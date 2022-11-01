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Новости Агрессия России против Украины Война
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РФ перекинула в Беларусь истребители, способные нести "Кинжалы", чтобы отправить сообщение Западу, - британская разведка

кинжал,кинджал

Разведка Британии считает, что Россия перебросила на территорию Беларуси истребители-перехватчики, способные нести ракеты "Кинжал", чтобы отправить сообщение Западу и представить Беларусь как все более вовлеченную в войну.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Изображения показали, что два самолета-перехватчика МиГ-31К почти наверняка были размещены на белорусском аэродроме Мачулищи 17 октября, а рядом с ними в защитной земляной насыпи хранился большой контейнер. По всей вероятности, контейнер связан с баллистической ракетой воздушного базирования AS-24 KILLJOY (ракета "Кинжал". - Ред.), крупногабаритным боеприпасом, для перевозки которого адаптирован вариант МиГ-31К", - говорится в обзоре.

Отмечается, что Россия приняла "Кинжалы" на вооружение с 2018 года, но раньше они не использовались в Беларуси.

"Россия иногда запускала это оружие во время войны в Украине, но его запасы, вероятно, очень ограничены. Она продолжает использовать передовые боеприпасы большой дальности против целей ограниченного оперативного значения. При дальности более 2000 км размещение "Кинжалов" в Беларуси дает России небольшое дополнительное преимущество с точки зрения поражения дополнительных целей на территории Украины. Скорее всего, она осуществила развертывание ракет преимущественно для того, чтобы отправить сообщение Западу и представить Беларусь как все более замешанный в войне", - считает британская разведка.

Читайте: ЧВК "Вагнер" во время набора новобранцев демонстрирует подход, по которому в приоритете количество, а не опыт или качество, - британская разведка

Беларусь (7893) Великобритания (4969) разведка (4176) ракеты (3572) россия (95569)


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Топ комментарии
+7
Давно Вейшнорія бавовну у ********* не закидала!
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01.11.2022 09:15
+5
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01.11.2022 09:25
+4
Это кацапы провоцируют устроить смотрины последствий от использования амерами 6-го поколения техники.
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01.11.2022 09:18
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Давно Вейшнорія бавовну у ********* не закидала!
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01.11.2022 09:15 Ответить
Чекаємо на рімейк аеродрому Саки? Кожна повітряна бригада кацапів отримає свою ракету с 7 касетними снарядами!
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01.11.2022 09:31 Ответить
Повідомлення: "******* по нам !"
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01.11.2022 09:45 Ответить
А що, притули сурутник цього не побачив?
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01.11.2022 10:18 Ответить
Це ж ракета від комплексу іскандер.Балістична ракета,не гіперзвукова.
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01.11.2022 09:16 Ответить
Всі балістичні виходять на гіперзвук, але майже у космосі.
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01.11.2022 09:24 Ответить
Проти балістичних наше ППО абсолютно безсиле. Вони падають на землю навіть швидше, ніж спрацьовує сигнал повітряної тривоги
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01.11.2022 09:33 Ответить
"Це ознака "показухи" (showmanship).

Навіть якщо "Кинжал" дійсно використовували, ми повинні розглядати це як одиничний момент, оскільки в Росії небагато цих ракет. Це сигнал для Заходу, тому що Путін роздратований тим, що Захід наважується передавати стільки зброї Україні.

Точність "Кинджала" сумнівна, тому він не стане якимось суттєвим фактором", - вважає Домініка Кунертова із Центру досліджень безпеки в Цюріху.
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01.11.2022 09:55 Ответить
Так.Але гіперзвукові ракети,це інший клас ракет.
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01.11.2022 09:38 Ответить
Всі балістичні гіперзвукові під час "спадної траєкторії.

