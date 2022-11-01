ВСУ ликвидировали в октябре более 12,8 тыс. российских оккупантов: Это рекордный результат за все время. ИНФОГРАФИКА

В октябре было ликвидировано 12 860 российских военных. Это рекордный результат за все время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал "Шрайк ньюс".

Так, в октябре российские оккупационные войска потеряли:

- танки: 344;

- боевые бронемашины: 552;

- артсистемы: 333;

- РСЗО: 47;

- средства ПВО: 21;

- самолеты: 12;

- вертолеты: 31;

- БПЛА: 406;

- крылатые ракеты: 151;

- автотехника и автоцистерны: 357;

- спецтехника: 23.

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