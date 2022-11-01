Россияне украли воды на 15,5 миллиарда гривен: с 27 февраля она бесконтрольно поступает из оккупированной Херсонщины в Крым
С начала полномасштабного вторжения России через Северокрымский канал к полуострову утекло 410 миллионов кубических метров воды. Неконтролируемая утечка произошла после того, как российские военные разрушили временное сооружение Каховского водохранилища в Херсонской области.
Специалисты Государственной экологической инспекции Украины подсчитали ущерб, причиненный Украине из-за агрессии РФ, говорится на официальной странице учреждения, информирует Цензор.НЕТ.
Госэкоинспекция сообщает, что российские военные контролируют все гидротехнические сооружения Северокрымского канала с начала вторжения. 27 февраля они разрушили временное сооружение, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала. С этого времени вода бесконтрольно поступает в Крым.
"С целью привлечения государства-агрессора к ответственности и последующих репараций, специалистами Госэкоинспекции специально разработана Методика определения ущерба, причиненного вследствие загрязнения и/или засорения вод, самовольного пользования водными ресурсами", - сообщает Государственная экологическая инспекция Украины.
Специалисты отмечают, что такими действиями Россия наносит колоссальный ущерб окружающей среде и природным ресурсам Украины.
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і кадировці так само
світ не може зброєю норм допомогти досі, то процес компенсації збитків - лише у вологих мріях балаболів, яким більше нема чого робити на держ посадах