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"Укрэнерго" предоставила облэнерго объемы для ограничения электроснабжения в Киеве и 7 областях

електрика,світло,відключення,віялові

Сегодня в ряде регионов Украины ожидаются аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

"Для устранения последствий атак террорашистов сегодня, во вторник, 1 ноября, с 06:00 Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) ) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны", - говорится в сообщении.

Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

Это позволяет энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием потребителей.

Читайте: Из-за ракетных атак электроснабжение ограничили во всех регионах Украины, - Укрэнерго

Киев (25542) Киевская область (4137) Тарифы на электроэнергию (2166) Укрэнерго (658)


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Вчера , когда в Киеве 350тыс квартир без света сидели , у нас под Киевом даже не выключали ни разу , сегодня в 8:15 отключили , видно Киев теперь со светом , а нам не хватает!
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01.11.2022 09:58 Ответить
Подол (по крайней мере, массив возле м. Тараса Шевченко) без света. Мы с вами солидарны.
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01.11.2022 10:06 Ответить
А чого це кацапи насолоджуються теплом і світлом? За 8 років можна було побудувати кілька рейкотронів і за кілька діб перетворити мацкву на Кучково
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01.11.2022 10:27 Ответить
 
 