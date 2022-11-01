Путин сделал "интересный" комментарий по поводу опасений Китая о ведении войны против Украины, - Госдеп США
Опасения Китая не удивительны, поскольку Россия бросает вызов всему, что Пекин отстаивает десятилетиями.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен во время разговора с главой МИД КНР Ван И "не слышал ничего, чего в Вашингтоне не слышали раньше о подходе Китая к войне".
"Интересно, что президент Путин также говорил о подходе КНР, сделал интересный комментарий, насколько я помню, что россияне частно слышали от Китая об опасениях по поводу ведения Россией этой войны против народа Украины", - пояснил Прайс.
Также он добавил, что опасения Китая не удивительны, поскольку Россия бросает вызов всему, что Пекин отстаивает десятилетиями.
"КНР последовательно подчеркивает роль суверенитета, неприкосновенность границ, право стран мира определять свою внешнюю политику. Вот что поставлено на карту, когда речь идет о войне России против Украины", - подытожил представитель Госдепа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
США з Китаєм нарешті порозумілись? поділять світ на двох і закриють "цуцику без зубів" його огидного писка?
китайсько-російсько-англійсько-українським.
президент Путін також говорив про підхід КНР, зробив цікавий коментар, наскільки я пам'ятаю, що росіяни приватно чули від Китаю про побоювання з приводу ведення Росією цієї війни проти народу України", - пояснив Прайс.
Ні..уя не зрозумів.
----------------------------
https://t.me/bulbe_de_trones Бульба престоловъ
Путин:
«А мы же обязались обеспечить эту безопасность. А если - вы меня извините за простоту выражений - если Украина долбанет по этим судам? Виноватыми будем мы.»
«А мы же должны обеспечить безопасность гражданских судов. Поэтому мы не говорим о том, что мы прекращаем свое участие в этой операции, нет, мы говорим о том, что мы приостанавливаем.»
«Но для того, чтобы добиваться договоренностей, нужно сесть за стол переговоров и договариваться. Вот мы с ними в Стамбуле договорились - они взяли и потом все выбросили в корзину. Мы подождем, может быть, созреют какие-то необходимые условия. А наша добрая воля известна - она никаким изменениям и сомнениям не подлежит»
«Одним из организаторов этой работы был генеральный секретарь ООН... Но пусть тогда они проведут работу с Украиной - Украина должна гарантировать, что угроз для судов России создаваться не будет. Это же не шутки. Этот подводный аппарат - 6 метров длиной, по-моему, 500 тонн там взрывчатки. Попадет - там ни от зерна, ни от корабля ничего не останется. А виноваты будем мы.»
------
Какая же *****.. Какой же ублюдок.. ** твою мать.. Вы кого в президентах терпите?.. Это же не предатель, это.. *****, я не знаю, как это назвать! Что ты такое?
Тебе флот ********* и мост, а ты говоришь что Россия должна и где будет винов..
..*****, нет. Эта тварь всё равно не понимает человеческого языка. Он ********. Сделайте, *****, кто-нибудь что-то! Он же всё! Уберите его хоть кто-то! ****…
В первый раз за 4 года ведения канала у меня нет слов. Я в шоке. Могу только нечленораздельно ругаться, простите.. *****…
Российской Федерации ******.