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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 72 470 человек (+650 за сутки), 257 вертолетов, 2698 танков, 1730 артсистем, 5501 бронированная машина

рф,техніка

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 1 ноября потери личного состава противника составляют примерно 72 470 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Хороший день, снова более 600 российских оккупантов ликвидировано. Наибольшие потери враг понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях", - говорится в сообщении.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.11 ориентировочно составляют:

личного состава - около 72 470 (+650) человек ликвидировано,

танков - 2698 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 5501 (+16) ед,

артиллерийских систем - 1730 (+2) ед,

РСЗО - 383 (+0) ед,

средства ПВО - 197 (+0) ед,

самолетов - 276 (+1) ед,

вертолетов - 257 (+4) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1415 (+2),

крылатые ракеты - 397 (+45),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4143 (+15) ед,

специальная техника - 154 (+0).

Читайте: Украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения вражеского вооружения и военной техники, опорным пунктам и позициям ПВО, - Генштаб ВСУ

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 72 470 человек (+650 за сутки), 257 вертолетов, 2698 танков, 1730 артсистем, 5501 бронированная машина 01

"Данные уточняются. Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Бахмутском направлениях", - говорится в сообщении.

армия РФ (19249) Генштаб ВС (6284) уничтожение (6938) техника (1736) потери (4386)


