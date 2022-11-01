РФ перекинула в Беларусь истребители, способные нести "Кинжалы", чтобы отправить сообщение Западу, - британская разведка
Разведка Британии считает, что Россия перебросила на территорию Беларуси истребители-перехватчики, способные нести ракеты "Кинжал", чтобы отправить сообщение Западу и представить Беларусь как все более вовлеченную в войну.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании во вторник, передает Цензор.НЕТ.
"Изображения показали, что два самолета-перехватчика МиГ-31К почти наверняка были размещены на белорусском аэродроме Мачулищи 17 октября, а рядом с ними в защитной земляной насыпи хранился большой контейнер. По всей вероятности, контейнер связан с баллистической ракетой воздушного базирования AS-24 KILLJOY (ракета "Кинжал". - Ред.), крупногабаритным боеприпасом, для перевозки которого адаптирован вариант МиГ-31К", - говорится в обзоре.
Отмечается, что Россия приняла "Кинжалы" на вооружение с 2018 года, но раньше они не использовались в Беларуси.
"Россия иногда запускала это оружие во время войны в Украине, но его запасы, вероятно, очень ограничены. Она продолжает использовать передовые боеприпасы большой дальности против целей ограниченного оперативного значения. При дальности более 2000 км размещение "Кинжалов" в Беларуси дает России небольшое дополнительное преимущество с точки зрения поражения дополнительных целей на территории Украины. Скорее всего, она осуществила развертывание ракет преимущественно для того, чтобы отправить сообщение Западу и представить Беларусь как все более замешанный в войне", - считает британская разведка.
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Навіть якщо "Кинжал" дійсно використовували, ми повинні розглядати це як одиничний момент, оскільки в Росії небагато цих ракет. Це сигнал для Заходу, тому що Путін роздратований тим, що Захід наважується передавати стільки зброї Україні.
Точність "Кинджала" сумнівна, тому він не стане якимось суттєвим фактором", - вважає Домініка Кунертова із Центру досліджень безпеки в Цюріху.
І некеровані в цей час.
поет он русский
Он жил как срал
с ножом у жопе...
и в жопу нож воткнул удало
не стала брага самогоном
осталось синее жены хлебало (с)
Повідомлення.
Чим більша швидкість - тим менша точність.
Стосується і "Кинджала".
Японія у 2021 році розпочне розробку винищувача Mitsubishi F-3 шостого покоління
новий винищувач створюється силами японської компанії Mitsubishi Heavy Industries, технічне сприяння якої надає американська Lockheed Martin. На розробку винищувача, який приблизно до 2035 року має замінити Mitsubishi F-2, надається понад 10 млрд доларів.
Раніше стало відомо, що американський винищувач шостого покоління NGAD призначений для заміни літака F-22 Raptor.
Рашка зупинилася на поколінні 4++.НАЗАВЖДИ.
Не у цьому десятиріччі.
Пентагон предложил хмырям путлера игру в кошки мышки...🤣😛
налякали їжачка голою сракою ))
Кілька літаків з МАКСИМУМ кількома десятками кинджалів. ))
Котрих у рашки до 50-ти(максимум 100)
Про це повідомляє CNN. .
кількість випущених гіперзвукових ракет коливається від 10 до 12, оскільки в США немає "ідеального підрахунку" всіх пусків. Водночас вони додали, що перше відоме застосування гіперзвукової ракети "Кинжал" було https://www.bbc.com/ukrainian/features-60816780 об'єктом на заході України(Делятин).
Спочатку земля здригнулася, потім почули звук, а тільки через кілька секунд сигнал повітряної тривоги. Це і підтверджує надзвуковість ракети - вдарила по цілі швидше ніж система ППО її виявила і подала сигнал повітряної тривоги