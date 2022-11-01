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Новости Война
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ВСУ ликвидировали в октябре более 12,8 тыс. российских оккупантов: Это рекордный результат за все время. ИНФОГРАФИКА

рф,техніка

В октябре было ликвидировано 12 860 российских военных. Это рекордный результат за все время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал "Шрайк ньюс".

Так, в октябре российские оккупационные войска потеряли:

- танки: 344;
- боевые бронемашины: 552;
- артсистемы: 333;
- РСЗО: 47;
- средства ПВО: 21;
- самолеты: 12;
- вертолеты: 31;
- БПЛА: 406;
- крылатые ракеты: 151;
- автотехника и автоцистерны: 357;
- спецтехника: 23.

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ВСУ ликвидировали в октябре более 12,8 тыс. российских оккупантов: Это рекордный результат за все время 01

армия РФ (19249) ликвидация (3544) уничтожение (6938) потери (4386)


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Топ комментарии
+16
дайте ще раз прочитаю цю приємну новину))

Слава ЗСУ!
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01.11.2022 11:42
+14
"кошти ППО"
Після гугла вичитувати треба.
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01.11.2022 11:28
+10
Слава ЗСУ! Храни их всех Всевышний.
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01.11.2022 11:30
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"кошти ППО"
Після гугла вичитувати треба.
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01.11.2022 11:28 Ответить
Слава ЗСУ! Храни их всех Всевышний.
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01.11.2022 11:30 Ответить
Лупайте цих козлів і не спиняйтесь.
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01.11.2022 11:31 Ответить
І най прибуде Вам Сила і Слава во віки віків.
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01.11.2022 11:33 Ответить
"Лупайте цих козлів! Нехай ні жар, ні холод. Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод, Бо вам призначено кацапію розбить!".
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01.11.2022 11:52 Ответить
Во векі вєков. Амінь.
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01.11.2022 12:47 Ответить
"Епаште ціх козлів...."
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01.11.2022 14:23 Ответить
дайте ще раз прочитаю цю приємну новину))

Слава ЗСУ!
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01.11.2022 11:42 Ответить
На виду появление чмобилизованного мяса. Результат всё равно тот самый.
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01.11.2022 11:49 Ответить
Жнива тривають.
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01.11.2022 11:49 Ответить
- артсистемы: 333 =) по фен-шую
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01.11.2022 11:50 Ответить
Як чмобіки підуть повним струменем, то будуть н7ові рекорди. А Пиня колись плакався, що згоріло десь там на раші 120 людей "прі нашєй-то дємографйічєской сітуації". А тут до Нового 2023 120 тис. кацапосвиней впаде - "прі нашєй-то дємографйічєской сітуації".
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01.11.2022 11:58 Ответить
Свою дємографіческую сітуацію вони зараз за рахунок однієї Херсонської області підіймають далеко вище довоєнного періоду.
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01.11.2022 12:58 Ответить
То їм ще аукнеться.
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01.11.2022 14:25 Ответить
в марте мы били колоны, кацапы ходили огромными толпами, еще наивно надеялись взять нас на испуг количеством. А сейчас идут классические бои, лоб в лоб по всему фронту, тем ценнее рекорд.
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01.11.2022 12:09 Ответить
Редакторе, ППО що, перед знищенням обікрали?
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01.11.2022 12:16 Ответить
еще четыре таких месяца и мокшандской армии нет
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01.11.2022 12:20 Ответить
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01.11.2022 12:24 Ответить
Интересно, почему на Oryx по тем же вертолетам зафиксировано всего 57 штук из заявленных 257. Неужели у нас нет больше фото/видео подтверждений? И если их таки нет, то не перенимает ли наш ГШ конашековские традиции?
Только не надо кидать в меня тапки, я просто пытаюсь быть объективным. Тот же вертолет это довольно жирная цель, которая уничтожается не в ближнем бою, и заснять момент уничтожения вроде как не сложно (когда у каждого телефон).
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01.11.2022 12:24 Ответить
в боевых условиях не всегда возможно зафиксировать момент попаданий/повреждений. Сбивают вертолеты не диванные герои, целый день в руках держащие телефоны, а солдаты у которых в руках круглосуточно оружие. А те кто их прикрывает больше не в телефоны играются, а по сторонам смотрят на 360 градусов. Потому что сбивать авиацию, как и война в целом, это действие зачастую не безнаказанное - может и прилететь.
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01.11.2022 14:35 Ответить
Все пояснюється просто - після першого місяця бойових дій коли авіація параши залітала за лінію фронту фіксувати збиті літаки і гвинтокрили було можливо.

Після того як ЗСУ почали їх збивати массово - авіація рф майже не залітає за лінію фронту.
Все що збивається падає на окуповану территорію. Якщо гвинтокрили ще можна якось фіксувати (летять повільно і низько) то з літаками проблемно зафіксувати його пошкодження - ЗСУ б'ють їх на підльоті до лінії фронту.
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01.11.2022 14:06 Ответить
Браво!
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02.11.2022 02:52 Ответить
 
 