспектують після відео орків,на котрих вони демонструють американські та німецькі ПТРК.
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01.11.2022 09:36 Ответить
Хєрова новина; ******* заморозкою війни... Цікаво а в Афганістані теж таку перевірку робили, коли вливали туди космічні цифри кількості ******** техніки?
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01.11.2022 09:42 Ответить
Стрілецька зброя з України могла нелегально потрапити до злочинних груп, - поліція Фінляндії


https://images.cnscdn.com/images/7/f/3/8/7f38a7cc625ca429ff106f7568255747/original.jpg

Кримінальна поліція Фінляндії має дані, що вказують на те, що зброя, призначена для українських військових, могла потрапити до злочинних угруповань у Фінляндії.

Про це йдеться в інтерв'юhttps://yle.fi/ Yle зі старшим комісаром Національного бюро розслідування (Keskusrikospoliisi) Крістером Альгреном, передає з посиланням на https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/30/7374172/ Українську правду .

"Ми бачимо вказівки на те, що зброя вже у Фінляндії", - заявив він. Отримані дані стосуються стрілецької зброї. Альгрен сказав, що не хоче розкривати детальнішу інформацію, тому що дані ще доповнюються й уточнюються.

За його словами, були поодинокі випадки, коли надану Україні стрілецьку зброю знаходили у Швеції, Данії, Нідерландах.

Групи, які зацікавлені в нелегальному отриманні зброї з України після війни, можливо вже мають наготові канали постачання - орієнтовні маршрути і контакти. За словами Альгрена, такими можливими клієнтами є фінські осередки трьох із найбільших байкерських банд. В однієї з них, Bandidos MC, нібито є "свої люди" у великих українських містах.

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Альгрен зауважив, що багато попередніх війн у Європі супроводжувалися проблемою потрапляння зброї до злочинних організацій - як війни під час розпаду Югославії, після яких чимало стрілецької зброї та гранат опинилися у кримінальних угруповань у Швеції.

"Україні дають дуже багато зброї, і це добре. Але нам доведеться ще десятиліттями мати справу з цією зброєю і платити ціну за це", - зазначив Крістоф Альгрен.

Він зауважив також, що зміна безпекової ситуації через війну в Україні додала роботи правоохоронцям - як, наприклад, зараз їм доводиться пильніше стежити за безпілотниками біля важливих об'єктів, але фінансування на роботу поліції не зросло. Джерело:
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01.11.2022 09:46 Ответить
Ще до чиновників проставити спостерігачів, бо наші не можуть щоб не спиз.ити те що "криво лежить"
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01.11.2022 10:14 Ответить
значит вранье из пабликов пивнекули про продажу стингеров и джавелинов налево оказалось не совсем враньем? Ну ничего, дерьмаку и распила гумманитарки хватит.
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01.11.2022 10:42 Ответить
Зелені недоумки! Як же ви позорите країну і всіх нас!
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01.11.2022 11:04 Ответить
"наскільки близько до фронту перебувають американські війська. Джерело":
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01.11.2022 12:48 Ответить
А чого ви дивуєтесь, якось ця зброя попала до ворога

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01.11.2022 12:59 Ответить
Не була замінована, знищена при відступі, а ціла лежить на столі у Білорусів...
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01.11.2022 13:01 Ответить
 
 