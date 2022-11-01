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За сутки оккупанты убили 3 мирных жителей в Донецкой области, обнаружено тело 1 гражданского, погибшего во время оккупации, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Оккупационные войска РФ убили 3 гражданских жителей в Донецкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 31 октября стало известно о 3 мирных жителях Донетчины, убитых россиянами, - 2 в Бахмуте и 1 в Курахово.

Кроме того, правоохранители обнаружили тело 1 гражданского, погибшего во время оккупации, - в Рубцах.

Еще 3 человека за вчера получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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За сутки оккупанты убили 3 мирных жителей в Донецкой области, обнаружено тело 1 гражданского, погибшего во время оккупации, - ОВА 01

Донецкая область (9665) Кириленко Павел (638)


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