Пентагон начал следить за учетом западного оружия в Украине: американские военные проводят инспекции

Небольшое количество американских военных недавно начало проводить инспекции в Украине, чтобы убедиться, что Вооруженные Силы должным образом учитывают оружие, предоставленное Западом.

Об этом журналистам в понедельник сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Чиновник не уточнил, где именно проходят инспекции или насколько близко к фронту находятся американские войска. По его словам, американский персонал не может осуществлять инспекцию "близко к линии фронта", но уточнил, что он находится там, где разрешают условия безопасности.

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По состоянию на сегодняшний день, говорят в Пентагоне, прошли несколько инспекций, в которых принимали участие атташе по вопросам обороны США и командой Отдела оборонного сотрудничества США, которая находится в Киеве.

Собеседник сообщил, что украинская сторона демонстрирует прозрачность в вопросе распределения вооружения и способствует инспекциям.

О нахождении американских военных в Украине стало известно после объявления Государственным департаментом США плана, направленного на то, чтобы западное оружие, предоставленное Украине, не попало в руки российских войск или их наемников.