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Топ комментарии
+18
******* руzню!
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01.11.2022 09:03
+15
Тенденція останні чотири дні зберігається - планомірна утилизація асвабадителей. Молодці хлопці, а Заходу дякуємо за зброю !!1
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01.11.2022 09:33
+13
Файно !!! Слава ЗСУ !!! Боже бережи Америку !!!
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01.11.2022 09:11
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******* руzню!
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01.11.2022 09:03 Ответить
День КР, танків, ББМ та чмобіків )) Файно.
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01.11.2022 09:10 Ответить
Файно !!! Слава ЗСУ !!! Боже бережи Америку !!!
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01.11.2022 09:11 Ответить
Буде сотка на Різдво?
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01.11.2022 09:19 Ответить
если такими темпами - то и больше будет...!
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01.11.2022 10:46 Ответить
Дємбєль, гуляй, рванина!
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01.11.2022 09:20 Ответить
я вважав що після 50000 кацапів попустить , але до них не доходить .
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01.11.2022 09:29 Ответить
і півтора мільона не попустить. Максимум що - бунтувати почнуть: стануть на коліна, і будуть.
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01.11.2022 09:34 Ответить
але здвиг є ! частина злякалась і втекла за кордон, в лютому кацапи за кордон не тікали .
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01.11.2022 09:38 Ответить
Ну как не доходит, мобилизацию объявили
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01.11.2022 10:52 Ответить
Тенденція останні чотири дні зберігається - планомірна утилизація асвабадителей. Молодці хлопці, а Заходу дякуємо за зброю !!1
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01.11.2022 09:33 Ответить
Журналісти не приймають участі у бойових діях, тому багато не знають, частина орків дійсно "іспаряются", прах рашистів не вивозиться, а дані рашен-рейху які подають карліку, навіть перевищують дані генштабу України.
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01.11.2022 09:56 Ответить
А 300 000 тільки офіційно мобілізованих /насправді скрита йшла давно/, це з якого дива ? Хутін пуй всіляко раніше противився мобілізації. про що заявляв сам. А зняття з зберігання технікі 30-60 років, яка непридатна для застосування. А випрошування зброї у чучхе, дервішів-бородачів і по всьому світу ? А зняття найманців з Малі , застосування сірійських, лівійських ландскнехів, вичищення військових частин по всьому мордору + насильна мобілізація на оккупованих терріторіях ?
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01.11.2022 10:08 Ответить
А тих, що у наших вагонах-рефрижераторах сублімуються вони моніторять? А тих, що собаки, лисиці та ворони розтягли?
У газетах напишуть, хіба що, про офіцерів і чемпіонів з танкового біатлону. Якщо собака вкусив людину - це не сенсація, сенсація - якщо людина покусала собаку.
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01.11.2022 10:13 Ответить
А можна посилання на журналістів, щоб побачити перводжерело. Пліз.
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01.11.2022 10:52 Ответить
дай відповідь на питання куди поділась контрактна армія кацапів ?
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01.11.2022 10:02 Ответить
я з Сумщини і в лютому - березні особисто бачив цю армію ! ще в квітні кацапська армія виходила через Буринь (є відео ) , де вона зараз ?
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01.11.2022 10:20 Ответить
150 тыс. У границ зимой, где эти люди?
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01.11.2022 10:53 Ответить
нужно тебя отправить всех дохлых свиноцабак пересчитывать...
ты тогда будешь давать не преувеличивая...!
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01.11.2022 10:50 Ответить
охочих здохнути ще багато
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01.11.2022 09:55 Ответить
Почти 73 тысяч убитых, еще сюда следует добавить раненых, покалеченных, уже позднее умерших в госпиталях, тех, кто в плену. В общем, это 200-250 тысяч. А сколько сбежало с России, этих вообще никто не считал. То есть в России исчез, без вести пропал средних размеров город, минимум областной центр. И это пропали трудоспособные кацапы, сколько разрушено семей, брошено детей, их тоже никто не считал. Кого-то похоронили, а кто-то зарыт в канаве или просто сгорел в танке, кого-то съели собаки, кого-то свиньи. И это все натворил, послал их на смерть нынешний преступный режим в России вместе с Путиным. Слава вооруженным силам Украины и ее народу!
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01.11.2022 10:08 Ответить
Самоутилізація тупої балалайні закладена у їхній зайвій хромосомі.
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01.11.2022 12:03 Ответить
Очікуємо до Нового року перші 100 000 задвохсочених орків.
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01.11.2022 10:19 Ответить
І це тільки офіційно )) А неофіційно нехай всі там передохнуть.
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01.11.2022 10:54 Ответить
Непогана бавовна і в результаті хороший оркопад ! Слава ЗСУ !!!
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01.11.2022 10:33 Ответить
Идет замена генофонда.Весь биомусор РФ идет в Украину на убой(зеки и т.д.).Взамен вывозят украинских детей.А у вас гибнут на фронте гибнет элита нации.
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01.11.2022 10:40 Ответить
100%
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01.11.2022 10:44 Ответить
і я думаю що найважніше що треба московитам від України це - самі українці. вони планували безкровно приєднати Україну а тепер просто викрадають дітей...
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01.11.2022 10:45 Ответить
Германия тоже вывозила . . . Вернули тогда, вернём и сейчас основную часть.
Хотя в целом, да, без демографических потерь Украина из этого ада не выйдет, конечно. Кого убили, кто не родился, кого украли несмышлёнышем, кто уехал и не захочет вернуться . . .
Залечивать раны лет 50 надо будет, если не больше.
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01.11.2022 11:09 Ответить
В Україні формується еліта нації, буряте. А в балалайні прискорюється деградація і насуваються розпад і громадянська війна.
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01.11.2022 12:07 Ответить
Это был день вертолетов и ракет.
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01.11.2022 10:54 Ответить
Такими темпами под Новый Год жмуриками соточка тысяч оккуппантов получается.
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01.11.2022 11:05 Ответить
Друзі! Хто, ще не підписав петицію, до резидента США - Джо Байдена, щодо передачі Україні систем ПРО Patriot, не лінуйтесь, та підписуйте. https://www.change.org/p/give-to-ukraine-air-defense-patriot Підписувати тут

Це займе не більше 1 хвилини вашого часу, а може зберегти життя Українців. Долучайтесь, підписуйте, та допомагайте розповсюджувати.
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01.11.2022 12:11 Ответить
Для россосиянцев сомневающихся в потерях есть давно известный лайвФак: зайти вконтакте и набрать в поиске "погиб на Украине".
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01.11.2022 16:53 Ответить
Дякую хай вас Бог береже смерть москалям слава героям
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01.11.2022 20:59 Ответить
Что там с корытами то? Хочу знать как они утонули.
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01.11.2022 22:55 Ответить
 
 