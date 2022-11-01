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Новости Война
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Пентагон не подтверждает информацию ГУР, что Иран предоставит РФ баллистические ракеты

пентагон

В Пентагоне пока не подтвердили заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о том, что Иран предоставит России баллистические ракеты малой дальности в ближайшее время.

Об этом на брифинге сообщил чиновник Министерства обороны США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

По его словам, в Пентагоне видели сообщения в прессе о том, что иранские ракеты якобы должны быть отправлены в Россию в ноябре, чтобы оккупанты могли применять их против Украины.

Он отметил, что у Вашингтона пока нет никакой информации, которую можно предоставить по этому поводу.

Ранее Буданов заявил, что Россия применит против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности (SRBM) – Fateh-110 и Zolfaghar SRBM в ноябре, эти ракеты способны поражать цели на расстоянии от 300-700 км.

Читайте: Пентагон начал следить за учетом западного оружия в Украине: американские военные проводят инспекции

Буданов Кирилл (456) Иран (1796) Пентагон (1460) разведка (4176) ракеты (3572)


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Топ комментарии
+7
Хай Бунанов помиляється цього раз… ми тільки за
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01.11.2022 10:36
+3
Первое ноября. Дед Байден, где ленд-лиз?
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01.11.2022 10:35
+3
Хватит херню разводить.
Сейчас идет безвозмездная военная помощь, которую не надо возвращать. И идет в больших объёмах.
А ленд лиз предоставляет кацапстан в виде трофеев.
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01.11.2022 11:08
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Первое ноября. Дед Байден, где ленд-лиз?
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01.11.2022 10:35 Ответить
На папері.
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01.11.2022 10:38 Ответить
Ну а папір все стерпить, як кажуть.
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01.11.2022 11:21 Ответить
Допоки не передадуть усе в рамках допомоги, ленд ліз не включать. Там зброю потрібно заказати,виготовити і передати на користування. Це потребує час. Тут Буданов фігурує, то почитайте про його ленд ліз по знищенню ворожих гелікоптерів десь там за 600 км від війни
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01.11.2022 10:38 Ответить
Поки не передадуть Беню в штат Деловер, постачань не буде.
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01.11.2022 10:54 Ответить
Не приписуйте Бені статусу ні могікана ні ще когось.Воно просто паразит на економіці України
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01.11.2022 11:07 Ответить
Україна не стала позаблоковим созником США, тому що відмовилась передати Беню правосуддю США. Така можливість була коло року тому.
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01.11.2022 12:20 Ответить
Хватит херню разводить.
Сейчас идет безвозмездная военная помощь, которую не надо возвращать. И идет в больших объёмах.
А ленд лиз предоставляет кацапстан в виде трофеев.
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01.11.2022 11:08 Ответить
схоже основна мета підписання Закону про ленд-ліз це тролінг *****
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01.11.2022 11:19 Ответить
Хай Бунанов помиляється цього раз… ми тільки за
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01.11.2022 10:36 Ответить
Тут ще питання, чи помиляється, чи умисно ... "робить такі заяви"
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01.11.2022 11:14 Ответить
що ти маєш на увазі? якщо він "умисно" хоче більше протиракетних засобів це непоганий хід
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01.11.2022 11:21 Ответить
а якщо він прикриваючись бажанням отримати "більше протиракетних засобів" спровокує ворожнечу/недовіру/протидію двох розвідок?
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01.11.2022 11:30 Ответить
приблизно як ситуація з ООН:
* Ізраїль! Дай зброю, технології, інформацію!
А щоб тобі краще думалося ми проголосуємо проти тебе в ООН.
* Демократичний світ! Давайте більше зброї і швидчиш!
А допоки ти збираєшся з думками, ми підтримаємо Китай на голосуванні в ООН.
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01.11.2022 11:35 Ответить
після "вагнергейту" це не має значення
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01.11.2022 11:35 Ответить
от, тільки на це й надія
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01.11.2022 11:38 Ответить
Пентагон і про дрони не підтверджував. Щось цей Пентагон лажає.
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01.11.2022 10:36 Ответить
Штирлиц,вы профукали Украину за три дня,я вас оштрафуют на миллиард долларов США и вы с этой минуты не полковник Исаев...
Герр путлер,радистка Кэт умерла от разрыва сердца..явки провалены,связь с бункером утеряна...🦍🤣
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01.11.2022 11:13 Ответить
А вообще конечно странно все это. Самая сильная в мире страна не хочет передать воюющей Украине ракеты на 300-500 км , для сдерживания обнаглевшей русни , разбивающей нашу инфраструктуру, а опоясанный санкциями Иран взял да и передал воюющей русне большое количество дальнобойных дронов. П.С. Про асфальт писать не нужно , я за шоумена не голосовал и никогда не считал его дальновидным политиком. Но в одиночку ни одна европейская страна не потянула бы военное противостояние с рашкой.
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01.11.2022 11:27 Ответить
Запад не хочет злить население рашки, оно им понадобится чтобы свалить Путина. И вообще они всегда хотят всем нравиться. Типа ваши враги украинцы, а не мы.
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01.11.2022 11:36 Ответить
Кто там свалит пуйла? Перепуганное стадо рабов , которым в очко дубинки мусора засовывают? Вся их оппозиция не скрывает ( как и в Беларашке) , что надежда свергнуть психопата только на победу ВСУ . П.С. А чего это у Вас пуйло вдруг путином стало , да еще и м заглавной буквы?
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01.11.2022 11:40 Ответить
Просто стрелять по рашке нельзя и все. Так думает Байден, точнее его советники.
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01.11.2022 11:43 Ответить
В этом то и проблема. Ну вот отогнало ВСУ русню на границы даже 1991 года, все ок . А они будут раз в неделю с Каспия фуячить ракетами по Украине. И дальше что? Надежное ПВО и ПРО как в Израиле мы не потянет и финансово и территории другие.
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01.11.2022 11:54 Ответить
В рік з України виводилось 75 млрд. доларів, цього вистачить щоб рашистів У Владивостоку обстрілювати. Це більше кацапського військового бюджету. Але для цього владі треба перестати красти, а це для неї нереально.
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01.11.2022 12:08 Ответить
Згоден з Вами . У голожопого Пакистана есть возможность содержать ЯО, а мы яхтами и заграничной недвижимостью наших олигархов и чиновников только можем похвастаться. Может после войны кардинально что-то изменится , но учитывая за кого опять проголосует наш народ надежда очень слабая.
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01.11.2022 12:17 Ответить
А за кого надо голосовать? фио пожалуйста
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01.11.2022 13:20 Ответить
про дрони теж не підтверджували
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01.11.2022 18:55 Ответить
 
 