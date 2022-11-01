"Укрэнерго" предоставила облэнерго объемы для ограничения электроснабжения в Киеве и 7 областях
Сегодня в ряде регионов Украины ожидаются аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
"Для устранения последствий атак террорашистов сегодня, во вторник, 1 ноября, с 06:00 Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) ) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны", - говорится в сообщении.
Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.
Это позволяет энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием потребителей.
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