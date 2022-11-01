Пентагон начал следить за учетом западного оружия в Украине: американские военные проводят инспекции
Небольшое количество американских военных недавно начало проводить инспекции в Украине, чтобы убедиться, что Вооруженные Силы должным образом учитывают оружие, предоставленное Западом.
Об этом журналистам в понедельник сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Чиновник не уточнил, где именно проходят инспекции или насколько близко к фронту находятся американские войска. По его словам, американский персонал не может осуществлять инспекцию "близко к линии фронта", но уточнил, что он находится там, где разрешают условия безопасности.
По состоянию на сегодняшний день, говорят в Пентагоне, прошли несколько инспекций, в которых принимали участие атташе по вопросам обороны США и командой Отдела оборонного сотрудничества США, которая находится в Киеве.
Собеседник сообщил, что украинская сторона демонстрирует прозрачность в вопросе распределения вооружения и способствует инспекциям.
О нахождении американских военных в Украине стало известно после объявления Государственным департаментом США плана, направленного на то, чтобы западное оружие, предоставленное Украине, не попало в руки российских войск или их наемников.
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Було б зовсім гарно, якщо б за розкрадання американської зброї карало американське правосуддя.
Тому, поки є можливість, нам так навіть краще.
The ten representatives, all from the https://en.wikipedia.org/wiki/Republican_Party_(United_States) Republican Party , who voted against the bill were: https://en.wikipedia.org/wiki/Andy_Biggs Andy Biggs of Arizona, https://en.wikipedia.org/wiki/Dan_Bishop Dan Bishop of North Carolina, https://en.wikipedia.org/wiki/Warren_Davidson Warren Davidson of Ohio, https://en.wikipedia.org/wiki/Matt_Gaetz Matt Gaetz of Florida, https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Gosar Paul Gosar of Arizona, https://en.wikipedia.org/wiki/Marjorie_Taylor_Greene Marjorie Taylor Greene of Georgia, https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Massie Thomas Massie of Kentucky, https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Norman Ralph Norman of South Carolina, https://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Perry_(politician) Scott Perry of Pennsylvania and https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Tiffany Tom Tiffany of Wisconsin.
Если б не "зелёный пoц" и его Пиар-кампания Украины, ни лендлиза, ни даже скромных подачек бы не было. ВСУ стреляли бы рогатками и кидались бы камнями.
Не прекращая, каждый день наши дипломаты и правительство важимают все соки из политиков разных стран, и все новые и новые виды вооружений прут в Украину. Прет снабжение, прёт помощь в восстановлении энергетики и ПВО для защиты.
Украина ещё никогда не имела такого сильного политического и имиджевого положения в мире. И такой военный бюджет нам никогда не снился.
А проверки - это естественно. Более того, прямо в новости говорится, что по мнению американцев Украина и так показывает прозрачность в учёте вооружений, способствует проведению инспекций.
Учет и так уже ведётся по системе НАТО. И дополнительные проверки - всего лишь требование республиканцев к выборам. Мы ведь хотим, чтоб нас и республиканцы поддерживали не меньше демократов? А лучше даже больше.
Стереотип об украинской коррупции предшествует войне. Доверие в американском правительстве к нам всегда было низким.
Но имидж Украины в мире меняется. Более того. Чем больше таких проверок - тем меньше будет коррупции в будущем.
Украина в будущем будет и в Евросоюзе, и в НАТО. Проверок будет все больше и больше, а коррупции все меньше.
Хватит обгаживать правительство воюющей страны! Этим и так сутки напролет занимается наш подлый враг.
>Слово в слово повторяеете шаблоны кpeмлeвских ИПСО
В мене 2 питання.
1. Що таке «ИПСО»
2. Які саме «шаблоны кpeмлeвских» отих самих хтось з дописувачів тут повторив?
Я серйозно не зрозумів.
Бо подляківець типу українською писав. А українською буде "ІПСО".
Але, якщо гугл-транслейт і тіло не знає значення, то всяке може бути. 😁
ПіСі шоколядні тут ні до чого.
від тих хто з 2020 у Білому домі мені нічого не перепало - все що вони роблять - мені в мінус
>від тих хто з 2020 у Білому домі мені нічого не перепало
Ах, як говорять у москалів: «единожды солгавши - кто тебе поверит!»
А про COVID-19 стимулус чек у $1200 у 2020 і $1400 у 2021 - що, забули?
Я надіюсь, ви той одяг ще у хімчистку не здавали?
Вже потрапила. Нещодавно показували картопляників на "Камазі" з дерев'яними колодами, які з цікавістю інспектували Javelin, NLAW і PanzerFaust.
Я взагалі - нікого не мав на увазі , лише навів приклад того - як зброя може потрапити до русні .
Най тя си шляк трафить, де ти си вчив, хлопе!
Цо то є таке, курва, «виґіт»?
Якби тя здибав си, я би тє навчив, як ганьбити-сти нашу галицьку говірку.
https://images.cnscdn.com/images/7/f/3/8/7f38a7cc625ca429ff106f7568255747/original.jpg
Кримінальна поліція Фінляндії має дані, що вказують на те, що зброя, призначена для українських військових, могла потрапити до злочинних угруповань у Фінляндії.
Про це йдеться в інтерв'юhttps://yle.fi/ Yle зі старшим комісаром Національного бюро розслідування (Keskusrikospoliisi) Крістером Альгреном, передає з посиланням на https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/30/7374172/ Українську правду .
"Ми бачимо вказівки на те, що зброя вже у Фінляндії", - заявив він. Отримані дані стосуються стрілецької зброї. Альгрен сказав, що не хоче розкривати детальнішу інформацію, тому що дані ще доповнюються й уточнюються.
За його словами, були поодинокі випадки, коли надану Україні стрілецьку зброю знаходили у Швеції, Данії, Нідерландах.
Групи, які зацікавлені в нелегальному отриманні зброї з України після війни, можливо вже мають наготові канали постачання - орієнтовні маршрути і контакти. За словами Альгрена, такими можливими клієнтами є фінські осередки трьох із найбільших байкерських банд. В однієї з них, Bandidos MC, нібито є "свої люди" у великих українських містах.
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Альгрен зауважив, що багато попередніх війн у Європі супроводжувалися проблемою потрапляння зброї до злочинних організацій - як війни під час розпаду Югославії, після яких чимало стрілецької зброї та гранат опинилися у кримінальних угруповань у Швеції.
"Україні дають дуже багато зброї, і це добре. Але нам доведеться ще десятиліттями мати справу з цією зброєю і платити ціну за це", - зазначив Крістоф Альгрен.
Він зауважив також, що зміна безпекової ситуації через війну в Україні додала роботи правоохоронцям - як, наприклад, зараз їм доводиться пильніше стежити за безпілотниками біля важливих об'єктів, але фінансування на роботу поліції не зросло. Джерело: