Пентагон не подтверждает информацию ГУР, что Иран предоставит РФ баллистические ракеты
В Пентагоне пока не подтвердили заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о том, что Иран предоставит России баллистические ракеты малой дальности в ближайшее время.
Об этом на брифинге сообщил чиновник Министерства обороны США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.
По его словам, в Пентагоне видели сообщения в прессе о том, что иранские ракеты якобы должны быть отправлены в Россию в ноябре, чтобы оккупанты могли применять их против Украины.
Он отметил, что у Вашингтона пока нет никакой информации, которую можно предоставить по этому поводу.
Ранее Буданов заявил, что Россия применит против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности (SRBM) – Fateh-110 и Zolfaghar SRBM в ноябре, эти ракеты способны поражать цели на расстоянии от 300-700 км.
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Сейчас идет безвозмездная военная помощь, которую не надо возвращать. И идет в больших объёмах.
А ленд лиз предоставляет кацапстан в виде трофеев.
* Ізраїль! Дай зброю, технології, інформацію!
А щоб тобі краще думалося ми проголосуємо проти тебе в ООН.
* Демократичний світ! Давайте більше зброї і швидчиш!
А допоки ти збираєшся з думками, ми підтримаємо Китай на голосуванні в ООН.
Герр путлер,радистка Кэт умерла от разрыва сердца..явки провалены,связь с бункером утеряна...🦍🤣