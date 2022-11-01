Путин сделал "интересный" комментарий по поводу опасений Китая о ведении войны против Украины, - Госдеп США

Опасения Китая не удивительны, поскольку Россия бросает вызов всему, что Пекин отстаивает десятилетиями.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен во время разговора с главой МИД КНР Ван И "не слышал ничего, чего в Вашингтоне не слышали раньше о подходе Китая к войне".

"Интересно, что президент Путин также говорил о подходе КНР, сделал интересный комментарий, насколько я помню, что россияне частно слышали от Китая об опасениях по поводу ведения Россией этой войны против народа Украины", - пояснил Прайс.

Также он добавил, что опасения Китая не удивительны, поскольку Россия бросает вызов всему, что Пекин отстаивает десятилетиями.

"КНР последовательно подчеркивает роль суверенитета, неприкосновенность границ, право стран мира определять свою внешнюю политику. Вот что поставлено на карту, когда речь идет о войне России против Украины", - подытожил представитель Госдепа.

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