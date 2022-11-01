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Новости Война
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Путин сделал "интересный" комментарий по поводу опасений Китая о ведении войны против Украины, - Госдеп США

китай

Опасения Китая не удивительны, поскольку Россия бросает вызов всему, что Пекин отстаивает десятилетиями.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен во время разговора с главой МИД КНР Ван И "не слышал ничего, чего в Вашингтоне не слышали раньше о подходе Китая к войне".

"Интересно, что президент Путин также говорил о подходе КНР, сделал интересный комментарий, насколько я помню, что россияне частно слышали от Китая об опасениях по поводу ведения Россией этой войны против народа Украины", - пояснил Прайс.

Также он добавил, что опасения Китая не удивительны, поскольку Россия бросает вызов всему, что Пекин отстаивает десятилетиями.

"КНР последовательно подчеркивает роль суверенитета, неприкосновенность границ, право стран мира определять свою внешнюю политику. Вот что поставлено на карту, когда речь идет о войне России против Украины", - подытожил представитель Госдепа.

Также читайте: Россию ожидают серьезные последствия, если она применит в Украине "грязную бомбу", - Госдепартамент США

Госдепартамент США (1832) Китай (2976) россия (95569) США (26687) Блинкен Энтони (937) Прайс Нед (109) Ван И (70)


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Топ комментарии
+10
Якась хірня з перекладами..

китайсько-російсько-англійсько-українським.

президент Путін також говорив про підхід КНР, зробив цікавий коментар, наскільки я пам'ятаю, що росіяни приватно чули від Китаю про побоювання з приводу ведення Росією цієї війни проти народу України", - пояснив Прайс.

Ні..уя не зрозумів.
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01.11.2022 10:29
+5
Да уже минимум пол года, как Китай зацеловался из США в десны, во имя дружбы на века, где места лаптестану , априори, не предвидится.
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01.11.2022 10:32
+5
Китай втрачає гроші. Більше Китаю нічого не цікаво. Свої землі у рашки вони рано чи пізно заберуть без зброї
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01.11.2022 10:41
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опача.
США з Китаєм нарешті порозумілись? поділять світ на двох і закриють "цуцику без зубів" його огидного писка?
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01.11.2022 10:24 Ответить
Якась хірня з перекладами..

китайсько-російсько-англійсько-українським.

президент Путін також говорив про підхід КНР, зробив цікавий коментар, наскільки я пам'ятаю, що росіяни приватно чули від Китаю про побоювання з приводу ведення Росією цієї війни проти народу України", - пояснив Прайс.

Ні..уя не зрозумів.
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01.11.2022 10:29 Ответить
Да уже минимум пол года, как Китай зацеловался из США в десны, во имя дружбы на века, где места лаптестану , априори, не предвидится.
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01.11.2022 10:32 Ответить
https://youtu.be/Hlzlaz7hBjM https://youtu.be/Hlzlaz7hBjM Китай залишився без технологій |
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01.11.2022 10:31 Ответить
США зламали чайну............
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01.11.2022 10:33 Ответить
У кацапських нацистів від ***** вже - істерика . .
----------------------------

https://t.me/bulbe_de_trones Бульба престоловъ

Путин:
«А мы же обязались обеспечить эту безопасность. А если - вы меня извините за простоту выражений - если Украина долбанет по этим судам? Виноватыми будем мы
«А мы же должны обеспечить безопасность гражданских судов. Поэтому мы не говорим о том, что мы прекращаем свое участие в этой операции, нет, мы говорим о том, что мы приостанавливаем.»
«Но для того, чтобы добиваться договоренностей, нужно сесть за стол переговоров и договариваться. Вот мы с ними в Стамбуле договорились - они взяли и потом все выбросили в корзину. Мы подождем, может быть, созреют какие-то необходимые условия. А наша добрая воля известна - она никаким изменениям и сомнениям не подлежит»
«Одним из организаторов этой работы был генеральный секретарь ООН... Но пусть тогда они проведут работу с Украиной - Украина должна гарантировать, что угроз для судов России создаваться не будет. Это же не шутки. Этот подводный аппарат - 6 метров длиной, по-моему, 500 тонн там взрывчатки. Попадет - там ни от зерна, ни от корабля ничего не останется. А виноваты будем мы.»
------
Какая же *****.. Какой же ублюдок.. ** твою мать.. Вы кого в президентах терпите?.. Это же не предатель, это.. *****, я не знаю, как это назвать! Что ты такое?

Тебе флот ********* и мост, а ты говоришь что Россия должна и где будет винов..

..*****, нет. Эта тварь всё равно не понимает человеческого языка. Он ********. Сделайте, *****, кто-нибудь что-то! Он же всё! Уберите его хоть кто-то! ****…

В первый раз за 4 года ведения канала у меня нет слов. Я в шоке. Могу только нечленораздельно ругаться, простите.. *****…

Российской Федерации ******.
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01.11.2022 10:33 Ответить
Китай втрачає гроші. Більше Китаю нічого не цікаво. Свої землі у рашки вони рано чи пізно заберуть без зброї
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01.11.2022 10:41 Ответить
Хмыря мавзолейного Эрдоган и Си опустили ниже погреба...🤣
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01.11.2022 10:43 Ответить
Китай кстати выступил гарантом безопасности Украины ещё в 2013 году...,об этом напомнил известный блогер из США Юрий Швец недавно,в одном из своих видосов...,как выполняет это обязательство товаристч Си..., можете оценить сами...
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01.11.2022 10:59 Ответить
Единственный вариант для США столкнуть лбами коммуняк со снежной Нигерией. На немощных европейских пуделей надежды мало.
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01.11.2022 11:16 Ответить
Не будут они сталкиваться лбами. Свинорыл свинорылу пятак не откусит. Просто хрюсия обгадилась и китайцы пытаются публично дистанцироваться от неудачников. Но при этом помогают хрюсии всем, чем могут в пределах не вызова серьезного гнева Запада.
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01.11.2022 12:21 Ответить
Ублюдочный Китай стелет себе соломку, перед полным озвездюливанием тупой свинорылой выгребной ямы по разуму. Если бы свинарник имел успехи в войне против Украины, то китайцы сыпали бы угрозами направо и налево.
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01.11.2022 12:18 Ответить
Хто на кому стояв?
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01.11.2022 12:58 Ответить
Какой то бред. Китаю выгодна победа параши в Украине. Запасы лития и хлеб.
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01.11.2022 13:33 Ответить
 
 