І некеровані в цей час.
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01.11.2022 09:51 Ответить
Де бавовна, чи там палити припинили?
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01.11.2022 09:18 Ответить
Это кацапы провоцируют устроить смотрины последствий от использования амерами 6-го поколения техники.
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01.11.2022 09:18 Ответить
Кацапи сядуть на ті "кінжали".
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01.11.2022 09:20 Ответить
Пусть попробуют , а у вас есть шанс доказать , что вы не лохи дрожащие , как это было в первые дни нападения ,ТЕРРОРИСТОВ РАШИСТСКИХ на Украину‼️
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01.11.2022 09:24 Ответить
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01.11.2022 09:25 Ответить
дегенерати
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01.11.2022 09:29 Ответить
Он жил и срал

поет он русский

Он жил как срал

с ножом у жопе...
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01.11.2022 10:01 Ответить
Nasams збивае балістичні
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01.11.2022 09:33 Ответить
не на 100 відсотків,звичайно...
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01.11.2022 10:08 Ответить
Не кричат соловьи петухом
и в жопу нож воткнул удало
не стала брага самогоном
осталось синее жены хлебало (с)
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01.11.2022 09:37 Ответить
Туди, де ті "Кинджали" приземлились - привіт від кримського мосту.
Повідомлення.
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01.11.2022 09:43 Ответить
Не можна бути більш або менш залученим у війну. Або ти в ній, або поза нею
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01.11.2022 09:56 Ответить
це все одно ,що бути напіввагітною
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01.11.2022 10:03 Ответить
ПРИНЦИП НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ГАЙЗЕНБЕРГА щодо "рашенвундервафлів".

Чим більша швидкість - тим менша точність.
Стосується і "Кинджала".
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01.11.2022 09:58 Ответить
Злые языки кажуть что Пентагон запланировал демонстративный полет суперсовременного истребителя шестого поколения на 6 декабря...Странная дата...🇱🇷🇺🇸😛
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01.11.2022 09:58 Ответить
Японія дуже близька до літака 6-го покоління..

Японія у 2021 році розпочне розробку винищувача Mitsubishi F-3 шостого покоління

новий винищувач створюється силами японської компанії Mitsubishi Heavy Industries, технічне сприяння якої надає американська Lockheed Martin. На розробку винищувача, який приблизно до 2035 року має замінити Mitsubishi F-2, надається понад 10 млрд доларів.
Раніше стало відомо, що американський винищувач шостого покоління NGAD призначений для заміни літака F-22 Raptor.

Рашка зупинилася на поколінні 4++.НАЗАВЖДИ.

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01.11.2022 10:07 Ответить
чи спроможний Китай створити літаки класу хоча б 5++ ?

Не у цьому десятиріччі.
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01.11.2022 10:13 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/Chengdu_J-20 Винищувачі 5 покоління в Китая, нажаль, є
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01.11.2022 10:27 Ответить
Днями в Польше приземлился самолет ...ы-невидимкa из USA...,не то один...не то два ..три...
Пентагон предложил хмырям путлера игру в кошки мышки...🤣😛
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01.11.2022 10:02 Ответить
да их там 30 штук тех кинджалов
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01.11.2022 10:13 Ответить
Росія перекинула на територію Білорусі винищувачі-перехоплювачі, здатні нести ракети "Кинджал"

налякали їжачка голою сракою ))

Кілька літаків з МАКСИМУМ кількома десятками кинджалів. ))
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01.11.2022 10:15 Ответить
Хоча скоріше кілька літаків з кількома "Кинджалами".

Котрих у рашки до 50-ти(максимум 100)
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01.11.2022 10:27 Ответить
Міг-31 на складі в м.Ржеві було майже 1400 штук на тривалому зберіганні-частину переробили в носії,частину роздерибанити,але мабуть їх ще немало залишилось
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01.11.2022 13:31 Ответить
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країна-агресор випустила українською територією від 10 до 12 гіперзвукових ракет(на 10 травня).
Про це повідомляє CNN. .
кількість випущених гіперзвукових ракет коливається від 10 до 12, оскільки в США немає "ідеального підрахунку" всіх пусків. Водночас вони додали, що перше відоме застосування гіперзвукової ракети "Кинжал" було https://www.bbc.com/ukrainian/features-60816780 об'єктом на заході України(Делятин).
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01.11.2022 10:21 Ответить
Щонайменше одна з них вибухнула в Києві - "Ретровіль"
Спочатку земля здригнулася, потім почули звук, а тільки через кілька секунд сигнал повітряної тривоги. Це і підтверджує надзвуковість ракети - вдарила по цілі швидше ніж система ППО її виявила і подала сигнал повітряної тривоги
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01.11.2022 10:34 Ответить
 
 