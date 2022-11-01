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Россияне украли воды на 15,5 миллиарда гривен: с 27 февраля она бесконтрольно поступает из оккупированной Херсонщины в Крым

канал,крымский

С начала полномасштабного вторжения России через Северокрымский канал к полуострову утекло 410 миллионов кубических метров воды. Неконтролируемая утечка произошла после того, как российские военные разрушили временное сооружение Каховского водохранилища в Херсонской области.

Специалисты Государственной экологической инспекции Украины подсчитали ущерб, причиненный Украине из-за агрессии РФ, говорится на официальной странице учреждения, информирует Цензор.НЕТ.

Госэкоинспекция сообщает, что российские военные контролируют все гидротехнические сооружения Северокрымского канала с начала вторжения. 27 февраля они разрушили временное сооружение, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала. С этого времени вода бесконтрольно поступает в Крым.

"С целью привлечения государства-агрессора к ответственности и последующих репараций, специалистами Госэкоинспекции специально разработана Методика определения ущерба, причиненного вследствие загрязнения и/или засорения вод, самовольного пользования водными ресурсами", - сообщает Государственная экологическая инспекция Украины.

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Специалисты отмечают, что такими действиями Россия наносит колоссальный ущерб окружающей среде и природным ресурсам Украины.

Крым (26397) оккупация (10146) вода (918) Херсонская область (4775)


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Топ комментарии
+10
Вода не может самотеком поступать в окупированный крым. Там есть насосные станции которые ее перекачивают. Почему по етим насосным станциям еще не прилетело? Только потому что кто то из наших властей в доле
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01.11.2022 10:57
+8
То что украли две плиты не сделало канал непригодным. А то что я 8 лет кричал что нужно тот канал перекопать и разровнять землей и засыпать отходами чтобы у рашистов небыло и соблазна его захватывать так мне говорили что я паникер и зрадофил. Ту теперь как называется кусайте себя за жопу и наблюдайте как окупанты хозяйничают в вашем доме.
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01.11.2022 11:04
+4
Ето по тому каналу о котором у нас 8 лет рассказывали что он уже разрушен и поставки воды по нему не возможны?
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01.11.2022 10:54
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коли взірвали дніпровський водозабір на Миколаїв, то за декілька діб, за оцінками спеціалістів, 40млн кубів витекло на землю...це теж треба врахувати злодіям
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01.11.2022 10:53 Ответить
кацапія )(уйло - недокраїна злодіїв та окупантів !!!
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01.11.2022 10:54 Ответить
вода в Крым без цианидов ?
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01.11.2022 10:54 Ответить
Ето по тому каналу о котором у нас 8 лет рассказывали что он уже разрушен и поставки воды по нему не возможны?
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01.11.2022 10:54 Ответить
там дійсно розікрали плити, але русня відновила
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01.11.2022 10:59 Ответить
То что украли две плиты не сделало канал непригодным. А то что я 8 лет кричал что нужно тот канал перекопать и разровнять землей и засыпать отходами чтобы у рашистов небыло и соблазна его захватывать так мне говорили что я паникер и зрадофил. Ту теперь как называется кусайте себя за жопу и наблюдайте как окупанты хозяйничают в вашем доме.
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01.11.2022 11:04 Ответить
ти крикун...це точно! Не розумієш ні в меліорації ні фіга, ні в житті. Даєш поради що де треба вдарити, начебто представник Генштабу ЗСУ сидить тут і очікує твоїх порад. С чого ти взяв що вкрали 2 плити? Кацапи 2 тижні працювали вдень і вночі щоб відновити подачу! Що ти блд, зібрався рівнять як українською частиною каналу херсонські сільгоспвиробники користувались, а те що під кацапами як дістати? І взагалі, якщо забув, Крим- це Україна!
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01.11.2022 11:16 Ответить
дятел кацпаский - Крым это Украина и мы его скоро освободим - вода понадобится - а за весь ущерб твои кацапы и заплатят или их дети
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01.11.2022 11:35 Ответить
То что ты сепарье *бучее работаешь на врага под предлогом что крым ето Украина не сделает тебе поблажки когда тебя поймаем и посадим на бутылку как ты ето любишь
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01.11.2022 12:03 Ответить
Они кстати так и не заплатили за 2013-2014 гг. Тогда это проскакивало в СМИ. Теперь поздно все.
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01.11.2022 15:15 Ответить
заплатят никуда не денутся даже когда рашки не будет то скважины и копальни останутся
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01.11.2022 17:56 Ответить
Вода не может самотеком поступать в окупированный крым. Там есть насосные станции которые ее перекачивают. Почему по етим насосным станциям еще не прилетело? Только потому что кто то из наших властей в доле
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01.11.2022 10:57 Ответить
первая насосная станция под Джанкоем...
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01.11.2022 11:02 Ответить
Не росціяни а кацапи. Далі по тексту мб.
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01.11.2022 10:57 Ответить
Так...це все кацапи...росіяни ні при чому.
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01.11.2022 11:26 Ответить
буряти саме росіяни і аж ніяк не кацапи

і кадировці так само
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01.11.2022 12:59 Ответить
Заплатять за все. З відсотками + екологія та відновлення. Сьогодні вже одне покоління кацапів приречене на пожиттєву виплату репарацій Україні. Чим довше вони будуть "воювати" тим більше поколінь будуть змушені платити відсоток з продаж і зарплат. Ось так ми і отримаємо вже не "по два раба", а "по три" на кожного українця. Прикольно те що то колись було пропагандистським фейком стає реальністю. А землі нам своєї завжди вистачало!
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01.11.2022 10:59 Ответить
я гидую таких рабив
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01.11.2022 23:30 Ответить
Згоден, але ми їх з "за поребрика" не побачимо.
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02.11.2022 04:10 Ответить
Мрія Арахамії збулась.
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01.11.2022 11:00 Ответить
Мрія арахамії це "прірасті Китаєм" і стати "члєном політбюро" пожізнєнно.
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02.11.2022 04:12 Ответить
то мабудь так і домовлялись судячи по здачі півдня за "півдня", вибачте за цю фразу. Але пуйло "кинув" наших "домовлянтів" і далі все пішло "не так". Хтось думав що з гопником-беспрєдєльщиком все буде інакше?????
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01.11.2022 11:02 Ответить
Мда,а писали,що це далеко не легко перезапуск води в крим.
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01.11.2022 11:05 Ответить
ага, нажаль не памятаю прізвищ тих ыкспердів, які ше в березні заявляли, шо - "на вастанавлєніє падачі вади, нужна полгода ілі - ГОД"!!!!
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01.11.2022 12:13 Ответить
Цап-царап путлер сказал не случайно....🦍🦍🦍Мавзолейные Обезьяны всегда так делают...
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01.11.2022 11:08 Ответить
Перед смертю не нап'ються.
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01.11.2022 11:09 Ответить
А хто не підірвав насосні станції?
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01.11.2022 11:12 Ответить
перша під Джанкоєм...сходиш підірвеш?
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01.11.2022 11:17 Ответить
Тут чомусь намальовано Таврійськ

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01.11.2022 13:33 Ответить
ці всі підрахунки до сраки

світ не може зброєю норм допомогти досі, то процес компенсації збитків - лише у вологих мріях балаболів, яким більше нема чого робити на держ посадах
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01.11.2022 11:43 Ответить
 
 